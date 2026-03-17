Нейросети для работы на маркетплейсах: как создать карточку товара и составить описание с помощью ИИ
Работа на маркетплейсах продолжает активно расти. Онлайн-торговля в России измеряется триллионами рублей, а сотни тысяч компаний продают товары через цифровые платформы. Для многих предпринимателей маркетплейсы стали основным каналом продаж.
Именно здесь у бухгалтеров появляется новая ниша. Если специалист умеет не только вести учет, но и помогать клиенту работать с маркетплейсами — оформлять карточки товаров, следить за корректностью данных и учитывать требования маркировки — его ценность для бизнеса резко возрастает.
При этом такая дополнительная услуга не обязательно требует большого количества времени. Многие задачи — создание описаний, структурирование характеристик товара, подготовка изображений — можно доверить ИИ.
Сделали для вас подборку специализированных нейросетей, которые помогут быстро и качественно создавать карточки товаров для Ozon, WB и Яндекс Маркета.
1. NEIRO CARD AI
Нейросеть подходит для генерации изображений и создания инфографики для маркетплейсов Ozon, WB и Яндекс Маркет.
Что предлагает Neiro Card AI:
автоматическое удаление фона;
большая база готовых макетов для разных интернет-площадок;
инфографика;
AI-примерка товара на карточках;
видеогенерация — анимация товаров.
Тарифные планы:
Бесплатно для первого знакомства — на этом тарифе вы сможете создать одну карточку и использовать пять AI-генераций фонов. Финальный файл можно скачать с логотипом нашего сервиса.
Основной — 1 490 руб. в месяц.
2. 24AI
Нейросеть умеет не только генерировать изображения, но также подойдет для тестирования инфографики и УТП товара на карточке. Поэтому будет полезна бухгалтерам, которые работают с карточками, селлерам, дизайнерам, менеджерам маркетплейсов и аналитикам.
Что предлагает 24AI:
удаление и замена фона;
обработка изображений (редактирование и ретушь с помощью ИИ);
фотомонтаж и дизайн фото онлайн;
создание фотографий, баннеров, инфографики, рекламных буклетов, подарочных сертификатов и др.;
автоматическая проверка соответствия маркетплейсу;
AI-примерка.
Тарифные планы:
Безлимитный — 1 499 руб. в месяц;
Безлимитный Про — 2 999 руб. в месяц;
Командный — 9 999 руб. в месяц.
3. Wondercard
Что предлагает Wondercard:
автоматическое удаление фона;
большая база шаблонов;
набор элементов и наклеек для карточек;
инфографика под требования Ozon и WB.
Тарифные планы:
Бесплатно — редактор карточек с нуля и один базовый шаблон;
Месячный — 1 490 руб. в месяц.
4. FABULA AI
Что предлагает FABULA AI:
автоматическая замена фона;
автоматический подбор преимуществ — нейросеть определит категорию товара и подберет ключевые преимущества. Текст можно редактировать и перегенерировать для уникального результата;
генерация логотипов;
нейрофотосессия;
инфографика для карточек товаров.
С Fabula AI вы можете бесплатно создавать, редактировать и согласовывать карточки товаров внутри сервиса, оплачивая только те, которые полностью соответствуют вашим требованиям.
Система поддерживает простую интеграцию с учетными платформами, такими как 1С и МойСклад, для бесшовной загрузки фото и выгрузки готовых карточек товара.
Тарифные планы:
start — 1 390 руб. в месяц;
medium — 2 990 руб. в месяц;
premium — 9 990 руб. в месяц;
business — индивидуальная цена*.
5. Wildai
Wildai использует AI, ИИ и нейросеть для обработки фотографии, удаления фона, генерации текста и быстрой разработки визуального контента.
Что предлагает Wildai:
автоматическая замена фона;
AI-примерка;
инфографика.
Тарифные планы:
Микро (40 кредитов) — 260 руб.;
Старт (120 кредитов) — 720 руб.;
Оптимум (300 кредитов) — 1 650 руб.;
Премиум (900 кредитов) — 4 500 руб.
6. CopyMonkey
Позволяет улучшить SEO c помощью уникального контента, увеличить продажи интернет-магазина. Подойдут для генерации продающих описаний товаров, буллет-поинтов, описаний категорий и статей.
Что предлагает CopyMonkey:
создание отзывов на товары;
SEO-тексты для сайта и бренда;
комментарий для YouTube видео;
креативные тексты для соцсетей.
Доступна AI-генерация уникальных и продающих текстов для товаров с помощью нейросети за несколько секунд. Сервис доступен всем продавцам на Ozon в Маркетплейсе приложений.
Тарифные планы:
Creator для владельцев небольшого бизнеса — от 290 руб. в месяц;
Business для владельцев небольшого бизнеса — от 2 490 руб. в месяц;
Enterprise для больших бизнесов и агентств — индивидуальная цена*.
Как бухгалтеру использовать нейросети в работе в 2026 году
