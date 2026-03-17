Нейросети для работы на маркетплейсах: как создать карточку товара и составить описание с помощью ИИ

Спрос на бухгалтеров, работающих с маркетплейсами, и так высокий. Но можно зарабатывать еще больше, если расширить услуги — например, начать создавать карточки товаров для клиентов. Тем более что значительную часть этой работы можно автоматизировать с помощью нейросетей. Расскажем, как делать карточки под требования маркетплейсов быстро и эффективно.

Работа на маркетплейсах продолжает активно расти. Онлайн-торговля в России измеряется триллионами рублей, а сотни тысяч компаний продают товары через цифровые платформы. Для многих предпринимателей маркетплейсы стали основным каналом продаж.

Именно здесь у бухгалтеров появляется новая ниша. Если специалист умеет не только вести учет, но и помогать клиенту работать с маркетплейсами — оформлять карточки товаров, следить за корректностью данных и учитывать требования маркировки — его ценность для бизнеса резко возрастает.

При этом такая дополнительная услуга не обязательно требует большого количества времени. Многие задачи — создание описаний, структурирование характеристик товара, подготовка изображений — можно доверить ИИ.

Сделали для вас подборку специализированных нейросетей, которые помогут быстро и качественно создавать карточки товаров для Ozon, WB и Яндекс Маркета.

Скриншот сайта Neiro Card AI

Нейросеть подходит для генерации изображений и создания инфографики для маркетплейсов Ozon, WB и Яндекс Маркет.

Что предлагает Neiro Card AI:

автоматическое удаление фона;

большая база готовых макетов для разных интернет-площадок;

инфографика;

AI-примерка товара на карточках;

видеогенерация — анимация товаров.

Тарифные планы:

Бесплатно для первого знакомства — на этом тарифе вы сможете создать одну карточку и использовать пять AI-генераций фонов. Финальный файл можно скачать с логотипом нашего сервиса.

Основной — 1 490 руб. в месяц.

Скриншот сайта 24AI

Нейросеть умеет не только генерировать изображения, но также подойдет для тестирования инфографики и УТП товара на карточке. Поэтому будет полезна бухгалтерам, которые работают с карточками, селлерам, дизайнерам, менеджерам маркетплейсов и аналитикам.

Что предлагает 24AI:

удаление и замена фона;

обработка изображений (редактирование и ретушь с помощью ИИ);

фотомонтаж и дизайн фото онлайн;

создание фотографий, баннеров, инфографики, рекламных буклетов, подарочных сертификатов и др.;

автоматическая проверка соответствия маркетплейсу;

AI-примерка.

Тарифные планы:

Безлимитный — 1 499 руб. в месяц;

Безлимитный Про — 2 999 руб. в месяц;

Командный — 9 999 руб. в месяц.

Скриншот сайта Wondercard

Что предлагает Wondercard:

автоматическое удаление фона;

большая база шаблонов;

набор элементов и наклеек для карточек;

инфографика под требования Ozon и WB.

Тарифные планы:

Бесплатно — редактор карточек с нуля и один базовый шаблон;

Месячный — 1 490 руб. в месяц.

Скриншот сайта FABULA AI

Что предлагает FABULA AI:

автоматическая замена фона;

автоматический подбор преимуществ — нейросеть определит категорию товара и подберет ключевые преимущества. Текст можно редактировать и перегенерировать для уникального результата;

генерация логотипов;

нейрофотосессия;

инфографика для карточек товаров.

С Fabula AI вы можете бесплатно создавать, редактировать и согласовывать карточки товаров внутри сервиса, оплачивая только те, которые полностью соответствуют вашим требованиям.

Система поддерживает простую интеграцию с учетными платформами, такими как 1С и МойСклад, для бесшовной загрузки фото и выгрузки готовых карточек товара.

Тарифные планы:

start — 1 390 руб. в месяц;

medium — 2 990 руб. в месяц;

premium — 9 990 руб. в месяц;

business — индивидуальная цена*.

Скриншот сайта Wildai

Wildai использует AI, ИИ и нейросеть для обработки фотографии, удаления фона, генерации текста и быстрой разработки визуального контента.

Что предлагает Wildai:

автоматическая замена фона;

AI-примерка;

инфографика.

Тарифные планы:

Микро (40 кредитов) — 260 руб.;

Старт (120 кредитов) — 720 руб.;

Оптимум (300 кредитов) — 1 650 руб.;

Премиум (900 кредитов) — 4 500 руб.

Скриншот сайта CopyMonkey

Позволяет улучшить SEO c помощью уникального контента, увеличить продажи интернет-магазина. Подойдут для генерации продающих описаний товаров, буллет-поинтов, описаний категорий и статей.

Что предлагает CopyMonkey:

создание отзывов на товары;

SEO-тексты для сайта и бренда;

комментарий для YouTube видео;

креативные тексты для соцсетей.

Доступна AI-генерация уникальных и продающих текстов для товаров с помощью нейросети за несколько секунд. Сервис доступен всем продавцам на Ozon в Маркетплейсе приложений.

Тарифные планы:

Creator для владельцев небольшого бизнеса — от 290 руб. в месяц;

Business для владельцев небольшого бизнеса — от 2 490 руб. в месяц;

Enterprise для больших бизнесов и агентств — индивидуальная цена*.

