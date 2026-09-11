Кто такой налоговый консультант и чем он отличается от главбуха и налогового юриста 

Границы между этими профессиями не всегда жесткие. Специалисты могут работать над одной задачей вместе, но отвечают за разные результаты. Разберем подробно, чем занимается налоговый консультант, какие задачи он решает и в какой момент бухгалтер начинает выполнять его функции.
Налоговый консультант, главбух и налоговый юрист: в чем разница подходов
Дело не в том, что кто-то плохо работает. Дело в том, что у каждой профессии — своя зона ответственности, закрепленная законом и практикой.
Главбух отвечает за то, чтобы цифры в учете и отчетности были верными и вовремя сданы. Это ст. 7 закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». За грубые нарушения специалист может получить штраф по ст. 15.11 КоАП: 5 000–10 000 рублей за первое нарушение, 10 000–20 000 рублей или дисквалификацию на 1–2 года — за повторное. Грубым нарушением закон признает, например, искажение показателя отчетности на 10% и более или занижение налога на ту же величину.
Налоговый юрист подключается, когда спор уже идет: жалоба в вышестоящий налоговый орган, суд, обжалование решения по проверке. Его работа — процессуальная защита постфактум.
Налоговый консультант — это тот, кто должен был предупредить о риске до того, как главбух сдал декларацию, а юрист получил решение о доначислении. Его зона — анализ сделки, структуры бизнеса, налоговой нагрузки на этапе планирования.
Проблема в том, что многие компании до сих пор не воспринимают налогового консультанта как отдельного специалиста. Его задачи либо передают главбуху, либо откладывают до момента, когда уже возник спор с налоговой.
Главбух, консультант и юрист: кто за что отвечает
Все трое работают с налогами, но подключаются на разных этапах и решают разные задачи. Чтобы не путать эти роли, сравним их по нескольким ключевым критериям.
Критерий
Главбух
Налоговый консультант
Налоговый юрист
Когда работает
Постоянно, в моменте
До сделки или проверки
Когда спор уже начался
Что делает
Ведет учет, сдает отчетность
Оценивает риски, ищет законные варианты оптимизации
Обжалует решения, представляет в суде
Норма ответственности за ошибку
Договорная / репутационная / может наступать по ГК (убытки, если консультация оформлена как услуга по договору)
Проигранный спор, упущенное время на обжалование
Пример задачи
Провести операцию в учете корректно
Оценить, не признают ли схему дроблением бизнеса до ее запуска
Оспорить акт выездной проверки в суде
Казалось бы, все трое занимаются налогами. Но различие между ними — в задачах и моменте подключения. Когда эти роли смешиваются, бизнес либо отказывается от законных возможностей снизить налоговую нагрузку, либо принимает решения без оценки рисков и сталкивается с претензиями со стороны ФНС.
Что происходит, когда в компании нет налогового консультанта
Рассмотрим реальную цену ошибки. Если налоговая переквалифицирует сделку, доказав, что ее цель — уход от налогов, применяется ст. 122 НК. За это грозит штраф 20% от неуплаченной суммы налога — если нарушение неумышленное, и уже 40% — если налоговики докажут умысел. А умысел в делах о дроблении бизнеса и формальном документообороте по ст. 54.1 НК доказывают все активнее.
Если сумма недоимки серьезная, речь уже не об административной, а об уголовной ответственности. По ст. 199 УК уклонение организации от уплаты налогов, сборов и страховых взносов образует крупный размер при сумме свыше 18,75 млн рублей за период в пределах трех финансовых лет подряд, особо крупный — свыше 56,25 млн рублей. Это не «где-то там у больших корпораций» — для среднего бизнеса такие суммы вполне реальны.
Разница между «главбух посчитал не так» и «компания сознательно занизила налог» — это разница между ст. 15.11 КоАП и ст. 199 УК. Она определяется не размером ошибки, а тем, была ли она результатом решения, принятого без анализа риска. Именно эту грань и должен видеть тот, кто занимается стратегией, а не только учетом.
Что реально входит в работу налогового консультанта
За словами «налоговое консультирование» скрывается не только поиск способов снизить налоги. Вот чем такой специалист занимается на практике:
анализ налоговых последствий сделки до ее подписания — а не после того, как она уже прошла по учету;
оценка признаков дробления бизнеса и других рискованных схем структуры компании;
сопровождение на стадии предпроверочного анализа — когда ИФНС еще не назначила проверку, но уже задает вопросы по операциям компании и предлагает уточнить налоговые обязательства;
подготовка компании к камеральным и выездным проверкам (что спросят, какие документы поднимут, где слабое место);
построение налогового комплаенса — регулярной, а не разовой системы контроля рисков.
Подготовка налогового консультанта не сводится к изучению отдельных налогов. Чтобы давать рекомендации бизнесу, недостаточно знать НДС или налог на прибыль. Нужно понимать бухгалтерский учет, договорную работу, налоговое право, сопровождение проверок, налоговое планирование и практику ФНС. Освоить эти навыки самостоятельно сложно, так как они находятся на стыке учета, права и аналитики.
Чтобы структурировать этот опыт и получить готовую методологию работы, мы разработали курс «Налоговый консультант». В программе есть модули по бухгалтерскому учету, основным налоговым режимам, налоговому праву, комплаенсу, дроблению бизнеса, сопровождению камеральных и выездных проверок, а также защите интересов налогоплательщика. Обучение ориентировано на практические задачи, с которыми специалисты сталкиваются в работе с бизнесом каждый день.
Почему бухгалтеры переходят в налоговое консультирование
Еще несколько лет назад от бухгалтера в первую очередь ждали правильного учета и своевременной отчетности. Сегодня бизнесу этого уже недостаточно. Руководителям нужны специалисты, которые могут не только посчитать налоги, но и заранее оценить последствия решений для компании.
Поэтому многие бухгалтеры начинают развиваться в сторону налогового консультирования. И дело не только в новых знаниях:
Более высокий уровень экспертизы. Налоговый консультант работает не только с учетом, но и с налоговым правом, планированием, сопровождением проверок и оценкой рисков.
Участие в принятии решений бизнеса. Если главбух чаще отвечает на вопрос «как оформить», то консультант помогает определить, какой вариант действий будет безопаснее и выгоднее для компании.
Рост востребованности. Налоговое законодательство становится сложнее, а внимание ФНС к налоговым рискам — выше. Специалистов, которые умеют оценивать последствия решений до проверки, по-прежнему немного.
Новые карьерные возможности. Компетенции налогового консультанта востребованы как внутри компаний, так и в консалтинге, аудите и сопровождении бизнеса.
Переход от исполнителя к советнику. Такой специалист не просто фиксирует уже принятые решения, а участвует в их обсуждении и помогает бизнесу избежать ошибок заранее.
Потенциал роста дохода. Компании готовы платить больше специалистам, которые помогают не только вести учет, но и оценивать налоговые риски, сопровождать сложные сделки и находить безопасные решения для бизнеса.
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Для многих бухгалтеров налоговое консультирование становится не просто дополнительной компетенцией, а следующим этапом профессионального развития. Бухгалтеры и аутсорсеры регулярно консультируют клиентов по налоговым вопросам: объясняют последствия сделок, оценивают риски, помогают подготовиться к проверкам. Это воспринимается как часть основной работы. Для налогового консультанта такие задачи превращаются в услуги, за которые клиент готов платить отдельно.
Чек-лист для бухгалтера: готовы ли вы к роли налогового консультанта
Вас все чаще спрашивают не «как провести», а «что будет, если». Директор приходит не за проводками, а за оценкой последствий сделки, нового договора или смены схемы работы.
От вас ждут не только расчетов, но и рекомендаций. Недостаточно просто посчитать налоги. Нужно объяснить, какие варианты есть и какие риски несет каждый из них.
К вам обращаются еще до появления проблемы. Например, когда компания готовится к проверке или планирует изменения в бизнесе.
Вы замечаете риски там, где другие их не видят. Например, в структуре бизнеса, работе с подрядчиками или необычных сделках.
Вам интересно не только что делать, но и почему. Вы разбираетесь в причинах, анализируете последствия и хотите понимать логику требований налоговой, а не просто выполнять их.
Возможно, вы уже сталкиваетесь с задачами налогового консультирования и частично выполняете консультационные функции. Но чтобы делать это профессионально, недостаточно бухгалтерского опыта — нужны отдельные знания в области налогового планирования, оценки рисков и сопровождения проверок.
Как перейти от учета к консультированию
Налоговый консультант — это не главбух с углубленным знанием Налогового кодекса и не юрист, который подключается к спору. Это отдельная роль, которая появляется там, где бизнесу уже недостаточно просто правильно считать налоги и сдавать отчетность.
Для многих бухгалтеров этот переход уже произошел. И это не не смена профессии, а расширение компетенций. К существующим навыкам нужно добавить умение оценивать налоговые риски, сравнивать различные сценарии и их последствия, готовить письменные заключения и аргументированно обосновывать свою позицию перед руководством, контрагентами и налоговыми органами. Для многих бухгалтеров путь в консультирование — это не старт с нуля, а логичное развитие карьеры.
Если руководитель или клиент уже спрашивает не «как провести операцию», а «что нам за это будет» — часть работы налогового консультанта вы и так выполняете, просто без диплома и без системы, на одной интуиции и личном опыте.
Курс «Налоговый консультант» на Клерке — как раз для тех, кто уже отвечает на вопросы о рисках, последствиях сделок и подготовке к проверкам, но хочет делать это не интуитивно, а с опорой на системные знания и актуальную практику.