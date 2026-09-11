Кто такой налоговый консультант и чем он отличается от главбуха и налогового юриста 

Налоговый консультант, главбух и налоговый юрист: в чем разница подходов

Дело не в том, что кто-то плохо работает. Дело в том, что у каждой профессии — своя зона ответственности, закрепленная законом и практикой.

Главбух отвечает за то, чтобы цифры в учете и отчетности были верными и вовремя сданы. Это ст. 7 закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». За грубые нарушения специалист может получить штраф по ст. 15.11 КоАП: 5 000–10 000 рублей за первое нарушение, 10 000–20 000 рублей или дисквалификацию на 1–2 года — за повторное. Грубым нарушением закон признает, например, искажение показателя отчетности на 10% и более или занижение налога на ту же величину.

Налоговый юрист подключается, когда спор уже идет: жалоба в вышестоящий налоговый орган, суд, обжалование решения по проверке. Его работа — процессуальная защита постфактум.

Налоговый консультант — это тот, кто должен был предупредить о риске до того, как главбух сдал декларацию, а юрист получил решение о доначислении. Его зона — анализ сделки, структуры бизнеса, налоговой нагрузки на этапе планирования.