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Кто такой налоговый консультант и чем он отличается от главбуха и налогового юриста 

Кто такой налоговый консультант и чем он отличается от главбуха и налогового юриста 

Бухгалтерская работа заканчивается там, где начинаются вопросы о налоговых рисках и последствиях решений бизнеса. Главбух отвечает за корректный учет и отчетность. Налоговый юрист выстраивает правовую защиту, когда возникает спор с ФНС. Налоговый консультант оценивает риски, сравнивает варианты действий и помогает сформировать обоснованную позицию. 

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Границы между этими профессиями не всегда жесткие. Специалисты могут работать над одной задачей вместе, но отвечают за разные результаты. Разберем подробно, чем занимается налоговый консультант, какие задачи он решает и в какой момент бухгалтер начинает выполнять его функции. 

Налоговый консультант, главбух и налоговый юрист: в чем разница подходов 

Дело не в том, что кто-то плохо работает. Дело в том, что у каждой профессии — своя зона ответственности, закрепленная законом и практикой.

Главбух отвечает за то, чтобы цифры в учете и отчетности были верными и вовремя сданы. Это ст. 7 закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». За грубые нарушения специалист может получить штраф по ст. 15.11 КоАП: 5 000–10 000 рублей за первое нарушение, 10 000–20 000 рублей или дисквалификацию на 1–2 года — за повторное. Грубым нарушением закон признает, например, искажение показателя отчетности на 10% и более или занижение налога на ту же величину.

Налоговый юрист подключается, когда спор уже идет: жалоба в вышестоящий налоговый орган, суд, обжалование решения по проверке. Его работа — процессуальная защита постфактум.

Налоговый консультант — это тот, кто должен был предупредить о риске до того, как главбух сдал декларацию, а юрист получил решение о доначислении. Его зона — анализ сделки, структуры бизнеса, налоговой нагрузки на этапе планирования.

Проблема в том, что многие компании до сих пор не воспринимают налогового консультанта как отдельного специалиста. Его задачи либо передают главбуху, либо откладывают до момента, когда уже возник спор с налоговой. 

Главбух, консультант и юрист: кто за что отвечает 

Все трое работают с налогами, но подключаются на разных этапах и решают разные задачи. Чтобы не путать эти роли, сравним их по нескольким ключевым критериям. 

Критерий

Главбух

Налоговый консультант

Налоговый юрист

Когда работает

Постоянно, в моменте

До сделки или проверки

Когда спор уже начался

Что делает

Ведет учет, сдает отчетность

Оценивает риски, ищет законные варианты оптимизации

Обжалует решения, представляет в суде

Норма ответственности за ошибку

Ст. 15.11 КоАП

Договорная / репутационная / может наступать по ГК (убытки, если консультация оформлена как услуга по договору)

Проигранный спор, упущенное время на обжалование

Пример задачи

Провести операцию в учете корректно

Оценить, не признают ли схему дроблением бизнеса до ее запуска

Оспорить акт выездной проверки в суде

Казалось бы, все трое занимаются налогами. Но различие между ними — в задачах и моменте подключения. Когда эти роли смешиваются, бизнес либо отказывается от законных возможностей снизить налоговую нагрузку, либо принимает решения без оценки рисков и сталкивается с претензиями со стороны ФНС. 

Что происходит, когда в компании нет налогового консультанта 

Рассмотрим реальную цену ошибки. Если налоговая переквалифицирует сделку, доказав, что ее цель — уход от налогов, применяется ст. 122 НК. За это грозит штраф 20% от неуплаченной суммы налога — если нарушение неумышленное, и уже 40% — если налоговики докажут умысел. А умысел в делах о дроблении бизнеса и формальном документообороте по ст. 54.1 НК доказывают все активнее.

Если сумма недоимки серьезная, речь уже не об административной, а об уголовной ответственности. По ст. 199 УК уклонение организации от уплаты налогов, сборов и страховых взносов образует крупный размер при сумме свыше 18,75 млн рублей за период в пределах трех финансовых лет подряд, особо крупный — свыше 56,25 млн рублей. Это не «где-то там у больших корпораций» — для среднего бизнеса такие суммы вполне реальны.

Разница между «главбух посчитал не так» и «компания сознательно занизила налог» — это разница между ст. 15.11 КоАП и ст. 199 УК. Она определяется не размером ошибки, а тем, была ли она результатом решения, принятого без анализа риска. Именно эту грань и должен видеть тот, кто занимается стратегией, а не только учетом.

Что реально входит в работу налогового консультанта

За словами «налоговое консультирование» скрывается не только поиск способов снизить налоги. Вот чем такой специалист занимается на практике: 

  • анализ налоговых последствий сделки до ее подписания — а не после того, как она уже прошла по учету;

  • оценка признаков дробления бизнеса и других рискованных схем структуры компании;

  • сопровождение на стадии предпроверочного анализа — когда ИФНС еще не назначила проверку, но уже задает вопросы по операциям компании и предлагает уточнить налоговые обязательства; 

  • подготовка компании к камеральным и выездным проверкам (что спросят, какие документы поднимут, где слабое место);

  • построение налогового комплаенса — регулярной, а не разовой системы контроля рисков.

Подготовка налогового консультанта не сводится к изучению отдельных налогов. Чтобы давать рекомендации бизнесу, недостаточно знать НДС или налог на прибыль. Нужно понимать бухгалтерский учет, договорную работу, налоговое право, сопровождение проверок, налоговое планирование и практику ФНС. Освоить эти навыки самостоятельно сложно, так как они находятся на стыке учета, права и аналитики. 

Чтобы структурировать этот опыт и получить готовую методологию работы, мы разработали курс «Налоговый консультант». В программе есть модули по бухгалтерскому учету, основным налоговым режимам, налоговому праву, комплаенсу, дроблению бизнеса, сопровождению камеральных и выездных проверок, а также защите интересов налогоплательщика. Обучение ориентировано на практические задачи, с которыми специалисты сталкиваются в работе с бизнесом каждый день. 

Почему бухгалтеры переходят в налоговое консультирование

Еще несколько лет назад от бухгалтера в первую очередь ждали правильного учета и своевременной отчетности. Сегодня бизнесу этого уже недостаточно. Руководителям нужны специалисты, которые могут не только посчитать налоги, но и заранее оценить последствия решений для компании.

Поэтому многие бухгалтеры начинают развиваться в сторону налогового консультирования. И дело не только в новых знаниях:

  • Более высокий уровень экспертизы. Налоговый консультант работает не только с учетом, но и с налоговым правом, планированием, сопровождением проверок и оценкой рисков.

  • Участие в принятии решений бизнеса. Если главбух чаще отвечает на вопрос «как оформить», то консультант помогает определить, какой вариант действий будет безопаснее и выгоднее для компании.

  • Рост востребованности. Налоговое законодательство становится сложнее, а внимание ФНС к налоговым рискам — выше. Специалистов, которые умеют оценивать последствия решений до проверки, по-прежнему немного.

  • Новые карьерные возможности. Компетенции налогового консультанта востребованы как внутри компаний, так и в консалтинге, аудите и сопровождении бизнеса.

  • Переход от исполнителя к советнику. Такой специалист не просто фиксирует уже принятые решения, а участвует в их обсуждении и помогает бизнесу избежать ошибок заранее.

  • Потенциал роста дохода. Компании готовы платить больше специалистам, которые помогают не только вести учет, но и оценивать налоговые риски, сопровождать сложные сделки и находить безопасные решения для бизнеса.

На hh.ru вакансии налоговых консультантов и ведущих налоговых консультантов регулярно публикуются с уровнем дохода от 120–250 тыс. рублей и выше в зависимости от опыта, специализации и региона. 

Уровень дохода налоговых консультантов на hh.ru 
Уровень дохода налоговых консультантов на hh.ru 

Для многих бухгалтеров налоговое консультирование становится не просто дополнительной компетенцией, а следующим этапом профессионального развития. Бухгалтеры и аутсорсеры регулярно консультируют клиентов по налоговым вопросам: объясняют последствия сделок, оценивают риски, помогают подготовиться к проверкам. Это воспринимается как часть основной работы. Для налогового консультанта такие задачи превращаются в услуги, за которые клиент готов платить отдельно. 

Чек-лист для бухгалтера: готовы ли вы к роли налогового консультанта 

  1. Вас все чаще спрашивают не «как провести», а «что будет, если». Директор приходит не за проводками, а за оценкой последствий сделки, нового договора или смены схемы работы.

  2. От вас ждут не только расчетов, но и рекомендаций. Недостаточно просто посчитать налоги. Нужно объяснить, какие варианты есть и какие риски несет каждый из них.

  3. К вам обращаются еще до появления проблемы. Например, когда компания готовится к проверке или планирует изменения в бизнесе.

  4. Вы замечаете риски там, где другие их не видят. Например, в структуре бизнеса, работе с подрядчиками или необычных сделках.

  5. Вам интересно не только что делать, но и почему. Вы разбираетесь в причинах, анализируете последствия и хотите понимать логику требований налоговой, а не просто выполнять их.

Возможно, вы уже сталкиваетесь с задачами налогового консультирования и частично выполняете консультационные функции. Но чтобы делать это профессионально, недостаточно бухгалтерского опыта — нужны отдельные знания в области налогового планирования, оценки рисков и сопровождения проверок. 

Как перейти от учета к консультированию 

Налоговый консультант — это не главбух с углубленным знанием Налогового кодекса и не юрист, который подключается к спору. Это отдельная роль, которая появляется там, где бизнесу уже недостаточно просто правильно считать налоги и сдавать отчетность.

Для многих бухгалтеров этот переход уже произошел. И это не не смена профессии, а расширение компетенций. К существующим навыкам нужно добавить умение оценивать налоговые риски, сравнивать различные сценарии и их последствия, готовить письменные заключения и аргументированно обосновывать свою позицию перед руководством, контрагентами и налоговыми органами. Для многих бухгалтеров путь в консультирование — это не старт с нуля, а логичное развитие карьеры. 

Если руководитель или клиент уже спрашивает не «как провести операцию», а «что нам за это будет» — часть работы налогового консультанта вы и так выполняете, просто без диплома и без системы, на одной интуиции и личном опыте.

Курс «Налоговый консультант» на Клерке — как раз для тех, кто уже отвечает на вопросы о рисках, последствиях сделок и подготовке к проверкам, но хочет делать это не интуитивно, а с опорой на системные знания и актуальную практику. 

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