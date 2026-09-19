6+3 мобилка
Купить подписку
Диагностика знаний ребенка с методистом курсов в «100балльном репетиторе»
Клерк
Обучение и карьера
Читать 2 мин

Платите за 6 месяцев, пользуйтесь 9: защитите себя от штрафов за авансовые отчеты с мега-скидкой от «Клерка» до 21 сентября!

Налоговая штрафует главбухов за чужие ошибки: если сотрудник принес нечитаемый чек или заполнил авансовый отчет по старой форме, ФНС снимет расходы, а бухгалтер получит личный штраф. Вести корректный бухучет помогут наши подписки Клерк.Система и Клерк.Школа.

5 открытий
Платите за 6 месяцев, пользуйтесь 9: защитите себя от штрафов за авансовые отчеты с мега-скидкой от «Клерка» до 21 сентября!
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

«Клерк» продолжает акцию 6+3 на подписки для бухгалтеров: Клерк.Система, Клерк.Школа и комплект «Система + Школа». Платите за 6 месяцев, а пользуетесь 9.

Клерк.Система — все нужное под рукой

Если вы ищите быстрые ответы на рабочие вопросы, выбирайте подписку Клерк.Система. В нее также входят вебинары, записи, абонемент на конференции, проверка контрагентов по 40 источникам с ежедневным обновлением и доступ к ИИ Клерк на GPT-5 без VPN. А ещё лимит в 60 вопросов ИИ-консультанту каждый месяц: он отвечает со ссылками на нормы в сервисе Клерк.Консультации. 

6 400 ₽  3 240 ₽/ за 6 месяцев + 3 в подарок 

Купить Систему

Клерк.Школа — учитесь новому

Если вы осваиваете профессию заново или повышаете квалификацию, в Клерк.Школе вас ждет вся база онлайн-курсов «Клерка» с неограниченным доступом на весь период подписки, а ещё сертификаты о прохождении курсов, закрытые онлайн-встречи с экспертами и персональный учебный трек, в котором команда «Клерка» помогает выбрать траекторию развития и подходящие курсы под конкретную цель. 

16 350 ₽  10 900 ₽/ за 6 месяцев + 3 в подарок 

Купить Школу

Система + Школа — когда нужно все и сразу

А с Клерк.Системой вы сможете одновременно решать текущие задачи и развивать профессиональные навыки.

21 600 ₽  14 140  ₽/ за 6 месяцев + 3 в подарок 

Сэкономите 7 460 ₽ по сравнению с обычной ценой. 

Купить комплект

Как устроена акция

Вы оплачиваете любую из трёх подписок по цене за 6 месяцев, а «Клерк» добавляет целых 3 месяца пользования бесплатно, итого 9 месяцев доступа без доплаты. В подарочный период доступны те же материалы и сервисы, что и в оплаченный, состав подписки не меняется и не урезается.

Как выбрать подписку

Клерк.Система подойдёт, если в приоритете ежедневные рабочие задачи: разборы законов, работа с документами, консультационная база и сервисы.

Клерк.Школа для тех, кто нацелен на обучение и развитие профессиональных навыков, а не на оперативные рабочие вопросы.

Система + Школа, если нужны оба сценария сразу. Комплект не дороже раздельной покупки двух подписок, поэтому для тех, кто пользовался бы обеими, это более выгодный вариант по умолчанию.

Выбрать подписку

Информации об авторе

Клерк

Клерк

Весь для бухгалтера

141 018 подписчиков2 174 поста1 429 мероприятий

Контакты

Павел Новопруцкий
Первичные документы

Акт подписан, но документы противоречат друг другу. Что написать руководителю

Разбор типичной ситуации перед окончательным расчетом: договор на 100 единиц, акт на 60 и отметка «исполнено полностью».

2.1K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка