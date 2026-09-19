Платите за 6 месяцев, пользуйтесь 9: защитите себя от штрафов за авансовые отчеты с мега-скидкой от «Клерка» до 21 сентября!

Налоговая штрафует главбухов за чужие ошибки: если сотрудник принес нечитаемый чек или заполнил авансовый отчет по старой форме, ФНС снимет расходы, а бухгалтер получит личный штраф. Вести корректный бухучет помогут наши подписки Клерк.Система и Клерк.Школа.

«Клерк» продолжает акцию 6+3 на подписки для бухгалтеров: Клерк.Система, Клерк.Школа и комплект «Система + Школа». Платите за 6 месяцев, а пользуетесь 9.

Клерк.Система — все нужное под рукой

Если вы ищите быстрые ответы на рабочие вопросы, выбирайте подписку Клерк.Система. В нее также входят вебинары, записи, абонемент на конференции, проверка контрагентов по 40 источникам с ежедневным обновлением и доступ к ИИ Клерк на GPT-5 без VPN. А ещё лимит в 60 вопросов ИИ-консультанту каждый месяц: он отвечает со ссылками на нормы в сервисе Клерк.Консультации.

6 400 ₽ → 3 240 ₽/ за 6 месяцев + 3 в подарок

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Клерк.Школа — учитесь новому

Если вы осваиваете профессию заново или повышаете квалификацию, в Клерк.Школе вас ждет вся база онлайн-курсов «Клерка» с неограниченным доступом на весь период подписки, а ещё сертификаты о прохождении курсов, закрытые онлайн-встречи с экспертами и персональный учебный трек, в котором команда «Клерка» помогает выбрать траекторию развития и подходящие курсы под конкретную цель.

16 350 ₽ → 10 900 ₽/ за 6 месяцев + 3 в подарок

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Система + Школа — когда нужно все и сразу

А с Клерк.Системой вы сможете одновременно решать текущие задачи и развивать профессиональные навыки.

21 600 ₽ → 14 140 ₽/ за 6 месяцев + 3 в подарок

Сэкономите 7 460 ₽ по сравнению с обычной ценой.

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Как устроена акция

Вы оплачиваете любую из трёх подписок по цене за 6 месяцев, а «Клерк» добавляет целых 3 месяца пользования бесплатно, итого 9 месяцев доступа без доплаты. В подарочный период доступны те же материалы и сервисы, что и в оплаченный, состав подписки не меняется и не урезается.

Как выбрать подписку

Клерк.Система подойдёт, если в приоритете ежедневные рабочие задачи: разборы законов, работа с документами, консультационная база и сервисы.

Клерк.Школа для тех, кто нацелен на обучение и развитие профессиональных навыков, а не на оперативные рабочие вопросы.

Система + Школа, если нужны оба сценария сразу. Комплект не дороже раздельной покупки двух подписок, поэтому для тех, кто пользовался бы обеими, это более выгодный вариант по умолчанию.

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