Общаемся с налоговой вместе с ИИ-помощником от КонсультантПлюс

Бухгалтер, которому ни разу не приходилось писать пояснение в налоговую инспекцию – или уникальный сотрудник со способностями предсказывать будущее, или работает недавно. Работа с требованиями в 2026 году стала неизбежной частью практики.

Теперь у этой проблемы есть простое решение. Напомним, что КонсультантПлюс выпустил свой ИИ-помощник и открыл к нему бесплатный доступ. У ИИ-помощника есть сервис для повседневных налоговых ситуаций, который быстро даст ответ на вопрос, подкрепив его ссылками на актуальные материалы из КонсультантПлюс.

Предлагаем рассмотреть вариант, когда обойтись без пояснений не удастся: в декларации отражены расходы по ликвидации ОС, но нет доходов в виде стоимости, оприходованных после нее ТМЦ. ИИ-сервис «Задать вопрос» в структурированной форме распишет общие принципы формирования пояснения именно для этого случая:

Сервис не только распишет варианты объяснительных позиций, но и даст рекомендации по оформлению пояснения.

В режиме диалога можно задать ИИ-помощнику дополнительные вопросы – он ответит исходя из контекста:

Как получить доступ

Чтобы попробовать ИИ-помощник в деле, достаточно заполнить короткую форму на сайте КонсультантПлюс. Пробный доступ к системе КонсультантПлюс вы получите сразу же, а затем специалисты сервисного центра свяжутся с вами, чтобы оперативно открыть пробный доступ к ИИ-помощнику.

Попробовать ИИ-помощник Получить доступ

Реклама: "КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС", ИНН 7702044361, erid: 2W5zFK4QBW1