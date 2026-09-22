Топ популярных курсов для бухгалтера от «Клерка»: как выбрать обучение под свою задачу и не потратить время впустую

Застряли на первичке или хотите освоить аналитику и нейросети, пока вас не заменили? Бухгалтерия и финансы давно перестали быть территорией, где можно один раз выучиться и работать по накатанной. Выберите свое идеальное обучение и прокачайте карьеру.

«Клерк» собрал топовые курсы под разные цели. Разбираемся ниже, какая программа подойдет именно вам.

Главный бухгалтер на ОСНО

Что внутри: полная прокачка по общей системе налогообложения с учетом всех изменений масштабной реформы-2026. Комплексный разбор — от первичных документов и настройки 1С до сложных деклараций и управленческого учета. По итогам обучения выдается официальный диплом.

Кому подойдет: бухгалтерам, которые растут до главбуха, действующим руководителям учета для наведения порядка в знаниях, а также аутсорсерам, желающим брать дорогих клиентов на ОСНО.

Польза: вы начнете видеть учет как единую систему, научитесь законно оптимизировать налоги и защищать компанию от проверок. Это избавит от штрафов, требований ФНС и ночных переделок в конце отчетного периода.

Цена сейчас по Акции 33 000 ₽ → 12 876 ₽

Подробнее

Excel, Google-таблицы, Power BI и нейросети: с нуля до профи

Что внутри: самый актуальный цифровой арсенал для работы с данными в 2026 году. Пошаговое освоение продвинутых таблиц, интерактивных дашбордов в Power BI и внедрение ИИ в ежедневные задачи.

Кому подойдет: бухгалтерам, финансистам, аналитикам и аутсорсерам — всем, кто хочет перестать тонуть в рутине и поднять свою ценность на рынке на 30–50%.

Польза: вы научитесь собирать отчеты в 3–5 раз быстрее с помощью умных формул и нейросетей (ChatGPT, DeepSeek, Клерк AI). Вместо безликих таблиц вы начнете выдавать интерактивные дашборды, которые руководство сможет смотреть прямо со смартфона. По итогам — официальное удостоверение.

Цена сейчас по Акции 19 900 ₽ → 12 502 ₽

Подробнее

Финансовый директор (CFO): переход от учета к управлению бизнесом

Что внутри: интенсивная 4-месячная программа по переходу из классического учета в стратегию. Вы освоите полный инструментарий CFO: от сборки управленческой «тройки» (ОДДС, ОПиУ, Баланс) до оценки стоимости бизнеса и защиты бюджетов перед советом директоров.

Кому подойдет: главным бухгалтерам, финансовым менеджерам и амбициозным экономистам, готовым занять топовую позицию в компании.

Польза: полная смена оптики, вы перестанете быть просто «хранителем отчетов» и станете ключевым партнером собственника. Научитесь видеть бизнес насквозь, предотвращать кассовые разрывы и увеличите свою ценность на рынке в 3 раза. По окончании выдается официальный диплом CFO.

Цена сейчас по Акции 49 900 ₽ → 19 643 ₽

Подробнее

Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С

Что внутри: полноценный 6-месячный фундамент для уверенного старта в профессии. Комплексная программа по правилам масштабной реформы-2026: от базовых терминов и проводок до работы в 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП, кадрового учета и внедрения ИИ (DeepSeek, ChatGPT) для автоматизации рутины.

Кому подойдет: абсолютным новичкам, специалистам после долгого перерыва в карьере и предпринимателям, которые хотят самостоятельно контролировать свой бизнес.

Польза: проверенная система обучения без «воды» и заумной теории. Вам не придется собирать обрывки информации на форумах — вы сразу научитесь вести учет без ошибок и штрафов, а по итогам получите официальный диплом для успешного трудоустройства.

Цена сейчас по Акции 36 000 ₽ → 12 722 ₽

Подробнее

Аналитик 1С

Что внутри: полноценный 6-месячный курс для перехода в ИТ-сферу. Вы научитесь анализировать и моделировать бизнес-процессы компании, ставить четкие задачи разработчикам, разбираться в архитектуре баз данных и внедрять сложные конфигурации (от «1С:Бухгалтерия» до «1С:ERP»).

Кому подойдет: бухгалтерам и экономистам, которые хотят сменить вектор карьеры, а также действующим консультантам и программистам 1С для выхода на уровень Senior.

Польза: вы освоите одну из самых дефицитных профессий на стыке финансов и ИТ в рамках тотального импортозамещения. Это позволит вам работать удаленно на рынке России и СНГ, претендовать на зарплату от 100 000 рублей уже на старте и подтвердить квалификацию официальным дипломом.

Цена сейчас по Акции 59 000 ₽ → 13 390 ₽

Подробнее

Финансовый менеджмент: курс для бухгалтера и руководителя

Что внутри: интенсивная 4-месячная программа, которая закроет разрыв между операционным учетом и стратегическим планированием. Вы освоите прогнозирование прибыли, расчет юнит-экономики для любых продуктов, оценку стоимости бизнеса, а также автоматизацию отчетности в Power BI и с помощью нейросетей.

Кому подойдет: главбухам и экономистам, которые хотят уйти от рутинных отчетов в консалтинг и управление, а также собственникам бизнеса, желающим контролировать метрики и находить точки роста.

Польза: вы получите практические инструменты, которые превратят сухие данные баланса в чистую прибыль компании. Курс откроет вам доступ к востребованным вакансиям с доходом от 200 000 рублей в месяц, а подтверждением ваших компетенций станет официальный диплом о профпереподготовке.

Цена сейчас по Акции 44 900 ₽ → 13 225 ₽

Подробнее

Как выбрать курс под свои задачи?

Задайте себе три вопроса:

Какая у меня цель?

Войти в профессию с нуля («Бухгалтер с нуля»), разобраться с налогами («Главбух на ОСНО»), перейти в ИТ («Аналитик 1С») или уйти в стратегию («CFO» или «Финменеджмент»).

Сколько времени я реально готов вкладывать?

Все программы «Клерка» рассчитаны на комфортный темп (1–2 часа в день), но обучение работает только тогда, когда у вас есть ресурс на практику и интерактивные тренажеры.

Что я хочу уметь делать по итогу?

Не просто «знать теорию», а именно делать руками: без рутины собирать отчеты в Power BI, щелкать проводки, законно оптимизировать налоги или строить финансовые модели в Excel.

Ответы на эти вопросы важнее, чем громкие названия.

Выберите свой маршрут из списка выше, заберите скидку до 76% и начните строить карьеру, которая будет кормить вас в любой кризис!

Выбрать курс