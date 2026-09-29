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Клерк
Обучение и карьера
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Школа «Клерка» открыла набор на популярные курсы для бухгалтеров: успейте на старт 1 октября

Держим для вас места по текущей цене, но скидки на курсах уже пересчитываются, а на трёх из пяти программ цена за последние недели выросла. Курсы рассчитаны на бухгалтеров любого уровня от тех, кто только входит в профессию, до тех, кто готов перейти в финансовое руководство. Старт официально 1 октября 2026 года, но заниматься можно начать сразу.

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Курсы ведут практикующие эксперты, среди них глава Экспертного совета «Клерка» Надежда Камышева, сертифицированный преподаватель 1С Адиль Кудьяров, а также действующие финансовые директора с опытом от 15 до 25 лет. На все программы доступен налоговый вычет 13%, рассрочка на 12 месяцев с нулевым первым платежом, оплата по счёту от работодателя и гарантия возврата денег в течение 14 дней, если курс не подойдёт.

Старт 1 октября 2026 года

Курсы профессиональной переподготовки длятся от 4 до 6 месяцев и завершаются дипломом на 256 академических часов; курс по Excel и Power BI — программа повышения квалификации на 72 часа с выдачей удостоверения.

Почему стоит выбрать именно сейчас

Все пять курсов сейчас продаются со скидкой от 37% до 77% от базовой цены — но таймер скидки на каждой странице обнуляется по мере приближения даты старта потока, а глубина скидки может измениться.

У «Бухгалтера с нуля» и «Аналитика 1С» выгода уже сейчас превышает половину стоимости.

Первый урок каждого курса можно посмотреть бесплатно. Это поможет решить, подходит ли формат, ещё до оплаты.

Официальный статус

  • Все документы регистрируются в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

  • Центр обучения ведёт образовательную деятельность на основании лицензии № Л035-01218-23/00242909.

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