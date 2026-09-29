Новые потоки открыты: выберите свой курс «Клерка» уже 1 октября

В бухгалтерии уже мало просто хорошо знать учет. Нужно уметь работать с ИИ, видеть налоговые риски, собирать понятные отчеты и быстро находить ошибки в данных. При этом менять профессию не обязательно: достаточно освоить навыки, которые сегодня нужны бизнесу. Разберем пять курсов «Клерка» и покажем, какой подойдет именно вам.

Чтобы не выбирать курс только по названию и цене, сначала определите, какой навык хотите получить на выходе. Один курс поможет войти в профессию, другой — перейти на уровень главного бухгалтера, третий — освоить аналитику и автоматизацию. Ниже собрали программы «Клерка» в одной таблице: кому они подходят, чему вы научитесь и что сможете делать после обучения.

Курс Кому подойдет Чему научитесь Какой результат Стоимость со скидкой «Бухгалтер с нуля: учёт, налоги, 1С» Тем, кто начинает карьеру бухгалтера, предпринимателям Вести бухучёт и работать в 1С, рассчитывать налоги, разбираться с первичкой и отчётностью Сможете самостоятельно вести базовые участки учёта и претендовать на первую работу бухгалтером 36 000 ₽ → 12 722 ₽ (выгода 64%) «Главный бухгалтер на ОСНО» Бухгалтерам, главбухам, специалистам аутсорса Разбираться в сложном учёте, НДС, ПБУ 18/02, зарплате и финансовом анализе Сможете брать на себя более сложные участки и задачи главного бухгалтера 33 000 ₽ → 12 876 ₽ (выгода 60%) «Аналитик 1С» Бухгалтерам, экономистам, программистам, консультантам 1С Анализировать данные, работать на стыке бизнеса и 1С, взаимодействовать с разработчиками Сможете перейти от работы только с учётом к задачам по автоматизации и аналитике 59 900 ₽ → 13 390 ₽ (выгода 77%) «Финансовый директор (CFO)» Главбухам, финансовым менеджерам, собственникам бизнеса Работать с ОДДС, ОПиУ и балансом, управлять ликвидностью, строить финансовые модели Сможете участвовать в финансовом планировании и принимать решения на уровне бизнеса 49 900 ₽ → 19 643 ₽ (выгода 60%) «Excel, Google-таблицы, Power BI и нейросети» Финансистам, бухгалтерам, аутсорсерам, руководителям Создавать дашборды, анализировать данные и использовать ИИ для повседневных задач Сможете быстрее готовить отчёты, находить аномалии и сокращать ручную работу 19 900 ₽ → 12 502 ₽ (выгода 37%)

Почему стоит учиться в Школе «Клерка»

Важно, чтобы после курса знания можно было использовать в работе, и чтобы сам процесс обучения не превратился в ещё одну незакрытую задачу.

Диплом, а не просто сертификат.

Школа «Клерка» работает по государственной лицензии. Сведения о документах об обучении вносятся в ФИС ФРДО Рособрнадзора. После профессиональной переподготовки вы получаете диплом на 256 академических часов, после курса повышения квалификации — удостоверение. Документ бесплатно отправят Почтой России.

Преподаватели, которые знают эту работу изнутри.

Занятия ведут практикующие специалисты — аудиторы, преподаватели 1С, доценты и финансовые директора. Среди экспертов — Надежда Камышева, Адиль Кудьяров и Елена Пономарева. Поэтому на занятиях можно разбирать не только правила из учебника, но и ситуации, которые действительно встречаются в работе.

Помогут не только учиться, но и рассказать о новых навыках работодателю.

После курса можно обратиться к карьерным консультантам: они помогут обновить резюме и подготовиться к собеседованию. Особенно полезно, если после обучения вы хотите взять более сложные задачи или искать новую работу.

Не нужно сразу отдавать всю сумму.

Курс можно оплатить в рассрочку на 12 месяцев без первого платежа, через Яндекс Пэй Сплит или по счёту от работодателя. За обучение также можно оформить налоговый вычет 13% при соблюдении условий.

Сначала можно присмотреться.

Если не уверены, подходит ли вам формат, посмотрите первый урок бесплатно. А если после начала обучения поймете, что программа вам не подходит, действует гарантия возврата денег в течение 14 дней на условиях школы.

Можно выбрать курс и начать уже 1 октября

Сейчас на все пять программ действуют скидки от 37% до 77%. Цены и размер скидки могут меняться, поэтому актуальную стоимость лучше проверить на странице выбранного курса.

Не обязательно сразу решать, кем вы хотите стать через пять лет. Достаточно понять, чего вам не хватает сейчас: уверенности в учете, навыков главбуха, работы с 1С, финансового анализа или автоматизации отчетов.

Выберите нужный навык и найдите под него подходящую программу.

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