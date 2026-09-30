С 2027 года одна декларация вместо десятков: как главному бухгалтеру упростить учет по обособкам

С 1 января 2027 года компании с обособленными подразделениями будут сдавать одну декларацию по налогу на прибыль вместо десятков отчетов по каждому ОП. Разбираемся, что изменится и почему 2027 год — повод проверить знания по налогу на прибыль и 1С.

Сейчас при наличии обособленных подразделений декларацию по налогу на прибыль приходится сдавать по месту нахождения каждого ОП. С 1 января 2027 года этот порядок меняется.

Федеральный закон от 28.11.2025 № 425-ФЗ отменяет обязанность сдавать отдельные декларации по месту нахождения обособленных подразделений. Головная организация будет сдавать единую декларацию по месту своего учета. В ней останутся данные по подразделениям — в отдельных листах с расчетом налога по соответствующим ОП.

По оценке ФНС, изменение сократит количество деклараций более чем на 1 млн единиц. Звучит как долгожданное «наконец-то меньше отчетности». И это так. Но для главбуха есть другая сторона.

Отчетов меньше, а требований к учету не меньше

Представьте компанию с головным офисом и несколькими десятками подразделений в разных регионах. Раньше часть работы уходила на подготовку отчетности по каждому месту учета. Теперь декларация будет одна, но информация по подразделениям должна попасть в нее корректно.

Задача главбуха меняется: Было: подготовить и проконтролировать множество деклараций.

Станет: собрать данные по всей компании, распределить показатели по ОП и проверить единую декларацию.

Нововведение не только про сокращение отчетов. Это про качество налогового учета и автоматизацию. ФНС прямо рекомендует компаниям заранее перенастроить учетные системы.

Что проверить главбуху уже сейчас

Если в компании есть обособленные подразделения, до перехода на новый порядок стоит проверить:

как организован учет доходов и расходов по головной организации и ОП

правильно ли распределяется налоговая база

как в 1С настроен учет по подразделениям

кто контролирует показатели для декларации

как формируются данные для расчета налога на прибыль

нет ли ошибок в справочниках и аналитике

готовы ли сотрудники к новому порядку

Одна декларация не означает один массив данных. Внутри нее должна быть корректная информация по каждому подразделению.

Почему сейчас важно систематизировать знания

Налоговое законодательство меняется регулярно. Главбуху недостаточно знать, «какую форму сдать». Нужно понимать всю цепочку:

учет → налоговая база → распределение показателей → 1С → декларация → контроль рисков

Особенно это важно для компаний с несколькими подразделениями, разными регионами и сложной структурой учета. Обучение может быть не формальностью ради диплома, а способом привести знания в систему и подготовиться к изменениям заранее.

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Что дает подготовка заранее

У перехода на единую декларацию есть плюс: меньше отчетных документов — меньше административной нагрузки. Но максимальный эффект будет у тех, кто не просто дождется 2027 года, а заранее проверит процессы. Главный вопрос теперь звучит так: «Насколько хорошо организован учет по каждому подразделению, если вся информация собирается в одной декларации?» Такие изменения показывают, почему современному главбуху важно обновлять всю систему компетенций от 1С и налогового учета до финансового анализа.

2027 год уже близко

У компаний с ОП есть время подготовиться к новому порядку. ФНС отдельно обращает внимание на необходимость заранее перенастроить учетные системы.

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Меньше деклараций и больше ответственности за качество данных. К 2027 году лучше подготовиться заранее.

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