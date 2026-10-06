Декабрьский чек-лист главбуха: 5 изменений 2027 года, которые опасно переносить на январь

1. НДС на УСН и контроль дробления: новые реалии 2027 года

Налоговая реформа прочно закрепила обязанность плательщиков на УСН платить НДС при доходе свыше 60 млн рублей (по специальным ставкам 5% или 7%, либо в общем порядке) [rbc]. В 2027 году ФНС будет с особым пристрастием анализировать доходы бизнеса, выявляя схемы искусственного дробления для ухода от этого лимита.

Что проверить до конца декабря:

Посчитать прогноз совокупных доходов на 2027 год по всем связанным юрлицам и ИП группы.

Понять, не приближается ли компания к критической отметке в 60 млн рублей [rbc].

Пересмотреть договоры и условия работы с контрагентами (НДС включен, выделен или идет сверх цены).

Проверить настройки счетов, актов и счетов-фактур в 1С под ваши ставки (обычные 20% или специальные «упрощенные» 5% и 7%).

Оценить общую налоговую нагрузку на 2027 год: НДС, налог по УСН, страховые взносы и НДФЛ.

На конференции «БУХ.СОВЕТ 2027» эти вопросы будут разбирать в блоках по НДС, УСН и АУСН, включая переходные механизмы и спорные ситуации.