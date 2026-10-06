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Налоговые изменения
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Декабрьский чек-лист главбуха: 5 изменений 2027 года, которые опасно переносить на январь

Декабрьский чек-лист главбуха: 5 изменений 2027 года, которые опасно переносить на январь

Декабрь на носу! Пока вы заняты годовой отчетностью, ФНС готовит жесткий контроль лимитов НДС на УСН, электронные накладные становятся обязательными, а на ГосЛоге запускают реестр перевозчиков. Проверьте бизнес по чек-листу из 5 изменений. Все инструкции — 10–11 декабря на бесплатной онлайн-конференции «БУХ.СОВЕТ 2027». Читайте и бронируйте место.

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1. НДС на УСН и контроль дробления: новые реалии 2027 года

Налоговая реформа прочно закрепила обязанность плательщиков на УСН платить НДС при доходе свыше 60 млн рублей (по специальным ставкам 5% или 7%, либо в общем порядке) [rbc]. В 2027 году ФНС будет с особым пристрастием анализировать доходы бизнеса, выявляя схемы искусственного дробления для ухода от этого лимита.

Что проверить до конца декабря:

  • Посчитать прогноз совокупных доходов на 2027 год по всем связанным юрлицам и ИП группы.

  • Понять, не приближается ли компания к критической отметке в 60 млн рублей [rbc].

  • Пересмотреть договоры и условия работы с контрагентами (НДС включен, выделен или идет сверх цены).

  • Проверить настройки счетов, актов и счетов-фактур в 1С под ваши ставки (обычные 20% или специальные «упрощенные» 5% и 7%).

  • Оценить общую налоговую нагрузку на 2027 год: НДС, налог по УСН, страховые взносы и НДФЛ.

На конференции «БУХ.СОВЕТ 2027» эти вопросы будут разбирать в блоках по НДС, УСН и АУСН, включая переходные механизмы и спорные ситуации.

2. Налоговая реформа: перестройка процессов учета и ЕНС

Реформа затронула не только ставки, но и сам порядок администрирования: правила работы с Единым налоговым счетом (ЕНС), подачу уведомлений, расчет страховых взносов и применение ПСН. Компании, которые только адаптируются к полноценному расчету НДС, часто спотыкаются на переходных правилах.

Что сделать:

  • Сверить и обновить учетную политику компании на 2027 год с учетом актуальных нормативных актов.

  • Настроить в 1С новые субсчета, аналитику и налоговые режимы.

  • Оценить, как изменения влияют на кассовую дисциплину, работу с эквайрингом и платежными агентами.

  • Подготовить для сотрудников бухгалтерии внутренний чек-лист «Что меняется в нашем учете с 2027 года».

В программе «БУХ.СОВЕТ 2027» есть отдельный блок по налоговой реформе, топ-претензиям ФНС и опасным схемам.

3. ЭТрН и ЭПД: бумажная накладная больше не спасает всю цепочку поставки

Электронные транспортные накладные (ЭТрН) и другие электронные перевозочные документы (ЭПД) стали обязательными для большинства коммерческих перевозок. До 1 марта 2027 года инспекторы на дорогах при наличии бумажного документа могли ограничиться устным замечанием, но сама обязанность обмена через ГИС ЭПД и аккредитованных операторов уже действует в полную силу. Ошибки здесь — это прямой риск снятия расходов по доставке.

Кого это касается:

  • Торговые и производственные компании, отправляющие товар своим или наемным транспортом.

  • Дистрибьюторов, оптовиков и селлеров на маркетплейсах.

  • Логистические компании, экспедиторов и курьерские службы.

Что проверить и внедрить:

  • Подключена ли компания к аккредитованному оператору ЭДО и ГИС ЭПД.

  • Настроены ли роли участников в системе: грузоотправитель, перевозчик, грузополучатель.

  • Выпущены ли сотрудникам склада и офиса машиночитаемые доверенности (МЧД) и квалифицированные электронные подписи (КЭП).

  • Готовы ли водители подписывать документы на дороге: настроены ли у них смартфоны или планшеты с нужным ПО.

  • Прописан ли в договорах с контрагентами четкий регламент: сроки подписания, форматы и порядок исправления ЭТрН.

На «БУХ.СОВЕТ 2027» будут разбирать ЭТрН, ЭДО, маркировку, МЧД и учет расходов в единой связке, как это работает на практике у бизнеса.

4. Реестр грузоперевозчиков на ГосЛоге с 1 марта 2027 года

С 1 марта 2027 года вступает в силу Федеральный закон № 520-ФЗ. Для осуществления коммерческих внутренних грузоперевозок автомобилями разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн потребуется получить допуск и войти в специальный реестр перевозчиков, предоставив сведения минимум об одном транспортном средстве.

Кого это касается:

  • Перевозчиков, транспортные компании и экспедиторов.

  • Бизнес с собственным автопарком, который возит грузы в коммерческих целях.

  • Заказчиков перевозок, которым теперь жизненно важно проверять контрагентов, чтобы не лишиться расходов и вычетов.

Что проверить:

  • Внесена ли ваша компания (или ваши постоянные подрядчики-перевозчики) в реестр на ГосЛоге.

  • Соответствует ли автопарк новым требованиям по массе и типу перевозок.

  • Как новый закон повлияет на формулировки в договорах, страхование, ответственность сторон и тарифы на логистику.

В программе конференции есть темы по ЭТрН, ЭДО, ВЭД и цифровому контролю — это логичное продолжение темы ГосЛога и реестров.

5. Технологический сбор за импорт электроники

Введен технологический сбор при ввозе или производстве продукции с электронной компонентной базой. Ставка сбора составляет до 5 000 рублей за единицу продукции, а конкретные перечни товаров и порядок уплаты утверждаются правительством. Бухгалтеру ВЭД важно правильно квалифицировать эти платежи в учете.

Кого это касается:

  • Импортеров и дистрибьюторов электроники и оборудования.

  • Производителей и сборщиков техники на территории РФ.

  • Бухгалтерий b2b-компаний, закупающих иностранное оборудование.

Что сделать:

  • Проверить коды ТН ВЭД вашей продукции на предмет попадания под технологический сбор.

  • Уточнить актуальные ставки и порядок перечисления сбора для своих товарных групп.

  • Пересчитать себестоимость, маржинальность и отпускные цены с учетом нового платежа.

  • Настроить корректное отражение сбора в бухгалтерском и налоговом учете.

На «БУХ.СОВЕТ 2027» будет блок по ВЭД, импорту, платежным агентам и новым обязательным платежам — можно заранее подготовить вопросы по своей номенклатуре.

Что делать с этим списком?

Не обязательно внедрять все изменения одновременно. Достаточно совершить три простых шага:

  1. Выделите 2–3 блока, которые наиболее критичны именно для вашей сферы бизнеса.

  2. Назначьте ответственных сотрудников и установите дедлайны до конца года.

  3. Составьте внутренний план: какие процессы меняются, какие документы и настройки в 1С нужно обновить.

Если вы не хотите тратить недели на сбор информации по крупицам из десятков писем, вебинаров и чатов, используйте готовую экспертную площадку.

10–11 декабря 2026 года

пройдет XII Всероссийская бухгалтерская онлайн-конференция

«БУХ.СОВЕТ 2027»

  • 16 часов концентрированного эфира от ведущих экспертов.

  • Возможность задавать вопросы спикерам в чате в реальном времени.

  • Бесплатный прямой эфир.

  • Запись конференции с методическими материалами и презентациями на целых 12 месяцев — всего 1 499 рублей.

В программе: НДС и лимиты УСН, налоговая реформа, цифровой контроль ФНС, внедрение ЭТрН и ЭДО, маркировка, кадровый и воинский учет, специфика маркетплейсов, ВЭД, бухгалтерский аутсорсинг и применение ИИ.

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