В общепит со знанием дела: «Клерк» открыл предзаказ на новый практический курс для бухгалтеров

Учет в ресторанном бизнесе — это динамичная и глубокая сфера, где обычные проводки тесно переплетаются с реальными процессами. Здесь важно понимать все: от калькуляции блюд на кухне и специфики бара до нюансов доставки, систем ЕГАИС и маркировки «Честный ЗНАК».

Индустрия HoReCa активно растет, а вместе с ней увеличивается и спрос на экспертов, умеющих настраивать автоматизацию в 1С, вести раздельный учет и грамотно применять налоговые льготы. Профессионалы, досконально знающие изнанку ресторанного учета, востребованы в заведениях любого масштаба — от локальных кофейных островков до крупных сетей доставки.

Чтобы помочь вам уверенно освоить это перспективное направление, Центр обучения «Клерка» запускает абсолютно новый курс повышения квалификации «Учет в общепите: льготы, НДС, работа в 1С и маркировка». Программа разработана практикующими методологами с фокусом на бережное, пошаговое погружение в профессию.