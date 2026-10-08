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Клерк
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В общепит со знанием дела: «Клерк» открыл предзаказ на новый практический курс для бухгалтеров

В общепит со знанием дела: «Клерк» открыл предзаказ на новый практический курс для бухгалтеров

Ресторанный бизнес активно развивается, и спрос на специалистов, которые разбираются в специфике HoReCa, калькуляциях и маркировке, стабильно растет. Чтобы вы могли уверенно и без лишней суеты освоить это направление, «Клерк» запускает абсолютно новый курс повышения квалификации.

2 открытия

Учет в ресторанном бизнесе — это динамичная и глубокая сфера, где обычные проводки тесно переплетаются с реальными процессами. Здесь важно понимать все: от калькуляции блюд на кухне и специфики бара до нюансов доставки, систем ЕГАИС и маркировки «Честный ЗНАК».

Индустрия HoReCa активно растет, а вместе с ней увеличивается и спрос на экспертов, умеющих настраивать автоматизацию в 1С, вести раздельный учет и грамотно применять налоговые льготы. Профессионалы, досконально знающие изнанку ресторанного учета, востребованы в заведениях любого масштаба — от локальных кофейных островков до крупных сетей доставки.

Чтобы помочь вам уверенно освоить это перспективное направление, Центр обучения «Клерка» запускает абсолютно новый курс повышения квалификации «Учет в общепите: льготы, НДС, работа в 1С и маркировка». Программа разработана практикующими методологами с фокусом на бережное, пошаговое погружение в профессию.

Сейчас, на этапе предпродажи, присоединиться к первому потоку можно на самых выгодных условиях — со скидкой 50% всего за 12 821 ₽.

Что вошло в учебную программу: 12 модулей чистой практики

Никакой лишней теории — только прикладные навыки, разбитые на 12 структурированных глав:

  • Калькуляция блюд и производство: пошаговое составление технологических карт (ТТК), расчет норм потерь при усушке и уварке, учет полуфабрикатов и проведение инвентаризаций без стресса.

  • Автоматизация и интеграции: настройка «1С:Общепит» и «1С:Бухгалтерия», подключение кассовой техники (Атол, Штрих-М) и связка с фронт-офисными системами вроде R-Keeper для автосписания ингредиентов по рецептам.

  • Налоги и безопасность: тонкости применения ОСНО, УСН и патента, а также ювелирный раздельный учет при смешанных операциях (включая работу с комиссией агрегаторов доставки) и удержание льгот по НДС в рамках реформы 2027 года.

  • Кадровый учет: правильное отражение расходов на обязательные медосмотры, спецодежду, оформление санитарных книжек и легальный учет чаевых.

  • Дополнительные блоки: управление складом, взаимодействие с поставщиками, подготовка отчетности для ФНС и легальная оптимизация налогов.

Формат обучения и поддержка на каждом шаге

Официальный старт курса запланирован на 1 ноября 2026 года и рассчитан на 3 месяца комфортной учебы:

  1. Гибкий график: обучение проходит полностью онлайн в личном кабинете. Вы можете уделять лекциям и конспектам всего 1–2 часа в день в любое удобное время.

  2. Рабочие инструменты: вы скачаете готовые чек-листы для проверок, калькуляторы налоговой нагрузки и рабочие шаблоны ТТК, которые сразу сможете внедрить на практике.

  3. Общение с наставниками: любые сложные вопросы или неоднозначные рабочие ситуации можно разобрать напрямую с преподавателями в закрытом чате потока.

  4. Законный документ: после успешного тестирования вам выдадут Удостоверение о повышении квалификации (72 ак. часа). «Клерк» самостоятельно передаст все данные в государственный реестр ФИС ФРДО Рособрнадзора.

  5. Карьерный трек: эксперты помогут доработать ваше резюме, добавят анкету в базу «Клерк.Работа» и напрямую порекомендуют лучших выпускников компаниям-партнерам.

Как забронировать место по минимальной стоимости

После официального запуска программы цена курса составит 25 900 ₽. Для участников раннего предзаказа действует специальное предложение — 12 821 ₽ (выгода ровно 50%).

  • Рассрочка: доступна беспроцентная оплата от Т-Банка — от 1 068 ₽ в месяц, а также деление платежей через Яндекс Сплит без первого взноса.

  • Оплата от юрлица: если обучение оплачивает организация, нажмите кнопку «Скачать счет» на этапе оформления — система мгновенно сгенерирует полный пакет закрывающих документов.

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Клерк

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