Отчетность за 9 месяцев: что проверить до 26 октября и как подготовиться к годовому закрытию

После квартального дедлайна нужно проверить расчеты с бюджетом, закрыть учетные пробелы и начать готовиться к годовому закрытию, чтобы не исправлять ошибки в последний момент.
Для главных бухгалтеров, бухгалтеров на аутсорсе и специалистов, которые ведут несколько компаний, это особенно напряженный период. Одновременно нужно учитывать разные налоговые режимы, контролировать сотрудников и первичные документы, следить за изменениями законодательства и не пропускать сроки по каждой организации.
Разберем, что проверить сейчас и как сделать подготовку к отчетности более системной.
26 октября: какие формы проверить в первую очередь
В календаре бухгалтера на конец октября — сразу несколько важных задач. Конкретный набор зависит от налогового режима организации, наличия сотрудников и порядка уплаты налогов.
В чек-лист стоит включить:
Декларацию по НДС за III квартал — проверить счета-фактуры, книги покупок и продаж, корректность вычетов и сопоставимость данных с учетом.
Декларацию по налогу на прибыль за 9 месяцев — сверить доходы и расходы, проверить признание затрат, авансовые платежи и налоговые регистры.
Расчет 6-НДФЛ за 9 месяцев — сопоставить начисления, выплаты, удержанный налог и сведения в регистрах по сотрудникам.
РСВ за 9 месяцев — проверить базу для страховых взносов, применяемые тарифы и данные по застрахованным лицам.
Формы ЕФС-1 — определить, какие разделы и подразделы нужно представить именно вашей организации, и проверить сведения по сотрудникам.
Уведомления об исчисленных суммах налогов и взносов — проверить состав уведомлений и сроки по каждому обязательству.
Важно: 26 октября — срок для многих отчетных форм, но не универсальная дата для всех налоговых уведомлений и платежей. Сроки зависят от конкретного налога, отчетного периода и вида сведений. Например, срок уплаты ряда налогов приходится на 28 октября. Поэтому сдачу отчетности, отправку уведомлений и перечисление денег по ЕНП нужно контролировать отдельно.
Перед отправкой сформируйте список обязательств по каждой компании: что сдать, куда направить, кто отвечает за подготовку и кто проверяет результат. Такой реестр особенно полезен аутсорсерам, которые ведут десятки организаций одновременно.
Где чаще всего возникают проблемы
Даже если отчетность формируется в бухгалтерской программе, это не гарантирует, что все показатели корректны. Программа работает с теми данными, которые в нее внесли, а ошибки нередко возникают еще на этапе учета.
1. Первичные документы не отражены или отражены не в том периоде.
Акты, накладные, счета-фактуры и документы по расчетам с контрагентами могут поступить с опозданием. Если не сверить первичку до формирования отчетности, придется пересчитывать показатели и при необходимости подавать уточнения.
Что сделать: проверить полноту документов за квартал, запросить недостающие экземпляры и убедиться, что даты и суммы корректно отражены в учете.
2. Налоговые регистры не сходятся с бухгалтерскими данными.
Для налога на прибыль важно проверить правила признания доходов и расходов. Для НДС — корректность вычетов и отражения операций. Для зарплатной отчетности — соответствие данных расчетов с персоналом и сведений, передаваемых в ФНС и СФР.
Что сделать: до отправки отчетов провести контрольные сверки, проверить расхождения и документально подтвердить корректировки.
3. Неверно определен состав отчетности.
У разных организаций отличаются налоговые режимы, обязанности налоговых агентов, наличие сотрудников и особенности операций. Особенно внимательно нужно проверять обязательства компаний на УСН: в 2026 году правила работы с НДС и налоговой отчетностью изменились для части упрощенцев.
Что сделать: не использовать один универсальный список для всех клиентов. Составлять перечень форм и уведомлений отдельно для каждой организации с учетом ее статуса и операций.
4. Ошибки обнаруживаются уже после отправки.
Когда отчетность готовят в последний день, на проверку остается мало времени. Несогласованные данные, пропущенные документы и расхождения в расчетах приходится исправлять в спешке.
Что сделать: разделить процесс на три этапа — подготовка данных, проверка и отправка. По возможности установить внутренний срок раньше официального дедлайна.
После отчетности подготовка к годовому закрытию
Сдача отчетов за 9 месяцев — подходящий момент, чтобы начать подготовку к завершению года. Если отложить все проверки на декабрь, нагрузка на бухгалтерию резко возрастет: одновременно придется закрывать учет, собирать документы и разбираться с расхождениями.
Что стоит запланировать заранее?
Инвентаризацию. Сверьте учетные остатки с фактическим наличием активов и обязательств. Определите, какие подразделения и объекты нужно проверить, кто отвечает за проведение инвентаризации и оформление результатов.
Сверку расчетов с контрагентами. Проверьте дебиторскую и кредиторскую задолженность, запросите акты сверки, разберите зависшие авансы и суммы, по которым давно не было движения.
Проверку первичных документов. Составьте список недостающих актов, накладных и других документов. Не оставляйте запросы контрагентам на последние дни декабря: на получение ответов тоже требуется время.
Резервы и оценочные обязательства. Проверьте, какие резервы необходимо сформировать или пересмотреть по правилам бухгалтерского и налогового учета. Убедитесь, что расчеты обоснованы, а порядок их формирования соответствует учетной политике и применимым нормам.
Учетную политику. Проверьте, соответствует ли она фактическим операциям компании и действующим правилам. Если нужно внести изменения, заранее определите их основания и порядок применения.
Закрытие счетов и финансовый результат. Проверьте корректность отражения доходов и расходов, распределения затрат, амортизации и других операций, влияющих на финансовый результат.
Такой подход помогает не просто подготовить годовую отчетность, а заранее выявить проблемы, которые могут повлиять на налоги, финансовые показатели и качество учета.
Как выстроить работу, если у вас несколько компаний или налоговых режимов
Для аутсорсера и главного бухгалтера важно не только знать правила, но и организовать процесс так, чтобы ни одна организация не потерялась в общем потоке задач.
Попробуйте использовать простой алгоритм:
Составьте календарь обязательств. Отдельно укажите отчетные формы, уведомления и платежи по каждой компании.
Разделите клиентов по режимам. Для ОСНО и УСН используйте разные контрольные списки: состав налогов и особенности отчетности различаются.
Назначьте ответственных. Зафиксируйте, кто собирает первичные документы, кто готовит отчетность и кто проводит итоговую проверку.
Сверьте данные до формирования отчетов. Проверьте расчеты с бюджетом, контрагентами и сотрудниками.
Начните годовое закрытие заранее. Перенесите инвентаризацию, сверки и проверку учетной политики в рабочий план уже сейчас.
Если в работе не хватает уверенности в отдельных участках учета, полезно не ограничиваться разбором одной конкретной формы, а систематизировать знания по налогам, бухгалтерскому учету и работе в 1С.
Как укрепить знания и увереннее проходить отчетные периоды
Отчетность за 9 месяцев показывает, насколько хорошо выстроена система учета. Если перед каждым дедлайном приходится заново разбираться в правилах, искать инструкции и проверять каждую операцию по отдельности, стоит укрепить знания на уровне всей профессии.
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Не ограничивайтесь сдачей отчетов, подготовьте учет к концу года
26 октября — важный ориентир для бухгалтеров, но профессиональная задача не заканчивается отправкой деклараций и расчетов. После отчетного дедлайна нужно проверить качество учета, сверить расчеты, собрать недостающие документы и подготовить компанию к годовому закрытию.
Чем раньше вы начнете эту работу, тем меньше вероятность, что декабрь превратится в череду срочных исправлений. А системные знания по налогам, учету и 1С помогут увереннее работать с отчетностью, разбираться в нестандартных ситуациях и выстраивать понятный процесс — как в одной компании, так и на аутсорсе.
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