Отчетность за 9 месяцев: что проверить до 26 октября и как подготовиться к годовому закрытию

Где чаще всего возникают проблемы

Даже если отчетность формируется в бухгалтерской программе, это не гарантирует, что все показатели корректны. Программа работает с теми данными, которые в нее внесли, а ошибки нередко возникают еще на этапе учета.

1. Первичные документы не отражены или отражены не в том периоде.

Акты, накладные, счета-фактуры и документы по расчетам с контрагентами могут поступить с опозданием. Если не сверить первичку до формирования отчетности, придется пересчитывать показатели и при необходимости подавать уточнения.

Что сделать: проверить полноту документов за квартал, запросить недостающие экземпляры и убедиться, что даты и суммы корректно отражены в учете.

2. Налоговые регистры не сходятся с бухгалтерскими данными.

Для налога на прибыль важно проверить правила признания доходов и расходов. Для НДС — корректность вычетов и отражения операций. Для зарплатной отчетности — соответствие данных расчетов с персоналом и сведений, передаваемых в ФНС и СФР.

Что сделать: до отправки отчетов провести контрольные сверки, проверить расхождения и документально подтвердить корректировки.

3. Неверно определен состав отчетности.

У разных организаций отличаются налоговые режимы, обязанности налоговых агентов, наличие сотрудников и особенности операций. Особенно внимательно нужно проверять обязательства компаний на УСН: в 2026 году правила работы с НДС и налоговой отчетностью изменились для части упрощенцев.

Что сделать: не использовать один универсальный список для всех клиентов. Составлять перечень форм и уведомлений отдельно для каждой организации с учетом ее статуса и операций.

4. Ошибки обнаруживаются уже после отправки.

Когда отчетность готовят в последний день, на проверку остается мало времени. Несогласованные данные, пропущенные документы и расхождения в расчетах приходится исправлять в спешке.

Что сделать: разделить процесс на три этапа — подготовка данных, проверка и отправка. По возможности установить внутренний срок раньше официального дедлайна.