Новые лимиты и НДС на УСН: чек-лист для бухгалтера, чтобы не влететь на доначисления в 2026 году

Кто теперь платит НДС на УСН

Если доходы за 2025 год превысили 20 млн рублей, организация или ИП на УСН признается плательщиком НДС с 1 января 2026 года.

Если доход за прошлый год не превысил 20 млн рублей, можно применять освобождение от НДС. Отдельное уведомление в инспекцию подавать не нужно.

Но за лимитом нужно следить в течение года. Если в 2026 году доход превысит 20 млн рублей, обязанность платить НДС возникает с 1-го числа следующего месяца.

Порог будет снижаться и дальше: 15 млн — в 2027 году, 10 млн — с 2028 года и далее.

Освобождение не действует, если упрощенец выступает налоговым агентом по НДС или ввозит товары в Россию.