Новые лимиты и НДС на УСН: чек-лист для бухгалтера, чтобы не влететь на доначисления в 2026 году

Кто теперь платит НДС на УСН
Если доходы за 2025 год превысили 20 млн рублей, организация или ИП на УСН признается плательщиком НДС с 1 января 2026 года.
Если доход за прошлый год не превысил 20 млн рублей, можно применять освобождение от НДС. Отдельное уведомление в инспекцию подавать не нужно.
Но за лимитом нужно следить в течение года. Если в 2026 году доход превысит 20 млн рублей, обязанность платить НДС возникает с 1-го числа следующего месяца.
Порог будет снижаться и дальше: 15 млн — в 2027 году, 10 млн — с 2028 года и далее.
Освобождение не действует, если упрощенец выступает налоговым агентом по НДС или ввозит товары в Россию.
Какие ставки доступны упрощенцам
Упрощенец может применять специальные ставки НДС — 5% или 7% — либо общеустановленные ставки 22%, 10% или 0% с правом на вычет входного налога.
Доход за 2025 год
Ставка НДС с 2026 года
До 20 млн руб.
Освобождение от НДС, кроме обязанностей налогового агента и импорта
От 20 до 250 млн руб.
5% без вычетов либо 22%, 10%, 0% с вычетами
От 250 до 450 млн руб.
7% без вычетов либо 22%, 10%, 0% с вычетами
При этом в течение 2026 года действуют отдельные потолки по текущему доходу:
если доход превысит 272,5 млн рублей, право на ставку 5% утрачивается с 1-го числа следующего месяца — далее применяется ставка 7%;
если доход превысит 490,5 млн рублей, налогоплательщик утрачивает право на УСН и спецставки с начала месяца превышения.
Выбранную ставку налогоплательщик указывает в счетах-фактурах, первичных документах, УПД и декларации по НДС. Отдельное уведомление в ФНС о выборе ставки не требуется.
Ловушка №1. Спецставка — не всегда выгода
Самая частая ошибка — выбрать ставку 5% или 7% только потому, что она ниже 22%. Но при спецставках упрощенец не заявляет вычеты входного НДС.
Поэтому для бизнеса с дорогими закупками, производством, оптовой торговлей или крупными вложениями в оборудование общая ставка 22% с вычетами может оказаться выгоднее, чем 5% со всей выручки.
Спецставки обычно выгоднее, если клиенты — физлица или неплательщики НДС, а значительная часть расходов не содержит входного НДС.
Что проверить бухгалтеру:
Собрать данные о выручке, закупках и доле входного НДС.
Смоделировать два сценария: спецставка без вычетов и общая ставка 22% с вычетами.
Оформить расчет письменно и согласовать выбор с руководителем.
Выбранную спецставку нужно применять не менее 12 последовательных кварталов. Исключение — для тех, кто впервые начал платить НДС в 2026 году: они могут отказаться от ставки 5% или 7% в течение первых четырех кварталов.
Ловушка №2. Цены, договоры и авансы
Для контрагентов на ОСНО появление у вас НДС обычно плюс: они смогут принять налог к вычету. А вот для клиентов на спецрежимах или физлиц конечная стоимость может вырасти, если просто добавить НДС к прежней цене.
Другой риск — менеджеры по привычке выставляют счета по старым прайсам без выделения налога. Тогда НДС компании придется платить из собственной прибыли.
Что сделать до конца квартала:
Провести аудит шаблонов договоров, счетов и коммерческих предложений.
Прописать, входит ли НДС в стоимость или начисляется сверх цены.
Подготовить инструкцию для отдела продаж по новым ценам и документам.
Отдельно проверить переходящие договоры, возвраты и порядок работы с авансами.
Ловушка №3. Учет, 1С и сроки
Книга продаж, книга покупок, счета-фактуры и ежеквартальная декларация по НДС становятся регулярной частью работы бухгалтера на УСН. Ошибки в кодах видов операций, зачете авансов или реквизитах документов могут привести к расхождениям и требованиям о пояснениях.
Что настроить заранее:
Обновить учетную политику на 2026 год.
Установить актуальные обновления 1С и проверить настройки НДС для УСН.
Сделать тестовое формирование счетов-фактур, УПД, книг покупок и продаж, декларации до конца квартала.
Проверить зачет авансов и оформление первичных документов.
Декларацию по НДС сдают только в электронном виде. За III квартал 2026 года ее нужно представить не позднее 26 октября: 25 октября выпадает на воскресенье.
Чек-лист бухгалтера на УСН
Доходы посчитаны. Вы знаете выручку за 2025 год и контролируете лимит с начала 2026 года.
Ставка обоснована. Есть расчет выгоды между 5%, 7% и 22% с учетом входного НДС.
Договоры проверены. Понятно, входит НДС в цену или начисляется сверх нее.
1С обновлена. Программа корректно формирует счета-фактуры, УПД, книги покупок и продаж.
Сроки в календаре. 26 октября 2026 года — последний день сдачи декларации по НДС за III квартал.
Чем грозит ошибка
Если занизить налоговую базу, неправильно исчислить НДС или не отразить авансы, штраф по ст. 122 НК РФ составит 20% от неуплаченной суммы налога.
Штрафа можно избежать, если самостоятельно обнаружить ошибку, подать уточненную декларацию, доплатить налог и пени и обеспечить достаточное положительное сальдо на ЕНС до подачи уточненки.
Как перестроить учет без ошибок
НДС на УСН в 2026 году — это не только расчет налога. Нужно выстроить процессы: от контроля лимитов и выбора ставки до договоров, 1С и отчетности.
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