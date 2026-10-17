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Кадровый аудит — 2026: чек-лист для главбуха и кадровика, чтобы защитить компанию от штрафов

Воинский учёт, обновленная форма ЕФС-1, переработки и расчеты среднего заработка — четыре болевые точки, где кадровики и бухгалтеры чаще всего допускают критические ошибки. В итоге бизнес теряет деньги на штрафах, а сотрудники погрязают в рутине и переделках. Сложнее всего приходится малому бизнесу, где за весь кадровый блок отдувается один главбух.

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В нашей новой статье мы подробно разобрали 5 главных зон кадрового риска в 2026 году и составили удобную шпаргалку для самопроверки.

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Экспресс-чек-лист: что нужно проконтролировать прямо сейчас

  • Воинский учёт: проверьте, закреплен ли приказом ответственный сотрудник, обновлены ли учетные карточки и как выстроена связь с военкоматом.

  • Воинский учёт в 1С:ЗУП: убедитесь, что программа автоматизирует рутину по максимуму, а готовые отчеты регулярно проверяются вручную перед отправкой.

  • Отчетность ЕФС-1: контролируйте, чтобы отчеты сдавались исключительно по актуальной форме, без путаницы в кадровых кодах и с жестким соблюдением сроков.

  • Суммированный учёт: перепроверьте корректность учетного периода, графиков сменности и формул расчета сверхурочных часов.

  • Средний заработок: убедитесь, что при расчете командировочных и отпускных бухгалтер учитывает последние законодательные изменения.

В программах наших курсов повышения квалификации собраны готовые кейсы и практические инструменты для экспресс-проверки каждого из этих участков. Они помогут вам быстро найти и закрыть слабые места в учете.

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Дата публикации: 17.10.2026, 19:08

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