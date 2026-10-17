Кадровый аудит — 2026: чек-лист для главбуха и кадровика, чтобы защитить компанию от штрафов

Воинский учёт, обновленная форма ЕФС-1, переработки и расчеты среднего заработка — четыре болевые точки, где кадровики и бухгалтеры чаще всего допускают критические ошибки. В итоге бизнес теряет деньги на штрафах, а сотрудники погрязают в рутине и переделках. Сложнее всего приходится малому бизнесу, где за весь кадровый блок отдувается один главбух.

В нашей новой статье мы подробно разобрали 5 главных зон кадрового риска в 2026 году и составили удобную шпаргалку для самопроверки.

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Экспресс-чек-лист: что нужно проконтролировать прямо сейчас

Воинский учёт: проверьте, закреплен ли приказом ответственный сотрудник, обновлены ли учетные карточки и как выстроена связь с военкоматом.

Воинский учёт в 1С:ЗУП: убедитесь, что программа автоматизирует рутину по максимуму, а готовые отчеты регулярно проверяются вручную перед отправкой.

Отчетность ЕФС-1: контролируйте, чтобы отчеты сдавались исключительно по актуальной форме, без путаницы в кадровых кодах и с жестким соблюдением сроков.

Суммированный учёт: перепроверьте корректность учетного периода, графиков сменности и формул расчета сверхурочных часов.

Средний заработок: убедитесь, что при расчете командировочных и отпускных бухгалтер учитывает последние законодательные изменения.

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