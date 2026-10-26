Отчетность за 9 месяцев: что проверить к 26 октября и как подготовиться к годовому закрытию

Но сдачей отчетности работа бухгалтера не заканчивается. После квартального отчета начинается подготовка к годовому закрытию: нужно провести инвентаризацию, проверить резервы, сверить расчеты с бюджетом и контрагентами, привести в порядок первичные документы и оценить актуальность учетной политики.
Разбираемся, какие формы важно проверить, на что обратить внимание перед отправкой отчетности и как подготовиться к завершению финансового года.
Отчетность за 9 месяцев 2026 года: основные сроки
Октябрь — один из самых напряженных месяцев для бухгалтерии. Помимо квартальных отчетов, необходимо проверить уведомления об исчисленных суммах налогов, учесть обязательства по единому налоговому платежу и убедиться, что данные бухгалтерского и налогового учета согласуются между собой.
Что нужно сдать до 26 октября
Состав отчетности зависит от налогового режима, наличия работников, характера операций и обязанностей налогоплательщика.
Форма или документ
Кому необходимо представить
На что обратить внимание
Декларация по НДС за III квартал
Плательщикам НДС и налоговым агентам, а также другим лицам в предусмотренных законом случаях
Проверить книги покупок и продаж, счета-фактуры, вычеты и контрольные соотношения
Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев
Организациям — плательщикам налога на прибыль
Сверить доходы, расходы, налоговую базу и авансовые платежи
РСВ за 9 месяцев
Плательщикам страховых взносов, которые обязаны представлять расчет
Сопоставить выплаты физлицам, базу по взносам и данные персонифицированного учета
6-НДФЛ за 9 месяцев
Налоговым агентам, выплачивавшим доходы физическим лицам
Проверить даты фактического получения доходов, удержания и перечисления НДФЛ
ЕФС-1, раздел 2 за 9 месяцев
Работодателям, представляющим сведения о взносах на травматизм
Сверить выплаты, базу и начисленные взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний
Уведомления об исчисленных суммах налогов
Организациям и ИП, у которых возникает соответствующая обязанность
Проверить состав платежей, отчетные периоды, КБК и суммы
Важно: 26 октября — срок представления перечисленных отчетных форм, но не универсальная дата для всех уведомлений и платежей. Например, сроки уведомлений по НДФЛ зависят от периода удержания налога, а сроки уплаты обязательств по ЕНП необходимо проверять отдельно.
Для декларации по налогу на прибыль также важно учитывать порядок отчетности, установленный для конкретной организации: при расчете ежемесячных авансов исходя из фактической прибыли отчетным периодом может быть январь — сентябрь.
Что еще проверить в октябре
Помимо основных квартальных форм, бухгалтеру стоит проверить дополнительные обязанности:
Уведомление по авансу УСН за 9 месяцев — если организация или ИП применяет упрощенную систему и обязан представить уведомление.
Уведомления по имущественным налогам — при наличии соответствующих объектов и обязанности уплачивать авансовые платежи.
Персонифицированные сведения о физических лицах — с учетом правил представления данных за последний месяц квартала и сведений, включенных в РСВ.
Дополнительные формы и отраслевую отчетность — если они предусмотрены для конкретной организации.
Перечень документов лучше формировать не по универсальному календарю, а по фактическим обязанностям компании. Это поможет не пропустить отчет, который не входит в стандартный набор, и не тратить время на подготовку формы, которую представлять не требуется.
Как проверить отчетность перед отправкой
Даже если все документы подготовлены в срок, ошибки в расчетах и расхождения между формами могут привести к требованиям налоговой инспекции, необходимости подавать уточнения и дополнительной нагрузке на бухгалтерию.
Перед отправкой отчетности за 9 месяцев пройдите по основным контрольным точкам.
1. Сверьте данные бухгалтерского и налогового учета
Проверьте, корректно ли отражены доходы и расходы, начисленные обязательства, выплаты сотрудникам и операции с контрагентами.
По налогу на прибыль особое внимание уделите расходам, которые признаются в налоговом учете не так, как в бухгалтерском. По НДС проверьте соответствие счетов-фактур, книг покупок и продаж данным декларации.
2. Проверьте расчеты по НДФЛ и страховым взносам
Сопоставьте данные расчетов 6-НДФЛ и РСВ с регистрами по зарплате и кадровыми документами.
Проверьте:
корректность начислений и выплат физическим лицам;
даты получения доходов и удержания НДФЛ;
примененные налоговые ставки и вычеты;
правильность определения базы по страховым взносам;
соответствие сведений о работниках кадровым данным.
Отдельно проверьте сведения, представляемые в СФР. Ошибки в кадровых данных и страховых взносах могут потребовать дополнительных корректировок уже после завершения квартала.
3. Сверьте единый налоговый счет
Убедитесь, что обязательства отражены корректно, уведомления содержат правильные суммы и периоды, а на едином налоговом счете достаточно средств для предстоящих платежей.
По основным налоговым обязательствам со сроком уплаты 28 октября нужно отдельно проверить сумму к перечислению. Сама отправка декларации или уведомления не заменяет уплату налога.
4. Проверьте контрольные соотношения
Перед отправкой используйте встроенные проверки бухгалтерской программы и актуальные контрольные соотношения ФНС.
Если программа показывает расхождение, не ограничивайтесь формальным устранением предупреждения. Сначала выясните причину: ошибка в первичном документе, неверная дата операции, некорректная ставка или несогласованность между регистрами.
5. Сохраните подтверждения отправки
После сдачи отчетности проверьте квитанции о приеме и результаты обработки. Сам факт отправки документа не всегда означает, что отчетность принята без замечаний.
Сохраните подтверждения, проверьте статус каждого документа и при необходимости оперативно исправьте ошибки.
После квартальной отчетности: как подготовиться к годовому закрытию
После 26 октября у бухгалтерии появляется возможность переключиться с квартальной отчетности на подготовку годовой отчетности. Откладывать эту работу на декабрь рискованно: в конце года одновременно накапливаются текущие задачи, закрытие счетов, инвентаризация и подготовка отчетных форм.
Оптимальная стратегия — начать подготовку заранее и распределить задачи по месяцам.
Инвентаризация активов и обязательств
Проверьте фактическое наличие имущества, состояние запасов, задолженности и обязательств компании. Сопоставьте результаты инвентаризации с данными учета.
Особое внимание уделите:
основным средствам и материальным запасам;
дебиторской и кредиторской задолженности;
расчетам с подотчетными лицами;
денежным средствам и финансовым вложениям;
обязательствам, по которым есть спорные или просроченные суммы.
Инвентаризация помогает выявить расхождения до того, как они повлияют на годовую отчетность.
Резервы и оценочные обязательства
Проверьте, какие резервы необходимо сформировать или пересмотреть на конец года в соответствии с применяемыми правилами бухгалтерского и налогового учета.
В частности, оцените:
резерв по сомнительным долгам;
резерв на оплату отпусков, если организация формирует его в установленном порядке;
оценочные обязательства по предстоящим расходам;
необходимость корректировки ранее признанных сумм.
При этом правила признания резервов в бухгалтерском и налоговом учете могут различаться. Нельзя автоматически переносить сумму из одного учета в другой без проверки оснований и порядка расчета.
Сверка расчетов с бюджетом и контрагентами
До конца года желательно сверить взаиморасчеты с ключевыми контрагентами, проверить задолженность и уточнить спорные операции.
Также стоит проверить состояние единого налогового счета, начисленные налоги и страховые взносы, исполнение обязанностей налогового агента и отсутствие необъяснимых расхождений между данными учета и информацией налоговых органов.
Чем раньше выявлена ошибка, тем больше времени остается на ее исправление без авральной работы в декабре.
Первичные документы и закрытие счетов
Проверьте полноту документов по доходам и расходам, наличие актов, накладных, счетов-фактур и подтверждений хозяйственных операций.
Отдельно проанализируйте операции на стыке периодов: авансы, отгрузки, возвраты, корректировки стоимости, услуги, акты по которым оформлены с задержкой.
Заранее определите, какие документы необходимо получить от контрагентов и какие внутренние согласования завершить до закрытия года.
Учетная политика на следующий год
До начала нового финансового года оцените, соответствует ли учетная политика действующим требованиям законодательства и особенностям деятельности компании.
Проверьте применяемые способы учета, рабочий план счетов, порядок документооборота, распределение ответственности между сотрудниками и настройки бухгалтерской программы.
Если изменения необходимы, подготовьте их заранее, чтобы с января бухгалтерия работала по актуальным правилам.
Как бухгалтеру подготовиться к годовому закрытию без аврала
Годовое закрытие требует не только знания сроков, но и системного понимания бухгалтерского и налогового учета. Особенно это важно для главных бухгалтеров, которые отвечают за достоверность отчетности, организацию работы команды и взаимодействие с руководством.
Практичный план подготовки может выглядеть так:
До конца октября — завершить сдачу отчетности за 9 месяцев, проверить расчеты и устранить выявленные расхождения.
В ноябре — начать инвентаризацию, сверить задолженность, собрать недостающие первичные документы и проверить резервы.
В декабре — завершить необходимые корректировки, проанализировать учетную политику и подготовить регистры к годовому закрытию.
Перед составлением годовой отчетности — провести финальную проверку счетов, налоговых обязательств и полноты раскрытия информации.
Конкретный график зависит от масштаба компании, количества операций, наличия обособленных подразделений и особенностей учета. Но общий принцип остается неизменным: чем раньше бухгалтер выявит проблемные участки, тем проще будет закрыть год без лишних исправлений.
Какие знания помогут бухгалтеру увереннее закрыть год
Требования к бухгалтерской профессии постоянно меняются. Специалисту необходимо одновременно ориентироваться в налоговом законодательстве, бухгалтерском учете, отчетности, внутреннем контроле и организации работы бухгалтерии.
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Углубленное понимание налогового законодательства пригодится при проверке отчетности, анализе налоговых рисков и подготовке компании к завершению финансового года.
Краткий чек-лист: что сделать бухгалтеру до конца октября
Проверить перечень отчетов и уведомлений с учетом налогового режима и обязанностей компании.
Подготовить и отправить декларации по НДС и налогу на прибыль, РСВ, 6-НДФЛ и необходимые сведения ЕФС-1.
Сверить расчеты с налоговыми органами и контрагентами.
Проверить суммы обязательств к уплате через ЕНП и сроки платежей.
Сохранить подтверждения приема отчетности и устранить выявленные ошибки.
Составить план инвентаризации и проверки резервов.
Собрать недостающие первичные документы и подготовить учет к годовому закрытию.
Оценить необходимость актуализации учетной политики.