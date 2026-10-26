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Отчетность за 9 месяцев: что проверить к 26 октября и как подготовиться к годовому закрытию

Отчетность за 9 месяцев: что проверить к 26 октября и как подготовиться к годовому закрытию

26 октября 2026 года — ключевой срок сдачи отчетности за 9 месяцев для бухгалтеров и бизнеса. Из-за того, что 25 октября выпадает на воскресенье, на понедельник переносятся сроки представления большинства квартальных деклараций и расчетов. В числе основных форм — декларации по НДС и налогу на прибыль, РСВ, 6-НДФЛ и раздел 2 ЕФС-1.

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Но сдачей отчетности работа бухгалтера не заканчивается. После квартального отчета начинается подготовка к годовому закрытию: нужно провести инвентаризацию, проверить резервы, сверить расчеты с бюджетом и контрагентами, привести в порядок первичные документы и оценить актуальность учетной политики.

Разбираемся, какие формы важно проверить, на что обратить внимание перед отправкой отчетности и как подготовиться к завершению финансового года.

Отчетность за 9 месяцев 2026 года: основные сроки

Октябрь — один из самых напряженных месяцев для бухгалтерии. Помимо квартальных отчетов, необходимо проверить уведомления об исчисленных суммах налогов, учесть обязательства по единому налоговому платежу и убедиться, что данные бухгалтерского и налогового учета согласуются между собой.

Что нужно сдать до 26 октября

Состав отчетности зависит от налогового режима, наличия работников, характера операций и обязанностей налогоплательщика.

Форма или документ

Кому необходимо представить

На что обратить внимание

Декларация по НДС за III квартал

Плательщикам НДС и налоговым агентам, а также другим лицам в предусмотренных законом случаях

Проверить книги покупок и продаж, счета-фактуры, вычеты и контрольные соотношения

Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев

Организациям — плательщикам налога на прибыль

Сверить доходы, расходы, налоговую базу и авансовые платежи

РСВ за 9 месяцев

Плательщикам страховых взносов, которые обязаны представлять расчет

Сопоставить выплаты физлицам, базу по взносам и данные персонифицированного учета

6-НДФЛ за 9 месяцев

Налоговым агентам, выплачивавшим доходы физическим лицам

Проверить даты фактического получения доходов, удержания и перечисления НДФЛ

ЕФС-1, раздел 2 за 9 месяцев

Работодателям, представляющим сведения о взносах на травматизм

Сверить выплаты, базу и начисленные взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний

Уведомления об исчисленных суммах налогов

Организациям и ИП, у которых возникает соответствующая обязанность

Проверить состав платежей, отчетные периоды, КБК и суммы

Важно: 26 октября — срок представления перечисленных отчетных форм, но не универсальная дата для всех уведомлений и платежей. Например, сроки уведомлений по НДФЛ зависят от периода удержания налога, а сроки уплаты обязательств по ЕНП необходимо проверять отдельно.

Для декларации по налогу на прибыль также важно учитывать порядок отчетности, установленный для конкретной организации: при расчете ежемесячных авансов исходя из фактической прибыли отчетным периодом может быть январь — сентябрь.

Что еще проверить в октябре

Помимо основных квартальных форм, бухгалтеру стоит проверить дополнительные обязанности:

  • Уведомление по авансу УСН за 9 месяцев — если организация или ИП применяет упрощенную систему и обязан представить уведомление.

  • Уведомления по имущественным налогам — при наличии соответствующих объектов и обязанности уплачивать авансовые платежи.

  • Персонифицированные сведения о физических лицах — с учетом правил представления данных за последний месяц квартала и сведений, включенных в РСВ.

  • Дополнительные формы и отраслевую отчетность — если они предусмотрены для конкретной организации.

Перечень документов лучше формировать не по универсальному календарю, а по фактическим обязанностям компании. Это поможет не пропустить отчет, который не входит в стандартный набор, и не тратить время на подготовку формы, которую представлять не требуется.

Как проверить отчетность перед отправкой

Даже если все документы подготовлены в срок, ошибки в расчетах и расхождения между формами могут привести к требованиям налоговой инспекции, необходимости подавать уточнения и дополнительной нагрузке на бухгалтерию.

Перед отправкой отчетности за 9 месяцев пройдите по основным контрольным точкам.

1. Сверьте данные бухгалтерского и налогового учета

Проверьте, корректно ли отражены доходы и расходы, начисленные обязательства, выплаты сотрудникам и операции с контрагентами.

По налогу на прибыль особое внимание уделите расходам, которые признаются в налоговом учете не так, как в бухгалтерском. По НДС проверьте соответствие счетов-фактур, книг покупок и продаж данным декларации.

2. Проверьте расчеты по НДФЛ и страховым взносам

Сопоставьте данные расчетов 6-НДФЛ и РСВ с регистрами по зарплате и кадровыми документами.

Проверьте:

  • корректность начислений и выплат физическим лицам;

  • даты получения доходов и удержания НДФЛ;

  • примененные налоговые ставки и вычеты;

  • правильность определения базы по страховым взносам;

  • соответствие сведений о работниках кадровым данным.

Отдельно проверьте сведения, представляемые в СФР. Ошибки в кадровых данных и страховых взносах могут потребовать дополнительных корректировок уже после завершения квартала.

3. Сверьте единый налоговый счет

Убедитесь, что обязательства отражены корректно, уведомления содержат правильные суммы и периоды, а на едином налоговом счете достаточно средств для предстоящих платежей.

По основным налоговым обязательствам со сроком уплаты 28 октября нужно отдельно проверить сумму к перечислению. Сама отправка декларации или уведомления не заменяет уплату налога.

4. Проверьте контрольные соотношения

Перед отправкой используйте встроенные проверки бухгалтерской программы и актуальные контрольные соотношения ФНС.

Если программа показывает расхождение, не ограничивайтесь формальным устранением предупреждения. Сначала выясните причину: ошибка в первичном документе, неверная дата операции, некорректная ставка или несогласованность между регистрами.

5. Сохраните подтверждения отправки

После сдачи отчетности проверьте квитанции о приеме и результаты обработки. Сам факт отправки документа не всегда означает, что отчетность принята без замечаний.

Сохраните подтверждения, проверьте статус каждого документа и при необходимости оперативно исправьте ошибки.

После квартальной отчетности: как подготовиться к годовому закрытию

После 26 октября у бухгалтерии появляется возможность переключиться с квартальной отчетности на подготовку годовой отчетности. Откладывать эту работу на декабрь рискованно: в конце года одновременно накапливаются текущие задачи, закрытие счетов, инвентаризация и подготовка отчетных форм.

Оптимальная стратегия — начать подготовку заранее и распределить задачи по месяцам.

Инвентаризация активов и обязательств

Проверьте фактическое наличие имущества, состояние запасов, задолженности и обязательств компании. Сопоставьте результаты инвентаризации с данными учета.

Особое внимание уделите:

  • основным средствам и материальным запасам;

  • дебиторской и кредиторской задолженности;

  • расчетам с подотчетными лицами;

  • денежным средствам и финансовым вложениям;

  • обязательствам, по которым есть спорные или просроченные суммы.

Инвентаризация помогает выявить расхождения до того, как они повлияют на годовую отчетность.

Резервы и оценочные обязательства

Проверьте, какие резервы необходимо сформировать или пересмотреть на конец года в соответствии с применяемыми правилами бухгалтерского и налогового учета.

В частности, оцените:

  • резерв по сомнительным долгам;

  • резерв на оплату отпусков, если организация формирует его в установленном порядке;

  • оценочные обязательства по предстоящим расходам;

  • необходимость корректировки ранее признанных сумм.

При этом правила признания резервов в бухгалтерском и налоговом учете могут различаться. Нельзя автоматически переносить сумму из одного учета в другой без проверки оснований и порядка расчета.

Сверка расчетов с бюджетом и контрагентами

До конца года желательно сверить взаиморасчеты с ключевыми контрагентами, проверить задолженность и уточнить спорные операции.

Также стоит проверить состояние единого налогового счета, начисленные налоги и страховые взносы, исполнение обязанностей налогового агента и отсутствие необъяснимых расхождений между данными учета и информацией налоговых органов.

Чем раньше выявлена ошибка, тем больше времени остается на ее исправление без авральной работы в декабре.

Первичные документы и закрытие счетов

Проверьте полноту документов по доходам и расходам, наличие актов, накладных, счетов-фактур и подтверждений хозяйственных операций.

Отдельно проанализируйте операции на стыке периодов: авансы, отгрузки, возвраты, корректировки стоимости, услуги, акты по которым оформлены с задержкой.

Заранее определите, какие документы необходимо получить от контрагентов и какие внутренние согласования завершить до закрытия года.

Учетная политика на следующий год

До начала нового финансового года оцените, соответствует ли учетная политика действующим требованиям законодательства и особенностям деятельности компании.

Проверьте применяемые способы учета, рабочий план счетов, порядок документооборота, распределение ответственности между сотрудниками и настройки бухгалтерской программы.

Если изменения необходимы, подготовьте их заранее, чтобы с января бухгалтерия работала по актуальным правилам.

Как бухгалтеру подготовиться к годовому закрытию без аврала

Годовое закрытие требует не только знания сроков, но и системного понимания бухгалтерского и налогового учета. Особенно это важно для главных бухгалтеров, которые отвечают за достоверность отчетности, организацию работы команды и взаимодействие с руководством.

Практичный план подготовки может выглядеть так:

  1. До конца октября — завершить сдачу отчетности за 9 месяцев, проверить расчеты и устранить выявленные расхождения.

  2. В ноябре — начать инвентаризацию, сверить задолженность, собрать недостающие первичные документы и проверить резервы.

  3. В декабре — завершить необходимые корректировки, проанализировать учетную политику и подготовить регистры к годовому закрытию.

  4. Перед составлением годовой отчетности — провести финальную проверку счетов, налоговых обязательств и полноты раскрытия информации.

Конкретный график зависит от масштаба компании, количества операций, наличия обособленных подразделений и особенностей учета. Но общий принцип остается неизменным: чем раньше бухгалтер выявит проблемные участки, тем проще будет закрыть год без лишних исправлений.

Какие знания помогут бухгалтеру увереннее закрыть год

Требования к бухгалтерской профессии постоянно меняются. Специалисту необходимо одновременно ориентироваться в налоговом законодательстве, бухгалтерском учете, отчетности, внутреннем контроле и организации работы бухгалтерии.

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Краткий чек-лист: что сделать бухгалтеру до конца октября

  • Проверить перечень отчетов и уведомлений с учетом налогового режима и обязанностей компании.

  • Подготовить и отправить декларации по НДС и налогу на прибыль, РСВ, 6-НДФЛ и необходимые сведения ЕФС-1.

  • Сверить расчеты с налоговыми органами и контрагентами.

  • Проверить суммы обязательств к уплате через ЕНП и сроки платежей.

  • Сохранить подтверждения приема отчетности и устранить выявленные ошибки.

  • Составить план инвентаризации и проверки резервов.

  • Собрать недостающие первичные документы и подготовить учет к годовому закрытию.

  • Оценить необходимость актуализации учетной политики.

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