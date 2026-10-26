Отчетность за 9 месяцев: что проверить к 26 октября и как подготовиться к годовому закрытию

Но сдачей отчетности работа бухгалтера не заканчивается. После квартального отчета начинается подготовка к годовому закрытию: нужно провести инвентаризацию, проверить резервы, сверить расчеты с бюджетом и контрагентами, привести в порядок первичные документы и оценить актуальность учетной политики.

Разбираемся, какие формы важно проверить, на что обратить внимание перед отправкой отчетности и как подготовиться к завершению финансового года.