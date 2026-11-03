Вакансий для бухгалтеров стало меньше на 32%: какие навыки помогут оставаться востребованным в 2026 году

Рынок труда для бухгалтеров меняется: работодатели ждут не только опыта, но и современных профессиональных компетенций. По данным исследования «Клерка» и hh.ru, количество активных вакансий для бухгалтеров в России за январь–август 2026 года сократилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом конкуренция за рабочие места растет, а одного стажа уже недостаточно, чтобы выделиться среди кандидатов.

Что делать специалисту в такой ситуации? Развивать навыки, осваивать смежные направления и учиться решать более сложные задачи. Бухгалтеру важно разбираться в налоговом учете и цифровых инструментах, главному бухгалтеру — уверенно работать с отчетностью и налоговыми рисками, а опытному финансовому специалисту — понимать бизнес-процессы и уметь анализировать финансовые показатели.