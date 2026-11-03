Вакансий для бухгалтеров стало меньше на 32%: какие навыки помогут оставаться востребованным в 2026 году

Рынок труда для бухгалтеров меняется: работодатели ждут не только опыта, но и современных профессиональных компетенций. По данным исследования «Клерка» и hh.ru, количество активных вакансий для бухгалтеров в России за январь–август 2026 года сократилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом конкуренция за рабочие места растет, а одного стажа уже недостаточно, чтобы выделиться среди кандидатов.
Что делать специалисту в такой ситуации? Развивать навыки, осваивать смежные направления и учиться решать более сложные задачи. Бухгалтеру важно разбираться в налоговом учете и цифровых инструментах, главному бухгалтеру — уверенно работать с отчетностью и налоговыми рисками, а опытному финансовому специалисту — понимать бизнес-процессы и уметь анализировать финансовые показатели.
Почему в 2026 году бухгалтеру важно развивать профессиональные навыки
Бухгалтерская профессия остается востребованной, но требования к специалистам становятся шире. В исследовании hh.ru, опубликованном на «Клерке», отмечается, что базовые знания бухгалтерского и налогового учета, отчетности, 1С, Excel и электронного документооборота — необходимый минимум. Конкурентное преимущество дают самостоятельность, профессиональное суждение, понимание смежных процессов и умение работать с цифровыми инструментами.
Еще один важный фактор — изменения налогового законодательства. В 2026 году основная ставка НДС увеличилась с 20% до 22%, а условия освобождения от НДС для плательщиков УСН изменились. Это повышает значимость актуальных знаний и умения применять их на практике.
В результате профессиональное развитие становится не просто способом получить новую строчку в резюме, а возможностью расширить круг задач, которые специалист способен решать самостоятельно.
Профессиональная задача
Какие компетенции стоит развивать
Вести учет и готовить отчетность
Бухгалтерский и налоговый учет, работа с 1С
Работать с изменениями законодательства
Понимание налоговых правил и умение применять их на практике
Повысить квалификацию до уровня главного бухгалтера
Комплексный учет, отчетность, налоговые риски, финансовый анализ
Перейти в сферу автоматизации
Анализ бизнес-процессов, работа с 1С, формирование требований
Участвовать в управлении компанией
Управленческая отчетность, бюджетирование, финансовое планирование
Необязательно осваивать все направления сразу. Лучше выбрать программу, которая соответствует вашему опыту и следующему карьерному шагу.
5 курсов «Клерка» для профессионального роста в 2026 году
В зависимости от текущего уровня подготовки можно начать с основ бухгалтерского учета, углубить знания по конкретной системе налогообложения или освоить смежную профессию.
Курс
Кому подойдет
Чему посвящено обучение
Новичкам и тем, кто хочет сменить профессию
Бухгалтерский учет, налоги, 1С, практические задачи
Бухгалтерам, стремящимся к более высокой квалификации
Учет на общей системе налогообложения, отчетность, финансовый анализ
Специалистам, работающим с малым бизнесом и ИП
Учет на УСН, налоги, отчетность, 1С
Тем, кто хочет развиваться на стыке бухгалтерии и IT
Анализ бизнес-процессов, конфигурации 1С, требования к автоматизации
Финансовый директор (CFO): переход от учета к управлению бизнесом
Опытным бухгалтерам и финансовым специалистам
Управленческая отчетность, бюджетирование, финансовое планирование
Разберем, чем полезны эти направления и кому стоит обратить на них внимание.
1. Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
Если вы только планируете начать карьеру в бухгалтерии, важно получить системные знания, а не ограничиваться отдельными уроками по налогам или работе в учетной программе.
Курс «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» рассчитан на начинающих специалистов и тех, кто хочет освоить новую профессию. Программа включает основы бухгалтерского и налогового учета, работу в 1С, кадровые вопросы и практические задания. Предусмотрены интерактивные тренажеры, которые помогают закреплять изученное.
Обучение также знакомит с современными инструментами, включая применение нейросетей в повседневной работе бухгалтера.
Кому подойдет: тем, кто хочет освоить профессию с нуля, систематизировать знания или подготовиться к работе на основных участках учета.
2. Главный бухгалтер на ОСНО
Работа на общей системе налогообложения требует комплексного понимания бухгалтерского и налогового учета. Важно не только правильно отражать операции, но и разбираться в отчетности, оценивать риски и понимать финансовые результаты компании.
Курс «Главный бухгалтер на ОСНО» помогает систематизировать знания по основным участкам учета и освоить практические инструменты для работы главного бухгалтера. Программа обновлена с учетом налоговых изменений 2026 года и включает работу в 1С, финансовый анализ и управленческий учет.
В обучении предусмотрены интерактивные тренажеры, видеоуроки, конспекты, тесты и задания. По информации на странице программы, обучение проходит дистанционно, а по итогам предусмотрен диплом о профессиональной переподготовке при выполнении установленных требований.
Кому подойдет: бухгалтерам, которые хотят расширить зону ответственности, углубить знания по ОСНО и подготовиться к более сложным профессиональным задачам.
3. Главный бухгалтер на УСН
Упрощенная система налогообложения тоже требует внимательного отношения к законодательству. В 2026 году изменились правила, связанные с НДС для плательщиков УСН, поэтому специалистам необходимо разбираться в применимых требованиях и правильно организовывать учет.
Курс «Главный бухгалтер на УСН» посвящен бухгалтерскому и налоговому учету на упрощенной системе. В программу входят подготовка отчетности, работа в 1С, расчеты с работниками, кадровый и кассовый учет.
Обучение построено на практических примерах и включает задания, тесты, шаблоны и рекомендации для работы. Программа обновлена с учетом налоговой реформы 2026 года.
Кому подойдет: бухгалтерам малого бизнеса, специалистам, сопровождающим индивидуальных предпринимателей, и тем, кто хочет углубить знания по УСН.
4. Аналитик 1С: развитие на стыке бухгалтерии и IT
Если вы уверенно работаете с учетом и хотите попробовать себя в новом направлении, обратите внимание на аналитику 1С.
Аналитик помогает переводить задачи бизнеса в требования к информационным системам: изучает процессы, выявляет проблемы, описывает логику работы и участвует в подготовке решений по автоматизации.
Курс «Аналитик 1С» знакомит с конфигурациями 1С, анализом бизнес-процессов, функциональными требованиями, моделированием и этапами внедрения решений. В программе предусмотрены практические работы и онлайн-занятия с преподавателями.
Для бухгалтера такое направление может стать способом применить уже имеющиеся знания в другой роли. Понимание учета и реальных потребностей пользователей помогает лучше разбираться в задачах автоматизации.
При этом переход в новую профессию требует практики и самостоятельного развития — одного прохождения курса недостаточно, чтобы гарантировать трудоустройство или определенный уровень дохода.
Кому подойдет: бухгалтерам и другим специалистам, которым интересны автоматизация учета, бизнес-анализ и работа с решениями 1С.
5. Финансовый директор (CFO): от учета к управлению бизнесом
Следующий шаг для опытного главного бухгалтера — развитие компетенций в финансовом управлении. В этой роли важно понимать не только корректность учета, но и то, как финансовые показатели влияют на решения руководства.
Курс «Финансовый директор (CFO): переход от учета к управлению бизнесом» посвящен управленческой отчетности, бюджетированию, управлению ликвидностью, оценке инвестиционных проектов и стоимости бизнеса.
Программа также затрагивает автоматизацию финансовой функции с помощью Power BI, искусственного интеллекта и современных цифровых инструментов.
Кому подойдет: опытным бухгалтерам и финансистам, которые хотят расширить профессиональные компетенции, перейти к управленческим задачам и научиться использовать финансовые данные для принятия решений.
Как выбрать обучение под свои карьерные цели
Чтобы обучение принесло практическую пользу, начните с оценки текущих навыков. Необязательно сразу менять профессию или стремиться к руководящей должности: иногда самый разумный шаг — укрепить профессиональную базу.
Ваша ситуация
На что обратить внимание
Вы начинаете карьеру
Освойте основы бухгалтерского и налогового учета
Уже работаете бухгалтером
Углубите знания по своей системе налогообложения
Хотите стать главным бухгалтером
Развивайте навыки комплексного учета и финансового анализа
Интересуетесь автоматизацией
Изучите аналитику 1С и описание бизнес-процессов
Готовы к управленческой роли
Осваивайте бюджетирование, управленческую отчетность и финансовое планирование
Выбирайте не просто курс с подходящим названием, а программу, которая закрывает конкретный пробел в знаниях или помогает приблизиться к следующей профессиональной цели.
Почему важно не откладывать обучение
Изменения в законодательстве, цифровизация и новые требования работодателей делают профессиональное развитие непрерывным процессом. При этом не нужно пытаться освоить все сразу.
Гораздо эффективнее выбрать одно направление, изучить его последовательно и закрепить знания на практике. Курсы профессиональной переподготовки могут помочь систематизировать материал, познакомиться с современными инструментами и сформировать основу для дальнейшего развития.
На «Клерке» доступны программы разного уровня — от бухгалтерии с нуля до финансового управления. Можно выбрать подходящий формат обучения, изучить содержание программы и условия получения документа об образовании.
Сокращение числа вакансий — повод внимательнее посмотреть на собственные компетенции, а не отказываться от профессиональных целей. Чем лучше специалист понимает свою область, умеет работать с современными инструментами и решать нестандартные задачи, тем больше возможностей для развития он может рассматривать.
Выберите направление, которое соответствует вашим планам:
Не ждите, пока требования рынка заставят срочно осваивать новые навыки. Выберите курс «Клерка», чтобы системно развивать компетенции и увереннее двигаться к следующей профессиональной цели.
Приятный бонус: год доступа к материалам после прохождения курса
Выбирая обучение на «Клерке», вы получаете не только новые знания и практические навыки. После прохождения курса доступ к учебным материалам сохраняется еще на 1 год!
Почему это действительно удобно?
Можно повторять сложные темы. Если не получилось сразу разобраться в определенном разделе, возвращайтесь к урокам и пересматривайте объяснения.
Можно освежать знания в работе. Возникла задача, связанная с изученной темой? Откройте материалы и повторите нужный урок.
Можно закреплять навыки. Повторное изучение помогает лучше усваивать информацию и увереннее применять ее на практике.
Можно учиться в собственном темпе. Не нужно стремиться запомнить абсолютно все во время обучения — у вас будет целый год, чтобы возвращаться к пройденному.
Особенно полезна эта возможность для бухгалтеров и финансовых специалистов: профессиональные задачи разнообразны, а к отдельным темам приходится возвращаться спустя недели и даже месяцы.
Получается, вы инвестируете в обучение не только ради знаний здесь и сейчас, но и получаете возможность пользоваться пройденными материалами в течение целого года после завершения курса.