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Профессия бухгалтера в 2026 году

Профессия бухгалтера в 2026 году

Требования работодателей и полезные навыки, чтобы оставаться востребованным специалистом.

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Ситуация на рынке труда, требования работодателей и навыки, которые помогают специалисту оставаться востребованным

Бухгалтер – одна из самых массовых профессий в стране. Но рынок труда меняется: вакансий становится меньше, и конкуренция среди специалистов растет. Одного стажа уже недостаточно — важно показать работодателю свою зону ответственности, характер задач и видимые изменения на последнем месте работы. В исследовании разбираем, что изменилось в профессии в 2026 году, какие навыки ищут работодатели и на что стоит обратить внимание для развития в профессии.

В основе исследования — данные hh.ru по России за январь–август 2026 года*. Аналитики hh.ru изучили вакансии и резюме бухгалтеров, уровень конкуренции, зарплаты и навыки, которые работодатели указывают в вакансиях, и сравнили показатели с тем же периодом 2025 года. Выводы по данным также оценили шесть практикующих экспертов: они дополнили их своим опытом и рассказали о компетенциях и направлениях развития, которые не всегда видны по описанию вакансий.

Главное из исследования — кратко

База обязательна, но ее недостаточно, чтобы выделиться. Бухучет, налоговый учет, первичка, отчетность и владение цифровыми системами (1С, Excel, ЭДО) — обязательный минимум. 

Преимущество дают самостоятельность, профессиональное суждение и коммуникация. Работодатели ищут бухгалтеров, которые понимают задачи бизнеса, умеют распознавать риски, выбирать решение и объяснять его руководителю и коллегам. 

Растет спрос на специалистов T-shaped-профиля. Это специалисты, сочетающие глубокую экспертизу в одной зоне с широким пониманием смежных: налогов, права, ИТ, данных и бизнес-процессов.

Использование ИИ пока что не критичное требование. В вакансиях навык встречается достаточно редко, но уже делает конкурентоспособнее тех, у кого он есть.

Разберем эти тенденции подробнее.

Рынок стал жестче, и опыт — не главное преимущество

Показатель

Бухгалтер

Для сравнения

hh.индекс

10,9

9,5 по рынку в целом

Активные вакансии в 2026 году по сравнению с 2025 годом

−32%

−23% по рынку в целом

Медианная предлагаемая зарплата

79,5 тыс. рублей

82 тыс. рублей в области «Финансы, бухгалтерия»

Медианная ожидаемая зарплата

77 тыс. рублей

95 тыс. рублей в области «Финансы, бухгалтерия»

hh.индекс — показатель соотношения количества вакансий и резюме в базе hh.ru. Чем выше индекс, тем больше резюме приходится на одну вакансию.

Бухгалтер остается в топ-10 специализаций по числу активных вакансий на hh.ru. При этом вакансий в 2026 году стало меньше, и конкуренция за них выше средней. В такой ситуации годы стажа — недостаточный критерий для оценки специалиста. Работодатели смотрят на масштаб ответственности, опыт самостоятельной работы и решения сложных задач.

Аналитики и эксперты отмечают расширение и усложнение бухгалтерского профиля. По выражению одного из экспертов, «специалист по участку вымирает»: уже недостаточно глубоко знать только зарплату, первичку или расчеты с поставщиками. Работодатели ждут от специалистов понимания, как один участок связан со смежными, с налогами, отчетностью и бизнес—процессами.

Практический вывод. В резюме и на собеседовании важно показывать не перечень операций, которые вы умеете выполнять, а контур ответственности: какие процессы ведете, какие риски контролируете, с кем взаимодействуете и что изменилось благодаря вашей работе.

Профессиональная база — это минимум

Аналитика вакансий подтверждает устойчивый спрос на бухгалтерский учет, первичную документацию, ТМЦ, взаиморасчеты и отчетность. Эксперты также отмечают запрос работодателей на владение налоговым учетом — от расчетов и оценки налоговых рисков до взаимодействия с ФНС и работы с ее требованиями. Без этой основы другие навыки и цифровые компетенции не дают устойчивого преимущества.

Компании автоматизируют все больше процессов, поэтому в набор базовых навыков входит владение учетными сервисами: прежде всего, Excel, 1С:Бухгалтерией и 1С:ЗУП, Контур.Экстерн. Причем, важно не только освоить программы, но уверенно работать в цифровом контуре — с ЭДО, сервисами ФНС и другими системами.

Рост доли навыков
Рост доли навыков
Снижение доли навыков
Снижение доли навыков
Доля гибких навыков
Доля гибких навыков

Отдельные эксперты отмечают спрос именно на продвинутое владение инструментами. Системы учета — это базовый минимум. На продвинутом слое выделяют BI-инструменты (Power BI, Tableau), базовое понимание SQL или Python, автоматизацию повторяющихся задач с помощью ИИ-агентов. Выше всего ценятся специалисты, способные проверить логику системы, найти расхождение, оценить исключение и принять ответственность за результат. 

Практический вывод. Проверьте, насколько полнота и глубина ваших навыков соответствует текущим требованиям. Чтобы усилить свою позицию, развивайте навыки глубже базового уровня.

Работодателям нужен «финансовый навигатор бизнеса»

Бухгалтер все чаще работает с неопределенностью. Закон может допускать несколько трактовок, договор — потенциально создавать налоговый риск, а управленческое решение — влиять сразу на учет, денежный поток и отношения с контрагентом. 

В этих условиях бизнес ожидает от бухгалтера роли «финансового навигатора», который умеет интерпретировать данные, самостоятельно принимать решения и отвечать за них. По словам главного бухгалтера hh.ru Петра Лошина, работает принцип «бухгалтерия для бизнеса», а не наоборот.

Как отмечают эксперты, в компетенцию финансовой навигации входят способности:

  • разбирать юридические документы и распознавать риски;

  • принимать обоснованные решения;

  • ясно объяснять их руководству и коллегам без бухгалтерских знаний;

  • смотреть на учетные процессы через цели компании.

Это подтверждает аналитика вакансий. Среди гибких навыков чаще всего встречаются: работа с большим объемом информации, ответственность, внимательность и умение работать в команде. Заметен рост упоминания деловой коммуникации — то есть способности договариваться с коллегами, ставить задачи, общаться с руководством и регуляторами. 

Практический вывод: Учитесь оценивать ситуацию с позиции бизнеса: доступные варианты, риски, вероятные последствия. На собеседовании расскажите о ситуациях, когда вам приходилось разбираться в неоднозначном вопросе, взаимодействовать с другими подразделениями или защищать свой выбор перед руководством.

ИИ пока не обязателен, но уже повышает ценность специалиста

Владение ИИ-инструментами указано примерно в 0,3% вакансий бухгалтеров, нейросетями — в 0,1%. Это далеко до массового требования рынка. Однако почти все опрошенные эксперты считают использование ИИ профессиональным преимуществом: он ускоряет поиск и структурирование информации, подготовку черновиков и помогает в самопроверке.

Практический вывод: Имеет смысл освоить ИИ как вспомогательный инструмент к имеющейся базе. Используйте его для черновой работы и повторяющихся задач. Важно проверять ответы ИИ по первоисточникам и не передать персональные и конфиденциальные данные в публичные сервисы.

Долгосрочные карьерные стратегии для бухгалтера

Аналитики hh.ru и эксперты называют три основные карьерные траектории для востребованного специалиста: вверх, в глубину и на стыке функций. Имеет смысл выбрать один интересующий трек и придерживаться его.

  • Вертикальное развитие: двигаться от линейного специалиста к главному бухгалтеру и дальше к финансовому управлению. 

  • Горизонтальное (экспертное) развитие: углубляться в отдельную область или осваивать смежные задачи.

  • Интеграционное развитие (T-shaped-модель): стремиться к достижению глубокой экспертизы в одной области с широкими познаниями в смежных.

Траектория

Кому подходит

На чем строится

Куда можно двигаться

Вертикальная

Опытным бухгалтерам, которые хотят брать больше ответственности и двигаться к руководящей роли

Сложные операции, закрытие периода и отчетность, учетная политика и методология, внутренний контроль, налоговые риски, взаимодействие с ФНС, координация работы бухгалтерии

Ведущий бухгалтер → заместитель → главный бухгалтер; далее — финансовое управление при освоении бюджетирования и моделирования

Горизонтальная (экспертная)

Тем, кто хочет расширить круг задач и число доступных вакансий, в том числе в малом и среднем бизнесе

Освоение нескольких участков: первичка, банк и касса, расчеты с контрагентами, ТМЦ, зарплата и кадры, закрытие периода; работа в 1С и Excel

Универсальный бухгалтер, который может самостоятельно вести несколько участков или весь учет

Интеграционная (T-shaped)

Тем, кто хочет сочетать бухгалтерскую базу с экспертизой в смежных областях или компетенциями на стыке функций

Глубокая база в учете + экспертиза в смежных направлениях: налоги, зарплата и кадры, ВЭД и валютные операции, себестоимость и производственный учет, отчетность и методология, ФСБУ или МСФО; либо развитие компетенций на стыке учета, финансов, данных и технологий

Методолог, финансовый контролер, аналитик, специалист по автоматизации и ИТ—интеграциям

Среди особо востребованных сейчас специализаций эксперты называют ВЭД, производственный учет и МСФО: российские стандарты сближаются с международными, а экономические санкции нельзя игнорировать.

В компаниях с активной автоматизацией актуальна специализация на стыке бухгалтерии и ИТ. Такой бухгалтер может сам описать процесс, поставить задачи разработчикам и ИИ, участвовать в интеграциях банков, ЭДО и учетных систем, проверить полученный результат.

В качестве навыков для долговременной устойчивости и успешного развития выделяют широкий профессиональный кругозор и обучаемость. Полезно знать, как устроены продажи, закупки, производство, логистика и ИТ-контур компании. А  изменения в регулировании требуют умения быстро осваивать новые требования и перестраивать процессы.

Практический вывод: Проверьте свою профессиональную базу: хватает ли основных знаний и навыков для текущей роли. Выберите направление развития: углубляйте одну специализацию — и постепенно изучайте 1-2 смежных зоны. Следите за изменениями регулирования и новыми технологиями, но не в ущерб ключевым навыкам.

Рекомендации по поиску работы

Вот несколько советов, как корректно отразить свой опыт в резюме и лучше подготовиться к собеседованию: 

Обновите резюме. Опишите опыт через конкретные задачи и результаты: с какими участками и спецификой учета работали, за что отвечали, какие задачи решали и какой результат получили. 

Если результат можно измерить, добавьте цифры без раскрытия конфиденциальных данных: объем операций, сокращение ошибок, ускорение процессов.

Вместо перечисления инструментов и навыков — покажите, как использовали их в работе:

Не очень

Так лучше

Знаю 1С

Самостоятельно веду участок в 1С, нахожу расхождения и закрываю период

Работаю с Excel

Использую формулы, сводные таблицы и Power Query для сверок и подготовки данных

Слежу за законодательством

Оцениваю влияние изменений и объясняю, что нужно перестроить в процессах компании

Работаю с первичной документацией

Самостоятельно веду участок расчетов с поставщиками: проверяю первичные документы, отражаю операции в учете и сверяю расчеты

Взаимодействую с ФНС

Готовлю ответы на требования ФНС, сверяю данные учета и контролирую сроки ответа

Веду нескольких участков

Самостоятельно веду банк, кассу и расчеты с контрагентами, отвечаю за корректность данных к закрытию месяца

Готовлю отчетность

Готовлю бухгалтерскую и налоговую отчетность, сверяю данные перед сдачей и контролирую сроки

Отвечаю за закрытие периода

Самостоятельно закрываю месяц: провожу сверки, нахожу и исправляю расхождения

Веду производственный учет

Веду учет затрат и ТМЦ, рассчитываю себестоимость и закрываю производственный период

Подготовьтесь к собеседованию. Подготовьте два—три кейса из вашей практики, для которых не было готового ответа. Расскажите, какая была задача, в чем заключалась сложность или риск, что вы сделали, как проверили результат.

Для ведущих и руководящих ролей важно показать, как вы выстраиваете контроль и предотвращаете ошибки.

*Данные hh.ru. Годовая динамика сопоставлялась с аналогичным периодом 2025 года. Навыки анализировались по упоминаниям в активных вакансиях; для сопоставимости их частота приведена к 1 000 вакансий.

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