Проверка контрагентов, судебная практика и своя СПС: в «Клерк.Системе» появились новые инструменты для бизнеса

Работа бухгалтера давно вышла за рамки расчета налогов и подготовки отчетности. Нужно следить за изменениями законодательства, разбираться в спорных ситуациях, проверять документы и оценивать надежность компаний, с которыми работает бизнес.

Особенно важно последнее: ошибка при выборе поставщика, подрядчика или покупателя может обернуться неоплатой, судебным спором, проблемами с налоговой и финансовыми потерями.

Чтобы решать такие задачи было проще, в подписке «Клерк.Система» появились собственная СПС, база судебной практики и расширенная проверка контрагентов.