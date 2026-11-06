Проверка контрагентов, судебная практика и своя СПС: в «Клерк.Системе» появились новые инструменты для бизнеса

Работа бухгалтера давно вышла за рамки расчета налогов и подготовки отчетности. Нужно следить за изменениями законодательства, разбираться в спорных ситуациях, проверять документы и оценивать надежность компаний, с которыми работает бизнес.
Особенно важно последнее: ошибка при выборе поставщика, подрядчика или покупателя может обернуться неоплатой, судебным спором, проблемами с налоговой и финансовыми потерями.
Чтобы решать такие задачи было проще, в подписке «Клерк.Система» появились собственная СПС, база судебной практики и расширенная проверка контрагентов.
Что такое «Клерк.Система» и что теперь входит в подписку
«Клерк.Система» — рабочее пространство для бухгалтера, в котором собраны инструменты, необходимые для ежедневной работы и профессионального развития.
Теперь подписка объединяет не только экспертные материалы, вебинары, разборы законодательства и ИИ-инструменты, но и три важных сервиса:
Правовая система (СПС) — для поиска законов, кодексов и нормативных документов.
Судебная практика — для изучения реальных судебных решений и правовых позиций.
Проверка контрагентов — для анализа компаний, их финансового состояния и возможных рисков сотрудничества.
Это позволяет решать сразу несколько задач в одном рабочем пространстве: найти норму закона, посмотреть, как ее применяют суды, и проверить компанию, с которой предстоит заключить договор.
Собственная справочно-правовая система: законы и кодексы всегда под рукой
Найти нужную статью закона в интернете несложно. Гораздо сложнее убедиться, что перед вами актуальная редакция документа и что она действовала именно в тот период, который вас интересует.
Для бухгалтера это принципиально важно. Например, при подготовке ответа на требование налоговой, проверке правильности начисления налогов или анализе сделки нужно учитывать нормы законодательства на конкретную дату.
В «Клерк.Системе» появилась собственная справочно-правовая система. В ней собраны:
кодексы Российской Федерации;
федеральные законы;
нормативные документы;
редакции нормативных актов;
связанные правовые материалы.
Одна из полезных возможностей — просмотр редакций документов на разные даты. Можно проверить, какие положения действовали в момент совершения операции, заключения договора или возникновения спорной ситуации.
Это особенно актуально при разборе прошлых периодов, подготовке к налоговым проверкам и работе с претензиями.
Главная польза СПС для бухгалтера — возможность быстрее находить правовую основу для своих решений и проверять, на какие нормы законодательства можно опираться.
Судебная практика: как суды решают реальные споры
Знание закона — только часть работы. Не менее важно понимать, как его применяют на практике.
Одна и та же правовая норма в разных обстоятельствах может приводить к разным результатам. Поэтому при подготовке претензии, ответа на требование или правовой позиции полезно изучить не только текст закона, но и решения судов.
В «Клерк.Системе» доступна отдельная база судебной практики.
Пользователь может искать решения по:
номеру судебного дела;
названию суда;
ключевым словам из текста решения;
правовой тематике.
Можно изучать судебные акты разных инстанций, знакомиться с аргументацией судей и смотреть, какие обстоятельства оказались существенными для разрешения спора.
Например, бухгалтеру необходимо разобраться в споре о взыскании задолженности, налоговых доначислениях или признании сделки недействительной. Вместо того чтобы ограничиваться общими рекомендациями, можно найти реальные судебные решения по аналогичной ситуации.
Это помогает:
оценивать перспективы возможного спора;
готовить аргументированные ответы на претензии;
находить судебные позиции по конкретным вопросам;
учитывать актуальные подходы судов при принятии решений.
Судебная практика особенно полезна в ситуациях, когда формального знания закона недостаточно и нужно понимать, как конкретная норма работает в реальной жизни.
Проверка контрагентов: теперь не только реквизиты, но и финансовый анализ
Еще одно важное обновление «Клерк.Системы» — расширенный сервис проверки контрагентов.
Проверить организацию перед заключением договора — не формальность, а необходимая мера управления рисками.
Даже если у компании есть действующий ИНН, юридический адрес и зарегистрированный руководитель, это еще не означает, что сотрудничество с ней будет безопасным.
У потенциального партнера могут быть признаки финансовых проблем, исполнительные производства, судебные споры, процедуры банкротства или другие обстоятельства, которые важно учитывать до подписания договора.
В обновленной версии сервиса появилась расширенная карточка компании с дополнительными сведениями и аналитикой.
1. Финансовый анализ компании
Теперь можно изучить финансовую отчетность организации за 2011–2025 годы.
Сервис позволяет:
сравнивать финансовые показатели за разные периоды;
анализировать финансовое состояние компании;
отслеживать изменения показателей;
оценивать динамику деятельности организации.
Это помогает понять, насколько устойчиво работает потенциальный партнер и не ухудшается ли его финансовое положение.
Например, если поставщик предлагает крупную отсрочку платежа или берет на себя обязательства по масштабному проекту, важно оценить не только его коммерческое предложение, но и финансовые возможности.
2. Оценка надежности и риск-факторы
В сервисе появилась оценка надежности по конкретным факторам риска.
Это помогает не просто собирать сведения о компании, а обращать внимание на обстоятельства, которые могут повлиять на решение о сотрудничестве.
Вместо самостоятельного изучения большого количества разрозненных данных пользователь получает структурированную информацию в карточке организации.
При этом оценка надежности — инструмент предварительного анализа, а не гарантия того, что у компании не возникнет проблем в будущем.
3. Судебные споры и исполнительные производства
В карточке контрагента отображаются сведения об арбитражных спорах и исполнительных производствах ФССП.
Почему это важно?
Если компания регулярно участвует в судебных разбирательствах, имеет значительные взыскания или не исполняет решения судов, это повод внимательнее оценить условия будущей сделки.
Особенно важно изучить такие сведения при работе с новыми поставщиками, подрядчиками и покупателями.
4. Банкротство и сообщения Федресурса
Сервис показывает сведения о банкротстве из ЕФРСБ и сообщения Федресурса.
Эти данные помогают выявить обстоятельства, которые могут существенно повлиять на возможность исполнения договорных обязательств.
Например, информация о банкротстве или существенных корпоративных изменениях может стать поводом запросить дополнительные документы и пересмотреть условия сотрудничества.
5. Госзакупки и контрольные мероприятия
В карточке компании также доступны сведения:
об участии в государственных и муниципальных закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ;
о проверках и контрольных мероприятиях;
о других значимых событиях в деятельности организации.
Вместе с финансовыми и судебными данными эта информация дает более полное представление о потенциальном партнере.
6. Все важные сведения в одной карточке
Обновленный сервис сохраняет основные возможности проверки и дополняет их новыми информационными блоками.
В карточке компании можно посмотреть:
ИНН, ОГРН и основные реквизиты;
сведения о руководителях и учредителях;
связи с другими организациями;
налоги и страховые взносы;
численность сотрудников;
лицензии и товарные знаки;
филиалы и виды деятельности по ОКВЭД;
контакты и историю изменений;
финансовые показатели;
судебные и исполнительные дела;
сведения о банкротстве;
сообщения Федресурса;
данные о госзакупках и проверках.
Таким образом, для первичной оценки компании не нужно отдельно собирать информацию из множества источников.
Как новые инструменты помогут бухгалтеру и руководителю
Обновления «Клерк.Системы» полезны не только юристам. Они закрывают практические задачи бухгалтерии, финансовой службы и руководства компании.
При выборе нового поставщика
Можно проверить его реквизиты, финансовое состояние, судебную историю и исполнительные производства. Это поможет выявить потенциальные риски до перечисления аванса.
При работе с покупателями
Перед предоставлением отсрочки платежа полезно оценить финансовое состояние организации и изучить сведения о судебных спорах и взысканиях.
При подготовке к налоговой проверке
СПС поможет найти нужные нормы законодательства и проверить их редакции на соответствующую дату. Судебная практика позволит изучить, как суды рассматривают похожие ситуации.
При возникновении договорного спора
Можно изучить судебные решения по аналогичным обстоятельствам, найти аргументы и лучше подготовиться к переговорам или разбирательству.
При регулярной работе с большим количеством компаний
Проверка контрагентов становится частью стандартного процесса оценки деловых партнеров, а не отдельной сложной задачей, которую приходится решать вручную.
Почему важно проверять контрагентов до заключения договора
На практике многие компании начинают проверку партнера только после появления проблем: задержки оплаты, срыва поставки, претензий налоговой или судебного разбирательства.
Но эффективнее действовать на опережение.
До заключения договора стоит:
Проверить регистрационные сведения организации.
Изучить информацию о руководителях и учредителях.
Оценить финансовое состояние компании.
Посмотреть судебные дела и исполнительные производства.
Проверить сведения о банкротстве и сообщения Федресурса.
Изучить лицензии и соответствие деятельности заявленным ОКВЭД.
Сохранить результаты проверки и документы, подтверждающие проявленную осмотрительность.
Важно помнить: ни один сервис не может гарантировать отсутствие рисков. Проверка контрагента — это инструмент сбора и анализа информации, который помогает принимать более обоснованные решения.
«Клерк.Система»: правовая информация и проверка бизнеса в одной подписке
Собственная СПС, судебная практика и обновленный сервис проверки контрагентов расширяют возможности «Клерк.Системы».
Теперь это не только доступ к профессиональным материалам, вебинарам и консультационным инструментам, но и полноценная информационная поддержка для повседневных рабочих задач.
Можно найти нужный закон, проверить его редакцию, изучить судебное решение и получить подробную информацию о компании, с которой планируется сотрудничество.
Меньше времени на поиск информации — больше возможностей для качественной работы и обоснованных решений.
Попробуйте новые возможности «Клерк.Системы»: проверяйте контрагентов, изучайте судебную практику и пользуйтесь собственной справочно-правовой системой в одной подписке.