Заменит ли искусственный интеллект бухгалтера, или или как приручить нейросети?

Полностью заменить специалиста ИИ пока не может. Бухгалтер отвечает не только за обработку цифр, но и за корректность учёта, соблюдение законодательства, оценку рисков и профессиональные решения. Однако привычный формат работы уже меняется.

Сегодня нейросети могут взять на себя часть рутинных задач:

помогать находить дубли и потенциальные ошибки в таблицах;

структурировать и анализировать большие массивы информации;

готовить черновики пояснительных записок;

помогать разбираться в нормативных документах;

создавать формулы Excel и предлагать алгоритмы обработки данных.

Другой инструмент, который меняет работу финансовых специалистов, — Power BI. С его помощью можно превращать выгрузки из 1С и Excel в интерактивные дашборды, контролировать дебиторскую задолженность, анализировать расходы и отслеживать денежные потоки.

В результате бухгалтер постепенно переходит от ручной обработки информации к аналитике и контролю. Вместо того чтобы часами собирать отчёты, специалист может уделять больше внимания финансовым показателям и помогать руководству принимать решения.

Но для этого необходимо освоить новые инструменты: нейросети, Excel, Power Query и Power BI.

Как использовать ИИ в бухгалтерской работе, какие задачи можно автоматизировать и как построить систему отчётности на базе Power BI? Разбираемся в нашей статье: «Нейросети для бухгалтера и Power BI: как автоматизировать бухгалтерию».

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