6-НДФЛ, РСВ и ЕФС-1 без ошибок: как освоить зарплатный участок и сэкономить на обучении

Знакомая ситуация: зарплату начислили, налоги рассчитали, отчёты подготовили. Кажется, можно выдохнуть. Но при проверке обнаруживается расхождение в 6-НДФЛ, в РСВ не сходится база, а в ЕФС-1 неправильно указан код кадрового мероприятия.

В результате вместо выполнения текущих задач приходится искать причину ошибки, сверяться с разъяснениями ФНС и СФР и вспоминать, как правильно исправить отчётность.

Особенно сложно, если зарплатный участок — лишь одна из нескольких обязанностей бухгалтера или если приходится самостоятельно разбираться в изменениях законодательства.

Проблема часто не в невнимательности. Просто зарплатный учёт требует знаний сразу в нескольких областях: от расчёта выплат сотрудникам до налогов, страховых взносов и кадрового документооборота.