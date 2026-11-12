Импорт из ЕАЭС в 2027 году: как СПОТ меняет работу бухгалтера и импортёра

Импорт товаров из стран ЕАЭС долгое время казался относительно простым с точки зрения налогового контроля: компания получала товар, оформляла необходимые документы, принимала его к учёту и рассчитывала косвенные налоги.

Но правила меняются. В 2026 году в России начала работать национальная система подтверждения ожидания поставки товаров — СПОТ. Теперь контроль за отдельными поставками начинается ещё до того, как груз пересечёт границу.

Для импортёра это означает новые обязанности, дополнительные документы и необходимость заранее планировать поставки. Для бухгалтера — новые вопросы по взаимодействию с логистами, проверке сведений, обеспечительным платежам и отражению операций в учёте.