Импорт из ЕАЭС в 2027 году: как СПОТ меняет работу бухгалтера и импортёра

Импорт товаров из стран ЕАЭС долгое время казался относительно простым с точки зрения налогового контроля: компания получала товар, оформляла необходимые документы, принимала его к учёту и рассчитывала косвенные налоги.
Но правила меняются. В 2026 году в России начала работать национальная система подтверждения ожидания поставки товаров — СПОТ. Теперь контроль за отдельными поставками начинается ещё до того, как груз пересечёт границу.
Для импортёра это означает новые обязанности, дополнительные документы и необходимость заранее планировать поставки. Для бухгалтера — новые вопросы по взаимодействию с логистами, проверке сведений, обеспечительным платежам и отражению операций в учёте.
Что такое СПОТ и зачем её ввели
СПОТ — национальная система подтверждения ожидания поставки товаров. Она предназначена для предварительного контроля за ввозом товаров в Россию из государств ЕАЭС.
В систему входят четыре страны, откуда российские компании часто получают товары:
Беларусь;
Казахстан;
Армения;
Кыргызстан.
Главная особенность СПОТ — перенос части контрольных процедур на этап до пересечения границы.
Раньше налоговый контроль по косвенным налогам в основном осуществлялся после ввоза товаров. Теперь сведения о предстоящей поставке необходимо передать в ФНС заранее.
Для этого используется специальный электронный документ — документ о предстоящей поставке товаров (ДОПП).
В нём указывают сведения о поставке, участниках сделки, товарах и перевозке. После обработки документа формируется QR-код, который используется при контроле перемещения груза.
Таким образом, СПОТ связывает налоговый контроль, сведения об импортной операции и перевозку товара.
Кого касается СПОТ при импорте товаров
Новые правила затрагивают не только крупные импортные компании.
В зависимости от условий поставки участниками системы могут быть организации и ИП, которые ввозят товары из стран ЕАЭС автомобильным транспортом.
При этом значение имеет не только цель ввоза. Товар может предназначаться для дальнейшей продажи, использования в производстве, переработки или собственных хозяйственных нужд.
В процессе участвуют несколько сторон:
Импортёр или заявитель. Формирует ДОПП, передаёт сведения о поставке и при необходимости вносит обеспечительный платёж.
Перевозчик. Получает QR-код и предъявляет его при прохождении контроля.
ФНС. Выступает оператором системы, обрабатывает сведения и формирует информацию о статусе документа.
Таможенные органы. Проверяют соблюдение требований при ввозе товаров.
Для бухгалтера это означает, что работа с импортной операцией больше не ограничивается получением документов от поставщика. Необходимо понимать, кто отвечает за оформление ДОПП, когда его нужно сформировать и как проверить корректность информации.
ДОПП: какой документ необходимо оформить до ввоза товара
Один из ключевых элементов СПОТ — документ о предстоящей поставке товаров.
По общему правилу ДОПП необходимо представить в электронном виде не позднее чем за два календарных дня до ввоза товара из государства ЕАЭС в Россию.
Если обеспечительный платёж в конкретном случае не требуется, действует специальный срок: документ необходимо представить не позднее чем за четыре часа до ввоза.
В ДОПП отражаются сведения:
об импортёре и других участниках сделки;
о поставщике;
о договоре и документах, на основании которых осуществляется поставка;
о товарах и их характеристиках;
о транспортном средстве;
о предполагаемой дате ввоза;
об обеспечительном платеже, если он необходим.
Особенно важно следить за соответствием сведений в ДОПП фактическим документам на груз.
Например, если в документе указан один автомобиль, а фактически товар перевозят на другом, сведения необходимо своевременно скорректировать.
Ошибки в информации о товаре, перевозчике или транспортном средстве могут создать проблемы при пересечении границы.
Поэтому бухгалтеру важно наладить взаимодействие с отделом закупок и логистики: сведения о предстоящей поставке должны поступать своевременно.
Обеспечительный платёж: почему импортёру нужно планировать деньги заранее
Ещё одна важная составляющая СПОТ — обеспечительный платёж.
Это предварительный платёж, который в предусмотренных законом случаях вносится в счёт обеспечения уплаты косвенных налогов при ввозе товаров из ЕАЭС.
Размер платежа связан с суммой НДС и акцизов, подлежащих уплате при ввозе соответствующих товаров.
Для бизнеса это означает дополнительную финансовую нагрузку: деньги необходимо предусмотреть до фактического получения товара.
Бухгалтеру важно учитывать несколько обстоятельств:
Нужно определить, возникает ли обязанность по внесению обеспечительного платежа для конкретной поставки.
Проверить сумму, рассчитанную с учётом сведений о товаре.
Согласовать сроки перечисления денег с датой планируемого ввоза.
Убедиться, что платёж корректно связан с соответствующим ДОПП.
Проверить дальнейший порядок зачёта или возврата денежных средств.
При этом освобождение от обеспечительного платежа не всегда означает освобождение от оформления ДОПП.
Например, для отдельных поставок из Беларуси предусмотрено освобождение от обеспечительного платежа до 30 июня 2027 года. Но это не означает, что все требования СПОТ для таких поставок отменены.
Поэтому бухгалтеру необходимо проверять не только страну происхождения или отправления товара, но и конкретные условия применения исключений.
Какие ошибки при работе с СПОТ могут обойтись бизнесу дорого
Главный риск новой системы — не только возможные налоговые расхождения, но и проблемы с самой поставкой.
Рассмотрим несколько ситуаций.
1. ДОПП оформлен с опозданием.
Если документ не представлен в установленный срок, перевозка может столкнуться с проблемами при пересечении границы.
2. В документе указаны неправильные сведения.
Ошибки в информации о товаре, перевозчике или транспортном средстве могут привести к несоответствию данных при проверке.
3. Не внесён необходимый обеспечительный платёж.
Если для поставки предусмотрена обязанность перечислить платёж, но она не выполнена, документ не получит необходимый статус для ввоза.
4. Бухгалтер и логист работают без согласования.
Это одна из наиболее опасных организационных проблем. Даже если каждая сторона выполняет свои задачи, отсутствие обмена информацией может привести к тому, что ДОПП оформят на основании устаревших сведений.
5. Компания не учитывает изменения в правилах.
СПОТ — относительно новый механизм. Требования, порядок оформления документов и исключения необходимо отслеживать по официальным разъяснениям ФНС.
Отдельно стоит помнить: отсутствие необходимых сведений и QR-кода может стать основанием для недопуска автомобиля с товаром в Россию. Поэтому проверку документов лучше проводить до отправки груза, а не непосредственно на границе.
Что изменится в работе бухгалтера в 2027 году
В 2027 году компаниям, работающим с импортом из ЕАЭС, важно учитывать дальнейшее развитие СПОТ.
По информации ФНС, система распространяется прежде всего на автомобильные перевозки. Другие виды транспорта планируется включать в неё не ранее 2027 года по решению Правительства РФ.
Это означает, что участникам ВЭД необходимо следить за дальнейшими нормативными изменениями и не исходить из предположения, что новые требования автоматически распространятся на все виды перевозок с 1 января 2027 года.
Кроме того, бухгалтеру важно пересмотреть внутренние процессы.
Что стоит сделать заранее:
Проверить, какие импортные поставки компании подпадают под требования СПОТ.
Определить, кто отвечает за формирование ДОПП.
Согласовать обмен информацией между бухгалтерией, закупками и логистикой.
Предусмотреть обеспечительные платежи в финансовом планировании.
Разработать порядок проверки сведений до отправки груза.
Следить за изменениями нормативной базы и разъяснениями ФНС.
Важно понимать: СПОТ — лишь один из вопросов, которые необходимо учитывать при ведении внешнеэкономической деятельности.
Бухгалтеру также приходится разбираться в НДС при импорте, валютных расчётах, документах от иностранных поставщиков, налоговых последствиях договоров с посредниками и особенностях отражения импортных операций.
Именно поэтому работа с ВЭД требует не только знания отдельных правил, но и системного понимания внешнеэкономических сделок.
Где разобраться в новых правилах и получить ответы экспертов
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