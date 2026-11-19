Угроза атаки беспилотников может стать причиной неявки сотрудника на работу. В такой ситуации кадровику важно правильно зафиксировать отсутствие, выяснить его причины и определить, можно ли считать неявку прогулом. Автоматически применять дисциплинарное взыскание нельзя: необходимо учитывать обстоятельства и рекомендации органов власти.
Роструд разъяснил порядок оценки таких ситуаций в ответе на вопрос на портале «Онлайнинспекция.рф». Если работник при объявлении беспилотной опасности последовал указаниям органов государственной власти или местного самоуправления и остался дома либо укрылся в убежище, его отсутствие может быть признано уважительной причиной.
Что разъяснил Роструд о неявке из-за беспилотной опасности
Вопрос поступил на портал «Онлайнинспекция.рф» 11 ноября 2026 года. Работодатель описал ситуацию: в муниципальном образовании объявили сигнал «Беспилотная опасность», жителям направили SMS-оповещение. Сотрудник не вышел на работу, сославшись на угрозу атаки. Через четыре часа пришло сообщение об отмене сигнала.
Работодатель спросил, можно ли привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности.
Роструд ответил, что однозначно решить вопрос нельзя: для этого недостаточно данных. Если работник при объявлении опасности последовал указаниям органов государственной власти или местного самоуправления, изданным в соответствии с законодательством об обороне, безопасности и защите населения от чрезвычайных ситуаций, и остался дома или в убежище, его отсутствие может быть признано связанным с уважительной причиной.
Следовательно, кадровику недостаточно проверить только факт получения SMS. Нужно выяснить, какие именно указания действовали в регионе и как сотрудник им следовал.
Важно: Роструд не установил, что после отмены сигнала работник обязан немедленно прибыть на рабочее место. Ведомство также не признало автоматически уважительным отсутствие в течение всего рабочего дня. Работодатель должен отдельно оценить обстоятельства неявки, в том числе после отмены опасности.
Как определить, является ли неявка прогулом
По подпункту «а» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ прогулом считается отсутствие работника на рабочем месте без уважительных причин:
в течение всего рабочего дня или смены независимо от их продолжительности;
более четырех часов подряд в течение рабочего дня или смены.
Для увольнения за прогул недостаточно установить, что сотрудника не было в офисе. Работодатель должен выяснить причину отсутствия и установить, что она неуважительная.
При беспилотной опасности кадровику необходимо проверить:
объявляли ли в регионе сигнал «Беспилотная опасность»;
какие рекомендации и указания давали органы власти;
следовал ли им сотрудник;
оставался ли работник дома или находился в убежище;
когда объявили и отменили сигнал;
мог ли сотрудник безопасно добраться до рабочего места;
были ли другие обстоятельства, препятствовавшие выходу на работу.
Как оценивать разные ситуации:
Обстоятельства
Действия работодателя
Сотрудник остался дома по официальным указаниям властей
Рассмотреть возможность признания причины уважительной
Работник укрылся в убежище во время опасности
Проверить обстоятельства и учесть разъяснение Роструда
Сотрудник получил SMS, но не сообщил подробности
Запросить объяснения и проверить содержание оповещения
Сигнал отменили через четыре часа, но работник не вышел
Выяснить, когда он узнал об отмене и мог ли безопасно прибыть
Работник отсутствовал без уважительных причин
Рассмотреть вопрос о дисциплинарном взыскании
Само по себе получение SMS не означает автоматического освобождения от трудовых обязанностей. Но и отмена сигнала не доказывает автоматически, что последующая неявка была прогулом.
Как зафиксировать отсутствие сотрудника на рабочем месте
Первое действие кадровика — документально зафиксировать факт отсутствия. Это необходимо независимо от того, будет ли впоследствии неявка признана уважительной причиной.
Для фиксации можно использовать акт об отсутствии на рабочем месте. В нем рекомендуется указать:
Ф. И. О. и должность сотрудника;
дату отсутствия;
время, когда работника не обнаружили на рабочем месте;
продолжительность отсутствия, если она установлена;
место, где сотрудник должен был находиться согласно трудовому договору и установленному режиму работы;
сведения о лицах, которые подтвердили отсутствие.
Акт можно составить в свободной форме, если в организации не утвержден собственный образец.
Если сотрудник отсутствовал не весь день, а часть смены, важно зафиксировать конкретные временные интервалы. Это позволит правильно оценить продолжительность неявки и применить критерии прогула из статьи 81 ТК РФ.
Дополнительно руководитель подразделения может составить докладную записку с описанием ситуации.
Как отразить неявку из-за БПЛА в табеле учета рабочего времени
Пока причина отсутствия неизвестна, в табеле можно использовать обозначение «НН» — неявка по невыясненным причинам, если организация применяет соответствующую систему обозначений.
После получения объяснений и проверки обстоятельств кадровик должен скорректировать сведения в соответствии с установленной причиной отсутствия.
Ситуация
Как отражать в учете
Причина отсутствия еще не выяснена
«НН» — неявка по невыясненным причинам, если используется такой код
Установлена уважительная причина отсутствия
Указать соответствующий код по принятой в организации системе
Установлен прогул
Использовать обозначение прогула, предусмотренное применяемой формой табеля
Оформлен простой
Отразить время простоя отдельным обозначением
Работодатель вправе использовать собственную форму табеля и систему обозначений, утвержденную в организации. Поэтому кадровику важно сверяться с локальными документами и принятой системой учета рабочего времени.
Не следует заранее отмечать неявку как прогул, если причина отсутствия еще проверяется.
Нужно ли запрашивать объяснительную у сотрудника
Да. Если работодатель рассматривает возможность применения дисциплинарного взыскания, он обязан запросить у сотрудника письменное объяснение. Это требование статьи 193 ТК РФ.
В объяснении работник может указать:
когда получил сообщение о беспилотной опасности;
какие рекомендации или указания властей действовали;
почему решил не выходить на работу;
где находился во время опасности;
когда получил сообщение об отмене сигнала;
почему не прибыл на работу после отмены оповещения;
какие обстоятельства препятствовали безопасному прибытию.
К объяснению можно приложить подтверждения: скриншоты SMS, сообщения официальных каналов органов власти, сведения об ограничениях движения транспорта и другие материалы, относящиеся к ситуации.
Работодатель должен рассмотреть представленные документы, а не ограничиваться формальной проверкой наличия объяснительной.
Срок предоставления объяснения — два рабочих дня. Если сотрудник не представил его по истечении этого срока, работодатель составляет акт. Непредоставление объяснения не препятствует применению взыскания, если для него имеются законные основания.
Когда можно уволить сотрудника за прогул из-за БПЛА
Увольнение за прогул предусмотрено подпунктом «а» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ.
Однако увольнение возможно только при наличии законных оснований. Работодатель должен установить:
Факт отсутствия сотрудника на рабочем месте.
Продолжительность отсутствия, соответствующую критериям прогула.
Отсутствие уважительной причины.
Вину работника в нарушении трудовых обязанностей.
Если сотрудник следовал официальным указаниям органов власти и оставался дома или в убежище, его отсутствие может быть признано уважительным. В таком случае увольнять его за прогул нельзя.
Если же после проверки установлено, что уважительных причин не было, работодатель вправе рассмотреть вопрос о дисциплинарном взыскании.
При этом необходимо учитывать тяжесть проступка и обстоятельства его совершения. Такое требование предусмотрено статьей 192 ТК РФ.
Какие дисциплинарные взыскания предусмотрены ТК РФ
За виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение трудовых обязанностей работодатель может применить одно из трех взысканий:
Взыскание
Когда применяется
Замечание
За дисциплинарный проступок
Выговор
За дисциплинарный проступок
Увольнение
По основаниям, прямо предусмотренным ТК РФ
За один дисциплинарный проступок можно применить только одно дисциплинарное взыскание.
При выборе меры ответственности работодатель должен учитывать не только факт нарушения, но и обстоятельства, при которых оно произошло.
Как оформить дисциплинарное взыскание за прогул
Если проверка подтвердила отсутствие уважительной причины и вину работника, работодатель может применить дисциплинарное взыскание с соблюдением статьи 193 ТК РФ.
Основные этапы:
Этап
Что необходимо сделать
1
Зафиксировать отсутствие актом
2
Запросить письменное объяснение
3
Выждать два рабочих дня для предоставления объяснения
4
При непредоставлении объяснения составить акт
5
Проверить доказательства и оценить обстоятельства
6
Выбрать соразмерное дисциплинарное взыскание
7
Издать приказ о взыскании
8
Ознакомить работника с приказом под подпись
Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляют работнику под подпись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если сотрудник отказывается ознакомиться с приказом, составляют соответствующий акт.
Также необходимо соблюдать сроки применения взыскания, установленные статьей 193 ТК РФ: по общему правилу оно применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая предусмотренных законом периодов, и не позднее шести месяцев со дня его совершения.
Если работодатель принял решение об увольнении, дополнительно оформляют прекращение трудового договора, производят окончательный расчет и выдают необходимые документы и сведения в установленные сроки.
Чем прогул отличается от простоя
При угрозе атаки БПЛА важно не смешивать отсутствие отдельного работника и временную приостановку работы организации или подразделения.
Прогул — отсутствие конкретного сотрудника без уважительной причины при наличии установленных законом признаков.
Уважительная причина отсутствия — обстоятельства, которые могут оправдывать неявку работника. В частности, Роструд допускает такую оценку, если сотрудник следовал указаниям властей при беспилотной опасности.
Простой — временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, технического или организационного характера.
Если из-за беспилотной опасности работа временно не может продолжаться, работодателю следует отдельно оценить основания для оформления простоя по статье 72.2 ТК РФ. Оплата времени простоя регулируется статьей 157 ТК РФ.
Если простой возник по причинам, не зависящим от работодателя и работника, его оплачивают в размере не менее двух третей тарифной ставки или оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя.
Само по себе отсутствие одного сотрудника из-за угрозы БПЛА не означает, что работодатель обязан объявить простой.
Какие документы подготовить кадровику
Для правильного оформления ситуации кадровику могут потребоваться следующие документы:
Документ
Назначение
Акт об отсутствии
Фиксация неявки
Докладная записка
Информация руководителя о ситуации
Табель учета рабочего времени
Отражение отсутствия или простоя
Уведомление о предоставлении объяснений
Запрос письменного объяснения
Объяснительная записка
Установление причин неявки
Акт о непредоставлении объяснений
Фиксация отсутствия объяснительной после двух рабочих дней
Подтверждения от органов власти
Проверка обстоятельств беспилотной опасности
Приказ о дисциплинарном взыскании
Оформление взыскания, если есть основания
Приказ о прекращении трудового договора
Оформление увольнения при наличии законного основания
Записка-расчет
Расчет выплат при увольнении
Не все перечисленные документы обязательны в каждой ситуации. Например, если сотрудник представил объяснение и его причина отсутствия признана уважительной, оформлять приказ о дисциплинарном взыскании не нужно.
Какие ошибки допускают работодатели
При оформлении отсутствия из-за беспилотной опасности кадровики могут допустить ошибки, которые впоследствии приведут к трудовому спору.
Ошибка
Чем грозит
Автоматически квалифицировать неявку как прогул
Риск незаконного увольнения
Не выяснять содержание официальных рекомендаций
Неучет уважительной причины
Не запрашивать объяснения
Нарушение процедуры статьи 193 ТК РФ
Не фиксировать время отсутствия
Сложности с подтверждением продолжительности неявки
Считать отмену сигнала автоматическим основанием для увольнения
Неправильная оценка обстоятельств
Не учитывать тяжесть проступка и условия его совершения
Риск признания взыскания незаконным
Не корректировать табель после проверки
Ошибки в кадровом учете и расчете зарплаты
Чтобы снизить риски, работодателю полезно заранее определить порядок действий при объявлении беспилотной опасности: способы оповещения сотрудников, порядок сообщения о неявке, ответственных лиц и правила фиксации отсутствия.
Как кадровику избежать ошибок при оформлении неявки
Главная задача кадровика — не просто зафиксировать отсутствие, а правильно определить его причину и выбрать законный порядок оформления.
Если сотрудник не вышел на работу из-за беспилотной опасности, необходимо:
проверить официальные сообщения и указания органов власти;
зафиксировать отсутствие в установленном порядке;
связаться с работником и запросить объяснения;
проверить обстоятельства неявки, в том числе после отмены сигнала;
корректно заполнить табель;
не применять дисциплинарное взыскание без установления вины и отсутствия уважительной причины.
Разъяснение Роструда показывает, что неявку во время беспилотной опасности нельзя автоматически считать прогулом. Каждый случай требует оценки конкретных обстоятельств.
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