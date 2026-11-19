Что разъяснил Роструд о неявке из-за беспилотной опасности

Вопрос поступил на портал «Онлайнинспекция.рф» 11 ноября 2026 года. Работодатель описал ситуацию: в муниципальном образовании объявили сигнал «Беспилотная опасность», жителям направили SMS-оповещение. Сотрудник не вышел на работу, сославшись на угрозу атаки. Через четыре часа пришло сообщение об отмене сигнала.

Работодатель спросил, можно ли привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности.

Роструд ответил, что однозначно решить вопрос нельзя: для этого недостаточно данных. Если работник при объявлении опасности последовал указаниям органов государственной власти или местного самоуправления, изданным в соответствии с законодательством об обороне, безопасности и защите населения от чрезвычайных ситуаций, и остался дома или в убежище, его отсутствие может быть признано связанным с уважительной причиной.

Следовательно, кадровику недостаточно проверить только факт получения SMS. Нужно выяснить, какие именно указания действовали в регионе и как сотрудник им следовал.

Важно: Роструд не установил, что после отмены сигнала работник обязан немедленно прибыть на рабочее место. Ведомство также не признало автоматически уважительным отсутствие в течение всего рабочего дня. Работодатель должен отдельно оценить обстоятельства неявки, в том числе после отмены опасности.