Хотите научиться вести учет селлеров и работать с популярными маркетплейсами?

Для бухгалтера это возможность освоить востребованную специализацию, расширить клиентскую базу и предлагать предпринимателям новые услуги.

Эти изменения затрагивают работу продавцов на Wildberries, Ozon и Яндекс Маркете. Селлерам необходимо внимательнее контролировать документы, карточки товаров, возвраты, расчеты с площадками и налоговые обязательства. Поэтому бухгалтер для селлера становится не просто специалистом по отчетности, а важным участником финансового управления бизнесом.

Бухгалтер маркетплейса в 2026 году должен разбираться не только в стандартном учете продаж, но и в новых правилах платформенной экономики, возвратах товаров, комиссиях, удержаниях и налогообложении селлеров. С 1 октября вступили в силу Федеральный закон № 289-ФЗ о платформенной экономике и Федеральный закон № 290-ФЗ, изменивший правила взаимодействия продавцов, покупателей и маркетплейсов. Кроме того, с начала года базовая ставка НДС выросла до 22%.

Что изменилось для селлеров с 1 октября 2026 года: законы № 289-ФЗ и № 290-ФЗ

С 1 октября 2026 года вступили в силу два федеральных закона, которые регулируют разные стороны работы маркетплейсов. Закон Что регулирует Что меняется для селлера № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации» Отношения между цифровыми платформами, продавцами и другими участниками Проверка продавцов и товаров, требования к карточкам, документам и взаимодействию с площадками № 290-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Защита прав потребителей при покупках через цифровые платформы Порядок предъявления претензий, возврата товаров и денежных средств Оба закона усиливают требования к участникам электронной торговли. Продавцам важно понимать не только новые обязанности, но и то, как изменения влияют на документы, расчеты и бухгалтерский учет.

Закон № 289-ФЗ: новые требования к продавцам и карточкам товаров

Федеральный закон № 289-ФЗ регулирует деятельность посреднических цифровых платформ и устанавливает дополнительные обязанности их операторов. В частности, маркетплейсы должны проверять партнеров и сведения о товарах, размещенные на площадках. Продавцам необходимо предоставлять достоверную информацию и подтверждать соответствие продукции обязательным требованиям. Что важно учитывать селлеру: Документы на товары. Нужно следить за наличием и актуальностью сертификатов, деклараций соответствия, разрешений и документов о государственной регистрации, если они необходимы.

Маркировка. Сведения о маркированной продукции должны соответствовать требованиям законодательства.

Карточки товаров. Информация о продукции и продавце должна быть достоверной.

Данные о продавце. Покупатель должен понимать, кто именно продает товар: маркетплейс или сторонний партнер.

Изменения условий сотрудничества. Необходимо следить за уведомлениями площадки об изменениях договорных условий и применении санкций. Постановление Правительства РФ от 2 июля 2026 года № 821 устанавливает порядок проверки информации в карточках товаров. Для карточек, размещенных до 1 октября 2026 года, предусмотрен переходный период проверки продолжительностью 180 дней. Это означает, что продавцам важно провести ревизию документов и сведений о товарах, а также контролировать требования конкретной площадки. Для бухгалтера эти изменения тоже имеют значение: документы на товары, договоры с маркетплейсами и корректность отражения операций становятся частью комплексного сопровождения бизнеса.

Закон № 290-ФЗ: новые правила возврата товаров и денег на маркетплейсах

До вступления новых норм в силу покупатель мог не всегда понимать, кому предъявлять претензию: продавцу или площадке. Теперь законодательство четче разграничивает ответственность участников. По общему правилу договор купли-продажи заключается между покупателем и продавцом. Маркетплейс выступает посредником, если не продает товар от собственного имени. Оператор платформы должен указывать в карточке товара, что он не является продавцом и не заключает договор купли-продажи. Если товар предлагает иностранный продавец, покупатель должен получить соответствующую информацию. При этом у маркетплейса появляются собственные обязанности: Обеспечивать возможность направить претензию продавцу через электронный интерфейс площадки.

Организовывать предусмотренный законом механизм возврата денег за оплаченный через платформу товар с недостатками.

Обеспечивать возврат товара продавцу, если использовалась логистика оператора.

Отвечать за нарушения собственных обязанностей в пределах, установленных законодательством. За недостатки товара по общему правилу отвечает продавец. Если повреждение возникло при доставке, необходимо учитывать распределение ответственности между продавцом и оператором по договору. Изменились ли сроки возврата денег? Нет, новые правила не заменяют общие сроки, установленные законодательством о защите прав потребителей. Ситуация Что предусматривает законодательство Возврат денег за товар с недостатками 10 дней со дня предъявления требования Уменьшение цены товара или возмещение убытков 10 дней Просрочка возврата денег Неустойка 1% цены товара за каждый день просрочки Судебный спор При наличии предусмотренных законом оснований может применяться штраф в размере 50% от присужденной потребителю суммы Новые нормы не означают автоматический возврат денег при любой жалобе. Порядок отказа от товара надлежащего качества по-прежнему определяется общими положениями закона о защите прав потребителей. Для селлера важно контролировать претензии, документы о возвратах и корректировки расчетов с маркетплейсом.

Что говорят эксперты о новых правилах

Максим Владимирович Демченко, заведующий кафедрой правового регулирования экономической деятельности Юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат юридических наук, доцент, отмечает, что новые нормы закрепляют статус платформы как самостоятельного участника экономического оборота. По его оценке, маркетплейс не становится автоматически продавцом товара, но отвечает за процессы, которые находятся в сфере его контроля: проверку партнеров, достоверность информации в карточках и работу механизма возврата. Эксперт также обращает внимание на то, что судебная практика должна будет определить подходы к спорам, в которых ответственность одновременно лежит на продавце и операторе платформы. Юлия Ивановна Фроловская, доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности Юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат юридических наук, доцент, рассматривает изменения с позиции покупателя. По ее мнению, важное практическое преимущество новых правил — возможность направить претензию через привычный интерфейс маркетплейса, не разыскивая самостоятельно контакты продавца. Эксперт рекомендует покупателям сохранять чеки, сведения о продавце, переписку с площадкой и снимки карточек товаров, а также фиксировать номер обращения. Таким образом, закон не перекладывает всю ответственность на маркетплейс, а разграничивает обязанности продавца и оператора.

Как новые правила возвратов влияют на бухгалтерский учет