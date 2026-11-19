Бухгалтер маркетплейса в 2026 году должен разбираться не только в стандартном учете продаж, но и в новых правилах платформенной экономики, возвратах товаров, комиссиях, удержаниях и налогообложении селлеров. С 1 октября вступили в силу Федеральный закон № 289-ФЗ о платформенной экономике и Федеральный закон № 290-ФЗ, изменивший правила взаимодействия продавцов, покупателей и маркетплейсов. Кроме того, с начала года базовая ставка НДС выросла до 22%.
Эти изменения затрагивают работу продавцов на Wildberries, Ozon и Яндекс Маркете. Селлерам необходимо внимательнее контролировать документы, карточки товаров, возвраты, расчеты с площадками и налоговые обязательства. Поэтому бухгалтер для селлера становится не просто специалистом по отчетности, а важным участником финансового управления бизнесом.
Для бухгалтера это возможность освоить востребованную специализацию, расширить клиентскую базу и предлагать предпринимателям новые услуги.
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Что изменилось для селлеров с 1 октября 2026 года: законы № 289-ФЗ и № 290-ФЗ
С 1 октября 2026 года вступили в силу два федеральных закона, которые регулируют разные стороны работы маркетплейсов.
Закон
Что регулирует
Что меняется для селлера
№ 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в Российской Федерации»
Отношения между цифровыми платформами, продавцами и другими участниками
Проверка продавцов и товаров, требования к карточкам, документам и взаимодействию с площадками
№ 290-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Защита прав потребителей при покупках через цифровые платформы
Порядок предъявления претензий, возврата товаров и денежных средств
Оба закона усиливают требования к участникам электронной торговли. Продавцам важно понимать не только новые обязанности, но и то, как изменения влияют на документы, расчеты и бухгалтерский учет.
Закон № 289-ФЗ: новые требования к продавцам и карточкам товаров
Федеральный закон № 289-ФЗ регулирует деятельность посреднических цифровых платформ и устанавливает дополнительные обязанности их операторов.
В частности, маркетплейсы должны проверять партнеров и сведения о товарах, размещенные на площадках. Продавцам необходимо предоставлять достоверную информацию и подтверждать соответствие продукции обязательным требованиям.
Что важно учитывать селлеру:
Документы на товары. Нужно следить за наличием и актуальностью сертификатов, деклараций соответствия, разрешений и документов о государственной регистрации, если они необходимы.
Маркировка. Сведения о маркированной продукции должны соответствовать требованиям законодательства.
Карточки товаров. Информация о продукции и продавце должна быть достоверной.
Данные о продавце. Покупатель должен понимать, кто именно продает товар: маркетплейс или сторонний партнер.
Изменения условий сотрудничества. Необходимо следить за уведомлениями площадки об изменениях договорных условий и применении санкций.
Постановление Правительства РФ от 2 июля 2026 года № 821 устанавливает порядок проверки информации в карточках товаров. Для карточек, размещенных до 1 октября 2026 года, предусмотрен переходный период проверки продолжительностью 180 дней.
Это означает, что продавцам важно провести ревизию документов и сведений о товарах, а также контролировать требования конкретной площадки.
Для бухгалтера эти изменения тоже имеют значение: документы на товары, договоры с маркетплейсами и корректность отражения операций становятся частью комплексного сопровождения бизнеса.
Закон № 290-ФЗ: новые правила возврата товаров и денег на маркетплейсах
До вступления новых норм в силу покупатель мог не всегда понимать, кому предъявлять претензию: продавцу или площадке. Теперь законодательство четче разграничивает ответственность участников.
По общему правилу договор купли-продажи заключается между покупателем и продавцом. Маркетплейс выступает посредником, если не продает товар от собственного имени.
Оператор платформы должен указывать в карточке товара, что он не является продавцом и не заключает договор купли-продажи. Если товар предлагает иностранный продавец, покупатель должен получить соответствующую информацию.
При этом у маркетплейса появляются собственные обязанности:
Обеспечивать возможность направить претензию продавцу через электронный интерфейс площадки.
Организовывать предусмотренный законом механизм возврата денег за оплаченный через платформу товар с недостатками.
Обеспечивать возврат товара продавцу, если использовалась логистика оператора.
Отвечать за нарушения собственных обязанностей в пределах, установленных законодательством.
За недостатки товара по общему правилу отвечает продавец. Если повреждение возникло при доставке, необходимо учитывать распределение ответственности между продавцом и оператором по договору.
Изменились ли сроки возврата денег?
Нет, новые правила не заменяют общие сроки, установленные законодательством о защите прав потребителей.
Ситуация
Что предусматривает законодательство
Возврат денег за товар с недостатками
10 дней со дня предъявления требования
Уменьшение цены товара или возмещение убытков
10 дней
Просрочка возврата денег
Неустойка 1% цены товара за каждый день просрочки
Судебный спор
При наличии предусмотренных законом оснований может применяться штраф в размере 50% от присужденной потребителю суммы
Новые нормы не означают автоматический возврат денег при любой жалобе. Порядок отказа от товара надлежащего качества по-прежнему определяется общими положениями закона о защите прав потребителей.
Для селлера важно контролировать претензии, документы о возвратах и корректировки расчетов с маркетплейсом.
Что говорят эксперты о новых правилах
Максим Владимирович Демченко, заведующий кафедрой правового регулирования экономической деятельности Юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат юридических наук, доцент, отмечает, что новые нормы закрепляют статус платформы как самостоятельного участника экономического оборота.
По его оценке, маркетплейс не становится автоматически продавцом товара, но отвечает за процессы, которые находятся в сфере его контроля: проверку партнеров, достоверность информации в карточках и работу механизма возврата.
Эксперт также обращает внимание на то, что судебная практика должна будет определить подходы к спорам, в которых ответственность одновременно лежит на продавце и операторе платформы.
Юлия Ивановна Фроловская, доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности Юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат юридических наук, доцент, рассматривает изменения с позиции покупателя.
По ее мнению, важное практическое преимущество новых правил — возможность направить претензию через привычный интерфейс маркетплейса, не разыскивая самостоятельно контакты продавца.
Эксперт рекомендует покупателям сохранять чеки, сведения о продавце, переписку с площадкой и снимки карточек товаров, а также фиксировать номер обращения.
Таким образом, закон не перекладывает всю ответственность на маркетплейс, а разграничивает обязанности продавца и оператора.
Как новые правила возвратов влияют на бухгалтерский учет
Возврат товара — это не только вопрос взаимодействия с покупателем. Для селлера он означает изменение финансовых показателей и необходимость корректно отразить операции в учете.
Бухгалтеру нужно:
Проверять документы, подтверждающие возврат товара.
Отражать возвраты и корректировки реализации.
Сверять данные о возвратах с отчетами маркетплейса.
Контролировать суммы удержаний и выплат.
Проверять расчеты с площадкой после возврата.
Учитывать влияние операций на налоговую базу.
Например, если покупатель вернул товар, бухгалтеру необходимо проверить, как операция отражена в отчете площадки, правильно ли скорректированы показатели реализации и не возникло ли расхождений во взаиморасчетах.
Поэтому знание правил возврата и умение работать с отчетностью маркетплейсов становятся важными профессиональными компетенциями.
НДС 22% в 2026 году: что нужно знать бухгалтеру селлера
Еще одно значимое изменение для бизнеса — повышение основной ставки НДС с 20 до 22% с 1 января 2026 года.
Новая ставка применяется к операциям реализации с 2026 года. Для отдельных социально значимых товаров сохраняется ставка 10%, а для некоторых операций действуют специальные правила.
Изменились и условия освобождения от НДС для предпринимателей на УСН.
В 2026 году порог доходов для освобождения от НДС составляет 20 млн рублей. Если доход за 2025 год превысил этот лимит, обязанность исчислять НДС возникает с начала 2026 года. Если лимит превышен в течение 2026 года, обязанность возникает с первого числа следующего месяца.
При возникновении обязанности платить НДС предприниматели на УСН могут выбирать между общеустановленной ставкой 22% с возможностью налоговых вычетов и специальными ставками 5% или 7% без вычета входного НДС — при соблюдении установленных условий.
Вопрос селлера
Что важно учитывать в 2026 году
Какая основная ставка НДС?
22%
Какой порог освобождения от НДС на УСН?
20 млн рублей
Когда возникает обязанность платить НДС?
При превышении установленного лимита доходов за предыдущий год или в течение текущего года
Какие ставки доступны некоторым плательщикам УСН?
22%, 5% или 7% при соблюдении условий
Что проверить в договорах?
Цены, НДС, комиссии и порядок взаиморасчетов
Что настроить в 1С?
Учет реализации, возвратов, услуг площадки, комиссий и расчетов с маркетплейсом
Для бухгалтера маркетплейса важно не просто знать новые ставки, но и правильно применять их с учетом системы налогообложения, доходов селлера и особенностей конкретных операций.
Особое внимание нужно уделять расчету налоговой базы. Отчеты маркетплейсов содержат сведения о продажах, удержаниях, комиссиях и возвратах, но не заменяют самостоятельный налоговый учет продавца.
Ошибка при отражении операций может привести к неправильному расчету налогов и претензиям со стороны ФНС.
Почему бухгалтер маркетплейса востребован сейчас
Маркетплейсы остаются важным каналом продаж для российских предпринимателей. Селлеры работают одновременно с несколькими площадками, используют разные схемы торговли и регулярно сталкиваются с изменениями условий сотрудничества.
При этом бухгалтерский учет интернет-торговли отличается от стандартного учета розничного магазина.
Бухгалтер для селлера должен понимать, как устроены агентские отношения, как формируется отчет о реализации, почему сумма продаж отличается от фактической выплаты и как отражать комиссии, удержания и возвраты.
Основные задачи специалиста:
Направление
Что делает бухгалтер
Продажи
Учитывает реализацию товаров через маркетплейс
Комиссии
Отражает агентское вознаграждение и услуги площадки
Возвраты
Корректирует реализацию и расчеты
Удержания
Проверяет штрафы, компенсации и другие списания
Выплаты
Сверяет поступления денег и отчеты площадки
Налоги
Рассчитывает налоговые обязательства селлера
Первичные документы
Проверяет договоры, отчеты и документы реализации
Автоматизация
Ведет учет операций в 1С
Специализация на маркетплейсах открывает бухгалтерам несколько возможностей.
Дополнительный доход. Можно брать на обслуживание предпринимателей, торгующих на Wildberries и Ozon, совмещая эту работу с основной занятостью.
Расширение клиентской базы. Бухгалтеры на аутсорсе могут добавить сопровождение селлеров в перечень своих услуг.
Самостоятельная практика. Специалист может постепенно формировать собственную клиентскую базу и работать напрямую с предпринимателями.
Профессиональный рост. Знание специфики электронной торговли позволяет решать более сложные задачи, чем стандартное ведение бухгалтерии.
Чтобы работать в этой нише, недостаточно изучить отдельные инструкции по площадкам. Нужно понимать весь цикл учета: от оформления первичных документов до налоговой отчетности.
У Wildberries собственная система отчетности и взаиморасчетов с продавцами. Поэтому бухгалтеру необходимо научиться разбираться в структуре отчетов и правильно отражать операции в учетной системе.
Основные задачи:
Разносить еженедельные отчеты Wildberries.
Отражать продажи и возвраты.
Учитывать комиссии и удержания.
Разбираться в СПП и других особенностях расчетов.
Отражать прочие доходы и декомпенсации.
Работать с уведомлениями о выкупе.
Контролировать суммы выплат и задолженность площадки.
Особое внимание необходимо уделять сверке данных. Сумма реализации, размер агентского вознаграждения, удержания и фактическое поступление денег — разные показатели, которые бухгалтер должен правильно отразить.
Ozon: учет продаж, комиссии и взаиморасчеты
У Ozon также есть особенности отчетности и расчетов с продавцами. Бухгалтеру важно понимать, как устроены продажи, какие услуги оказывает площадка и как отражаются взаиморасчеты.
В работе с Ozon специалисту необходимо:
Учитывать продажи физическим и юридическим лицам.
Разносить отчеты агентов.
Отражать услуги маркетплейса.
Учитывать комиссии и удержания.
Разбираться в баллах и особенностях программ лояльности.
Отражать возвраты и корректировки.
Учитывать операции факторинга.
Сверять отчеты с фактическими выплатами.
Для правильного учета важно не ограничиваться суммой, которую маркетплейс перечислил продавцу. Нужно анализировать всю структуру расчетов и понимать, какие операции сформировали итоговую выплату.
Учет на маркетплейсах в 1С: что должен уметь бухгалтер
Еще один важный навык — работа в 1С:Бухгалтерии 8.3.
Даже если бухгалтер понимает налоговые правила и умеет анализировать отчеты площадок, ему необходимо правильно организовать учет в программе.
В частности, специалист должен уметь:
Настраивать учетную базу.
Создавать справочник номенклатуры.
Вводить начальные остатки.
Отражать реализацию через посредника.
Учитывать комиссии и услуги маркетплейса.
Оформлять возвраты и корректировки.
Контролировать расчеты с площадками.
Формировать бухгалтерскую и налоговую отчетность.
Умение работать в 1С помогает систематизировать операции, снизить риск ошибок и ускорить обработку документов.
При этом важно понимать экономический смысл каждой операции, а не просто повторять последовательность действий в программе.
Как стать бухгалтером маркетплейса: курс Клерка
Если вы хотите начать работать с селлерами или расширить список бухгалтерских услуг, важно освоить не отдельные инструменты, а комплексный учет интернет-торговли.
Для этого Клерк разработал курс «Бухгалтер маркетплейса 2026».
Программа ориентирована на практическую работу с Wildberries, Ozon и Яндекс Маркетом. Слушатели изучают особенности налогообложения селлеров, учатся разбирать отчеты площадок и вести операции в 1С:Бухгалтерии 8.3.
Чему вы научитесь на курсе
Направление обучения
Практические навыки
Организация бизнеса селлера
Выбор организационно-правовой формы и налогового режима
Документы и договоры
Работа с офертами, первичными документами и поддержкой маркетплейсов
1С:Бухгалтерия 8.3
Настройка базы, справочники, начальные остатки и учет операций
Wildberries
Еженедельные отчеты, СПП, прочие доходы, декомпенсации и уведомления о выкупе
Ozon
Продажи физическим и юридическим лицам, отчеты агентов, баллы, услуги площадки и факторинг
Налоги
ОСНО, УСН «Доходы», УСН «Доходы минус расходы», особенности НДС
Возвраты и проверки
Анализ отчетов, учет возвратов и типичные претензии налоговых органов
Отдельный блок: налоговая реформа 2026 года
Программа учитывает актуальные изменения законодательства и особенности работы селлеров в новых условиях.
В отдельном блоке рассматриваются:
Повышение НДС до 22%.
Особенности уплаты НДС на УСН.
Новые лимиты освобождения от НДС.
Дополнительные соглашения к договорам.
Налоговый мониторинг и контроль.
Особенности учета операций продавцов на маркетплейсах.
Таким образом, обучение помогает разобраться не только в стандартном учете продаж, но и в налоговых вопросах, с которыми сталкиваются современные селлеры.
Почему это важно?
После обучения вы сможете применять полученные знания для решения конкретных рабочих задач: разбирать отчеты маркетплейсов, учитывать возвраты, контролировать комиссии, вести операции в 1С и рассчитывать налоги предпринимателей.
Кому подойдет курс «Бухгалтер маркетплейса 2026»
Обучение рассчитано на специалистов и предпринимателей, которым важно разобраться в бухгалтерском и налоговом учете электронной торговли.
Начинающим бухгалтерам
Курс поможет освоить отдельное направление и получить практические знания об учете продавцов на маркетплейсах.
Бухгалтерам в найме
Если вы уже работаете бухгалтером, обучение позволит расширить компетенции и рассмотреть дополнительную занятость.
Бухгалтерам на аутсорсе
Сможете добавить сопровождение селлеров Wildberries и Ozon в перечень услуг, расширить клиентскую базу и работать с новой категорией предпринимателей.
Предпринимателям и селлерам
Обучение поможет лучше понимать собственный учет, контролировать отчеты площадок, разбираться в налогах и расчетах.
Как проходит обучение на Клерке
В программу входят:
Видеоуроки.
Конспекты и дополнительные материалы.
Тесты для проверки знаний.
Практические задания.
Интерактивные тренажеры.
Возможность задавать вопросы преподавателям в чате.
Дистанционный формат позволяет совмещать обучение с работой и постепенно осваивать новую специализацию.
Необязательно менять профессию или уходить из найма. Можно изучать материалы в удобном темпе и применять новые знания в текущей деятельности.
Какой документ вы получите после обучения
Документ регистрируется в ФИС ФРДО Рособрнадзора.
Если у слушателя нет среднего профессионального или высшего образования, по итогам обучения предусмотрен электронный сертификат Клерка.
Почему стоит освоить учет маркетплейсов именно сейчас
В 2026 году для бухгалтеров сложились сразу несколько факторов, которые делают специализацию на маркетплейсах особенно актуальной.
Изменение
Как влияет на работу бухгалтера
Закон № 289-ФЗ
Необходимо учитывать новые требования к продавцам, документам и карточкам товаров
Закон № 290-ФЗ
Важно правильно отражать возвраты и корректировки расчетов
НДС 22%
Нужно учитывать новые налоговые ставки и условия освобождения от НДС
Изменения в работе площадок
Требуется регулярно анализировать комиссии, удержания и отчеты
Развитие электронной торговли
Селлерам необходимо профессиональное бухгалтерское сопровождение
Бухгалтер маркетплейса — это специалист, который понимает не только бухгалтерские проводки, но и экономику электронной торговли.
На курсе Клерка «Бухгалтер маркетплейса 2026» вы изучите учет Wildberries, Ozon и Яндекс Маркета, научитесь работать в 1С:Бухгалтерии 8.3, разберетесь в налогах селлеров и особенностях новых правил.
Не ограничивайтесь стандартным бухгалтерским учетом — освойте специализацию, которая позволит расширить ваши профессиональные возможности.