Выбирая профессиональное обучение, важно смотреть не только на программу и стоимость. Не менее значимо, кто будет преподавать, насколько много практики предусмотрено, какой документ вы получите после завершения курса и поможет ли обучение в дальнейшем развитии карьеры.

Рассказываем о семи причинах, почему стоит учиться в Клерке.