Выбирая профессиональное обучение, важно смотреть не только на программу и стоимость. Не менее значимо, кто будет преподавать, насколько много практики предусмотрено, какой документ вы получите после завершения курса и поможет ли обучение в дальнейшем развитии карьеры.
Рассказываем о семи причинах, почему стоит учиться в Клерке.
✓ 1. Преподаватели — сильные практики
Авторы курсов Клерка — опытные специалисты, эксперты по бухгалтерскому учёту, налогообложению и аудиту. Они делятся профессиональным опытом, объясняют сложные темы и разбирают ситуации, с которыми бухгалтеры сталкиваются в повседневной работе.
Например, на курсе «Главный бухгалтер на УСН» преподают эксперты с большим опытом в бухгалтерии, аудите и налогообложении.
Вы получаете не только теоретические знания, но и практические рекомендации, которые можно использовать в работе.
✓ 2. Можно попробовать обучение бесплатно
Необязательно сразу покупать курс, чтобы понять, подходит ли вам программа и формат занятий.
На бесплатном пробном уроке вы познакомитесь с платформой, оцените подачу материала и поймёте, насколько комфортно вам учиться.
Например, на курсе «Главный бухгалтер на УСН» можно посмотреть бесплатный урок о плательщиках НДС на упрощённой системе и условиях освобождения от НДС.
Это возможность оценить обучение на конкретной профессиональной теме и принять решение без спешки.
✓ 3. Можно общаться с преподавателями и задавать вопросы
Во время обучения часто возникают вопросы, которые хочется обсудить с экспертом.
Это возможность получить дополнительные пояснения, разобраться в сложных темах и обсудить профессиональные ситуации.
На курсе «Главный бухгалтер на УСН» также предусмотрены чат и возможность задавать вопросы экспертам. Вы не остаетесь один на один с учебными материалами.
✓ 4. Удобный онлайн-формат и разные способы оплаты
Учиться можно дистанционно, совмещая занятия с работой и личными делами. Не нужно тратить время на дорогу или подстраиваться под расписание очных занятий.
Материалы доступны на учебной платформе, а темп обучения можно планировать с учётом своей загрузки.
Кроме того, оплатить обучение можно разными способами.
✓ 5. После обучения получите диплом о профессиональной переподготовке
Сведения о дипломе вносятся в государственный реестр ФИС ФРДО Рособрнадзора. Работодатель сможет проверить документ в реестре и убедиться в его подлинности.
Диплом дополнит резюме и станет подтверждением того, что вы прошли профессиональную подготовку.
✓ 6. Клерк поможет развивать карьеру
Обучение — это не только новые знания, но и возможность сделать следующий шаг в профессии.
Разбор резюме
Карьерный консультант проанализирует ваше резюме и даст рекомендации по доработке. Вы сможете лучше представить свой опыт и выделить профессиональные навыки.
Мастер-класс от карьерного консультанта
Вас ждёт специальное видео-пособие для бухгалтеров. Оно поможет разобраться в вопросах поиска работы и профессионального развития.
Карьерные консультации
Можно задать вопросы о поиске работы и росте в бухгалтерской сфере. Карьерный консультант поможет сориентироваться и наметить дальнейшие шаги.
Вакансии на БухДжоб
На площадке БухДжоб каждый день появляются новые предложения о работе. Вы можете откликаться на вакансии и размещать собственное резюме. Доступны три тарифа на выбор.
✓ 7. Можно выбрать тариф под свои задачи и бюджет
У каждого бухгалтера свои цели: кому-то важно получить базовые знания и освоить программу, кому-то нужна дополнительная поддержка экспертов, а кому-то — возможность возвращаться к пройденным материалам после обучения.
Поэтому на некоторых курсах предусмотрен выбор тарифов: основная учебная программа во всех вариантах одинаковая, а дополнительные возможности отличаются.
Какой курс выбрать бухгалтеру на УСН?
Если вы работаете с компаниями и ИП на упрощённой системе налогообложения или хотите развиваться в этом направлении, обратите внимание на курс «Главный бухгалтер на УСН».
Программа поможет систематизировать знания и разобраться в основных задачах бухгалтера малого бизнеса.
На курсе изучают:
бухгалтерский и налоговый учёт на УСН;
НДС на упрощённой системе;
работу в 1С:Предприятие 8.3;
зарплату и кадровый учёт;
работу с самозанятыми и исполнителями по договорам ГПХ;
налоговые проверки и требования ИФНС;
налоговое планирование и налоговые риски.
Обучение проходит дистанционно. Продолжительность программы — четыре месяца, ориентировочная нагрузка — 1–2 часа в день.
Курс подойдёт бухгалтерам, которые хотят повысить квалификацию, главным бухгалтерам, специалистам на аутсорсе и тем, кто планирует развиваться в учёте малого бизнеса.
Посмотрите программу курса и попробуйте бесплатный урок:
Начните профессиональное развитие вместе с Клерком
Итак, семь причин выбрать курсы Клерка:
Сильные преподаватели-практики.
Бесплатный пробный урок.
Практические задания и тренажёры.
Онлайн-встречи и общение с преподавателями.
Удобный дистанционный формат и разные способы оплаты.
Диплом о профессиональной переподготовке.
Карьерная поддержка: резюме, консультации, мастер-классы и вакансии.
Хорошее обучение помогает не только разобраться в новых темах, но и увереннее чувствовать себя в профессии.
Если хотите систематизировать знания по УСН, разобраться в НДС и расширить профессиональные компетенции, познакомьтесь с программой курса «Главный бухгалтер на УСН».