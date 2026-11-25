Что такое «Клерк.Система» и для чего нужна подписка
«Клерк.Система» — единая профессиональная среда с материалами и инструментами для работы с бухгалтерским, налоговым и юридическим учётом.
В подписку входят:
разборы изменений законодательства и практические инструкции;
мини-курсы по налогам и бухгалтерскому учёту;
записи вебинаров и конспекты с видео;
правовая система и судебная практика;
сервис проверки контрагентов;
ИИ-помощник Клерк;
профессиональные калькуляторы и справочники;
дополнительные возможности Клерк.Ру.
Материалы охватывают широкий круг вопросов: НДС, страховые взносы, налоговые режимы, импорт, ВЭД, пособия, командировки, ФСБУ, учёт в 1С и подготовку к закрытию отчётного периода.
Особенно полезна подписка в периоды изменений законодательства и перед сдачей отчётности, когда важно быстро найти актуальные разъяснения и понять, как применить новые правила на практике.
10 полезных возможностей подписки «Клерк.Система»
1. Проверка контрагентов: оценка рисков перед сделкой
Проверка контрагента — важная часть подготовки к заключению договора. Перед сотрудничеством необходимо оценить, насколько компания надёжна, ведёт ли реальную деятельность и нет ли у неё признаков финансовых или юридических проблем.
Сервис проверки контрагентов в «Клерк.Системе» позволяет получить информацию о компании в одном месте.
Что можно проверить:
реквизиты, юридический статус и адрес организации;
руководителей, учредителей и связанные компании;
финансовую отчётность, налоги и страховые взносы;
среднесписочную численность сотрудников;
арбитражные дела и судебные споры;
сведения о банкротстве и исполнительных производствах;
сообщения в Федресурсе;
лицензии, товарные знаки, филиалы и ОКВЭД;
участие в государственных закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ;
проверки и контрольные мероприятия.
Главное обновление — возможность скачать подробный PDF-отчёт о контрагенте.
Отчёт формируется непосредственно из карточки компании. Его можно сохранить в электронном досье сделки и использовать как документальную фиксацию проведённой проверки.
Это особенно актуально в контексте статьи 54.1 НК РФ, которая регулирует уменьшение налоговой базы и суммы налога.
Важно понимать: сам по себе отчёт не гарантирует признание должной осмотрительности со стороны налоговой. Однако собранные сведения помогают документировать проверку и формировать доказательную базу при оценке делового партнёра.
Чем полезно бухгалтеру: вместо самостоятельного поиска сведений по множеству источников можно получить структурированную информацию о компании и оценить основные факторы риска до заключения договора.
2. Избранное: быстрый доступ к проверенным компаниям
Если организация регулярно работает с одними и теми же поставщиками, покупателями и подрядчиками, проверять их каждый раз с нуля неудобно.
В «Клерк.Системе» появилась возможность добавлять контрагентов в избранное.
Сохранённые компании отображаются на главной странице сервиса проверки под строкой поиска. Также они доступны в отдельном разделе «Избранное» в меню профиля.
Это позволяет быстро возвращаться к карточкам важных деловых партнёров.
Чем полезно бухгалтеру: можно сформировать собственный список ключевых контрагентов и быстрее находить нужную организацию перед очередной сделкой, оплатой или продлением договора.
3. Список наблюдения за контрагентами
Ещё одна запланированная возможность сервиса — список наблюдения за выбранными компаниями.
На момент подготовки материала функция находится в разработке. Её задача — упростить отслеживание изменений в информации о контрагентах.
Такой инструмент особенно актуален для компаний, которые регулярно взаимодействуют с большим количеством поставщиков и подрядчиков.
Чем полезно бухгалтеру: возможность оперативно замечать изменения в статусе, руководстве, судебной истории и других характеристиках делового партнёра поможет своевременно обратить внимание на потенциальные риски.
4. Разборы законодательства и практические инструкции
Бухгалтеру недостаточно просто знать о принятии нового закона. Важно понимать, как изменения повлияют на учёт, налоги, отчётность и работу компании.
В «Клерк.Системе» собраны разборы законодательства и инструкции по актуальным профессиональным вопросам.
Среди тем:
налоговая реформа и изменения налоговых режимов;
НДС и страховые взносы;
импорт и внешнеэкономическая деятельность;
учёт операций в 1С;
пособия и командировки;
строительная отрасль;
подготовка к закрытию отчётного периода;
налоговые риски и дробление бизнеса.
В числе представленных материалов:
«Дробление бизнеса: что бухгалтеру проверить до закрытия 2026 года»;
«Сравните налоговые режимы перед 2027 годом: посчитайте полную нагрузку»;
«Как проверить учёт импорта в 1С:Бухгалтерии 8 перед закрытием периода»;
«Как в 1С:Бухгалтерии 8 принять к вычету НДС, уплаченный на таможне»;
«Что бизнесу сделать до конца 2026 года: чек-лист для организаций и ИП».
Чем полезно бухгалтеру: вместо самостоятельного изучения большого количества нормативных документов можно воспользоваться готовыми разборами и практическими рекомендациями.
5. Мини-курсы по налоговой нагрузке
Налоговая нагрузка — один из показателей, на который обращают внимание при анализе деятельности организации.
В подписке доступны мини-курсы, посвящённые расчёту и оценке налоговой нагрузки.
В материалах рассматриваются:
понятие налоговой нагрузки и способы её расчёта;
формулы и исходные данные для анализа;
расходы, влияющие на показатель;
сравнение со среднеотраслевыми значениями;
возможные риски при низкой налоговой нагрузке;
амортизационная премия и инвестиционный вычет.
Это помогает разобраться не только в том, как рассчитать показатель, но и в том, какие факторы влияют на его значение.
Чем полезно бухгалтеру: можно научиться анализировать налоговую нагрузку компании, выявлять потенциальные вопросы со стороны налоговой и заранее готовить обоснование применяемых решений.
6. Вебинары, записи и конспекты для бухгалтеров
Не всегда есть возможность посещать профессиональные мероприятия в прямом эфире. Поэтому доступ к записям и конспектам вебинаров — полезная часть подписки.
В подписке доступны материалы по следующим направлениям:
налоговая реформа 2027 года;
претензии ФНС и налоговые риски;
командировки и разъездная работа;
строительство и бухгалтерский учёт;
ВЭД-контракты с Китаем;
новые ФСБУ по доходам и расходам.
Можно выбрать удобный формат обучения: посмотреть видеозапись или изучить конспект.
Чем полезно бухгалтеру: профессиональные знания можно получать в удобное время, возвращаясь к нужным материалам перед сдачей отчётности, проверкой или решением сложной рабочей задачи.
7. ИИ Клерк: помощник в поиске профессиональной информации
В подписку входит доступ к ИИ Клерк — инструменту, который помогает быстрее ориентироваться в профессиональной информации.
ИИ-помощник может быть полезен, когда нужно сформулировать запрос, найти отправную точку для изучения вопроса или сориентироваться в большом объёме материалов.
При этом ответы ИИ важно проверять по актуальным нормативным документам и официальным разъяснениям, особенно если речь идёт о налогах, отчётности и юридически значимых решениях.
Чем полезно бухгалтеру: ИИ помогает сократить время на первичный поиск информации и быстрее перейти к анализу конкретной ситуации.
8. Правовая система и судебная практика
При решении сложных вопросов одного текста закона бывает недостаточно. Важно понимать, как конкретные нормы применяются на практике и какие аргументы используют суды.
В подписке предусмотрены правовая система и доступ к судебной практике.
Эти инструменты пригодятся, когда необходимо:
изучить правовое регулирование спорной ситуации;
найти судебные решения по аналогичным делам;
оценить юридические риски сделки;
подготовить аргументы для позиции компании;
разобраться в применении нормативных требований.
Чем полезно специалисту: можно учитывать не только положения законодательства, но и практику его применения.
9. Калькуляторы и профессиональные справочники
В ежедневной работе бухгалтера много повторяющихся расчётов и проверок. Для таких задач в подписке предусмотрены специализированные калькуляторы и справочники.
Они помогают быстрее получать необходимые расчётные данные и ориентироваться в профессиональной информации.
Чем полезно бухгалтеру: меньше ручных вычислений и переключений между разными сайтами и сервисами.
10. CPO в Клерк.Ру
В перечень возможностей подписки также входит CPO в Клерк.Ру.
Этот инструмент дополняет профессиональную среду возможностями взаимодействия с сообществом специалистов.
Обмен опытом особенно важен, когда бухгалтер или руководитель сталкивается с нестандартной ситуацией, для которой недостаточно типовой инструкции.
Чем полезно специалисту: возможность взаимодействовать с профессиональным сообществом и использовать опыт коллег при решении рабочих вопросов.
Кому подойдёт подписка «Клерк.Система»
Подписка будет полезна не только бухгалтерам, но и другим специалистам, которые работают с финансами, налогами, договорами и деловыми партнёрами.
Специалист
Какие задачи решает с помощью подписки
Бухгалтер
Находит разборы по НДС, страховым взносам, 1С, импорту, ФСБУ и отчётности
Главный бухгалтер
Анализирует налоговую нагрузку, изучает изменения законодательства, проверяет контрагентов и оценивает риски
Финансовый директор
Получает информацию о налоговых режимах, финансовых показателях и рисках деловых партнёров
Юрист
Использует правовую систему, судебную практику и материалы по договорной работе
Руководитель малого бизнеса
Изучает налоговые режимы, проверяет партнёров и получает практические инструкции по ведению бизнеса
Как проверка контрагентов помогает снизить налоговые риски
Отдельного внимания заслуживает возможность проверки деловых партнёров и скачивания PDF-отчёта.
Статья 54.1 НК РФ устанавливает ограничения на уменьшение налоговой базы и суммы налога. При оценке операций налоговые органы могут учитывать обстоятельства заключения и исполнения сделок, а также реальность хозяйственных операций.
При этом законодательство не устанавливает единую обязательную форму отчёта о проверке контрагента. Важны содержание собранных сведений, обстоятельства сделки и то, насколько последовательно компания проявляла осмотрительность при выборе партнёра.
Отчёт из «Клерк.Системы» позволяет собрать в одном документе информацию о:
юридическом статусе и реквизитах организации;
руководстве и учредителях;
финансовых показателях и налогах;
судебных разбирательствах;
банкротстве и исполнительных производствах;
государственных закупках;
других характеристиках и факторах риска.
Сохранённый PDF можно включить во внутреннее досье контрагента. Это упрощает документирование проведённой проверки и помогает систематизировать сведения о деловом партнёре.
Важно: наличие PDF-отчёта само по себе не подтверждает должную осмотрительность и не исключает налоговые претензии. Проверку необходимо проводить с учётом конкретной сделки, её условий и реальности исполнения обязательств.
Как начать пользоваться «Клерк.Системой»
Чтобы воспользоваться возможностями подписки и проверить контрагента, достаточно выполнить несколько шагов:
Оформите подписку на «Клерк.Систему».
Откройте раздел «Контрагенты» в личном кабинете.
Введите название компании или другие известные данные в поисковую строку.
Откройте карточку найденной организации и изучите информацию.
Добавьте компанию в избранное, если планируете регулярно к ней возвращаться.
Нажмите «Скачать отчёт», чтобы сохранить PDF с информацией о контрагенте.
После этого можно использовать остальные инструменты подписки: изучать разборы законодательства, проходить мини-курсы, смотреть вебинары, обращаться к правовой системе и ИИ-помощнику.
Стоит ли оформлять подписку «Клерк.Система»
«Клерк.Система» — это не просто библиотека профессиональных статей, а набор инструментов для решения повседневных задач бухгалтера, юриста и руководителя.
Подписка помогает:
быстрее находить актуальную информацию об изменениях законодательства;
разбираться в сложных налоговых и бухгалтерских вопросах;
повышать квалификацию с помощью мини-курсов и вебинаров;
анализировать налоговую нагрузку;
проверять контрагентов перед заключением сделок;
сохранять PDF-отчёты для внутреннего досье;
использовать правовую систему и судебную практику;
экономить время на поиске информации и расчётах.
Особенно полезна подписка тем, кто хочет объединить профессиональные материалы и рабочие инструменты в одном месте.