Особенно полезна подписка в периоды изменений законодательства и перед сдачей отчётности, когда важно быстро найти актуальные разъяснения и понять, как применить новые правила на практике.

Материалы охватывают широкий круг вопросов: НДС, страховые взносы, налоговые режимы, импорт, ВЭД, пособия, командировки, ФСБУ, учёт в 1С и подготовку к закрытию отчётного периода.

записи вебинаров и конспекты с видео;

мини-курсы по налогам и бухгалтерскому учёту;

«Клерк.Система» — единая профессиональная среда с материалами и инструментами для работы с бухгалтерским, налоговым и юридическим учётом.

Что такое «Клерк.Система» и для чего нужна подписка

10 полезных возможностей подписки «Клерк.Система»

1. Проверка контрагентов: оценка рисков перед сделкой

Проверка контрагента — важная часть подготовки к заключению договора. Перед сотрудничеством необходимо оценить, насколько компания надёжна, ведёт ли реальную деятельность и нет ли у неё признаков финансовых или юридических проблем. Сервис проверки контрагентов в «Клерк.Системе» позволяет получить информацию о компании в одном месте. Что можно проверить: реквизиты, юридический статус и адрес организации;

руководителей, учредителей и связанные компании;

финансовую отчётность, налоги и страховые взносы;

среднесписочную численность сотрудников;

арбитражные дела и судебные споры;

сведения о банкротстве и исполнительных производствах;

сообщения в Федресурсе;

лицензии, товарные знаки, филиалы и ОКВЭД;

участие в государственных закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ;

проверки и контрольные мероприятия. Главное обновление — возможность скачать подробный PDF-отчёт о контрагенте. Отчёт формируется непосредственно из карточки компании. Его можно сохранить в электронном досье сделки и использовать как документальную фиксацию проведённой проверки. Это особенно актуально в контексте статьи 54.1 НК РФ, которая регулирует уменьшение налоговой базы и суммы налога. Важно понимать: сам по себе отчёт не гарантирует признание должной осмотрительности со стороны налоговой. Однако собранные сведения помогают документировать проверку и формировать доказательную базу при оценке делового партнёра. Чем полезно бухгалтеру: вместо самостоятельного поиска сведений по множеству источников можно получить структурированную информацию о компании и оценить основные факторы риска до заключения договора.

2. Избранное: быстрый доступ к проверенным компаниям

Если организация регулярно работает с одними и теми же поставщиками, покупателями и подрядчиками, проверять их каждый раз с нуля неудобно. В «Клерк.Системе» появилась возможность добавлять контрагентов в избранное. Сохранённые компании отображаются на главной странице сервиса проверки под строкой поиска. Также они доступны в отдельном разделе «Избранное» в меню профиля. Это позволяет быстро возвращаться к карточкам важных деловых партнёров. Чем полезно бухгалтеру: можно сформировать собственный список ключевых контрагентов и быстрее находить нужную организацию перед очередной сделкой, оплатой или продлением договора.

3. Список наблюдения за контрагентами

Ещё одна запланированная возможность сервиса — список наблюдения за выбранными компаниями. На момент подготовки материала функция находится в разработке. Её задача — упростить отслеживание изменений в информации о контрагентах. Такой инструмент особенно актуален для компаний, которые регулярно взаимодействуют с большим количеством поставщиков и подрядчиков. Чем полезно бухгалтеру: возможность оперативно замечать изменения в статусе, руководстве, судебной истории и других характеристиках делового партнёра поможет своевременно обратить внимание на потенциальные риски.

Бухгалтеру недостаточно просто знать о принятии нового закона. Важно понимать, как изменения повлияют на учёт, налоги, отчётность и работу компании. В «Клерк.Системе» собраны разборы законодательства и инструкции по актуальным профессиональным вопросам. Среди тем: налоговая реформа и изменения налоговых режимов;

НДС и страховые взносы;

импорт и внешнеэкономическая деятельность;

учёт операций в 1С;

пособия и командировки;

строительная отрасль;

подготовка к закрытию отчётного периода;

налоговые риски и дробление бизнеса. В числе представленных материалов: «Дробление бизнеса: что бухгалтеру проверить до закрытия 2026 года»;

«Сравните налоговые режимы перед 2027 годом: посчитайте полную нагрузку»;

«Как проверить учёт импорта в 1С:Бухгалтерии 8 перед закрытием периода»;

«Как в 1С:Бухгалтерии 8 принять к вычету НДС, уплаченный на таможне»;

«Что бизнесу сделать до конца 2026 года: чек-лист для организаций и ИП». Чем полезно бухгалтеру: вместо самостоятельного изучения большого количества нормативных документов можно воспользоваться готовыми разборами и практическими рекомендациями.

5. Мини-курсы по налоговой нагрузке

Налоговая нагрузка — один из показателей, на который обращают внимание при анализе деятельности организации. В подписке доступны мини-курсы, посвящённые расчёту и оценке налоговой нагрузки. В материалах рассматриваются: понятие налоговой нагрузки и способы её расчёта;

формулы и исходные данные для анализа;

расходы, влияющие на показатель;

сравнение со среднеотраслевыми значениями;

возможные риски при низкой налоговой нагрузке;

амортизационная премия и инвестиционный вычет. Это помогает разобраться не только в том, как рассчитать показатель, но и в том, какие факторы влияют на его значение. Чем полезно бухгалтеру: можно научиться анализировать налоговую нагрузку компании, выявлять потенциальные вопросы со стороны налоговой и заранее готовить обоснование применяемых решений.

6. Вебинары, записи и конспекты для бухгалтеров

Не всегда есть возможность посещать профессиональные мероприятия в прямом эфире. Поэтому доступ к записям и конспектам вебинаров — полезная часть подписки. В подписке доступны материалы по следующим направлениям: налоговая реформа 2027 года;

претензии ФНС и налоговые риски;

командировки и разъездная работа;

строительство и бухгалтерский учёт;

ВЭД-контракты с Китаем;

новые ФСБУ по доходам и расходам. Можно выбрать удобный формат обучения: посмотреть видеозапись или изучить конспект. Чем полезно бухгалтеру: профессиональные знания можно получать в удобное время, возвращаясь к нужным материалам перед сдачей отчётности, проверкой или решением сложной рабочей задачи.

7. ИИ Клерк: помощник в поиске профессиональной информации

В подписку входит доступ к ИИ Клерк — инструменту, который помогает быстрее ориентироваться в профессиональной информации. ИИ-помощник может быть полезен, когда нужно сформулировать запрос, найти отправную точку для изучения вопроса или сориентироваться в большом объёме материалов. При этом ответы ИИ важно проверять по актуальным нормативным документам и официальным разъяснениям, особенно если речь идёт о налогах, отчётности и юридически значимых решениях. Чем полезно бухгалтеру: ИИ помогает сократить время на первичный поиск информации и быстрее перейти к анализу конкретной ситуации.

8. Правовая система и судебная практика

При решении сложных вопросов одного текста закона бывает недостаточно. Важно понимать, как конкретные нормы применяются на практике и какие аргументы используют суды. В подписке предусмотрены правовая система и доступ к судебной практике. Эти инструменты пригодятся, когда необходимо: изучить правовое регулирование спорной ситуации;

найти судебные решения по аналогичным делам;

оценить юридические риски сделки;

подготовить аргументы для позиции компании;

разобраться в применении нормативных требований. Чем полезно специалисту: можно учитывать не только положения законодательства, но и практику его применения.

9. Калькуляторы и профессиональные справочники

В ежедневной работе бухгалтера много повторяющихся расчётов и проверок. Для таких задач в подписке предусмотрены специализированные калькуляторы и справочники. Они помогают быстрее получать необходимые расчётные данные и ориентироваться в профессиональной информации. Чем полезно бухгалтеру: меньше ручных вычислений и переключений между разными сайтами и сервисами.

10. CPO в Клерк.Ру