Реестр электронных повесток и Единый реестр воинского учета изменили порядок взаимодействия граждан, военкоматов и государственных информационных систем. Для работодателей это означает необходимость внимательно вести воинский учет в организации, своевременно передавать сведения о сотрудниках и исполнять требования военкоматов.
При этом обязанности работодателя по воинскому учету не ограничиваются заполнением кадровых документов. Организация должна оповещать работников о поступивших вызовах и повестках военкомата, обеспечивать возможность своевременной явки и передавать необходимые сведения в установленные сроки.
Что такое Единый реестр воинского учета и реестр повесток
Это два взаимосвязанных информационных ресурса, которые выполняют разные функции.
Информационная система
Назначение
Единый реестр воинского учета
Содержит сведения о гражданах, подлежащих воинскому учету, и используется для учета и информационного взаимодействия
Реестр повесток
Содержит сведения о направленных и врученных повестках, датах их направления и явки
Реестр повесток формируется автоматически на основании сведений Единого реестра воинского учета. В нем отражаются данные о военкомате, гражданине, которому направлена повестка, датах ее направления и предполагаемой явки.
Граждане могут получать доступ к информации через личный кабинет реестра повесток, уведомления на Госуслугах, а также обращаться за выпиской через МФЦ.
Для работодателя важно: реестр повесток не отменяет обязанность вести воинский учет сотрудников. Организация продолжает выполнять требования закона № 53-ФЗ и Положения о воинском учете.
Как работает электронная повестка
Закон предусматривает направление повесток в электронной и письменной форме.
Электронная повестка размещается в реестре повесток. Информация о ней может появиться в личном кабинете гражданина на Госуслугах.
По общему правилу электронная повестка считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе. Если она не считается врученной одним из других предусмотренных законом способов, действует дополнительное правило: повестка считается врученной по истечении семи дней со дня ее размещения в реестре повесток.
Бумажные способы вручения также сохраняются.
Должен ли работодатель самостоятельно отслеживать электронные повестки сотрудников?
Закон не устанавливает обязанность работодателя ежедневно проверять личные кабинеты работников на Госуслугах. Однако если военкомат направил вызов или повестку в организацию, в том числе в электронной форме, работодатель обязан оповестить сотрудника и обеспечить возможность своевременной явки.
Обязанности работодателя по воинскому учету
Основные обязанности организаций установлены статьей 4 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и Положением о воинском учете, утвержденным постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 № 719.
Работодатель обязан:
Организовать воинский учет работников, подлежащих воинскому учету.
Назначить ответственного за военно-учетную работу.
Вести карточки граждан, подлежащих воинскому учету.
Передавать необходимые сведения в военкомат.
Сообщать о выявлении граждан, которые обязаны состоять на воинском учете, но не состоят на нем.
Оповещать работников о поступивших в организацию вызовах и повестках.
Обеспечивать возможность своевременной явки сотрудников по таким вызовам.
Сроки передачи сведений в военкомат
Для работодателя важно соблюдать два установленных законом срока:
Пять дней со дня изменения соответствующих сведений — для передачи необходимых данных о гражданах, состоящих или обязанных состоять на воинском учете.
Три рабочих дня — для направления сведений о выявлении граждан, которые не состоят на воинском учете, но обязаны на нем состоять.
Эти сроки установлены пунктом 1 статьи 4 закона № 53-ФЗ.
Какие документы нужны для воинского учета в организации
Воинский учет призывников и военнообязанных в организации ведется по карточкам гражданина, подлежащего воинскому учету в организации, — форме № 10.
Форма и порядок заполнения установлены приказом Министра обороны РФ от 22.11.2021 № 700.
Карточки формируются и ведутся в электронном и бумажном виде. Их заполняют на основании документов воинского учета и уточненных сведений о работнике.
Работодателю необходимо проверить:
документы воинского учета работников;
правильность заполнения карточек формы № 10;
актуальность персональных сведений;
наличие отметок о сверках;
своевременность передачи информации в военкомат;
сохранность учетных документов.
Важно не только оформить карточки, но и своевременно актуализировать сведения. Если данные сотрудника изменились, необходимо проверить, требуется ли передать соответствующую информацию в военкомат.
Какие штрафы предусмотрены за нарушение воинского учета
Ответственность работодателя зависит от конкретного нарушения. Нельзя считать, что за любую ошибку в документах организация автоматически получает одинаковый штраф.
По статьям 21.1, 21.2 и 21.4 КоАП РФ предусмотрены следующие санкции:
Нарушение
Должностное лицо
Организация
Непредставление списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет
40 000–50 000 ₽
350 000–400 000 ₽
Неоповещение работника о поступившей повестке или необеспечение возможности явки
40 000–50 000 ₽
350 000–400 000 ₽
Непредставление или несвоевременное представление сведений для ведения воинского учета
40 000–50 000 ₽
Статья 21.4 не предусматривает отдельного штрафа для юридического лица
Поэтому работодателю важно понимать, какие именно обязанности он должен выполнять и как документально подтверждать их исполнение.
Как вести воинский учет в 1С:ЗУП
1С:ЗУП можно использовать для систематизации сведений о сотрудниках и подготовки документов по воинскому учету.
При работе с программой важно:
корректно заполнять сведения о воинском учете работников;
формировать карточки граждан по форме № 10;
проверять актуальность данных;
готовить необходимые списки и сведения для сверки;
контролировать изменения кадровых данных;
своевременно передавать информацию в военкомат.
При этом 1С:ЗУП не заменяет обязанности работодателя и не гарантирует автоматическое исполнение всех требований законодательства. Ответственный специалист должен знать, какие документы формировать, какие данные проверять и в какие сроки передавать сведения.
Как организовать воинский учет в компании
Чтобы привести воинский учет в порядок, работодателю стоит провести внутреннюю проверку.
Назначить ответственного. Закрепить обязанности по ведению воинского учета и определить порядок замещения.
Проверить сотрудников. Определить, кто подлежит воинскому учету, и проверить документы.
Актуализировать карточки. Проверить заполнение формы № 10 и сведения о работниках.
Организовать взаимодействие с военкоматом. Установить порядок передачи сведений и проведения сверок.
Настроить учет в 1С:ЗУП. Проверить корректность данных и возможность подготовки необходимых документов.
Установить контроль сроков. Отслеживать изменения сведений, прием и увольнение работников, а также поступление вызовов и повесток.
Такой подход помогает своевременно выявлять ошибки и снижает риск привлечения к административной ответственности.
Как научиться вести воинский учет и работать с документами
Ведение воинского учета требует знания законодательства, кадрового делопроизводства и порядка взаимодействия с военкоматами. Специалисту важно уметь не только заполнять документы, но и понимать, кого необходимо учитывать, какие сведения передавать и как соблюдать установленные сроки.
Для этого в Центре обучения «Клерка» есть два варианта профессиональной подготовки.
Курс «Воинский учет в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С»
Подойдет кадровикам, бухгалтерам, юристам и руководителям, которым нужно разобраться в организации воинского учета.
Курс «Зарплата, кадры и воинский учет в 1С:ЗУП»
Подойдет специалистам, которые хотят комплексно освоить кадровый учет, расчет зарплаты, отчетность и работу с воинским учетом в 1С:ЗУП.
Выбирайте первый курс, если ваша основная задача — организовать воинский учет и разобраться в документах. Второй вариант подойдет тем, кто хочет расширить квалификацию и освоить несколько направлений работы бухгалтера и кадровика.
Это нарушение «Непредставление списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет» (21.1 КоАП РФ) касается не всех подряд работодателей и организаций.
Это школы, вузы, учреждения и организации муниципального образования, т.к. касается тех работодателей, у которых работают юноши до 17 лет.
Первоначальной постановке на учет подлежат юноши в год достижения ими 17 лет. В 16–17 лет подавляющее большинство из них еще учится в школах, колледжах или на первых курсах вузов.
С недавнего времени правила изменились: инициативно (самостоятельно) ежегодно до 1 ноября сдавать эти списки больше не нужно.
Военкоматы собирают данные сами через государственные информационные ресурсы
Обязанность представить списки возникает у организации (любой формы собственности, если там есть 16-летние юноши) только при получении официального запроса от военкомата (военкомат рассылает их до 15 сентября, если не смог получить данные в электронном виде). Если такой запрос пришел, ответить на него нужно до 1 ноября, иначе наступает ответственность по ст. 21.1 КоАП РФ (штраф на должностных лиц 40–50 тыс. руб., на юрлиц — 350–400 тыс. руб.).
См.: п. 34 постановления Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 (ред. от 24.03.2026) «Об утверждении Положения о воинском учете».