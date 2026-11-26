Реестр электронных повесток и Единый реестр воинского учета изменили порядок взаимодействия граждан, военкоматов и государственных информационных систем. Для работодателей это означает необходимость внимательно вести воинский учет в организации, своевременно передавать сведения о сотрудниках и исполнять требования военкоматов.

При этом обязанности работодателя по воинскому учету не ограничиваются заполнением кадровых документов. Организация должна оповещать работников о поступивших вызовах и повестках военкомата, обеспечивать возможность своевременной явки и передавать необходимые сведения в установленные сроки.