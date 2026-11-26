Предлагаем пройти онлайн-обучение по специальной цене 5 900 ₽. Предложение рассчитано на бухгалтеров, главных бухгалтеров, кадровых специалистов, индивидуальных предпринимателей и владельцев бизнеса, которые хотят повысить квалификацию, обновить профессиональные знания и освоить новые инструменты для работы.

В подборку вошли образовательные программы по бухгалтерскому и налоговому учету, НДС, подготовке отчетности, работе в 1С, расчету зарплаты и кадровому делопроизводству. Также доступны направления, связанные с электронным документооборотом, маркировкой товаров, финансовым моделированием, управленческим учетом и применением нейросетей в работе бухгалтера.

Особое внимание уделено изменениям законодательства 2026 года. Обучение поможет разобраться в новых требованиях к налогообложению, бухгалтерскому учету, отчетности и взаимодействию с контролирующими органами.

Курсы ориентированы на практическое применение знаний. В зависимости от программы участники получают доступ к видеоматериалам, конспектам, тестам, практическим заданиям и шаблонам документов. Это позволяет не только изучить теорию, но и разобраться, как применять полученные знания в повседневной работе.

Онлайн-формат дает возможность учиться без отрыва от профессиональной деятельности и возвращаться к учебным материалам при необходимости.

Подробности о программах обучения, их содержании и направлениях подготовки читайте в статье: «Онлайн-курсы для бухгалтера по 5 900 ₽: налоги, 1С, кадры и отчетность».

Выбирайте подходящую программу с учетом профессиональных задач и развивайте навыки, которые пригодятся в работе.

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