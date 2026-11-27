Но самозанятость — это не только свобода выбора заказчиков и простой налоговый учет. Важно правильно оформлять чеки, заключать договоры, учитывать ограничения налогового режима и избегать ситуаций, которые могут привести к претензиям со стороны налоговой или банков.
Не меньше внимания тема требует от бизнеса: сотрудничество с самозанятыми должно быть грамотно оформлено, чтобы договоры гражданско-правового характера (ГПХ) не переквалифицировали в трудовые.
Клерк.Школа предлагает два практических онлайн-курса: один поможет разобраться в НПД и уверенно работать самостоятельно, второй научит бизнес выстраивать безопасное сотрудничество с самозанятыми.
Самозанятость: какие ошибки могут привести к проблемам
На первый взгляд, работать на НПД просто: зарегистрироваться в приложении «Мой налог», получать оплату, формировать чеки и своевременно платить налог. Но в реальной работе возникает немало вопросов:
Как правильно оформить чек и исправить ошибку, если он уже выдан?
Что делать при возврате денег заказчику?
Какие условия договора могут указывать на трудовые отношения?
Как учитывать лимит дохода для применения НПД?
Можно ли работать одновременно с физлицами, ИП и организациями?
Почему банк может запросить документы или ограничить операции?
Ошибки в этих вопросах могут обернуться дополнительными расходами, проблемами с заказчиками и ограничениями в работе.
Для компаний риски еще серьезнее. Если контролирующие органы установят, что отношения с самозанятым фактически являются трудовыми, работодателю могут доначислить НДФЛ и страховые взносы, а также назначить предусмотренные законом санкции.
Поэтому и исполнителям, и заказчикам важно понимать правила применения НПД и правильно оформлять сотрудничество.
Два онлайн-курса по самозанятости: для исполнителей и бизнеса
Клерк.Школа подготовила две программы, которые помогают разобраться в разных сторонах работы с самозанятыми.
Кому подойдет
Название курса
Чему посвящено обучение
Самозанятым, фрилансерам, начинающим специалистам
Самозанятость на практике: налоги, чеки и работа с заказчиками
Применение НПД, оформление чеков, возвраты, договоры и работа с заказчиками
Бухгалтерам, кадровикам, руководителям и собственникам бизнеса
Проверка рисков, оформление документов и защита бизнеса от претензий контролирующих органов
Разберем, что входит в каждую программу и какие практические навыки можно получить.
Курс для самозанятых: налоги, чеки и работа с заказчиками
Онлайн-курс «Самозанятость на практике: налоги, чеки и работа с заказчиками» подойдет тем, кто уже применяет НПД или только планирует зарегистрироваться в качестве самозанятого.
Программа построена вокруг реальных рабочих ситуаций. Вы разберетесь, как пользоваться приложением «Мой налог», принимать оплату, формировать и корректировать чеки, оформлять возвраты и заключать договоры с заказчиками.
Особенность курса — три интерактивных тренажера:
Тренажер приложения «Мой налог» — для отработки основных операций и оформления чеков.
Калькулятор НПД — для расчета налога с формированием счета и акта.
Конструктор договоров — для подготовки документов под пять бизнес-сценариев.
Такой формат позволяет не ограничиваться изучением теории, а сразу отрабатывать навыки, которые пригодятся в повседневной работе.
После обучения вы сможете:
Определять, подходит ли вам налог на профессиональный доход, и учитывать ограничения режима.
Правильно оформлять чеки, исправлять ошибки, проводить возвраты и аннулировать чеки.
Работать с заказчиками — физическими лицами, ИП, компаниями и цифровыми платформами.
Разбираться в особенностях договоров с заказчиками.
Распознавать признаки подмены трудовых отношений и снижать налоговые риски.
Формат обучения: онлайн, в течение двух месяцев, в удобном графике. Рекомендуемая нагрузка — 1–2 часа в день.
По итогам обучения вы получите сертификат Клерка на 10 часов.
Курс для бизнеса: как безопасно работать с самозанятыми
Компаниям, которые привлекают самозанятых исполнителей, важно не просто получать от них чеки. Необходимо правильно выстраивать договорные отношения, проверять документы и контролировать признаки, которые могут указывать на фактические трудовые отношения.
Курс «Работа бизнеса с самозанятыми: мониторинг Минтруда» поможет бухгалтерам, кадровикам, руководителям и собственникам разобраться в требованиях к сотрудничеству с плательщиками НПД.
В программе рассматриваются критерии и лимиты мониторинга Минтруда, признаки рискованного взаимодействия с исполнителями, правила проверки чеков и документов. Отдельное внимание уделено ситуациям, когда самозанятый не выдал чек или аннулировал его, а также судебной практике.
На курсе вы научитесь:
Составлять договоры с самозанятыми с учетом требований законодательства и фактического характера отношений.
Проверять договоры, чеки, акты и счета.
Оценивать риски сотрудничества по критериям и лимитам мониторинга Минтруда.
Выявлять признаки возможной подмены трудовых отношений договорами ГПХ.
Разбираться в последствиях переквалификации отношений и способах минимизации рисков для компании.
Формат обучения: онлайн в течение двух месяцев, в свободном графике. В программу входят видеоуроки, конспекты и тесты.
После прохождения курса вы получите сертификат Клерка на 16 часов.
Сколько стоят курсы и что входит в обучение
Обе программы проходят онлайн, поэтому учиться можно без привязки к расписанию занятий. Доступ к материалам предоставляется через личный кабинет.
В обучение входят:
видеоуроки с разбором практических ситуаций;
конспекты и дополнительные материалы;
тесты для проверки знаний;
отслеживание прогресса в личном кабинете;
чат поддержки по вопросам обучения;
сертификат по итогам прохождения программы.
Стоимость каждого курса — 5 900 ₽.
Оплатить обучение можно сразу или частями: предусмотрены четыре платежа по 1 475 ₽, а также рассрочка.
Оба курса также доступны в рамках подписки Клерк.Школа. Она открывает доступ к более чем 80 онлайн-курсам, обновлениям учебных материалов, закрытым встречам с экспертами и ИИ-консультанту по подбору обучения.
Таким образом, можно не только разобраться в вопросах НПД, но и продолжить профессиональное развитие.
День самозанятых — повод повысить свою финансовую и юридическую грамотность
Работа на НПД дает возможность самостоятельно организовывать деятельность, выбирать заказчиков и легально получать доход. Но для стабильной работы важно знать правила налогового режима, правильно оформлять документы и понимать возможные риски.
Если вы работаете на себя или только планируете стать самозанятым, выбирайте курс «Самозанятость на практике: налоги, чеки и работа с заказчиками».
Если вы бухгалтер, кадровик, руководитель или собственник бизнеса и сотрудничаете с исполнителями на НПД, обратите внимание на курс «Работа бизнеса с самозанятыми: мониторинг Минтруда».
Отметьте День самозанятых с пользой: разберитесь в налогах, наведите порядок в документах и научитесь избегать ошибок, которые могут дорого обойтись вам или вашему бизнесу.