Но самозанятость — это не только свобода выбора заказчиков и простой налоговый учет. Важно правильно оформлять чеки, заключать договоры, учитывать ограничения налогового режима и избегать ситуаций, которые могут привести к претензиям со стороны налоговой или банков.

Не меньше внимания тема требует от бизнеса: сотрудничество с самозанятыми должно быть грамотно оформлено, чтобы договоры гражданско-правового характера (ГПХ) не переквалифицировали в трудовые.

Клерк.Школа предлагает два практических онлайн-курса: один поможет разобраться в НПД и уверенно работать самостоятельно, второй научит бизнес выстраивать безопасное сотрудничество с самозанятыми.