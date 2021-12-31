Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: последствия от прощения долга, малый бизнес и авансовые платежи по налогу на прибыль, учет расходов по ГПД

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Вот примеры консультаций за последние сутки.
Вопрос:
Прошу оценить правомерность требования. Особенно интересует:
- пункт 1.13 — нужно дать персональные данные;
- пункт 2.1 — хотят пояснения и в тоже время просят документы (я думаю дать только пояснения без документов).
Ответ эксперта:
Согласно положениям НК РФ налоговый орган имеет право запрашивать документы, необходимые для проведения налоговых проверок, в том числе <...> персональные данные работника в рамках проводимых контрольных мероприятий. Согласие работников не нужно... По вопросу пункта 2.1 требования...
Вопрос:
ООО оказывает медицинские услуги, не подлежащие налогообложению по ст. 149 НК, и прочие услуги, освобожденные от налогообложения по ст. 145 НК. Нужно ли вести книгу покупок по входному НДС, а также выделять входной НДС в бухучете?
Ответ эксперта:
Входной НДС у вас не подлежит вычету. Он включается в стоимость покупок и в бухгалтерском, и в налоговом учете. Поэтому входящие счета-фактуры...
Вопрос:
Два ООО на общей системе налогообложения в рамках договора поставки договорились о прощении задолженности, образовавшейся по отгруженным в течение 2021 года товарам, в полном объеме. Как повлияет операция в бухгалтерском и налоговом учете покупателя и поставщика?
Ответ эксперта:
Последствия для кредитора: с точки зрения Минфина, прощение долга — это разновидность дарения, а стоимость безвозмездно переданного имущества...
Вопрос:
ИП УСН 15% (Опт, безнал). Совмещение с патентом на рознице (продажа электротоваров). Хочет оказывать услуги электромонтажа. Работать будет сам и помощники. В связи с этим вопросы:
- Какие документы (акты и т. д.) он должен выдавать?
- Как оформить помощников?
- Есть ли смысл переходить на 6%.
Ответ эксперта:
Можно и патент оформить, если выгодно. Если работа постоянная, то надо оформлять трудовой договор...
Вопрос:
Можно ли не включать в доходы денежные средства от продажи товаров приобретенных до перехода на УСН (доходы-расходы)? Ранее была вмененка.
Ответ эксперта:
Если реализация товаров была после перехода с ЕНВД, то...
Вопрос:
Подскажите, как правильно учесть расходы. Заключили договор с физлицом на оказание услуг по аудиту пивоваренного оборудования. Специалист живет в другом городе. В договоре прописано, что расходы на проезд и проживание заказчик берет на себя. Мы купили а/билеты, забронировали гостиницу (от имени нашей организации). Как эти расходы можно принять к учету? Предприятие на ОСНО.
Ответ эксперта:
Сумму выплаты физ. лицу по договору оказания услуг при расчете налога на прибыль можно учесть в составе расходов на оплату труда или в прочих расходах, но при условии, что такие расходы на исполнителя...
Вопрос:
Подскажите, пожалуйста, есть ли освобождение МСП по авансовым платежам налога на прибыль?
Ответ эксперта:
Просто освобождения нет. Есть возможность платить квартальные платежи, но ...
Вопрос:
Интересует следующее:
- Проверяемый период 3 года, т.е. на текущий момент это 2018-2020 гг. или неполный 2021 тоже захватят?
- В 2019 г. корректировали НДС 2018 г., подскажите, это продлевает период проверки? Прибыль не корректировалась.
- Сейчас предпроверка идет. Запрашивают вне рамок налоговых проверок документы 2017 г. На сколько это правомерно?
Ответ эксперта:
Выездная налоговая проверка может быть проверена за период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки. ВНП могут проверить период за пределами трех лет в случаях, если вы...
Вопрос:
Учредитель иностранная организация ЗАО. Т.к. все решения или протоколы учредителей необходимо заверять нотариально то, чтобы этого не делать, нужно внести изменения в устав, или изменить сам устав, или зарегистрировать решение(протокол), что заверять нотариально не надо.
Вопрос если у нас учредитель иностранная компания, то можно они у себя в стране сделают решение, заверят у себя и пришлю нам. В РФ сделаем перевод и также заверим. Будет это приравниваться к тому, что решение нотариально заверено и согласно этому решению (у нас один учредитель) наша организация больше не будет заверять решения учредителей?
Ответ эксперта:
Если участник (иностранный) единственный, то свидетельствование подписи единственного участника на решении возможно как по российскому, так и по иностранному законодательству. В связи с этим, иностранный единственный участник сможет заверить свою подпись за границей, проставить апостиль и направить его...
Вопрос:
Я недавно начал бизнес, у меня зарегистрировано ООО в августе 2021 г. Поступление денег от клиентов началось с 1 декабря, я оказываю услуги, в штате пока никого. Я сам и директор и учредитель в одном лице. Какие отчеты я должен сдать в декабре 2021 и январе 2022? И какие налоги я должен оплатить до конца 2021?
Нулевые отчеты подавались приходящим бухгалтером до 30.11.21.
Ответ эксперта:
Ежемесячный отчет у ООО один — СЗВ-М в Пенсионный фонд. Еще есть один отчет, который может быть ежемесячным и даже ежедневным — СЗВ-ТД. При приеме или увольнении работников форма сдается на следующий день после издания приказа...