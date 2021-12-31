Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: последствия от прощения долга, малый бизнес и авансовые платежи по налогу на прибыль, учет расходов по ГПД

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В декабре их помощь будет как нельзя, кстати, потому что на вас обрушится вал законодательных изменений.

Вот примеры консультаций за последние сутки.

Вопрос:

Прошу оценить правомерность требования. Особенно интересует:

пункт 1.13 — нужно дать персональные данные;

пункт 2.1 — хотят пояснения и в тоже время просят документы (я думаю дать только пояснения без документов).

Ответ эксперта: Согласно положениям НК РФ налоговый орган имеет право запрашивать документы, необходимые для проведения налоговых проверок, в том числе <...> персональные данные работника в рамках проводимых контрольных мероприятий. Согласие работников не нужно... По вопросу пункта 2.1 требования... Читать далее>>>

Вопрос:

ООО оказывает медицинские услуги, не подлежащие налогообложению по ст. 149 НК, и прочие услуги, освобожденные от налогообложения по ст. 145 НК. Нужно ли вести книгу покупок по входному НДС, а также выделять входной НДС в бухучете?

Ответ эксперта: Входной НДС у вас не подлежит вычету. Он включается в стоимость покупок и в бухгалтерском, и в налоговом учете. Поэтому входящие счета-фактуры... Читать далее>>>

Вопрос:

Два ООО на общей системе налогообложения в рамках договора поставки договорились о прощении задолженности, образовавшейся по отгруженным в течение 2021 года товарам, в полном объеме. Как повлияет операция в бухгалтерском и налоговом учете покупателя и поставщика?

Ответ эксперта: Последствия для кредитора: с точки зрения Минфина, прощение долга — это разновидность дарения, а стоимость безвозмездно переданного имущества... Читать далее>>>

Вопрос:

ИП УСН 15% (Опт, безнал). Совмещение с патентом на рознице (продажа электротоваров). Хочет оказывать услуги электромонтажа. Работать будет сам и помощники. В связи с этим вопросы:

Какие документы (акты и т. д.) он должен выдавать? Как оформить помощников? Есть ли смысл переходить на 6%.

Ответ эксперта: Можно и патент оформить, если выгодно. Если работа постоянная, то надо оформлять трудовой договор... Читать далее>>>

Вопрос:

Можно ли не включать в доходы денежные средства от продажи товаров приобретенных до перехода на УСН (доходы-расходы)? Ранее была вмененка.

Ответ эксперта: Если реализация товаров была после перехода с ЕНВД, то... Читать далее>>>

Вопрос:

Подскажите, как правильно учесть расходы. Заключили договор с физлицом на оказание услуг по аудиту пивоваренного оборудования. Специалист живет в другом городе. В договоре прописано, что расходы на проезд и проживание заказчик берет на себя. Мы купили а/билеты, забронировали гостиницу (от имени нашей организации). Как эти расходы можно принять к учету? Предприятие на ОСНО.

Ответ эксперта: Сумму выплаты физ. лицу по договору оказания услуг при расчете налога на прибыль можно учесть в составе расходов на оплату труда или в прочих расходах, но при условии, что такие расходы на исполнителя... Читать далее>>>

Вопрос:

Подскажите, пожалуйста, есть ли освобождение МСП по авансовым платежам налога на прибыль?

Ответ эксперта: Просто освобождения нет. Есть возможность платить квартальные платежи, но ... Читать далее>>>

Вопрос:

Интересует следующее:

Проверяемый период 3 года, т.е. на текущий момент это 2018-2020 гг. или неполный 2021 тоже захватят? В 2019 г. корректировали НДС 2018 г., подскажите, это продлевает период проверки? Прибыль не корректировалась. Сейчас предпроверка идет. Запрашивают вне рамок налоговых проверок документы 2017 г. На сколько это правомерно?

Ответ эксперта: Выездная налоговая проверка может быть проверена за период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки. ВНП могут проверить период за пределами трех лет в случаях, если вы... Читать далее>>>

Вопрос:

Учредитель иностранная организация ЗАО. Т.к. все решения или протоколы учредителей необходимо заверять нотариально то, чтобы этого не делать, нужно внести изменения в устав, или изменить сам устав, или зарегистрировать решение(протокол), что заверять нотариально не надо.

Вопрос если у нас учредитель иностранная компания, то можно они у себя в стране сделают решение, заверят у себя и пришлю нам. В РФ сделаем перевод и также заверим. Будет это приравниваться к тому, что решение нотариально заверено и согласно этому решению (у нас один учредитель) наша организация больше не будет заверять решения учредителей?

Ответ эксперта: Если участник (иностранный) единственный, то свидетельствование подписи единственного участника на решении возможно как по российскому, так и по иностранному законодательству. В связи с этим, иностранный единственный участник сможет заверить свою подпись за границей, проставить апостиль и направить его... Читать далее>>>

Вопрос:

Я недавно начал бизнес, у меня зарегистрировано ООО в августе 2021 г. Поступление денег от клиентов началось с 1 декабря, я оказываю услуги, в штате пока никого. Я сам и директор и учредитель в одном лице. Какие отчеты я должен сдать в декабре 2021 и январе 2022? И какие налоги я должен оплатить до конца 2021?

Нулевые отчеты подавались приходящим бухгалтером до 30.11.21.

Ответ эксперта: Ежемесячный отчет у ООО один — СЗВ-М в Пенсионный фонд. Еще есть один отчет, который может быть ежемесячным и даже ежедневным — СЗВ-ТД. При приеме или увольнении работников форма сдается на следующий день после издания приказа... Читать далее>>>

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