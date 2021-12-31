Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: больничный совместителю, уменьшение патента и отчетность по монитору

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В декабре их помощь будет как нельзя кстати, потому что на нас обрушится вал законодательных изменений.

Вот примеры консультаций за последние сутки.

Вопрос:

Сотрудник внешний совместитель у нас работает 3 месяца, так же числится еще в одной организации уже по основной работе. Была на больничном, выдали электронный. Кто должен проводить его в такой ситуации. Можем ли мы? Если нет, то как это учитывать при расчете заработной платы за месяц.

Ответ эксперта: Работник в расчетном периоде (годы 2019-2020) у вас не работал. Поэтому больничный оплачиваете, только если он принесет справку с основной работы, что там пособие не получалось… Читать далее >>>

Вопрос:

В налоговую было подано Уведомление об уменьшении патента на сумму страховых взносов. Как понять, что они разрешаю уменьшение? Будет ли какой-то ответ? Уведомление подано 24 ноября, до 31 декабря надо оплатить 2-ую часть патента. Как понять сколько все-таки платить?

Ответ эксперта: Вы не спрашиваете разрешения, вы уведомляете ИФНС о том, что уменьшили патент на сумму взносов. Налоговый кодекс предусматривает только один вариант ответа от налоговиков — отказ, если нарушены… Читать далее >>>

Вопрос:

Принимали сотрудника на работу в этом году. Турагентство, ИП 6%, первый сотрудник. Приняли по основному месту работы, полная ставка, полный рабочий день. Зарегистрировали ИП как работодателя, сдали отчеты, платим взносы. Но в конце года выяснилось, что сотрудник уже устроен в другой организации на основном месте с 2009 года. Получается, что должны были принять его как совместителя. Чем грозит эта ошибка? Можно ли исправить? И что делать в данной ситуации?

Ответ эксперта: Исправлять или нет, решать вам. Всплыть это может в ПФР, если они сопоставят данные по СЗВ-ТД. Странно, что они сразу запрос не прислали, может с основного места работы не отправляли информацию о том, что человек работает на 1 января 2020 года. Если исправлять, что надо переделывать СЗВ-ТД и … Читать далее >>>

Вопрос:

ООО УСН 15%. В декабре оплатили взносы в СРО за период 1 квартал 2022 года. Вопрос: можно ли будет взять в расходы эти платежи (плюс выписка из СРО) в 1-ом квартале 2022 года?

Ответ эксперта: Расходы на членские взносы в СРО учитываются на день их уплаты. Т. е. вы должны учесть их в декабре… Читать далее >>>

Вопрос:

ООО зарегистрировано в октябре 2021 года. Директор купил за наличные компьютер для использования в текущей деятельности организации. Покупка подтверждается кассовым и товарным чеком. В документах отражены составные части компьютера: системный блок, клавиатура, мышь, монитор. Монитор является прослеживаемым товаром. РНПТ нет.

Должна ли организация для получения РНПТ на купленный монитор подать уведомление об имеющихся остатках товаров, подлежащих прослеживаемости, и в каком периоде она должна это сделать? Какой первичный учетный документ в этом случае указывать в уведомлении? Что будет в случае, если организация этого не сделает?

Ответ эксперта: Начнем с конца — штрафов до 1 июля 2022 года нет. Такая ситуация никак не урегулирована в постановлении о прослеживаемости товаров. По правильному, директор должен был оформлять покупку на организацию. Тогда ему должны были оформить счет-фактуру или УПД в электронном виде с РНПТ… Читать далее >>>

Вопрос:

Что необходимо прописать в соглашении о досрочном расторжении трудового договора (срочный трудовой договор) касательно задолженности по выплате заработной платы, чтобы защитить интересы работника? На момент увольнения есть задолженность, которая сразу при увольнении и в ближайшее время после не будет выплачена, в связи с задолженностью нужно ли еще что-либо сделать или прописать?

Ответ эксперта: Права работника защищает Трудовой кодекс, согласно которому работнику должны выплатить всю зарплату. А если выплачивают с задержкой, так еще и пени. Писать об этом в соглашении не нужно… Читать далее >>>

Вопрос:

У ООО (ОСНО) есть несколько учредителей (физлиц) и учредитель нерезидент (юр. лицо). Уточните, пожалуйста, появляется ли какая-то дополнительная отчетность из-за участия нерезидента и в какие органы?

Ответ эксперта: Дополнительная отчетность из-за иностранных учредителей есть только у НКО. Может быть, есть какие-то особенные формы у Росстата… Читать далее >>>

Вопрос:

Сегодня я получила требование оплатить пени по доходам (г. Нефтекамск). В сумме 986 рублей. Я уволилась с работы в г. Нефтекамск в мае 2002 года. Живу и работаю уже 20 лет в Уфе. Где-то 2006 году получила требование об уплате налога по доходам в размере 680 рублей (сумму точно не помню) по ОКТМО г. Нефтекамск. Этот налог я оплатила, квитанции, конечно, уже у меня нет. Могут ли МРИ ФНС выставить требование оплатить пени по этому налогу?

Ответ эксперта: По общему правилу, налоговая не вправе взыскать налоги (и пени по ним), которые могут быть выявлены и предъявлены к уплате только по результатам налоговой проверки, ранее, чем за 3 предшествующих года. При этом НК РФ не содержит ограничений по срокам, в течение которых налоговая вправе обращаться в суд. Следовательно, сроков давности взыскания налогов и пени через суд не установлено.… Читать далее >>>

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