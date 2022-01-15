Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: директор в средней численности, перевод в СЗВ-ТД и корректировка 6-НДФЛ

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В январе их помощь будет как нельзя кстати, потому что на нас обрушился вал законодательных изменений.

Вот примеры консультаций за последние сутки.

Вопрос:

Организация ООО имеет аккредитацию на предоставление услуги техосмотра. В настоящее время срок аккредитации заканчивается. Возник вопрос, может ли ООО предоставлять услугу техосмотра без аккредитации? Какие есть в этом случае нюансы?

Ответ эксперта: Т. к. нормы императивные, нельзя провести техосмотра без действующей аккредитации. За проведение техосмотра без действующей аккредитации или подтверждения предусмотрена ответственность по пп. 5 и 6 ст. 14.4.1 КоАП. Это может повлечь ответственность в виде административного штрафа ... Читать далее >>>

Вопрос:

Для формы 1-Т в среднесписочную численность включается ген. директор, если он не получает заработную плату?

Ответ эксперта: Списочная численность работников считается по табелю, в котором учитываются рабочие часы работников. Если у вас ген. директор не получает зарплату, значит с ним нет трудового договора. И рабочих часов у него тоже нет... Читать далее >>>

Вопрос:

Отправила 6-НДФЛ за 2021 год, проверила — все правильно. Не увидела заполнение строки 160 «Сумма налога излишне удержанная» Раздел 2 ставка налога 9%. У нас нет 9%. И излишне удержанного тоже нет. Статус отчета «сдано, но требуется уточнение». Как сделать уточнение, можно удалить страницу ставка налога 9% и снова отправить?

Ответ эксперта: Я бы сдала корректировку с этим разделом, но прочерком в той строке, в которой была указана цифра, которой нет. Но надо выяснить причину, почему... Читать далее >>>

Вопрос:

Насколько важно поставщику указать ИГК в счете-фактуре? При инвентаризации выданных счетов-фактур обнаружили, что при наличии ИГК, он либо не в той строке указан либо не указан вообще.

Ответ эксперта: Никаких санкций для вас за не указание ИКГ в счете-фактуре нет. Могут быть претензии от госзаказчика к тому... Читать далее >>>

Вопрос:

Как правильно оформить СЗВ-ТД. Я перевожу сотрудника на другую должность, в форме должна быть заполнена одна строка «перевод» или строка с прием на работу также должна присутствовать. У меня в программе только одна строка формируется, но в ней указываются обе должности (с которой и на которую переходит сотрудник). Оставить так или надо корректировать?

Ответ эксперта: В форме указывается конкретное кадровое мероприятие, прием на работу вы уже отправляли в ПФР. Поэтому сейчас пишете только перевод. Не стоит корректировать то, что показывается в программе. В электронном формате... Читать далее >>>

Вопрос:

Организация заключила договор со страховой компанией по ДМС сотрудников, оплатила сумму страхового взноса и по заявлению сотрудника удержала эту сумму из его заработной платы. Может ли этот сотрудник подать на налоговый вычет по ДМС?

Ответ эксперта: Да, работник имеет право на вычет. Есть несколько писем Минфина... Читать далее >>>

Вопрос:

СЗВ-М при реорганизации путем преобразования. В какие сроки и кто должен сдать: правопреемник или перед реорганизацией «старая» организация?

Ответ эксперта: СЗВ-М должна быть сдана в течение одного месяца со дня утверждения передаточного акта, но не позднее дня представления документов для... Читать далее >>>

Вопрос:

У нас есть установка, у которой будет заменена камера. Данный ремонт не является регламентным, т.е. сломалась она неожиданно, однако затраты существенные...к тому же еще было оплачено проектирование и изготовление чертежей этой камеры. Эти затраты капитализируются или относятся к текущим (ФСБУ 26)?

Ответ эксперта: Расходы на аварийный ремонт основных средств, вне зависимости от его стоимости, трудоемкости и продолжительности, оптимально признать прочими (внереализационными в налоговом учете) расходами. После получения... Читать далее >>>

Вопрос:

30 декабря 2021 обществом был приобретен автомобиль. На учет в ГИБДД поставили 11.01.2022 года. Правомерно ли ввести в эксплуатацию автомобиль 30.12.2021 и применить амортизационную премию? НДС так же принять к вычету.

Ответ эксперта: НДС к вычету вы можете принять без всяких сомнений, сразу после принятия автомобиля на учет и при наличии счета-фактуры. С налогом на прибыль несколько сложнее. Есть мнение, что нельзя вводить в эксплуатацию... Читать далее >>>

Вопрос:

Расчеты по агентским договорам по поиску и сопровождению клиентов могут ли быть сняты с расходов в целях по прибыли на основании — «понятие „Сопровождение“ в договоре не раскрывается, иных документов, раскрывающих суть оказываемой услуги, не представлено; из представленных первичных учетных документов также не представляется возможным понять какие услуги оказывает Агент в рамках договоров».

Ответ эксперта: Правомерность принятия тех или иных расходов может рассматриваться только при выездных проверках. Но в любом случае договоры должны быть составлены так... Читать далее >>>

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