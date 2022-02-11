Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: субсидия за нерабочие дни, списание ГСМ и увеличение площади магазина на патенте

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Вот примеры консультаций за последние сутки.

Вопрос:

У нас ИП, зарегистрированный в Курской области, деятельность в Москве.

Заканчивается ЭЦП. В открытых источниках читала, что ИП и физлицам в Москве не нужно ехать в ИФНС № 46 для создания (продления) ЭЦП. Это так?

Ответ эксперта: ЭЦП для ИП выдают налоговые органы. В Москве это делает только 46-я налоговая. Есть еще три доверенных лица УЦ ФНС. В Сбербанке, насколько я знаю, ЭЦП оформляют, но может только тем, у кого там... Читать далее >>>

Вопрос:

Благотворительный фонд получил субсидию на нерабочие дни в ноябре 2021 года. Подскажите, как мы должны учесть ее в бухгалтерском учете? Насколько правильным будет отнести ее на счет 86?

Ответ эксперта: Да, вы учитываете эту субсидию на 86 счете. По инструкции к Плану счетов: «Счет 86 „Целевое финансирование“ предназначен для обобщения информации о движении средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.»... Читать далее >>>

Вопрос:

ООО планирует осуществлять розничную торговлю с прицепа к машине сельхозпродукцией собственного производства. То есть без объекта стационарной сети, например, на стоянке для дальнобойщиков или рядом с рынком. Обязательно ли применять ККТ?

Ответ эксперта: Да, ККТ применять обязательно. В списке исключений в статье 2 закона № 54-ФЗ нет подобной торговли. Читать далее >>>

Вопрос:

У ИП патент на розничную торговлю в магазине с площадью 48 кв. м. (Московская область). Делается ремонт и расширяется магазин: увеличится площадь этого же магазина. Т. е. адрес тот же, точка одна, но площадь её не будет совпадать с той, которая указана в приложении к патенту. На стоимости патента увеличение площади не скажется. Нужно ли вносить изменения в патент или уведомить каким-то образом ИФНС?

Ответ эксперта: В Московской области стоимость патента не зависит от площади. Поэтому я не вижу необходимости ... Читать далее >>>

Вопрос:

Может ли выступать в качестве подписанта в договоре НКО (Ассоциация) не сотрудник организации, а член Ассоциации по доверенности? Или нужно оформить в штат на какую-нибудь должность?

Ответ эксперта: Подписывать договор может любое лицо, у которого есть доверенность от организации. Юридических проблем никаких нет. Гарантировать отсутствие проблем со стороны налоговой, в части желания доначислить... Читать далее >>>

Вопрос:

ООО на ОСНО (вид деятельности: строительство в качестве исполнителя) использует собственный экскаватор для выполнения работ на объектах заказчика, внесено в реестр МСП. Является ли правомерным списание в расходы (БУ и НУ) стоимости топлива без каких-либо норм (не применяются ни самостоятельно разработанные нормы, ни нормы Минтранса) на основании путевых листов по фактически израсходованному количеству?

Ответ эксперта: Нормы расхода ГСМ от Минтранса являются рекомендованными, а не обязательными. На их основании вы имеете право разработать свои. Если у вас такие нормы не разработаны, то вы также имеете право списывать ГСМ на затраты фактически израсходованные... Читать далее >>>

Вопрос:

ИП менял прописку. На сайте ИФНС определить не могу, так как адрес не находит автомат. Если брать из выписки ЕГРИП: какая ИФНС верная для уплаты налогов и сдачи отчётности теперь? Та, что указана в выписке ЕГРИП где строчки как регистрирующая? Или та, что указана по месту учёта в выписке ЕГРИП?

Ответ эксперта: Надо смотреть в ЕГРИП раздел «Сведения об учете в налоговом органе». И по номеру налоговой будет видно куда отправлять ... Читать далее >>>

Вопрос:

В учреждении сотрудник работает сутки через трое. В следующем месяце поменяли график работы, в результате сотрудник после отработанных суток отдохнул 1 сутки и снова отработал сутки, а далее: снова как и прежде — сутки через трое. Чем чреваты такие изменения в графике работы?

Ответ эксперта: С письменного согласия работника мы можем менять график в любое время, без согласия — должны ознакомить с новым графиком за месяц (ст. 103 ТК). Ранее были нормативные акты, которые регламентировали время перерыв между сменами, теперь они... Читать далее >>>

Вопрос:

ООО на упрощенке 6%. В уставе указано, что распределение прибыли может проходить ежеквартально. В январе 2022 года получили деньги от партнеров. Учредитель сейчас хочет получить часть от этих поступлений в виде дивидендов. Правильно ли я понимаю, что мы можем сейчас (в феврале) выплатить ему дивиденды за 1 квартал 2022 года?

Ответ эксперта: Поступление денег не означает наличия прибыли для распределения. Прибыль определяется по данным бухгалтерского учета. И за 1 квартал вы не можете её определить, пока квартал... Читать далее >>>

Вопрос:

Какой вид деятельности необходимо добавить к основному, что бы продавать кофе из автомата? Как известить налоговую о новом виде деятельности?

Ответ эксперта: Кода для кофейных автоматов нет. Наиболее подходящий код — 47.99.20 Услуги по осуществлению торговли через автоматы. Добавлять в ЕГРЮЛ код необязательно, но... Читать далее >>>

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