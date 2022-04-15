Топ вопросов за сутки в «Клерк.Консультациях»: спецоценка у ИП, НДС за угощение для работников, возмещение подотчета на карту родственнику

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Вот примеры консультаций.

Спецоценка условий труда

Вопрос:

ИП на грузоперевозках с одним работником открыт в 2021 году, нужно ли ему проводить СОУТ? Если да, то в какие сроки? И надо ли отчитываться по ней?

Ответ эксперта:

Если есть хотя бы один наемный работник, ИП обязан проводить СОУТ. Исключение есть только для... Читать далее >>>

Подтверждение основного вида деятельности ИП с работниками

Вопрос:

Надо ли ИП (УСН) с работниками сдавать подтверждение ОКВЭД в ФСС? Есть ли штрафы за несдачу?

Ответ эксперта: Не нужно, так как у ИП основным видом деятельности для взносов на НС является... Читать далее >>>

Угощение к чаю и НДС

Вопрос:

Организация на ОСН, покупают для своих работников, контрагентов, которые посещают офис организации по рабочим вопросам, угощения к чаю, сам чай, кофе и фрукты. На официальные праздники, за счет организации, проходят фуршеты в офисе организации для работников, иногда приглашаются контрагенты организации. Просим разъяснить: возникает ли объект налогообложения НДС при предоставлении работникам, контрагентам чая, кофе и иных продуктов питания без взимания платы, а также при проведении корпоративных мероприятий?

Ответ эксперта:

При обеспечении сотрудников в офисе и на корпоративных мероприятиях продуктами питания (чаем, кофе и пр.) объект обложения НДС не возникает, если отсутствует... Читать далее >>>

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Смена юр. адреса и 6-НДФЛ

Вопрос:

Компания в феврале сменила юр адрес, сколько сдавать 6НДФЛ, в какую налоговую отправлять?

Ответ эксперта:

Отчетность всегда сдается в налоговую по месту регистрации... Читать далее >>>

Начисление авансов по налогу на прибыль

Вопрос:

Начисляет ли в б/у кто-нибудь авансы по налогу на прибыль по сроку уплаты? Если да, какие проводки?

Ответ эксперта:

Их начислять не обязательно, поскольку уплата этих сумм является именно абстрактным авансом, не отражающим суть налога на прибыль. Отражается только уплата. Но вы можете... Читать далее >>>

Неприменение ККТ в 2021 и ответственность ИП

Вопрос:

ИП не применял кассу и принимал оплаты на личную карту. Подскажите варианты решения. Возможно, пробить чеки за 2021 год до сдачи отчётности по УСН?

Ответ эксперта: Надо обязательно оформить чеки коррекции. И тогда не будет штрафов за неприменение ККТ. Порядок оформления зависит... Читать далее >>>

Перевод денег по авансовому отчету родственнику

Вопрос:

Можно ли компенсировать авансовый отчет на карту родственника сотрудника?

Ответ эксперта:

Компенсировать авансовый отчет можно наличными деньгами, если есть проблемы с картой сотрудника. Переводить деньги на счет третьего лица, не имеющего отношения к организации, вообще не стоит. Это... Читать далее >>>

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