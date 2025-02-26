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Зарплата

Изменятся правила расчета средней заработной платы для командировок, отпусков и выходных пособий

Недавно в Клерк.Премиум мы разбирали, что исчислять среднюю заработную плату для командировок, отпусков и выходных пособий нужно будет по новым правилам.
Изменятся правила расчета средней заработной платы для командировок, отпусков и выходных пособий
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

По поручению Правительства РФ Минфин подготовил изменения порядка исчисления средней заработной платы. Соответствующий проект постановления сейчас проходит этап публичного обсуждения на официальном сайте.

Средний заработок и командировки

Теперь в средний заработок не будет входить время, которое сотрудник провел в командировке, а также оплата, начисленная за нее. 

В документе уточняется, что если командировка выпадает на праздники или выходные дни, то это время не учитывается при расчете среднего заработка.

По новым правилам при исчислении среднего заработка работника, когда у него в расчетном периоде не было зарплатных начислений и он фактически не работал, будут учитываться все выплаты, предусмотренные трудовым договором, а не только оклад, как это было ранее.

Индексация зарплаты

По-новому будут индексировать зарплату работника, если дата его назначения или перевода совпадает с датой индексации, предусмотренной официальным документом, утвержденным президентом или правительством. При учете для среднего заработка выплаты, начисленные в расчетном периоде за предшествующий повышению период времени, повышаются на коэффициенты. При расчете данных коэффициентов оклад, установленный в месяце последнего повышения, делят на оклад, установленный в каждом из месяцев расчетного периода.

Более подробно по теме читайте в экспертном разборе: Считать среднюю зарплату для отпусков, командировок, выходных пособий надо будет по-новому.

Премии

При расчете годовой премии, единовременного вознаграждения за выслугу лет и других вознаграждений по итогам работы за год, начисленные за предшествующий случаю сохранения среднего заработка календарный год, будут учитываться суммы, начисленные в расчетном периоде за фактически отработанное в данном периоде время. 

Ранее период времени начисления вознаграждений не учитывался.

Выходное пособие

Для расчета выходного пособия при ежедневном учете средний заработок определяется следующим образом: средний дневной заработок умножается на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году (20,6).

При суммированном учете: средний часовой заработок нужно будет умножить на среднее число рабочих часов, приходящихся на один месяц в году. При этом число рабочих часов в году необходимо разделить на 12 (учитывая длительность рабочего времени для конкретного работника).

Подробнее с темой расчета среднего заработка вы можете познакомиться в главе № 6 онлайн-курса: «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С» в уроках:

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Планируется, что изменения вступят в силу уже с сентября 2025 года. Новый порядок расчетов будет действовать ближайшие шесть лет до 01.09.2031 г., а далее при необходимости будет корректироваться.

Соответственно, правила, ранее утвержденные постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922, перестанут действовать с 01.09.2025 г. 

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