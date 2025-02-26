Изменятся правила расчета средней заработной платы для командировок, отпусков и выходных пособий

По поручению Правительства РФ Минфин подготовил изменения порядка исчисления средней заработной платы. Соответствующий проект постановления сейчас проходит этап публичного обсуждения на официальном сайте.
Средний заработок и командировки
Теперь в средний заработок не будет входить время, которое сотрудник провел в командировке, а также оплата, начисленная за нее.
В документе уточняется, что если командировка выпадает на праздники или выходные дни, то это время не учитывается при расчете среднего заработка.
По новым правилам при исчислении среднего заработка работника, когда у него в расчетном периоде не было зарплатных начислений и он фактически не работал, будут учитываться все выплаты, предусмотренные трудовым договором, а не только оклад, как это было ранее.
Индексация зарплаты
По-новому будут индексировать зарплату работника, если дата его назначения или перевода совпадает с датой индексации, предусмотренной официальным документом, утвержденным президентом или правительством. При учете для среднего заработка выплаты, начисленные в расчетном периоде за предшествующий повышению период времени, повышаются на коэффициенты. При расчете данных коэффициентов оклад, установленный в месяце последнего повышения, делят на оклад, установленный в каждом из месяцев расчетного периода.
Более подробно по теме читайте в экспертном разборе: Считать среднюю зарплату для отпусков, командировок, выходных пособий надо будет по-новому.
Премии
При расчете годовой премии, единовременного вознаграждения за выслугу лет и других вознаграждений по итогам работы за год, начисленные за предшествующий случаю сохранения среднего заработка календарный год, будут учитываться суммы, начисленные в расчетном периоде за фактически отработанное в данном периоде время.
Ранее период времени начисления вознаграждений не учитывался.
Выходное пособие
Для расчета выходного пособия при ежедневном учете средний заработок определяется следующим образом: средний дневной заработок умножается на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году (20,6).
При суммированном учете: средний часовой заработок нужно будет умножить на среднее число рабочих часов, приходящихся на один месяц в году. При этом число рабочих часов в году необходимо разделить на 12 (учитывая длительность рабочего времени для конкретного работника).
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Планируется, что изменения вступят в силу уже с сентября 2025 года. Новый порядок расчетов будет действовать ближайшие шесть лет до 01.09.2031 г., а далее при необходимости будет корректироваться.
Соответственно, правила, ранее утвержденные постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922, перестанут действовать с 01.09.2025 г.
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