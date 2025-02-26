Изменятся правила расчета средней заработной платы для командировок, отпусков и выходных пособий

Недавно в Клерк.Премиум мы разбирали, что исчислять среднюю заработную плату для командировок, отпусков и выходных пособий нужно будет по новым правилам.

По поручению Правительства РФ Минфин подготовил изменения порядка исчисления средней заработной платы. Соответствующий проект постановления сейчас проходит этап публичного обсуждения на официальном сайте.

Средний заработок и командировки

Теперь в средний заработок не будет входить время, которое сотрудник провел в командировке, а также оплата, начисленная за нее.

В документе уточняется, что если командировка выпадает на праздники или выходные дни, то это время не учитывается при расчете среднего заработка.

По новым правилам при исчислении среднего заработка работника, когда у него в расчетном периоде не было зарплатных начислений и он фактически не работал, будут учитываться все выплаты, предусмотренные трудовым договором, а не только оклад, как это было ранее.

Индексация зарплаты

По-новому будут индексировать зарплату работника, если дата его назначения или перевода совпадает с датой индексации, предусмотренной официальным документом, утвержденным президентом или правительством. При учете для среднего заработка выплаты, начисленные в расчетном периоде за предшествующий повышению период времени, повышаются на коэффициенты. При расчете данных коэффициентов оклад, установленный в месяце последнего повышения, делят на оклад, установленный в каждом из месяцев расчетного периода.

Более подробно по теме читайте в экспертном разборе: Считать среднюю зарплату для отпусков, командировок, выходных пособий надо будет по-новому.

Премии

При расчете годовой премии, единовременного вознаграждения за выслугу лет и других вознаграждений по итогам работы за год, начисленные за предшествующий случаю сохранения среднего заработка календарный год, будут учитываться суммы, начисленные в расчетном периоде за фактически отработанное в данном периоде время.

Ранее период времени начисления вознаграждений не учитывался.

Выходное пособие

Для расчета выходного пособия при ежедневном учете средний заработок определяется следующим образом: средний дневной заработок умножается на среднее количество рабочих дней, приходящихся на один месяц в году (20,6).

При суммированном учете: средний часовой заработок нужно будет умножить на среднее число рабочих часов, приходящихся на один месяц в году. При этом число рабочих часов в году необходимо разделить на 12 (учитывая длительность рабочего времени для конкретного работника).

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Планируется, что изменения вступят в силу уже с сентября 2025 года. Новый порядок расчетов будет действовать ближайшие шесть лет до 01.09.2031 г., а далее при необходимости будет корректироваться.

Соответственно, правила, ранее утвержденные постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922, перестанут действовать с 01.09.2025 г.