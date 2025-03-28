Бухгалтерская весна 2025: ВСЕ изменения по налогам и экспертные знания из первых рук

На этой неделе вышло 4 мини-курса:

1. Счет 84 бухгалтерского учета: как с ним работать

Рассказываем, в каких операциях бухучета используется счет 84 и разбираем примеры проводок.

2. Как ИП на ПСН + УСН уменьшить налог за взносы на себя.

Об уменьшении единого налога и стоимости патента для ИП, совмещающего упрощенку и патент.

3. В каких случаях работодатель должен компенсировать расходы работника на такси

Разбираем, как устанавливается порядок возмещения расходов на проезд, как подтверждаются и учитываются такие расходы и отвечаем на вопрос о том, облагается ли НДФЛ и страховыми взносами компенсация расходов на такси.

4. Как наказать работника за пересылку внутренних документов по электронной почте

Подготовили мини-курс об ответственности работников за пересылку внутренней документации по электронной почте.

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