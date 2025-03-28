Бухгалтерская весна 2025: ВСЕ изменения по налогам и экспертные знания из первых рук

В подписке Клерк.Премиум регулярно выходят полезные материалы, которые помогут оставаться в курсе последних новостей бухгалтерского учета и эффективно решать профессиональные задачи, не тратя лишнее время на поиски. Научим работать по новым правилам на вебинарах, доступно расскажем о законодательных новшествах в разборах законов, проконсультируем по самым сложным вопросам.
Вебинары
Запись VII Всероссийской бухгалтерской конференции БУХВЕСНА — это все самое важное для бухгалтеров и бизнеса этой весной: отчетность, бухучет по новым правилам и последние изменения после глобальных поправок налоговой реформы 2025. Лучшие спикеры, экспертные знания, ответы на самые популярные вопросы — если по какой-то причине вы не смогли присутствовать лично, самое время исправить ошибку.
Еще один важный вебинар прошлой недели — «Бухгалтер маркетплейса: ответ на требование ФНС по отчетности». Работающий с селлерами практикующий бухгалтер рассказала, как научиться защищать интересы продавцов маркетплейсов от претензий налоговых органов и повысить свой уровень дохода. Если не успели принять участие, смотрите в записи.
Разборы
На этой неделе разобрали, как рассчитывать НДФЛ по нерезидентам, иностранцам на патенте и ВКС в 2025 году, как оформить решение о назначении директора, если у ООО один собственник и если учредителей несколько, а также какие документы нужны для управления служебным автомобилем. А еще выяснили, в каких случаях можно вернуть госпошлину.
Мини-курсы
На этой неделе вышло 4 мини-курса:
1. Счет 84 бухгалтерского учета: как с ним работать
Рассказываем, в каких операциях бухучета используется счет 84 и разбираем примеры проводок.
2. Как ИП на ПСН + УСН уменьшить налог за взносы на себя.
Об уменьшении единого налога и стоимости патента для ИП, совмещающего упрощенку и патент.
3. В каких случаях работодатель должен компенсировать расходы работника на такси
Разбираем, как устанавливается порядок возмещения расходов на проезд, как подтверждаются и учитываются такие расходы и отвечаем на вопрос о том, облагается ли НДФЛ и страховыми взносами компенсация расходов на такси.
4. Как наказать работника за пересылку внутренних документов по электронной почте
Подготовили мини-курс об ответственности работников за пересылку внутренней документации по электронной почте.
Подписка Клерк.Премиум работает в формате ежедневной онлайн-поддержки для бухгалтеров, юристов, кадровиков и предпринимателей. Разборы изменений, консультации и обучение — для тех, кто ценит свое время и всегда на шаг впереди.
Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.
Комментарии1
Я правильно понимаю, что читать надо так:
1,1 тыс человек посмотрела, а для 39 из них это было открытием?