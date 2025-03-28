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Обзоры для бухгалтера

Бухгалтерская весна 2025: ВСЕ изменения по налогам и экспертные знания из первых рук

У нас есть все, что нужно знать каждому бухгалтеру: только проверенная информация и актуальные советы от экспертов. Рассказываем, что подготовили для вас на этой неделе. Спойлер — добавили то, чего с нетерпением ждали ВСЕ бухгалтеры!!! 💥 Запись VII Всероссийской конференции БУХВЕСНА.

В подписке Клерк.Премиум регулярно выходят полезные материалы, которые помогут оставаться в курсе последних новостей бухгалтерского учета и эффективно решать профессиональные задачи, не тратя лишнее время на поиски. Научим работать по новым правилам на вебинарах, доступно расскажем о законодательных новшествах в разборах законов, проконсультируем по самым сложным вопросам. 

Вебинары

Запись VII Всероссийской бухгалтерской конференции БУХВЕСНА — это все самое важное для бухгалтеров и бизнеса этой весной: отчетность, бухучет по новым правилам и последние изменения после глобальных поправок налоговой реформы 2025. Лучшие спикеры, экспертные знания, ответы на самые популярные вопросы — если по какой-то причине вы не смогли присутствовать лично, самое время исправить ошибку.

Еще один важный вебинар прошлой недели — «Бухгалтер маркетплейса: ответ на требование ФНС по отчетности». Работающий с селлерами практикующий бухгалтер рассказала, как научиться защищать интересы продавцов маркетплейсов от претензий налоговых органов и повысить свой уровень дохода. Если не успели принять участие, смотрите в записи.

Разборы

На этой неделе разобрали, как рассчитывать НДФЛ по нерезидентам, иностранцам на патенте и ВКС в 2025 году, как оформить решение о назначении директора, если у ООО один собственник и если учредителей несколько, а также какие документы нужны для управления служебным автомобилем. А еще выяснили, в каких случаях можно вернуть госпошлину. 

  1. Как рассчитывать НДФЛ по нерезидентам, иностранцам на патенте и ВКС в 2025 году: примеры

  2. Как оформить решение о назначении директора

  3. Документы, необходимые для управления служебным автомобилем

  4. Можно ли вернуть госпошлину

Мини-курсы

На этой неделе вышло 4 мини-курса:

1. Счет 84 бухгалтерского учета: как с ним работать

Рассказываем, в каких операциях бухучета используется счет 84 и разбираем примеры проводок.

2. Как ИП на ПСН + УСН уменьшить налог за взносы на себя.

Об уменьшении единого налога и стоимости патента для ИП, совмещающего упрощенку и патент.

3. В каких случаях работодатель должен компенсировать расходы работника на такси

Разбираем, как устанавливается порядок возмещения расходов на проезд, как подтверждаются и учитываются такие расходы и отвечаем на вопрос о том, облагается ли НДФЛ и страховыми взносами компенсация расходов на такси.

4. Как наказать работника за пересылку внутренних документов по электронной почте

Подготовили мини-курс об ответственности работников за пересылку внутренней документации по электронной почте.

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Онлайн-курсы, вебинары, консультации для бухгалтеров

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Комментарии

1
  • Алексей Т.
    Главный бухгалтер

    1,1 тыс. просмотров 39 открытий

    Я правильно понимаю, что читать надо так:

    1,1 тыс человек посмотрела, а для 39 из них это было открытием?