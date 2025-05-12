Новые поправки в НК РФ 2025: налоги платить будем раньше, уведомлений по НДФЛ и взносам подавать меньше

Изменят правила переноса срока уплаты налогов

Как сейчас. Если последний день уплаты налогов выпадает на выходной или праздник, платеж переносится на следующий рабочий день. То есть уплата налогов, авансовых платежей по ним и взносов сдвигается вперед.

Основание — п. 7 ст. 6.1 НК.

Что изменится. Последний срок уплаты налогов будет сдвигаться назад — на предыдущий рабочий день. Платеж нужно будет сделать раньше — перед выходными и праздниками.

Коснется ли это уплаты страховых взносов, пока не понятно. В проекте речь идет о налогах и авансовых платежах по ним.

Так Минфин хочет помочь бизнесу снизить риски кассовых разрывов, которые возникают из-за того, что к концу месяца скапливается много расходов.