Новые поправки в НК РФ 2025: налоги платить будем раньше, уведомлений по НДФЛ и взносам подавать меньше

Предложения Минфина можно посмотреть в проекте.
Изменят правила переноса срока уплаты налогов
Как сейчас. Если последний день уплаты налогов выпадает на выходной или праздник, платеж переносится на следующий рабочий день. То есть уплата налогов, авансовых платежей по ним и взносов сдвигается вперед.
Основание — п. 7 ст. 6.1 НК.
Что изменится. Последний срок уплаты налогов будет сдвигаться назад — на предыдущий рабочий день. Платеж нужно будет сделать раньше — перед выходными и праздниками.
Коснется ли это уплаты страховых взносов, пока не понятно. В проекте речь идет о налогах и авансовых платежах по ним.
Так Минфин хочет помочь бизнесу снизить риски кассовых разрывов, которые возникают из-за того, что к концу месяца скапливается много расходов.
Сократят количество уведомлений по налогам и взносам
Как сейчас. Если у бизнеса есть земля, транспорт или имущество, по которым он платит налоги, по итогам каждого квартала нужно подавать уведомления.
Уведомления по НДФЛ работодатели подают два раза в месяц:
не позднее 25 числа текущего месяца с данными по налогу, который удержали за период с 1 по 22 число этого месяца;
не позднее 3 числа следующего месяца с данными по налогу, который удержали за период с 23 числа по последний день текущего месяца.
Уведомления по страховым взносам за сотрудников работодатели подают не позднее 25 числа следующего месяца. За третий месяц квартала нет уведомления, его подают только за первый и второй месяцы. А по итогам квартала уже направляют отчет по страховым взносам — РСВ.
Что изменится. Уведомление по имущественным налогам хотят отменить.
Уведомлений по НДФЛ и страховым взносам за сотрудников это коснется частично. Налогоплательщики смогут подавать их заранее — до окончания налогового периода. Например, в июне можно будет направить уведомление с планируемыми к уплате суммами и за текущий месяц, и за будущие — июль и август. Если суммы, указанные в документе, совпадут с фактическими за соответствующий месяц, работодатель ничего подавать больше не будет. Придется направить новое уведомление с уточненными суммами платежа, только если в ранее представленном сумма отличалась.
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Больше компаний смогут перейти на налоговый мониторинг
Как сейчас. По действующим правилам на налоговый мониторинг можно перейти при одновременном выполнении трех условий:
За прошлый год минимальная выручка компании составила 800 млн руб.
Минимальная балансовая стоимость активов на конец прошлого года составила 800 млн руб.
В прошлом году компания уплатила минимум 80 млн руб. налогов.
Основание — п. 3 ст. 105.26 НК.
Что изменится. Потенциальному участнику налогового мониторинга нужно будет соответствовать только одному критерию, а не одновременно всем трем.
Увеличат максимальный срок инвестиционного налогового кредита
Как сейчас. Если организации ведут определенные виды деятельности, они могут получить инвестиционный кредит по налогу на прибыль, по региональным и местным налогам. Дают его максимум на пять лет.
Основание — п. 1 ст. 66 НК.
Что изменится. Минфин планирует установить новый предельный срок инвестиционного налогового кредита — он составит 10 лет.
Уточнят вид доходов для детского вычета по НДФЛ
Как сейчас. Для детского вычета предел суммарного дохода за год составляет 450 тыс. руб. С месяца превышения этого порога вычета не будет.
Что изменится. Величина предельного дохода для вычета на детей по НДФЛ останется прежней. Сравнивать суммарный доход сотрудника, исчисленный нарастающим итогом с начала года, нужно будет все с той же цифрой — 450 тыс. руб. Но Минфин уточняет, что учитываться будут только доходы, которые относятся к основной базе по налогу.
Освободят от НДФЛ суммы возмещения реального ущерба виновным лицом
Как сейчас. Если виновное лицо возмещает стоимость утраченного имущества, у физического лица экономической выгоды не возникает. Полученный доход — это компенсация денег, которые физлицо потратило на восстановление имущества. При этом размер ущерба должен быть подтвержден документально. Но в ст. 217 НК упоминания об освобождении от НДФЛ сумм возмещения реального ущерба нет.
Основание — письмо Минфина от 29.12.2021 № 03-04-06/107348.
Что изменится. Ст. 217 НК дополнят новым абзацем. В нем будет указано, что не будут облагаться НДФЛ доходы в виде возмещения виновным стоимости утраченного имущества по законодательству РФ, актам субъектов РФ и решениям местных органов.
В перечень разрешенных расходов на командировки включат полис ОМС
Как сейчас. Стоимость услуг по медицинскому страхованию работников при заграничной командировке вызывает споры с точки зрения обложения таких расходов НДФЛ. В ст. 217 НК перечислены расходы на проезд, проживание, оформление виз и многие другие затраты на служебную поездку. Но расходов на полис ОМС для зарубежной командировки в этой статье нет.
Что изменится. Расходы на полис ОМС для служебной командировки за границу появятся в перечне компенсируемых расходов. Они будут освобождены от НДФЛ.
Уточнят правила применения пониженных тарифов страховых взносов для IТ-компаний
Как сейчас. IT-компании и организации из сферы радиоэлектронной промышленности с доходами от профильной деятельности не менее 70% могут применять единый пониженный тариф взносов — 7,6%.
Что изменится. Момент начала применения пониженного тарифа уточнят:
IT-компании смогут применять единый пониженный тариф страховых взносов с месяца, когда получили аккредитацию.
Предприятия радиоэлектронной промышленности смогут применять такой тариф с месяца, когда попали в реестр.
При этом обязательно должно выполняться условие: минимальная доля доходов от профильной деятельности в общей выручке — 70%.
Продлят лимит на перенос убытков прошлых лет
Как сейчас. Компании на основной системе могут уменьшить базу для налога на прибыль на убытки прошлых лет только на 50%. По действующим правилам такое ограничение работает до 31 декабря 2026 года.
Основание — п. 2.1 ст. 283 НК.
Что изменится. Временное ограничение в 50% для переноса убытков прошлых лет будет длиться дольше — до 31 декабря 2030 года.
Перенесут крайний срок уплаты транспортного и земельного налогов
Как сейчас. Последний день для платежа по транспортному и земельному налогам — 28 февраля следующего года. Авансовые платежи нужно успеть внести до 28 числа месяца, который следует за истекшим кварталом.
Основание — п. 1 ст. 363, п. 1 ст. 397 НК.
Что изменится. Последний день уплаты по транспортному и земельному налогам сдвигается на месяц вперед. Авансовые платежи по налогам тоже нужно будет платить на месяц позже. Новый дедлайн по налогам — 28 марта следующего года, а для авансовых платежей — 28 число второго месяца, который следует за истекшим кварталом.
Упростят правила перерасчета стоимости патента
Как сейчас. Если критерии, которые влияют на стоимость патента, меняются, например уменьшается количество сотрудников или площадь помещения, ИП может уменьшить и сумму налога. Для этого нужно:
Подать в налоговую инспекцию заявление на новый патент — не позднее чем за 10 рабочих дней до начала деятельности в новых условиях.
Подать заявление о перерасчете суммы налога, составленное в произвольной форме.
Что изменится. При уменьшении показателей, которые указаны в патенте, предприниматели смогут подавать заявление на получение нового патента без дополнительных заявлений для перерасчета суммы налога. Сделать это нужно будет не позднее 10 дней с момента изменения условий работы на ПСН.
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