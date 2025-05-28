Уведомление в Роскомнадзор в 2025 году: топ-10 вопросов и ответов 

1. Должен ли самозанятый бухгалтер подавать уведомление в Роскомнадзор?

Бухгалтер работает удаленно на самозанятости. В обслуживании клиенты — ИП и ООО. По ним бухгалтер ведет бухгалтерский и кадровый учет, сдает отчетность. Нужно ли подавать данные в РКН?

Ответ. Если ООО, ИП или самозанятый обрабатывает персональные данные сотрудников или контрагентов в электронном виде, то нужно подавать уведомление в Роскомнадзор.

При аутсорсе операторами персональных данных будут оба — и компания, и бухгалтер. Другой вопрос — кто является ответственным за организацию обработки персональных данных. Можно назначить ответственным одного человека или разных. Этот вопрос решается по договоренности с аутсорсом, но уведомление в Роскомнадзор должны подать оба оператора.