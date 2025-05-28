Уведомление в Роскомнадзор в 2025 году: топ-10 вопросов и ответов 

Собрали самые популярные вопросы бухгалтеров по работе с персданными с 30 мая 2025 года.
1. Должен ли самозанятый бухгалтер подавать уведомление в Роскомнадзор?
Бухгалтер работает удаленно на самозанятости. В обслуживании клиенты — ИП и ООО. По ним бухгалтер ведет бухгалтерский и кадровый учет, сдает отчетность. Нужно ли подавать данные в РКН?
Ответ. Если ООО, ИП или самозанятый обрабатывает персональные данные сотрудников или контрагентов в электронном виде, то нужно подавать уведомление в Роскомнадзор.
При аутсорсе операторами персональных данных будут оба — и компания, и бухгалтер. Другой вопрос — кто является ответственным за организацию обработки персональных данных. Можно назначить ответственным одного человека или разных. Этот вопрос решается по договоренности с аутсорсом, но уведомление в Роскомнадзор должны подать оба оператора.
2. Что будет, если не подать уведомление в РКН?
Ответ. Сейчас за неподачу уведомления могут оштрафовать на сумму от 3 000 до 5 000 рублей.
С 30 мая 2025 года штрафы за непредставление в Роскомнадзор уведомлений о начале обработки персональных данных повысятся в несколько раз и составят:
для физлиц — от 5 000 до 10 000;
для должностных лиц организаций — от 30 000 до 50 000 рублей;
для ИП — от 100 000 до 300 000 рублей;
для организаций — от 100 000 до 300 000 рублей.
3. Как Роскомнадзор узнает, что уведомление не подавали?
Ответ. Вас нет в реестре операторов.
Проверить это можно самостоятельно — РКН не рассылает оповещения. Для быстрой проверки зайдите в реестр, введите свои данные: название компании, ИНН, регистрационный номер. Если вас внесли в реестр, то вы увидите запись об этом.
4. Несколько лет назад уже была паника, все массово подавали уведомления в РКН, а потом все стихло. Может и сейчас также будет?
Какова практика будет с 30 мая 2025 года еще никто не знает, поэтому сейчас все спешат закрыть данный вопрос.
Но с 30 мая вступают поправки КоАП. И если сейчас за неподачу уведомления в Роскомнадзор об обработке персональные данные штраф для ИП составляет от 300 до 500 руб. — при этом есть срок давности 90 дней, то с 30 мая штраф для ИП будет уже от 100 000 до 300 000 руб. То есть ИП тут будут отвечать, как юрлица, и вводится больше разных статей.
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5. Появился сайт — нужно ли подавать уведомление в Роскомнадзор?
Ранее компания подавала уведомление в Роскомнадзор для целей обработки ПД — ведение кадрового и бухгалтерского учета. Сейчас возник вопрос о сайте компании. Нужно ли подавать уведомление о внесении изменений сведений, содержащихся в реестре операторов персональных данных Роскомнадзора? Что выбрать для целей обработки?
Ответ. Если у вас появился сайт, через который собираются персональные данные, то нужно подать уведомление об изменении сведений в реестре операторов ПД Роскомнадзора.
При этом, если это будущие клиенты можно выбирать дополнительную цель, например: «формирования базы контрагентов для заключения и исполнения договоров».
Под ПД понимаются: полные ФИО, номера телефонов, электронная почта, ИНН, СНИЛС, домашний и рабочий адрес, номер паспорта, состояние здоровья, размер зарплаты и т. д. То есть любая информация, которая позволяет идентифицировать человека.
6. Как исправить ошибку уже в отправленном уведомлении в РКН?
Ответ. Чтобы исправить ошибку в реестре ПД, который ведет Роскомнадзор, нужно подать уведомление об изменении персональных данных. Это можно сделать через сайт ведомства.
Будет ли штраф, если неверно указали регион регистрации в уведомлении? Пока в реестре нас не зарегистрировали, чтобы подавать уведомление об изменении персональных данных.
Ответ. Нет, Роскомнадзор сначала предупреждает об ошибке. Если не исправить ошибку, только тогда налагают штраф.
В реестр операторов вносят только после проверки Роскомнадзора, она длится 30 дней с момента получения уведомления от оператора ПД.
7. Организация подавала данные в РКН давно (в 2017 году) — нужно ли сейчас что-то делать?
Ответ. Если организация ранее подавала уведомление, необходимо проверить его актуальность. Актуальная форма уведомления по приказу Роскомнадзора от 28.10.2022 № 180 действует с 01.02.2023. Как уточнить актуальность формы — проверьте наличие уведомления для вашей организации в реестре.
Если в вашем уведомлении есть раздел «Список информационных систем и их параметры», значит уведомление подано по старой форме и необходимо подать корректирующее уведомление с актуальной информацией по работе с персональными данными в вашей организации.
Если в вашем уведомлении есть раздел «Цели обработки персональных данных», ваше уведомление подано по актуальной форме. Но рекомендуем проверить информацию в вашем уведомлении, чтобы она была корректной и соответствовала вашей политике обработки персональных данных.
После подачи уведомления Роскомнадзор включает организацию или ИП в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных, что и является конечной целью подачи уведомления.
8. Являются ли селлеры маркетплейсов операторами персональных данных и обязаны ли они сейчас подать заявление на регистрацию в Роскомнадзор?
Ответ. Да, селлеры являются зачастую операторами персональных данных. Клиенты могут работать по доверенностям, данные в доверенностях — это тоже персональные данные. Селлер может получать, например, полное ФИО. Даже если есть только имя и фамилия, это может расцениваться как ПД.
Оператором ПД является лицо, которое обрабатывает ПД в электронном виде, с помощью компьютера и даже смартфона. Нужно учитывать, что под обработкой персональных данных понимается даже простое хранение информации в памяти компьютера или на другом электронном средстве.
Подать уведомление нужно один раз, сделать это можно через Интернет, через портал ПД Роскомнадзора.
9. Нулевая фирма, деятельность не ведет — нужно ли подавать уведомление в Роскомнадзор?
Директор (он же учредитель) сдает нулевые отчеты сам электронно, подписывая своей КЭП. Никаких кадровых мероприятий нет, и договоров с контрагентами нет.
Ответ. Если речь идет о юридическом лице, лучше подать уведомление в Роскомнадзор, так как ООО (это отдельное лицо) передает сведения о руководителе (другое лицо) в СФР и ФНС по Интернету. Причем не только общедоступные, что можно получить из ЕГРЮЛ, но и те, которые не являются общедоступными, например, номер паспорта, домашний адрес, СНИЛС и т.д.
Это уже считается обработкой персональных данных, а значит нужно подать уведомление в Роскомнадзор.
10. Как подать уведомление в Роскомнадзор, если ИП живет за границей?
ИП прописан в РФ, но фактически живет в другой стране. Получается, что нужно указать в качестве фактического адреса другую страну и в ЦОД указать другую страну? Какие могут быть риски? Какие особенности?
Ответ. Если ИП проживает за границей и обрабатывает персональные данные, то он должен подать уведомление в Роскомнадзор.
Указывать нужно официальный адрес, который в РФ. Иначе будет проблемы, так как передача за границу ПД требует согласия каждого человека, специально оформленного по форме. Это оформить нереально, да и если отчетность сдается в РФ, лучше тот адрес и указать. Именно туда будет направлять Роскомнадзор письма или запросы, а вы их должны получать. Если указать ЦОД за границей, то может быть ответственность вплоть до уголовной, лучше так не делать.
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