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Клерк.Премиум
Вебинары для бухгалтеров

Профессия бухгалтер, реестр воинского учета и контроль рисков при проверках бизнеса. Календарь вебинаров на июнь

Сделали дайджест вебинаров на июнь 2025 года. Записывайтесь и обучайтесь!

Вебинар — оптимальный способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

Все записи прошедших трансляций, а также сертификаты, которые подтвердят, что вы просмотрели вебинар и получили новые знания, доступны подписчикам Клерк.Премиум. Обратите внимание: вне подписки записи недоступны!

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3 июня. Почему бухгалтеры уходят в аналитику 1С. Чем помогают новые навыки

Время: 11:00

Программа:

  1. Кто такой Аналитик 1С.

  2. Почему бухгалтеру легче стать Аналитиком 1С и зачем ему это надо.

  3. Какие есть вакансии на рынке труда у Аналитика 1С.

  4. Перспективы профессии и саморазвитие Аналитика 1С.

  5. Профориентация в разрезе программных продуктов 1С.

  6. Оформление резюме и трудоустройство.

Спикер: Адиль Кудьяров — сертифицированный преподаватель курсов по 1С. Реализует проекты по автоматизации учета на базе 1C: Бухгалтерия и 1C:ERP. Опыт работы более 15 лет.

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5 июня. Выездная налоговая проверка: когда, как, почему? Как подготовиться, и что будут проверять

Время: 11:00

Программа:

  1. Как понять, что выездная налоговая проверка близка.

  2. Зоны интересов налогового органа. Чего не надо делать, чтобы избежать проверки.

  3. Как проводится выездная налоговая проверка: кратко о сроках и процессуальных особенностях.

  4. Как подготовиться к проверке, если она неминуема.

Спикер: Екатерина Болдинова — налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.

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10 июня. Бухгалтер маркетплейса: признание выручки и ответ на требование ФНС

Время: 11:00

Программа:

  1. Дата признание выручки от торговли на маркетплейсе: НК РФ, письма Минфина и ФНС.

  2. Обмен информацией между ФНС и маркетплейсами.

  3. Что делать если маркетплейс передает в налоговую некорректные данные.

  4. Поставщик изменил ставку НДС.

  5. Требования ФНС: основные претензии и как отвечать.

Спикер: Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

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11 июня. Профессия «бухгалтер» в условиях ИИ. Как не стать аутсайдером и начать больше зарабатывать

Время: 11:00

Программа:

  1. Как будет развиваться профессия Бухгалтер в ближайшем будущем.

  2. На чем сейчас зарабатывает бухгалтер и на чем можно будет зарабатывать.

  3. ИИ в помощь бухгалтеру: как в разы сократить свой объем работы.

  4. Примеры задач и их выполнения в DeepSeek, Алиса, Gwen, Perplexity.

  5. Как и зачем бухгалтеру развивать свой личный бренд.

  6. Как бухгалтеру зарабатывать больше.

Спикер: Елена Ярушкина — руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

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17 июня. Как построить управленческий учет в Excel и не сойти с ума

Время: 15:00

Программа:

1. Подготовка к постановке управленческого учета: цели, специфика бизнеса и центры ответственности.

2. Откуда брать данные для управленческого учета:

  • сезонность;

  • средний чек и конверсия;

  • доходы, расходы и др.

3. Построение бюджетов продаж, закупок, и др. до общего бюджета доходов и расходов.

4. Формирование отчетов: ОПиУ, ОДДС и Баланса.

5. Возможности Excel в управленческом учете.

Спикер: Екатерина Ярушкина — эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».

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24 июня. Электронный реестр воинского учета заработал. Новые правила передачи сведений в военкомат

Время: 15:00

Программа:

  1. Реестр воинского учета. Состав данных реестра.

  2. Какие сведения можно передавать через Реестр.

  3. Формы и порядок заполнения сообщений в военкомат.

  4. Порядок отправки сведений через Реестр.

Спикер: Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

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26 июня. Инструменты, которые максимально упростят работу бухгалтера в 2025 году

Время: 11:00

Программа:

1. Какие инструменты вам доступны:

  • разборы законов;

  • мини-курсы;

  • онлайн-курсы;

  • вебинары (эфиры, записи и конспекты);

  • конференции;

  • консультации.

2. Консультации с экспертами.

3. Как посмотреть вопросы коллег в Консультациях и как задать вопрос.

4. Умные инструменты для бухгалтера (проверка контрагентов, калькуляторы, конструктор учетной политики, справочно-правовая система, календарь бухгалтера и др.).

5. Корпоративная подписка

  • для руководителя;

  • для сотрудника.

6. Где взять сертификаты, чек-листы для работы, пошаговые инструкции и шаблоны документов.

7. Клерк. Премиум для аутсорсеров, секреты использования и выгода.

Спикер: Елена Ярушкина — руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

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26 июня. Контроль занятости 2025: как бухгалтеру помочь компании избежать рисков при работе с внештатниками

Время: 15:00

Программа:

  1. Что известно о планах по реформированию системы контроля занятости;

  2. Почему тема «подмены трудовых отношений» снова на повестке и что это значит для бухгалтерии;

  3. Какие сигналы дают ФНС, Минтруд и суды — и как их трактовать;

  4. Как бухгалтер может уже сейчас минимизировать риски при работе с самозанятыми, ИП и фрилансерами;

  5. На что стоит обратить внимание при оформлении договоров и выплат.

Спикер: Елена Усачева — руководитель клиентского сервиса Qugo. Уже 11 лет на рынке аутсорсинга, бухгалтерского учета и клиентского сервиса. Реализовала более 50 нетиповых проектов для сегментов Retail, FMCG, IT, Logistic и FIFA World Cup 2018.

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Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок. 

Подписывайтесь на Клерк.Премиум. Сможете посещать бесплатно любые вебинары «Клерка», смотреть и пересматривать записи трансляций в любое удобное вам время, получать сертификаты, которые подтвердят, что вы просмотрели вебинар и получили новые знания. 

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Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.

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Клерк.Премиум

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Онлайн-курсы, вебинары, консультации для бухгалтеров

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