Профессия бухгалтер, реестр воинского учета и контроль рисков при проверках бизнеса. Календарь вебинаров на июнь

Вебинар — оптимальный способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.
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3 июня. Почему бухгалтеры уходят в аналитику 1С. Чем помогают новые навыки
Время: 11:00
Кто такой Аналитик 1С.
Почему бухгалтеру легче стать Аналитиком 1С и зачем ему это надо.
Какие есть вакансии на рынке труда у Аналитика 1С.
Перспективы профессии и саморазвитие Аналитика 1С.
Профориентация в разрезе программных продуктов 1С.
Оформление резюме и трудоустройство.
Спикер: Адиль Кудьяров — сертифицированный преподаватель курсов по 1С. Реализует проекты по автоматизации учета на базе 1C: Бухгалтерия и 1C:ERP. Опыт работы более 15 лет.
5 июня. Выездная налоговая проверка: когда, как, почему? Как подготовиться, и что будут проверять
Время: 11:00
Как понять, что выездная налоговая проверка близка.
Зоны интересов налогового органа. Чего не надо делать, чтобы избежать проверки.
Как проводится выездная налоговая проверка: кратко о сроках и процессуальных особенностях.
Как подготовиться к проверке, если она неминуема.
Спикер: Екатерина Болдинова — налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.
10 июня. Бухгалтер маркетплейса: признание выручки и ответ на требование ФНС
Время: 11:00
Дата признание выручки от торговли на маркетплейсе: НК РФ, письма Минфина и ФНС.
Обмен информацией между ФНС и маркетплейсами.
Что делать если маркетплейс передает в налоговую некорректные данные.
Поставщик изменил ставку НДС.
Требования ФНС: основные претензии и как отвечать.
Спикер: Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
11 июня. Профессия «бухгалтер» в условиях ИИ. Как не стать аутсайдером и начать больше зарабатывать
Время: 11:00
Как будет развиваться профессия Бухгалтер в ближайшем будущем.
На чем сейчас зарабатывает бухгалтер и на чем можно будет зарабатывать.
ИИ в помощь бухгалтеру: как в разы сократить свой объем работы.
Примеры задач и их выполнения в DeepSeek, Алиса, Gwen, Perplexity.
Как и зачем бухгалтеру развивать свой личный бренд.
Как бухгалтеру зарабатывать больше.
Спикер: Елена Ярушкина — руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.
17 июня. Как построить управленческий учет в Excel и не сойти с ума
Время: 15:00
1. Подготовка к постановке управленческого учета: цели, специфика бизнеса и центры ответственности.
2. Откуда брать данные для управленческого учета:
сезонность;
средний чек и конверсия;
доходы, расходы и др.
3. Построение бюджетов продаж, закупок, и др. до общего бюджета доходов и расходов.
4. Формирование отчетов: ОПиУ, ОДДС и Баланса.
5. Возможности Excel в управленческом учете.
Спикер: Екатерина Ярушкина — эксперт по автоматизации управленческого учета, товарной аналитике и финансам в маркетплейсах, финансовый директор ООО «РВТ-СПб».
24 июня. Электронный реестр воинского учета заработал. Новые правила передачи сведений в военкомат
Время: 15:00
Реестр воинского учета. Состав данных реестра.
Какие сведения можно передавать через Реестр.
Формы и порядок заполнения сообщений в военкомат.
Порядок отправки сведений через Реестр.
Спикер: Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
26 июня. Инструменты, которые максимально упростят работу бухгалтера в 2025 году
Время: 11:00
1. Какие инструменты вам доступны:
разборы законов;
мини-курсы;
онлайн-курсы;
вебинары (эфиры, записи и конспекты);
конференции;
консультации.
2. Консультации с экспертами.
3. Как посмотреть вопросы коллег в Консультациях и как задать вопрос.
4. Умные инструменты для бухгалтера (проверка контрагентов, калькуляторы, конструктор учетной политики, справочно-правовая система, календарь бухгалтера и др.).
5. Корпоративная подписка
для руководителя;
для сотрудника.
6. Где взять сертификаты, чек-листы для работы, пошаговые инструкции и шаблоны документов.
7. Клерк. Премиум для аутсорсеров, секреты использования и выгода.
Спикер: Елена Ярушкина — руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.
26 июня. Контроль занятости 2025: как бухгалтеру помочь компании избежать рисков при работе с внештатниками
Время: 15:00
Что известно о планах по реформированию системы контроля занятости;
Почему тема «подмены трудовых отношений» снова на повестке и что это значит для бухгалтерии;
Какие сигналы дают ФНС, Минтруд и суды — и как их трактовать;
Как бухгалтер может уже сейчас минимизировать риски при работе с самозанятыми, ИП и фрилансерами;
На что стоит обратить внимание при оформлении договоров и выплат.
Спикер: Елена Усачева — руководитель клиентского сервиса Qugo. Уже 11 лет на рынке аутсорсинга, бухгалтерского учета и клиентского сервиса. Реализовала более 50 нетиповых проектов для сегментов Retail, FMCG, IT, Logistic и FIFA World Cup 2018.
Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.
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Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.
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