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Вебинары для бухгалтеров
Мастер-классы по работе в 1С, учет расходов на рекламу, подготовка декларации по НДС и работа с импортом без ошибок. Календарь вебинаров на июль

Мастер-классы по работе в 1С, учет расходов на рекламу, подготовка декларации по НДС и работа с импортом без ошибок. Календарь вебинаров на июль

Сделали дайджест вебинаров на июль 2025 года. Записывайтесь и обучайтесь!

Вебинар — оптимальный способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.

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2 июля. Как стать Аналитиком 1С и начать больше зарабатывать

Время: 11:00

Программа:

  1. Кто такой Аналитик 1С и чем он отличается от программиста или консультанта.

  2. Почему бухгалтеру проще войти в профессию и как это повысит его доход.

  3. Какие вакансии сейчас на рынке и сколько платят за работу с 1С.

  4. Перспективы роста и пути развития в профессии.

  5. Как выбрать подходящий продукт 1С (ERP, Бухгалтерия, Документооборот и др.).

  6. Как составить резюме и успешно пройти собеседование.

Спикер: Алик Галин — эксперт-практик в 1С: УНФ и построении управленческого учета разных сфер бизнеса. Аналитик 1С: УНФ. Участник проекта по внедрению 1С: УНФ, кейс которого в 2022 году занял 3-е место во Всероссийском конкурсе проектов автоматизации в сегменте малого и среднего бизнеса «1С: Реальная автоматизация».

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4 июля. Главный бухгалтер в торговле: от специфики торговли до настройки 1С

Время: 11:00

Программа:

  1. Особенности бухгалтерского учета в торговле и учетная политика торговой организации;

  2. Настройка 1С:Бухгалтерия 8.3 для торговли;

  3. ЭДО в торговле, регистрация в Роспотребнадзоре и работа с маркировкой, ЕГАИС, «Меркурий», «Честный Знак»;

  4. Первичные документы в торговой деятельности;

  5. Учет товаров и предоставление скидок;

  6. Расходы на продажу в торговле;

  7. Продажа товаров, включая онлайн-магазины и маркетплейсы.

Спикер: Елена Ярушкина — руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

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8 июля. НДС: что проверить при подготовке декларации за 2 квартал

Время: 15:00

Программа:

  1. Декларация за 2 квартал: состав, порядок и срок представления.

  2. Определение места реализации для целей НДС: общие правила и особенности в рамках ЕАЭС.

  3. Сложные вопросы расчета налоговой базы: длящиеся отгрузки, даты реализации работ и услуг; безвозмездная передача; премии; штрафы, обеспечительные платежи.

  4. Особенности НДС – расчетов для организаций и ИП на УСН: налоговая база с учетом переходящих договоров, ставки НДС

  5. Льготы по НДС: проверка условий применения и отражение в декларации.

  6. Условия для вычетов НДС при ОСНО и при УСН.

  7. Распределение НДС при наличии операций, облагаемых НДС и освобожденных от налогообложения.

  8. Как не опоздать с переносом вычетов.

  9. Сложные и спорные вопросы восстановления вычетов НДС.

Спикер: Вера Сокуренко — к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.

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10 июля. Учет 3% налога и других рекламных расходов в 2025 году

Время: 11:00

Программа:

  1. Обсудим нововведения в закон о рекламе, вступающие в силу 1 апреля 2025 года. Поговорим о Законе о маркировке рекламы в интернете, новых правилах и штрафах.

  2. Разберем сложные вопросы учета рекламных расходов для целей налогового учета, включая новые правила, вступающие в действие с 2025 года.

Спикер: Зульфия Шевчук — ведущий аналитик по бухгалтерскому и налоговому учету.

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10 июля. Работа с НДС на маркетплейсе и ответ на требование ФНС

Время: 15:00

Программа:

  1. Как правильно настраивать учет НДС при продажах через маркетплейсы (Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет и др.).

  2. Внесение счет-фактур и УПД, их отражение в книге продаж.

  3. НДС на УСН: формирование налогооблагаемой базы.

  4. Декларация по НДС: особенности заполнения.

  5. Обмен информацией между ФНС и маркетплейсами.

  6. Основные претензии ФНС и как на них грамотно отвечать.

Спикер: Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

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15 июля. УСН: расчет авансовых платежей за 2 квартал, на что обратить внимание

Время: 15:00

Программа:

1. Порядок расчета и сроки уплаты авансовых платежей по УСН.

2. Порядок признания доходов и какие доходы учитывать.

3. Страховые взносы при УСН 6%.

4. Расходы при УСН. Что не включается в расходы.

5. Частые ошибки при уплате УСН:

  • Путаница с датами признания доходов/расходов.

  • Неверный расчет страховых взносов.

  • Пропуск аванса за 1 квартал при расчете платежа за полугодие.

6. Что проверить перед уплатой:

  • Сверка данные с КУДиР.

  • Проверка платежей от контрагентов.

  • Проверка правильности вычетов (взносы, торговый сбор).

Спикер: Надежда Камышева — глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.

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21 июля. Учет импортного товара: от документов и ФТС до 1С

Время: 11:00

Программа:

1. Импорт товаров в 2025 году при торговле на маркетплейсах. Система «Честный ЗНАК».

2. Виды импорта: классический и из стран ЕАЭС.

3. Валютное законодательство.

4. Актуальные способы расчетов с зарубежными партнерами.

5. Практическое руководство: импорт из ЕАЭС с последующей продажей на Wildberries:

  • Документальное оформление.

  • Таможенное декларирование в ФТС. Расчет и уплата НДС.

  • Ведение учета в программе «1С:Бухгалтерия 3.0».

  • Отчетность по импортированному товару.

6. Бухгалтерские нюансы при учете импортных операций.

7. Штрафные санкции и последствия за несоблюдение законодательства.

Спикер: Елена Клинова — главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудиту, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ».

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22 июля. Мастер-класс. Заполнение 6-НДФЛ за 2 квартал

Время: 11:00

Программа:

  1. Прогрессивная шкала ставок НДФЛ и 6-НДФЛ.

  2. Сроки сдачи 6-НДФЛ в 2025 году.

  3. Заполняем построчно 6-НДФЛ.

  4. Как проверить расчеты в 6-НДФЛ.

  5. Как сдавать уточненный и нулевой 6-НДФЛ.

  6. Штраф за несвоевременную сдачу 6-НДФЛ.

Спикер: Ольга Подрезова — частнопрактикующий бухгалтер, аттестованный налоговый консультант, преподаватель, спикер образовательных программ.

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23 июля. Мастер-класс. Заполняем декларацию по НДС за полугодие в 1С:Предприятие 8.3

Время: 11:00

Программа:

  1. Настройка учета НДС в программе 1С.

  2. Проверка полноты отражения первичных операций в программе.

  3. Формирование отчета «Наличие счёт-фактур».

  4. Проверка взаиморасчетов с контрагентами на наличие отрицательного сальдо по счетам расчетов в ОСВ.

  5. Помощник по учету НДС в 1С.

  6. Отчет «Экспресс-проверка».

  7. Подробный разбор строк декларации и заполнение декларации по НДС

  8. Проверка правильности заполнения.

  9. Выгрузка и отправка декларации.

Спикер: Наталия Макошь — аттестованный аудитор, член ИПБР, аттестованный налоговый консультант, главный бухгалтер, методолог Центра обучения Клерк.

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24 июля. Продажа товаров через интернет-магазин (E-commerce): от организации до учета

Время: 11:00

Программа:

  1. Организация продаж через интернет-магазин.

  2. Персональные данные покупателей.

  3. Первичные документы и документы на доставку.

  4. Программное обеспечение и онлайн-кассы.

  5. Бухгалтерский и налоговый учет.

Спикер: Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.

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24 июля. Мастер класс. Заполнение электронной трудовой книжки (подр. 1.1 ЕФС-1) в программе 1С:ЗУП

Время: 15:00

Программа:

  1. Настройка трудовой функции и кодов ОКЗ.

  2. Заполнение данных для ЕФС-1

  3. ЕФС-1 при кадровых мероприятиях (прием, перевод, увольнение).

  4. ЕФС-1 при договоре ГПХ.

  5. ЕФС-1 при отказе от трудовой книжки.

  6. ЕФС-1 при приостановлении и возобновлении трудового договора.

  7. Исправительная ЕФС-1.

  8. СТД-Р.

Спикер: Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

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Клерк.Премиум

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