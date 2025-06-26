Мастер-классы по работе в 1С, учет расходов на рекламу, подготовка декларации по НДС и работа с импортом без ошибок. Календарь вебинаров на июль

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2 июля. Как стать Аналитиком 1С и начать больше зарабатывать
Время: 11:00
Кто такой Аналитик 1С и чем он отличается от программиста или консультанта.
Почему бухгалтеру проще войти в профессию и как это повысит его доход.
Какие вакансии сейчас на рынке и сколько платят за работу с 1С.
Перспективы роста и пути развития в профессии.
Как выбрать подходящий продукт 1С (ERP, Бухгалтерия, Документооборот и др.).
Как составить резюме и успешно пройти собеседование.
Спикер: Алик Галин — эксперт-практик в 1С: УНФ и построении управленческого учета разных сфер бизнеса. Аналитик 1С: УНФ. Участник проекта по внедрению 1С: УНФ, кейс которого в 2022 году занял 3-е место во Всероссийском конкурсе проектов автоматизации в сегменте малого и среднего бизнеса «1С: Реальная автоматизация».
4 июля. Главный бухгалтер в торговле: от специфики торговли до настройки 1С
Время: 11:00
Особенности бухгалтерского учета в торговле и учетная политика торговой организации;
Настройка 1С:Бухгалтерия 8.3 для торговли;
ЭДО в торговле, регистрация в Роспотребнадзоре и работа с маркировкой, ЕГАИС, «Меркурий», «Честный Знак»;
Первичные документы в торговой деятельности;
Учет товаров и предоставление скидок;
Расходы на продажу в торговле;
Продажа товаров, включая онлайн-магазины и маркетплейсы.
Спикер: Елена Ярушкина — руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.
8 июля. НДС: что проверить при подготовке декларации за 2 квартал
Время: 15:00
Декларация за 2 квартал: состав, порядок и срок представления.
Определение места реализации для целей НДС: общие правила и особенности в рамках ЕАЭС.
Сложные вопросы расчета налоговой базы: длящиеся отгрузки, даты реализации работ и услуг; безвозмездная передача; премии; штрафы, обеспечительные платежи.
Особенности НДС – расчетов для организаций и ИП на УСН: налоговая база с учетом переходящих договоров, ставки НДС
Льготы по НДС: проверка условий применения и отражение в декларации.
Условия для вычетов НДС при ОСНО и при УСН.
Распределение НДС при наличии операций, облагаемых НДС и освобожденных от налогообложения.
Как не опоздать с переносом вычетов.
Сложные и спорные вопросы восстановления вычетов НДС.
Спикер: Вера Сокуренко — к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России.
10 июля. Учет 3% налога и других рекламных расходов в 2025 году
Время: 11:00
Обсудим нововведения в закон о рекламе, вступающие в силу 1 апреля 2025 года. Поговорим о Законе о маркировке рекламы в интернете, новых правилах и штрафах.
Разберем сложные вопросы учета рекламных расходов для целей налогового учета, включая новые правила, вступающие в действие с 2025 года.
Спикер: Зульфия Шевчук — ведущий аналитик по бухгалтерскому и налоговому учету.
10 июля. Работа с НДС на маркетплейсе и ответ на требование ФНС
Время: 15:00
Как правильно настраивать учет НДС при продажах через маркетплейсы (Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркет и др.).
Внесение счет-фактур и УПД, их отражение в книге продаж.
НДС на УСН: формирование налогооблагаемой базы.
Декларация по НДС: особенности заполнения.
Обмен информацией между ФНС и маркетплейсами.
Основные претензии ФНС и как на них грамотно отвечать.
Спикер: Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
15 июля. УСН: расчет авансовых платежей за 2 квартал, на что обратить внимание
Время: 15:00
1. Порядок расчета и сроки уплаты авансовых платежей по УСН.
2. Порядок признания доходов и какие доходы учитывать.
3. Страховые взносы при УСН 6%.
4. Расходы при УСН. Что не включается в расходы.
5. Частые ошибки при уплате УСН:
Путаница с датами признания доходов/расходов.
Неверный расчет страховых взносов.
Пропуск аванса за 1 квартал при расчете платежа за полугодие.
6. Что проверить перед уплатой:
Сверка данные с КУДиР.
Проверка платежей от контрагентов.
Проверка правильности вычетов (взносы, торговый сбор).
Спикер: Надежда Камышева — глава Экспертного совета «Клерка», самый авторитетный бухгалтерский эксперт рунета: дала десятки тысяч консультаций нашим пользователям. Специализация: отчетность, учет, все виды систем налогообложения, ИП.
21 июля. Учет импортного товара: от документов и ФТС до 1С
Время: 11:00
1. Импорт товаров в 2025 году при торговле на маркетплейсах. Система «Честный ЗНАК».
2. Виды импорта: классический и из стран ЕАЭС.
3. Валютное законодательство.
4. Актуальные способы расчетов с зарубежными партнерами.
5. Практическое руководство: импорт из ЕАЭС с последующей продажей на Wildberries:
Документальное оформление.
Таможенное декларирование в ФТС. Расчет и уплата НДС.
Ведение учета в программе «1С:Бухгалтерия 3.0».
Отчетность по импортированному товару.
6. Бухгалтерские нюансы при учете импортных операций.
7. Штрафные санкции и последствия за несоблюдение законодательства.
Спикер: Елена Клинова — главный бухгалтер с опытом работы в ВЭД более 20 лет, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестат Минфина по общему аудиту, автор курса для бухгалтеров «ВЭД без ГРАНИЦ».
22 июля. Мастер-класс. Заполнение 6-НДФЛ за 2 квартал
Время: 11:00
Прогрессивная шкала ставок НДФЛ и 6-НДФЛ.
Сроки сдачи 6-НДФЛ в 2025 году.
Заполняем построчно 6-НДФЛ.
Как проверить расчеты в 6-НДФЛ.
Как сдавать уточненный и нулевой 6-НДФЛ.
Штраф за несвоевременную сдачу 6-НДФЛ.
Спикер: Ольга Подрезова — частнопрактикующий бухгалтер, аттестованный налоговый консультант, преподаватель, спикер образовательных программ.
23 июля. Мастер-класс. Заполняем декларацию по НДС за полугодие в 1С:Предприятие 8.3
Время: 11:00
Настройка учета НДС в программе 1С.
Проверка полноты отражения первичных операций в программе.
Формирование отчета «Наличие счёт-фактур».
Проверка взаиморасчетов с контрагентами на наличие отрицательного сальдо по счетам расчетов в ОСВ.
Помощник по учету НДС в 1С.
Отчет «Экспресс-проверка».
Подробный разбор строк декларации и заполнение декларации по НДС
Проверка правильности заполнения.
Выгрузка и отправка декларации.
Спикер: Наталия Макошь — аттестованный аудитор, член ИПБР, аттестованный налоговый консультант, главный бухгалтер, методолог Центра обучения Клерк.
24 июля. Продажа товаров через интернет-магазин (E-commerce): от организации до учета
Время: 11:00
Организация продаж через интернет-магазин.
Персональные данные покупателей.
Первичные документы и документы на доставку.
Программное обеспечение и онлайн-кассы.
Бухгалтерский и налоговый учет.
Спикер: Елена Шедис — основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса.
24 июля. Мастер класс. Заполнение электронной трудовой книжки (подр. 1.1 ЕФС-1) в программе 1С:ЗУП
Время: 15:00
Настройка трудовой функции и кодов ОКЗ.
Заполнение данных для ЕФС-1
ЕФС-1 при кадровых мероприятиях (прием, перевод, увольнение).
ЕФС-1 при договоре ГПХ.
ЕФС-1 при отказе от трудовой книжки.
ЕФС-1 при приостановлении и возобновлении трудового договора.
Исправительная ЕФС-1.
СТД-Р.
Спикер: Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
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