6–НДФЛ за полугодие 2025 года: как заполнить форму и проверить ошибки

Какие выплаты показывать
В 6-НДФЛ за полугодие отражают перечисления сотрудникам и предоставленные вычеты с 01.01 по 30.06:
✅ Аванс и зарплату за вторую половину месяца, включая зарплату за июнь, которую перечислили раньше установленного срока или в последний день месяца. Также показывают переходящую зарплату за декабрь 2024 года, которую выплатили в январе 2025 года.
❌ Не включайте зарплату, которую еще не выплатили. Например, зарплату за июнь 2025 года, которая перечисляется только в июле.
✅ Ежемесячные, по итогам квартала, годовые и разовые премии сотрудникам.
✅ Больничные и отпускные, включая оплату отпуска, который приходится на июль или переходит с июня на июль.
❌ Выплаты по больничным, которые переходят с июня и оплачены в июле, в отчете за полугодие не показывают. Если был перерасчет отпускных, перечисленных в 2025 году, отражают их итоговую сумму, а выплаченных в 2024 году — только доплату.
✅ Материальную помощь сотруднику. Необлагаемую сумму выплаты — до 4 000 руб., а при рождении ребенка до 50 000 руб. показывают в строке 130. Матпомощь, которая полностью не облагается налогом, в расчет не включают. Например, в связи со смертью работника или члена его семьи.
✅ Выплаты при увольнении сотрудника, включая в последний день месяца. Также показывают компенсацию за неиспользованный отпуск, выходное пособие, больничный.
✅ Выплаты физлицам по договорам ГПД, включая авансы.
✅ Северные доплаты — в отдельных разделах 1 и 2, со специальными КБК и ставками НДФЛ.
✅ Имущественные и социальные вычеты.
✅ Доходы в натуральной форме и подарки (даже те, которые не облагаются НДФЛ).
✅ Суточные сверх нормы по авансовым отчетам, которые утвердили с 1 января по 30 июня 2025 года.
✅ Материальную выгоду по займам — в отдельном разделе 2, со ставкой НДФЛ — 35%.
✅ Дивиденды — в отдельных разделах 1 и 2, с КБК по дивидендам.
Инструкция: как заполнить отчет
Актуальную форму и порядок заполнения можно найти в приказе налоговой службы.
Отчет включает:
Титульный лист.
Раздел 1 — заполняют по каждому КБК.
Раздел 2 — по каждому КБК и по каждой ставке налога.
Код отчетного периода — 31.
Раздел 1. Включает налог к перечислению в бюджет и возвращенный сотрудникам с 01.01 по 30.06.
№ строки
Что в ней показывать
020
Общая сумма НДФЛ к перечислению за шесть месяцев — с разбивкой налога за II квартал по срокам уплаты
021
28 апреля 2025 года
022
5 мая 2025 года
023
28 мая 2025 года
024
5 июня 2025 года
025
30 июня 2025 года
026
7 июля 2025 года
030
Налог, возвращенный сотрудникам с 01.01 по 30.06 — с разбивкой по периодам возврата во II квартале
031
НДФЛ, который вернули с 1 по 22 апреля
032
НДФЛ, который вернули с 23 по 30 апреля
033
НДФЛ, который вернули с 1 по 22 мая
034
НДФЛ, который вернули с 23 по 31 мая
035
НДФЛ, который вернули с 1 по 22 июня
036
НДФЛ, который вернули с 23 по 30 июня
Раздел 2. Включает доходы сотрудников и исполнителей, НДФЛ, который удержали и вернули сотрудникам с 01.01 по 30.06.
Не включают доходы, которые полностью не облагаются НДФЛ.
№ строки
Что в ней показывать
100
Ставка НДФЛ — 13, 15, 18, 20, 22, 35, 30%
110
Общее количество сотрудников и исполнителей, которые получили доходы с 01.01 по 30.06
120
Общая сумма доходов физлиц за шесть месяцев, в том числе зарплата, премии, отпускные, больничные, без уменьшения на налог и вычеты
130
Вычеты — стандартные, социальные и имущественные
131
Общая по всем сотрудникам и исполнителям налоговая база
140
Исчисленный налог с базы
160
НДФЛ, удержанный с 01.01.по 30.06 — с разбивкой по периодам удержания во II квартале
161
НДФЛ, который удержали с 1 по 22 апреля
161
НДФЛ, который удержали с 23 по 30 апреля
163
НДФЛ, который удержали с 1 по 22 мая
164
НДФЛ, который удержали с 23 по 31 мая
165
НДФЛ, который удержали с 1 по 22 июня
166
НДФЛ, который удержали с 23 по 30 июня
170
Налог, который не получится удержать до 31 января 2026 года. Например, налог с подарка физлицу, которое не получает от компании деньги
180
Переплата по НДФЛ
190
Налог, который вернули с 01.01 по 30.06 — с разбивкой по периодам возврата во II квартале
191
НДФЛ, который вернули с 1 по 22 апреля
192
НДФЛ, который вернули с 23 по 30 апреля
193
НДФЛ, который вернули с 1 по 22 мая
194
НДФЛ, который вернули с 23 по 31 мая
195
НДФЛ, который вернули с 1 по 22 июня
196
НДФЛ, который вернули с 23 по 30 июня
Как проверить заполненный расчет
Перед тем, как сдать заполненный отчет в налоговую, обязательно проверьте его. Хотя функции проверки и встроены в 1С, все равно пробегитесь по основным моментам.
❗ При проверке используйте утвержденные контрольные соотношения (КС). Если их не соблюсти, налоговики проведут начисления на Единый налоговый счет (ЕНС) по расчету только после камеральной проверки.
❗ Также используйте эти контрольные соотношения, но с учетом писем налоговой от 05.04.2024 № БС-4-11/4009@, от 28.02.2024 № БС-4-11/2234@.
Чек-лист: как проверить 6-НДФЛ на ошибки
1. Доходы в строке 120 должны быть больше или равны сумме вычетов в строке 130.
Если это КС не выполняется, значит сумма предоставленных вычетов превышает сумму доходов. Нужно проверить:
Строку 120 — правильно ли показали доходы за отчетный период. Если есть расхождения, добавьте пропущенные и удалите лишние суммы.
Строку 130 — нет ли в периоде лишних вычетов по НДФЛ. Если обнаружили, уберите их.
Доходы в строке 120 должны быть больше или равны доходам ВКС из строки 121. Если есть ошибка, значит в строку 120 включили не все доходы физлиц, начисленные за отчетный период.
2. НДФЛ в строке 140 должен быть равен:
(строка 120 — строка 130) / 100 x строка 100
Если это КС не выполняется, значит есть ошибки в сумме налоговой базы, вычетов или НДФЛ. Нужно проверить:
Строку 140 — правильно ли начислили сумму НДФЛ по конкретной ставке, со всех ли доходов начислили налог. Если будут ошибки, в том числе арифметические, исправьте их.
Строку 120 — все ли доходы, облагаемые по данной ставке, показали за период. Если есть расхождения, включите пропущенные и уберите лишние.
Строку 130 — нет ли в периоде лишних вычетов по НДФЛ. Если такие есть, уберите их.
3. НДФЛ в строке 140 должен быть больше или равен сумме фиксированных авансовых платежей из строки 150.
Если КС не выполняется, значит НДФЛ за иностранцев на патенте излишне уменьшен на суммы фиксированных авансовых платежей. Нужно проверить:
Строку 150 — нет ли лишних фиксированных авансовых платежей по НДФЛ иностранцев, которые работают по патенту.
Строку 140 — правильно ли начислили сумму НДФЛ по конкретной ставке, со всех ли доходов начислили налог. Если есть ошибки, в том числе арифметические, исправьте их.
4. Удержанный НДФЛ проверьте следующим образом.
(строка 140 — строка 150 — строка 155 — строка 156) >= (строка 160 + строка 170 — строка 180 — строка 190).
Если КС не выполняется, значит завышена удержанная сумма налога. Нужно проверить, не завышена ли сумма удержанного налога в строке 160.
5. Проверьте, все ли доходы, выплаченные сотрудникам и исполнителям, отражены в отчете.
Сравните показатели расчета 6-НДФЛ с данными по кредиту счетов 50 и 51 по произведенным физлицам выплатам.
Подписка Клерк.Премиум — это помощь и экспертная поддержка для бухгалтера. Она позволит вам оставаться в курсе всех изменений, мы регулярно обновляем материалы, добавляем новые разборы, статьи, тренинги и записи вебинаров.
Все материалы подписки доступны только подписчикам!
В подписку входят:
60+ онлайн-курсов по важным темам.
Записи 200+ актуальных вебинаров, новые эфиры каждую неделю.
Статьи с разборами новых правил.
Справочно-правовая система.
Инструменты и сервисы для работы бухгалтера.
Отключение рекламы.
Оформите годовую подписку Клерк.Премиум и получите всестороннюю помощь и поддержку экспертов «Клерка».
Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.
Начать дискуссию