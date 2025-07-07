6–НДФЛ за полугодие 2025 года: как заполнить форму и проверить ошибки

Какие выплаты показывать

В 6-НДФЛ за полугодие отражают перечисления сотрудникам и предоставленные вычеты с 01.01 по 30.06:

✅ Аванс и зарплату за вторую половину месяца, включая зарплату за июнь, которую перечислили раньше установленного срока или в последний день месяца. Также показывают переходящую зарплату за декабрь 2024 года, которую выплатили в январе 2025 года.

❌ Не включайте зарплату, которую еще не выплатили. Например, зарплату за июнь 2025 года, которая перечисляется только в июле.

✅ Ежемесячные, по итогам квартала, годовые и разовые премии сотрудникам.

✅ Больничные и отпускные, включая оплату отпуска, который приходится на июль или переходит с июня на июль.

❌ Выплаты по больничным, которые переходят с июня и оплачены в июле, в отчете за полугодие не показывают. Если был перерасчет отпускных, перечисленных в 2025 году, отражают их итоговую сумму, а выплаченных в 2024 году — только доплату.

✅ Материальную помощь сотруднику. Необлагаемую сумму выплаты — до 4 000 руб., а при рождении ребенка до 50 000 руб. показывают в строке 130. Матпомощь, которая полностью не облагается налогом, в расчет не включают. Например, в связи со смертью работника или члена его семьи.

✅ Выплаты при увольнении сотрудника, включая в последний день месяца. Также показывают компенсацию за неиспользованный отпуск, выходное пособие, больничный.

✅ Выплаты физлицам по договорам ГПД, включая авансы.

✅ Северные доплаты — в отдельных разделах 1 и 2, со специальными КБК и ставками НДФЛ.

✅ Имущественные и социальные вычеты.

✅ Доходы в натуральной форме и подарки (даже те, которые не облагаются НДФЛ).

✅ Суточные сверх нормы по авансовым отчетам, которые утвердили с 1 января по 30 июня 2025 года.

✅ Материальную выгоду по займам — в отдельном разделе 2, со ставкой НДФЛ — 35%.

✅ Дивиденды — в отдельных разделах 1 и 2, с КБК по дивидендам.