Топ новостей за август 2025

✔️Опубликован новый стандарт — ФСБУ 9/2025 «Доходы»
Этот стандарт заменит действующие ПБУ 9/99 и ПБУ 2/2008. Он обязателен к применению с отчетности за 2027 год. Но при желании компании могут применять новый ФСБУ и раньше.
Часть правил не новые. Они прописаны и сейчас в Положении по бухучету «Доходы организации» ПБУ 9/99.
Новый стандарт отражает требования к формированию информации о доходах бизнеса, за исключением НКО. В нем установлено — что нужно относить к доходам, порядок признания и оценки выручки, а также раскрытия информации. Например, доходы будут подразделяться на выручку и другие отличные от нее доходы. Сейчас — это доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.
В отчетности переход на новый порядок нужно будет отражать ретроспективно. Но допустимо применять и упрощенный порядок.
✔️Налоговая планирует ввести новые коды вычетов и доходов по НДФЛ
С 2026 года ФНС предлагает ввести коды вычетов:
333 — суммы, уплаченные физлицом за свое обучение за рубежом;
334 — суммы, уплаченные родителем за обучение своих детей в возрасте до 24 лет за рубежом;
518 — вычет из сумм выплат по договорам долгосрочных сбережений, заключенных с российскими НПФ.
Новые коды доходов:
2007 — единовременное денежное поощрение за особые заслуги в зоне СВО, которое выплатили при награждении госнаградами;
1221 — пенсионные взносы, по которым предоставили социальный налоговый вычет, учитываемый в случае расторжения договора негосударственного пенсионного обеспечения;
1222 — сберегательные взносы, по которым предоставили социальный налоговый вычет, учитываемый в случае расторжения договора долгосрочных сбережений;
1243 — выплаты по договорам долгосрочных сбережений, которые физлица заключили с российскими НПФ.
Планируют исключить коды:
1215 — выплаты при досрочном расторжении договоров негосударственного пенсионного обеспечения;
3020 — проценты по вкладам в банках.
✔️ФНС планирует скорректировать форму и порядок заполнения 3-НДФЛ
Налоговая опубликовала проект приказа с новой формой декларации и порядком ее заполнения. В том числе планируют актуализировать электронный формат. Изменения связаны с новыми вычетами и системой ставок НДФЛ.
Новую форму нужно будет уже заполнять с 1 января 2026 года за налоговый период 2025 года.
✔️ФНС рекомендует использовать УПД как основной отгрузочный документ уже сейчас
Обязательным УПД станет для подтверждения отгрузки товаров, выполнения работ или оказания услуг с 1 января 2026 года.
Перестанут действовать:
формат документа о передаче товаров при торговых операциях;
формат акта выполненных работ и оказанных услуг.
При этом ФНС уже сейчас рекомендует компаниям использовать УПД в качестве основного отгрузочного документа, чтобы успеть перестроить бизнес-процессы и безболезненно перейти на новые правила.
✔️Минфин планирует увеличить штрафы за неприменение ККТ
Новый законопроект предусматривает повышение штрафов за неприменение ККТ и новые санкции для нарушителей.
Сейчас за первое нарушение бизнес может получить только предупреждение. Минфин предлагает сразу штрафовать нарушителей.
За неприменение ККТ штраф собираются увеличить:
для должностных лиц — до 30 тыс. руб. (сейчас 10 тыс. руб.);
для компаний — до 150 тыс. руб. (сейчас 30 тыс. руб.).
Будут и другие изменения — например, новые штрафы за повторные нарушения. Их размер может достигать 750 тыс. руб. и более.
✔️Продлен срок выдачи и ведения медицинских книжек на бумажном носителе
Минздрав разрешил использовать бумажные медкнижки до 1 сентября 2026 года. Приказ вступает в силу с 31 августа 2025.
✔️Минтруд планирует уменьшить долю работников-иностранцев в отдельных отраслях в 2026 году
Проект Минтруда предусматривает снижение доли трудовых мигрантов в определенных отраслях. Будут скорректированы квоты на следующий год как по всей стране, так и по регионам.
Так, общие квоты хотят снизить для следующих видов работ и услуг:
строительство — до 50%;
оптовая торговля пиломатериалами и выращивание овощей — до 40%;
предоставление напитков и продуктов — до 50%.
Мигрантам запретят работать в розничных магазинах алкоголя и табака. Исключение — Москва, здесь для продажи алкогольной и табачной продукции можно будет привлекать иностранцев с допустимой долей 15%.
✔️Планируют определить периодичность обязательного профилактического визита на различных объектах
По действующим правилам периодичность обязательных профилактических визитов установлена только для предприятий высокого и чрезвычайно высокого уровня риска.
Минэкономразвития хочет установить общую частоту проведения визита для объектов в зависимости от трех категорий риска:
раз в 4 года — для объектов значительного риска;
раз в 5 лет — для объектов среднего риска;
раз в 7 лет — для объектов умеренного риска.
Будут исключения для санитарно-эпидемиологического и пожарного надзора. Частота проведения визита при значительном риске — раз в три года, при умеренном — раз в 6 лет.
Также для ветеринарного контроля периодичность при умеренном риске будет раз в 6 лет.
✔️Планируют увеличить ставки экологического сбора с 2026 года
Минприроды разработал новый проект с изменениями, которые затронут 52 группы товаров и упаковки.
Базовые ставки сбора и коэффициенты будут зависеть от:
сложности извлечения отходов;
технологической возможности утилизации;
свойств материала при многократном использовании;
востребованности вторсырья.
Ставки экологического сбора будут едиными — без применения ежегодной дифференциации. Больше всего увеличатся ставки для трудноутилизируемой упаковки.
Планируемые изменения стартуют с 1 января 2026 года.
