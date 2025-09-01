Топ новостей за август 2025

✔️Опубликован новый стандарт — ФСБУ 9/2025 «Доходы»

Этот стандарт заменит действующие ПБУ 9/99 и ПБУ 2/2008. Он обязателен к применению с отчетности за 2027 год. Но при желании компании могут применять новый ФСБУ и раньше.

Часть правил не новые. Они прописаны и сейчас в Положении по бухучету «Доходы организации» ПБУ 9/99.

Новый стандарт отражает требования к формированию информации о доходах бизнеса, за исключением НКО. В нем установлено — что нужно относить к доходам, порядок признания и оценки выручки, а также раскрытия информации. Например, доходы будут подразделяться на выручку и другие отличные от нее доходы. Сейчас — это доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

В отчетности переход на новый порядок нужно будет отражать ретроспективно. Но допустимо применять и упрощенный порядок.