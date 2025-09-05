Налоговые проверки, оплата отпуска по частям, закон о платформенной экономике и другие обсуждаемые темы этой недели

Вебинары
Искусственный интеллект меняет рынок труда, и профессия бухгалтера не исключение. Но пока для любого современного бухгалтера ИИ не конкурент, а помощник. Руководитель Центра обучения «Клерка» Елена Ярушкина рассказывает, как с его помощью сократить объем работы и начать зарабатывать больше.
Масштабные изменения в налоговом законодательстве затронули практически все налоги и режимы, включая НДС и налог на прибыль. Вместе с экспертом Верой Сокуренко, кандидатом экономических наук, доцентом и аттестованным преподавателем ИПБР России, разбираемся в самых актуальных вопросах — от определения места реализации для целей НДС до особенностей применения статьи 54 НК в 2025 году. Также на вебинаре эксперт даст практические рекомендации, чтобы вы могли избежать доначислений и штрафов.
А если вы устали от рутины и хотите зарабатывать больше, обратите внимание на профессию аналитика 1С — уникальный гибрид бухгалтера и IT-специалиста. На вебинаре бизнес-аналитик и эксперт 1С с опытом работы более 25 лет Константин Соболевский рассказал, почему сегодня аналитик 1С — это выгодный карьерный шаг для бухгалтера, а также поделился, как прокачать навыки и освоить востребованную профессию.
Конспекты вебинаров
С партнером налоговой практики юридической фирмы Five Stones Consulting, налоговым адвокатом Екатериной Болдиновой, рассмотрели все ключевые особенности налогового контроля в 2025 году. В конспекте вебинара вы найдете ответы на самые волнующие вопросы — предпроверочный анализ, камеральные и выездные налоговые проверки, судебное оспаривание их результатов и другую полезную информацию.
Мини-курсы
Когда можно оплатить отпуск по частям. Из мини-курса узнаете о порядке выплаты отпускных и ответственности за нарушение срока. Также рассказали, когда Роструд допускает поэтапную оплату.
Может ли самозанятый переехать в другую страну и остаться на НПД. Самозанятые часто оказывают услуги и выполняют работы в удаленном формате. Выяснили, может ли самозанятый переехать за границу и остаться на НПД и как в таком случае уплачивать налоги.
Как уплачивать налог на прибыль и страховые взносы при расторжении договора ДМС. За пару минут узнаете, можно ли учесть в целях налога на прибыль расходы на добровольное страхование и как уплачивать налог при расторжении договора ДМС. Также ответили на вопрос, как определяется база по страховым взносам.
Как закон о запрете иностранных слов повлияет на работу бизнеса. С 1 марта 2026 года в силу вступят новые требования к использованию иностранных слов в информации, предназначенной для публичного ознакомления потребителей. Выяснили, кого коснутся нововведения, как использовать иностранные слова правильно и грозят ли штрафы нарушителям.
Разборы
Порядок оформления возврата зависит от причины, причем свои особенности есть как при возврате путем оформления корректировочной счет-фактуры, так и при возврате через обратную реализацию. В разборе рассказываем обо всех нюансах, включая НДС и проводки.
Обзор разъяснений августа по налоговой теме. Информация, которая поможет вам в работе: про НДФЛ, НДС, страховые взносы и другие важные моменты.
Начисленные страховые взносы учитывают в декларации по прибыли по строке «Прочие расходы». По мнению Минфина, даже если организация включила переплату по налогам и страховым взносам в расходы — это правомерно. Разбираемся в этом вопросе подробнее.
С 1 октября 2026 года в силу вступает закон о платформенной экономике: продавцов и ПВЗ ждут достаточно существенные изменения, готовиться к которым нужно уже сейчас. Рассказываем о ключевых аспектах, включая условия договора с маркетплейсом, требования к карточкам товаров и предоставление скидок.
Консультации
С сервисом Клерк.Консультации вы можете получить профессиональную поддержку по самым сложным вопросам из области бухгалтерского и налогового учета, права и отчетности. Вы задаете вопрос, мы назначаем эксперта, он готовит ответ и далее вы общаетесь с консультантом в формате диалога.
Среди самых популярных вопросов этой недели:
Как плательщик НПД платит налог на доходы от передачи имущественных прав, если он является гражданином РФ, но имеет резидентство в Дубае?
Какой КБК указывать в уведомлении по НДФЛ с дивидендов? Как посчитать лимит по доходам в 2,4 млн рублей?
Можно ли отказать контрагенту в предоставлении книги продаж за I квартал, если ему пришло требование с налоговой?
Доступ к эксклюзивным материалам, ежедневная экспертная поддержка, полезные сервисы и обучение бухгалтеров — с Клерк.Премиум все это вы получаете в одной подписке по честной цене. Мы рассказываем о нововведениях, разбираем сложные вопросы, регулярно обновляем обучающий контент. Клерк.Премиум экономит ваше время и помогает работать без стресса и ошибок.
Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.
