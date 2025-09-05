Налоговые проверки, оплата отпуска по частям, закон о платформенной экономике и другие обсуждаемые темы этой недели

Вебинары

Искусственный интеллект меняет рынок труда, и профессия бухгалтера не исключение. Но пока для любого современного бухгалтера ИИ не конкурент, а помощник. Руководитель Центра обучения «Клерка» Елена Ярушкина рассказывает, как с его помощью сократить объем работы и начать зарабатывать больше.

Масштабные изменения в налоговом законодательстве затронули практически все налоги и режимы, включая НДС и налог на прибыль. Вместе с экспертом Верой Сокуренко, кандидатом экономических наук, доцентом и аттестованным преподавателем ИПБР России, разбираемся в самых актуальных вопросах — от определения места реализации для целей НДС до особенностей применения статьи 54 НК в 2025 году. Также на вебинаре эксперт даст практические рекомендации, чтобы вы могли избежать доначислений и штрафов.

А если вы устали от рутины и хотите зарабатывать больше, обратите внимание на профессию аналитика 1С — уникальный гибрид бухгалтера и IT-специалиста. На вебинаре бизнес-аналитик и эксперт 1С с опытом работы более 25 лет Константин Соболевский рассказал, почему сегодня аналитик 1С — это выгодный карьерный шаг для бухгалтера, а также поделился, как прокачать навыки и освоить востребованную профессию.