Когда лучше брать отпуск в 2026 году: по деньгам и дням, выгодные месяцы

Как праздничные дни влияют на отпуск

Праздничные дни, которые попадают на время отпуска, увеличивают его продолжительность. При этом количество дней отпуска продлевается на весь период праздничных дней.

Но праздники в отпуске не оплачиваются. Это связано с тем, что работодатель считает отпускные из среднего заработка — исходя из среднемесячного числа календарных дней (29,3 дня). А зарплату он считает на основании дневной ставки.

Отпускные Зарплата Формула для расчета Сумма отпускных = средний дневной заработок * количество оплачиваемых дней отпуска Зарплата за месяц, когда сотрудник был в отпуске = дневная ставка * количество отработанных дней в месяце Дневная ставка = зарплата за месяц : количество рабочих дней в месяце

В месяце с праздничными днями рабочих дней становится меньше, а значит один рабочий день стоит дороже. Средний заработок за эти дни будет меньше зарплаты. Поэтому можно потерять в деньгах, если идти в отпуск в таком месяце.

Выгодный отпуск с точки зрения длительности отдыха может оказаться невыгодным финансово. Чтобы определиться, на какое время запланировать отпуск, нужно сначала решить, что вам нужно — дольше отдохнуть или получить больше отпускных.