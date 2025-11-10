Когда лучше брать отпуск в 2026 году: по деньгам и дням, выгодные месяцы

Самое главное:
Праздничные дни, которые попадают на время отпуска, увеличивают его продолжительность.
Праздники в отпуске не оплачиваются.
Разобрали, как увеличить длительность отпуска.
Рассмотрели самые выгодные месяцы для отпуска по деньгам.
Как отдыхаем в 2026 году: праздничные и выходные дни
Узнать точные даты официальных праздников и выходных в 2026 году можно с помощью производственного календаря.
На следующий год утвердили следующие нерабочие праздничные дни:
Новогодние каникулы в январе — с 31.12.2025 до 11.01.2026 (двенадцать выходных дней подряд).
День защитника Отечества — с 21.02 до 23.02 (три выходных дня подряд).
Международный женский день — с 07.03 до 09.03 (три выходных дня подряд).
Майские праздники — с 01.05 до 03.05 (три 3 выходных дня подряд) и с 09.05 до 11.05 (три выходных дня подряд).
День России — с 12.06 до 14.06 (три выходных дня подряд).
День народного единства — 04.11 (один выходной).
Новогодние каникулы 2027 года стартуют 31.12.2026.
Как праздничные дни влияют на отпуск
Праздничные дни, которые попадают на время отпуска, увеличивают его продолжительность. При этом количество дней отпуска продлевается на весь период праздничных дней.
Но праздники в отпуске не оплачиваются. Это связано с тем, что работодатель считает отпускные из среднего заработка — исходя из среднемесячного числа календарных дней (29,3 дня). А зарплату он считает на основании дневной ставки.
Отпускные
Зарплата
Формула для расчета
Сумма отпускных = средний дневной заработок * количество оплачиваемых дней отпуска
Зарплата за месяц, когда сотрудник был в отпуске = дневная ставка * количество отработанных дней в месяце
Дневная ставка = зарплата за месяц : количество рабочих дней в месяце
В месяце с праздничными днями рабочих дней становится меньше, а значит один рабочий день стоит дороже. Средний заработок за эти дни будет меньше зарплаты. Поэтому можно потерять в деньгах, если идти в отпуск в таком месяце.
Выгодный отпуск с точки зрения длительности отдыха может оказаться невыгодным финансово. Чтобы определиться, на какое время запланировать отпуск, нужно сначала решить, что вам нужно — дольше отдохнуть или получить больше отпускных.
Как получить больше отпускных в 2026 году
Если хочется отдохнуть, но получить при этом больше денег, нужно планировать отпуск на месяцы, где нет праздников — июль, апрель, сентябрь, октябрь и декабрь. Также нужно обращать внимание на количество рабочих дней в месяце.
Самые выгодные месяцы для отпуска по деньгам:
июль — 23 рабочих дня;
апрель — 22 рабочих дня
сентябрь — 22 рабочий день;
октябрь — 22 рабочих дня;
декабрь — 22 рабочих дня.
Чем больше рабочих дней в месяце, тем дороже стоит каждый день отпуска.
Как увеличить отпуск в 2026 году
Чтобы продлить отдых, нужно планировать отпуск на месяцы с праздничными днями:
Январь — если взять отпуск с 12 января по 16 января, получится отдохнуть 19 дней подряд (с 31 декабря 2025 по 18 января 2026 года).
Май — можно взять отпуск с 27 по 30 апреля и отдыхать 9 дней подряд (с 25 апреля по 3 мая). Или можно уйти в отпуск на 5 дней с 4 по 8 мая. В этом случае получится отдохнуть 11 дней подряд — с 1 по 11 мая.
Июнь — можно взять отпуск на 4 дня с 8 по 11 июня и отдохнуть 9 дней подряд (с 6 по 14 июня).
Таким образом можно продлить отпуск, если брать дни до или после праздничных выходных. Также получится дольше отдохнуть, если брать дни между двумя праздничными периодами — например в мае.
В какие месяцы невыгодно брать отпуск в 2026 году
С финансовой позиции самые невыгодные месяцы для отпуска в 2026 году — январь и май. В этих месяцах наименьшее количество рабочих дней:
В январе — всего 15 рабочих дней, а длительные новогодние каникулы не входят в отпускные.
В мае — 19 рабочих дней с длинными выходными в начале месяца.
Но эти месяцы отлично подходят для того, чтобы продлить отпуск, правда в ущерб отпускным.
Чек-лист: как выбрать оптимальные дни для отпуска в 2026 году
Планируйте отпуск, учитывая производственный календарь и ваши цели.
Учитывайте финансовую выгоду — чем больше рабочих дней в месяце, тем выше отпускные выплаты. Праздничные дни не входят в отпускные.
Если хотите увеличить длительность отдыха, присоединяйте отпуск к праздничным дням.
Самые выгодные месяцы для отпуска в 2026 году — июль, апрель, сентябрь, октябрь, декабрь. Эти месяцы позволяют получить максимальные отпускные, так как включают больше рабочих дней.
Менее выгодные месяцы для отпуска — январь и май. В этих месяцах минимальное количество рабочих дней, что снижает сумму отпускных.
