Топ вопросов по АУСН 2026: самозанятые и полставки в численности сотрудников, ПВЗ, счета в других банках

Самое главное:
АУСН поможет продлить работу без НДС и сократить расходы на страховые взносы за сотрудников.
Часто у бизнеса возникают сложности с расчетом средней численности сотрудников для АУСН. Там много нюансов.
Несколько видов деятельности на АСУН — можно или нет?
АУСН для владельцев ПВЗ — что говорит закон.
Продажа подакцизных или маркированных товаров на АУСН.
Расчетные счета в других банка при АУСН — последствия для бизнеса.
Почему АУСН
Госдума уже приняла законопроект о налоговой реформе 2026 в третьем чтении. Надеяться, что какие-то поправки еще могут отклонить и они не дойдут до финальной версии НК — нет смысла. Пониженный лимит доходов для уплаты НДС на УСН и общий тариф страховых взносов для МСП стартуют уже с 1 января 2026 года. Поэтому бизнес активно ищет способы, как законно продлить работу без НДС и сэкономить на страховых взносах. Одно из таких решений — переход на АУСН.
Подходит этот спецрежим не всем. Подробнее о том, кто может работать на автоматизированной упрощеке, рассказали здесь. А в этой статье подсветили все узкие места и минусы АУСН.
Если вы оценили все нюансы и готовы перейти на АУСН, чтобы в 2026 году избежать НДС и увеличения расходов на страховые взносы за сотрудников, читайте дальше.
Топ вопросов бизнеса при переходе на АУСН
Условия и порядок работы на АУСН прописаны в законе от 25.02.2022 № 17-ФЗ (ред. от 29.11.2024) (далее — закон № 17-ФЗ). Но даже у тех, кто его внимательно изучил, на деле возникает множество вопросов. Собрали ответы на частые вопросы бизнеса от практикующих экспертов в Клерк.Консультациях.
Как правильно посчитать численность работников для АУСН
Спецрежим можно применять, если средняя численность сотрудников компании или ИП за каждый месяц не превышает пять человек.
Чтобы рассчитать среднюю численность работников, используют порядок для заполнения статистической формы № П-4 «Сведения о численности и зарплате работников» (утвержден приказом Росстата от 16.12.2024 № 647).
Что включает средняя численность сотрудников:
среднесписочную численность работников — то есть основной состав;
среднюю численность внешних совместителей;
среднюю численность исполнителей физлиц на ГПД.
Кого при этом не учитывают:
сотрудниц в отпуске по беременности и родам;
усыновителей в отпуске со дня рождения ребенка;
сотрудников в отпуске по уходу за ребенком, кроме работающих неполный рабочий день с сохранением права на детское пособие.
Основание — письмо ФНС от 02.06.2025 № СД-17-3/1482@.
Если превысить лимит численности сотрудников на АУСН, бизнес не сможет применять этот спецрежим. Основание — ч. 6, 9 ст. 4 закона № 17-ФЗ.
✅ Пример 1. ООО «Скай» работает на АУСН. В штате компании 4 человека. В ноябре 2025 года заключен договор ГПХ с дизайнером для создания рекламного макета. Средняя численность составит 5 человек. Компания не потеряет право работать на АУСН.
❌ Пример 2. У ИП Андреева В. А. работает 4 сотрудника. Налоговый режим — автоматизированная упрощенка. В ноябре 2025 года он привлекает двух физлиц-исполнителей для выполнения монтажных работ и заключает с ними договоры подряда. Средняя численность в этом случае составит 6 человек, а значит ИП теряет право на АУСН.
Но на практике бывают и другие нюансы, которые вызывают у бизнеса вопросы. Если неверно понять ситуацию, можно утратить право работать на АУСН. Здесь не обойтись без помощи экспертов-практиков.
Как считать для АУСН численность сотрудников, если принято два сотрудника по 1/2 ставки — это один или два?
Пять человек для АУСН — это средняя численность. В этот показатель входят как обычные сотрудники вместе с внешними совместителями, так и люди, работающие по договорам подряда.
При расчете также учитывается ставка, на которой работает человек. Поэтому если в компании трудятся 2 сотрудника, работающих полдня, то средняя численность = 1.
Как считать для АУСН численность сотрудников, если организация сотрудничает с самозанятыми? Включаются ли они в среднюю численность для АУСН?
Самозанятые не учитываются в средней численности работников.
Основание — п. 24 Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения № П-4, утв. приказом Росстата от 16.12.2024 № 647.
Отсюда следует, что самозанятые, с которыми у заказчика заключен договор ГПХ, не учитываются при расчете предельной численности работников — не более 5 человек для целей применения АУСН (пп. 28 п. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).
Можно ли одновременно вести несколько видов деятельности при АУСН
Есть виды деятельности, при которых нельзя перейти на АУСН. Все они перечислены в законе № 17-ФЗ. Например, это добыча и реализация полезных ископаемых, сделки с ценными бумагами, производство ювелирных и других изделий из драгметаллов и т. д.
Можно ли перейти на АУСН, если у ИП несколько видов деятельности — например, торговля и оказание услуг?
Запретов на ведение нескольких видов деятельности при АУСН нет. Можно работать в различных направлениях, главное — чтобы среди них не было запрещенных для АУСН видов деятельности.
Могут ли перейти на АУСН владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ)
В запрещенных видах деятельности для АУСН есть также предпринимательская деятельность в интересах другого лица на основе любого из следующих посреднических договоров — договора поручения, комиссии или агентского.
Может ли ИП-владелец ПВЗ Ozon с новой версией оферты перейти на АУСН?
Нет, не может. ИП работает как агент Озона, а посредники не могут применять АУСН. Основание — п. 21 ч. 2 ст. 3 закона № 17-ФЗ.
Даже с учетом новой оферты с маркетплейсом суть отношений все равно агентская. Слово агент убрали, а суть осталась: ПВЗ выдает заказы Озона и получает за это вознаграждение.
Не рекомендуем рисковать, так как в этом случае можно утратить АУСН задним числом, причем, слетев на ОСНО. А на УСН с ОСНО можно будет перейти только с 1 января следующего года.
Можно ли торговать на АУСН маркированными и подакцизными товарами
В число запрещенных видов деятельности на АУСН входит производство подакцизных товаров. Исключение — производство подакцизного винограда, вина, игристого вина (включая российское шампанское), виноматериалов, виноградного сусла, произведенных из винограда собственного производства, ряда сахаросодержащих напитков.
Основание — п. 9 ч. 2 ст. 3 закона № 17-ФЗ.
Можно ли торговать табаком на АУСН?
Бизнес, который реализуют подакцизные товары, например, табачную продукцию, вправе применять АУСН, если соблюдаются другие ограничения по спецрежиму, установленные ч. 2 ст. 3 закона № 17-ФЗ.
В подп. 9 п. 2 ст. 3 закона № 17-ФЗ есть запрет только для тех, кто производит подакцизные товары, относительно торговли ничего не сказано.
Можно ли на АУСН заниматься розничной торговлей маркированными товарами?
В п. 2 ст. 3 закона № 17-ФЗ нет запрета на применение АУСН, если бизнес реализует маркированные товары.
Что делать с расчетными счетами бизнеса в других банках
Чтобы перейти на АУСН, у бизнеса должен быть счет в одном из уполномоченных банков. Актуальный перечень банков можно посмотреть на сайте ФНС — сейчас их в списке 13.
Требуется ли закрыть счет в другом не уполномоченном банке при переходе на АУСН?
Иметь счета в неуполномоченных банках нельзя. Наличие такого счета автоматом влечет отказ в применении АУСН. ИП может как физлицо иметь личные счета в любом банке, но использовать их в деятельности не получится.
Основание — п. 29 ст. 3 закона 17-ФЗ.
В каких городах можно перейти на АУСН
Спецрежим доступен не для всех регионов. Ранее на АУСН можно было работать только в Москве, Московской и Калужской областях, Республике Татарстан.
С 2025 года АУСН действует в субъектах, где приняли соответствующий закон. Актуальный перечень таких субъектов привели в таблице.
Субъект
Когда ввели / вводят АУСН
Закон, на основании которого ввели АУСН
Москва
01.07.2022
Московская область
01.07.2022
Санкт-Петербург
01.01.2025
Закон Санкт-Петербурга от 29.11.2024 № 742-160
Ленинградская область
01.01.2025
Областной закон Ленинградской области от 15.11.2024 № 158-оз
Республика Адыгея (Адыгея)
01.01.2025
Закон Республики Адыгея от 22.11.2024 № 378
Республика Бурятия
01.04.2025
Закон Республики Бурятия от 27.02.2025 № 868-VII
Республика Ингушетия
01.01.2025
Закон Республики Ингушетия от 29.11.2024 № 44-РЗ
Кабардино-Балкарская Республика
01.01.2025
Закон Кабардино-Балкарской Республики от 28.11.2024 № 38-РЗ
Республика Калмыкия
01.01.2025
Закон Республики Калмыкия от 20.11.2024 № 54-VII-З
Карачаево-Черкесская Республика
01.01.2025
Республика Карелия
01.02.2025
Закон Республики Карелия от 12.12.2024 № 3008-ЗРК
Республика Коми
01.01.2025
Закон Республики Коми от 28.11.2024 № 79-РЗ
Республика Крым
01.01.2025
Закон Республики Крым от 28.11.2024 № 10-ЗРК/2024
Республика Марий Эл
01.02.2025
Закон Республики Марий Эл от 28.12.2024 № 77-З
Республика Мордовия
01.04.2025
Закон Республики Мордовия от 28.02.2025 № 5-З
Республика Саха (Якутия)
01.01.2025
Республика Северная Осетия - Алания
01.01.2025
Закон Республики Северная Осетия-Алания от 29.11.2024 № 77-РЗ
Республика Татарстан (Татарстан)
01.07.2022
Удмуртская Республика
01.04.2025
Закон Удмуртской Республики от 28.02.2025 № 1-РЗ
Республика Хакасия
01.01.2025
Закон Республики Хакасия от 28.11.2024 № 88-ЗРХ
Чеченская Республика
01.01.2025
Закон Чеченской Республики от 29.11.2024 № 59-РЗ
Чувашская Республика - Чувашия
01.01.2025
Закон Чувашской Республики от 22.11.2024 № 77
Алтайский край
01.01.2026
Закон Алтайского края от 01.10.2025 № 71-ЗС
Камчатский край
01.01.2025
Закон Камчатского края от 21.11.2024 № 417
Краснодарский край
01.01.2025
Закон Краснодарского края от 27.11.2024 № 5252-КЗ
Приморский край
01.09.2025
Закон Приморского края от 30.07.2025 № 827-КЗ
Ставропольский край
01.01.2025
Закон Ставропольского края от 28.11.2024 № 120-кз
Хабаровский край
01.01.2025
Амурская область
01.01.2025
Закон Амурской области от 25.11.2024 № 567-ОЗ
Астраханская область
01.01.2025
Закон Астраханской области от 25.11.2024 № 101/2024-ОЗ
Белгородская область
01.02.2025
Закон Белгородской области от 23.12.2024 № 432
Брянская область
01.01.2025
Закон Брянской области от 29.11.2024 № 89-З
Владимирская область
01.01.2025
Закон Владимирской области от 29.11.2024 № 137-ОЗ
Вологодская область
01.01.2025
Закон Вологодской области от 29.11.2024 № 5762-ОЗ
Воронежская область
01.01.2025
Закон Воронежской области от 29.11.2024 № 113-ОЗ
Иркутская область
01.01.2025
Закон Иркутской области от 27.11.2024 № 102-ОЗ
Калужская область
01.07.2022
Кемеровская область - Кузбасс
01.01.2025
Закон Кемеровской области - Кузбасса от 28.11.2024 № 115-ОЗ
Кировская область
01.01.2025
Закон Кировской области от 22.11.2024 № 333-ЗО
Костромская область
01.01.2025
Закон Костромской области от 22.11.2024 № 548-7-ЗКО
Курганская область
01.01.2025
Закон Курганской области от 27.11.2024 № 63
Липецкая область
01.01.2025
Закон Липецкой области от 28.11.2024 № 556-ОЗ
Магаданская область
01.01.2025
Закон Магаданской области от 26.11.2024 № 2944-ОЗ
Мурманская область
01.01.2025
Закон Мурманской области от 28.11.2024 № 3054-01-ЗМО
Новгородская область
01.11.2025
Областной закон Новгородской области от 04.09.2025 № 718-ОЗ
Новосибирская область
01.01.2025
Омская область
01.01.2025
Закон Омской области от 28.11.2024 № 2768-ОЗ
Оренбургская область
01.01.2025
Закон Оренбургской области от 29.11.2024 № 1292/547-VII-ОЗ
Орловская область
01.01.2025
Закон Орловской области от 28.11.2024 № 3136-ОЗ
Псковская область
01.01.2025
Закон Псковской области от 28.11.2024 № 2540-ОЗ
Рязанская область
01.01.2026
Закон Рязанской области от 17.06.2025 № 54-ОЗ
Саратовская область
01.01.2025
Закон Саратовской области от 28.11.2024 № 146-ЗСО
Сахалинская область
01.08.2025
Закон Сахалинской области от 24.06.2025 № 58-ЗО
Свердловская область
01.02.2025
Закон Свердловской области от 04.12.2024 № 137-ОЗ
Смоленская область
01.10.2025
Закон Смоленской области от 01.07.2025 № 71-з
Тамбовская область
01.01.2025
Закон Тамбовской области от 27.11.2024 № 578-З
Тверская область
01.01.2025
Закон Тверской области от 28.11.2024 № 47-ЗО
Тульская область
01.01.2025
Закон Тульской области от 29.11.2024 № 113-ЗТО
Тюменская область
01.01.2025
Закон Тюменской области от 29.11.2024 № 75
Ульяновская область
01.01.2025
Закон Ульяновской области от 28.11.2024 № 121-ЗО
Челябинская область
01.01.2025
Закон Челябинской области от 29.11.2024 № 170-ЗО
Севастополь
01.01.2025
Закон города Севастополя от 28.11.2024 № 832-ЗС
Еврейская автономная область
01.01.2025
Закон Еврейской автономной области от 19.11.2024 № 469-ОЗ
Ненецкий автономный округ
01.02.2025
Закон Ненецкого автономного округа от 25.12.2024 № 77-ОЗ
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
01.01.2025
Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.11.2024 № 83-оз
Еще больше полезных ответов можно найти в Клерк.Консультациях. Это легко сделать благодаря удобному поиску по базе уже проведенных консультаций. Доступ к сервису входит в подписку «Клерк.Премиум». А если вы не нашли аналогичный запрос в базе, задайте свой вопрос опытному эксперту — ответ будет готов уже в течение трех часов.
