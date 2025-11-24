Топ вопросов по АУСН 2026: самозанятые и полставки в численности сотрудников, ПВЗ, счета в других банках

Расчетные счета в других банка при АУСН — последствия для бизнеса.

Часто у бизнеса возникают сложности с расчетом средней численности сотрудников для АУСН. Там много нюансов.

АУСН поможет продлить работу без НДС и сократить расходы на страховые взносы за сотрудников.

Если вы оценили все нюансы и готовы перейти на АУСН , чтобы в 2026 году избежать НДС и увеличения расходов на страховые взносы за сотрудников, читайте дальше.

Подходит этот спецрежим не всем. Подробнее о том, кто может работать на автоматизированной упрощеке, рассказали здесь . А в этой статье подсветили все узкие места и минусы АУСН.

Госдума уже приняла законопроект о налоговой реформе 2026 в третьем чтении. Надеяться, что какие-то поправки еще могут отклонить и они не дойдут до финальной версии НК — нет смысла. Пониженный лимит доходов для уплаты НДС на УСН и общий тариф страховых взносов для МСП стартуют уже с 1 января 2026 года. Поэтому бизнес активно ищет способы, как законно продлить работу без НДС и сэкономить на страховых взносах. Одно из таких решений — переход на АУСН.

Топ вопросов бизнеса при переходе на АУСН

Условия и порядок работы на АУСН прописаны в законе от 25.02.2022 № 17-ФЗ (ред. от 29.11.2024) (далее — закон № 17-ФЗ). Но даже у тех, кто его внимательно изучил, на деле возникает множество вопросов. Собрали ответы на частые вопросы бизнеса от практикующих экспертов в Клерк.Консультациях.

Как правильно посчитать численность работников для АУСН

Спецрежим можно применять, если средняя численность сотрудников компании или ИП за каждый месяц не превышает пять человек. Чтобы рассчитать среднюю численность работников, используют порядок для заполнения статистической формы № П-4 «Сведения о численности и зарплате работников» (утвержден приказом Росстата от 16.12.2024 № 647). Что включает средняя численность сотрудников: среднесписочную численность работников — то есть основной состав;

среднюю численность внешних совместителей;

среднюю численность исполнителей физлиц на ГПД. Кого при этом не учитывают: сотрудниц в отпуске по беременности и родам;

усыновителей в отпуске со дня рождения ребенка;

усыновителей в отпуске со дня рождения ребенка;

сотрудников в отпуске по уходу за ребенком, кроме работающих неполный рабочий день с сохранением права на детское пособие. Основание — письмо ФНС от 02.06.2025 № СД-17-3/1482@. Если превысить лимит численности сотрудников на АУСН, бизнес не сможет применять этот спецрежим. Основание — ч. 6, 9 ст. 4 закона № 17-ФЗ. ✅ Пример 1. ООО «Скай» работает на АУСН. В штате компании 4 человека. В ноябре 2025 года заключен договор ГПХ с дизайнером для создания рекламного макета. Средняя численность составит 5 человек. Компания не потеряет право работать на АУСН. ❌ Пример 2. У ИП Андреева В. А. работает 4 сотрудника. Налоговый режим — автоматизированная упрощенка. В ноябре 2025 года он привлекает двух физлиц-исполнителей для выполнения монтажных работ и заключает с ними договоры подряда. Средняя численность в этом случае составит 6 человек, а значит ИП теряет право на АУСН. Но на практике бывают и другие нюансы, которые вызывают у бизнеса вопросы. Если неверно понять ситуацию, можно утратить право работать на АУСН. Здесь не обойтись без помощи экспертов-практиков.

Как считать для АУСН численность сотрудников, если принято два сотрудника по 1/2 ставки — это один или два?

Пять человек для АУСН — это средняя численность. В этот показатель входят как обычные сотрудники вместе с внешними совместителями, так и люди, работающие по договорам подряда. При расчете также учитывается ставка, на которой работает человек. Поэтому если в компании трудятся 2 сотрудника, работающих полдня, то средняя численность = 1.

Как считать для АУСН численность сотрудников, если организация сотрудничает с самозанятыми? Включаются ли они в среднюю численность для АУСН?

Самозанятые не учитываются в средней численности работников. Основание — п. 24 Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения № П-4, утв. приказом Росстата от 16.12.2024 № 647. Отсюда следует, что самозанятые, с которыми у заказчика заключен договор ГПХ, не учитываются при расчете предельной численности работников — не более 5 человек для целей применения АУСН (пп. 28 п. 2 ст. 3 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).

Можно ли одновременно вести несколько видов деятельности при АУСН

Есть виды деятельности, при которых нельзя перейти на АУСН. Все они перечислены в законе № 17-ФЗ. Например, это добыча и реализация полезных ископаемых, сделки с ценными бумагами, производство ювелирных и других изделий из драгметаллов и т. д.

Можно ли перейти на АУСН, если у ИП несколько видов деятельности — например, торговля и оказание услуг?

Запретов на ведение нескольких видов деятельности при АУСН нет. Можно работать в различных направлениях, главное — чтобы среди них не было запрещенных для АУСН видов деятельности.

Могут ли перейти на АУСН владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ)

В запрещенных видах деятельности для АУСН есть также предпринимательская деятельность в интересах другого лица на основе любого из следующих посреднических договоров — договора поручения, комиссии или агентского.

Может ли ИП-владелец ПВЗ Ozon с новой версией оферты перейти на АУСН?

Нет, не может. ИП работает как агент Озона, а посредники не могут применять АУСН. Основание — п. 21 ч. 2 ст. 3 закона № 17-ФЗ. Даже с учетом новой оферты с маркетплейсом суть отношений все равно агентская. Слово агент убрали, а суть осталась: ПВЗ выдает заказы Озона и получает за это вознаграждение. Не рекомендуем рисковать, так как в этом случае можно утратить АУСН задним числом, причем, слетев на ОСНО. А на УСН с ОСНО можно будет перейти только с 1 января следующего года.

Можно ли торговать на АУСН маркированными и подакцизными товарами

В число запрещенных видов деятельности на АУСН входит производство подакцизных товаров. Исключение — производство подакцизного винограда, вина, игристого вина (включая российское шампанское), виноматериалов, виноградного сусла, произведенных из винограда собственного производства, ряда сахаросодержащих напитков. Основание — п. 9 ч. 2 ст. 3 закона № 17-ФЗ.

Можно ли торговать табаком на АУСН?

Бизнес, который реализуют подакцизные товары, например, табачную продукцию, вправе применять АУСН, если соблюдаются другие ограничения по спецрежиму, установленные ч. 2 ст. 3 закона № 17-ФЗ. В подп. 9 п. 2 ст. 3 закона № 17-ФЗ есть запрет только для тех, кто производит подакцизные товары, относительно торговли ничего не сказано.

Можно ли на АУСН заниматься розничной торговлей маркированными товарами?

В п. 2 ст. 3 закона № 17-ФЗ нет запрета на применение АУСН, если бизнес реализует маркированные товары.

Что делать с расчетными счетами бизнеса в других банках

Чтобы перейти на АУСН, у бизнеса должен быть счет в одном из уполномоченных банков. Актуальный перечень банков можно посмотреть на сайте ФНС — сейчас их в списке 13.

Требуется ли закрыть счет в другом не уполномоченном банке при переходе на АУСН?

Иметь счета в неуполномоченных банках нельзя. Наличие такого счета автоматом влечет отказ в применении АУСН. ИП может как физлицо иметь личные счета в любом банке, но использовать их в деятельности не получится. Основание — п. 29 ст. 3 закона 17-ФЗ.