Зарплата за декабрь 2025 года: сроки выплаты, НДФЛ, страховые взносы и отчетность

Сроки выплаты зарплаты: краткая памятка для бухгалтера

Частота выплат. Заработную плату нужно платить сотрудникам минимум два раза в месяц. Это правило нельзя пересмотреть даже по обоюдному соглашению двух сторон. Основание — письмо Минтруда от 12.03.2019 № 14-2/ООГ-1663.

Срок выдачи. Каждая выплата должна происходить не позднее 15 календарных дней после окончания расчетного периода. Точную дату прописывают в трудовом / коллективном договоре или в ПВТР (правилах внутреннего трудового распорядка). Основание — ч. 6 ст. 136 ТК.

При этом важно чтобы одновременно выполнялись два условия:

Выплата каждой части зарплаты должна происходить не позднее 15 календарных дней после окончания соответствующего периода. Зарплату необходимо выдавать не реже двух раз в месяц, интервал между выплатами не должен превышать полмесяца.

Основание — письмо Минтруда от 09.07.2019 № 14-2/В-527.

Даже если в месяцы с разным количеством дней (например, 31 или 28 дней) интервалы между выплатами немного меняются, нарушения требования о сроках выплаты зарплаты не возникает. Основание — письмо ГИТ в г. Москве от 26.08.2022 № ПГ/22605/10-30437-ОБ/18-661.

Если день выплаты зарплаты приходится на выходные или праздники, деньги нужно выдать заранее, накануне этих дней. Основание — ч. 8 ст. 136 ТК.