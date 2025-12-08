Премиум 8016 Мобильная
🔴 Вебинар: НДС – 2026 для селлеров маркетплейса на ОСНО и УСН →
Клерк.Премиум
Зарплата
Зарплата за декабрь 2025 года: сроки выплаты, НДФЛ, страховые взносы и отчетность

Зарплата за декабрь 2025 года: сроки выплаты, НДФЛ, страховые взносы и отчетность

Приближаются новогодние выходные — начинаем отдыхать уже с 31 декабря 2025 года. Каникулы длительные и во многих компаниях на них приходится дата выплаты зарплаты за декабрь. Когда лучше выплатить эту зарплату, чтобы не платить штрафы.

Самое главное:

  • Сотрудники должны получать зарплату не реже двух раз в месяц.

  • Промежуток между выплатами должен быть не больше полмесяца.

  • Есть исключения, когда разрыв между выплатами больше.

  • За нарушения сроков выплаты зарплаты будет штраф.

  • Зарплату за декабрь показывайте в 6-НДФЛ за тот отчетный период, в котором ее выплатили.

Сроки выплаты зарплаты: краткая памятка для бухгалтера

Частота выплат. Заработную плату нужно платить сотрудникам минимум два раза в месяц. Это правило нельзя пересмотреть даже по обоюдному соглашению двух сторон. Основание — письмо Минтруда от 12.03.2019 № 14-2/ООГ-1663.

Срок выдачи. Каждая выплата должна происходить не позднее 15 календарных дней после окончания расчетного периода. Точную дату прописывают в трудовом / коллективном договоре или в ПВТР (правилах внутреннего трудового распорядка). Основание — ч. 6 ст. 136 ТК.

При этом важно чтобы одновременно выполнялись два условия:

  1. Выплата каждой части зарплаты должна происходить не позднее 15 календарных дней после окончания соответствующего периода.

  2. Зарплату необходимо выдавать не реже двух раз в месяц, интервал между выплатами не должен превышать полмесяца.

Основание — письмо Минтруда от 09.07.2019 № 14-2/В-527.

Даже если в месяцы с разным количеством дней (например, 31 или 28 дней) интервалы между выплатами немного меняются, нарушения требования о сроках выплаты зарплаты не возникает. Основание — письмо ГИТ в г. Москве от 26.08.2022 № ПГ/22605/10-30437-ОБ/18-661.

Если день выплаты зарплаты приходится на выходные или праздники, деньги нужно выдать заранее, накануне этих дней. Основание — ч. 8 ст. 136 ТК.

Забирайте полный гайд по штрафам 2026

Создан специально для подписчиков Клерк.Премиум

Когда платить зарплату за декабрь 2025 года

Январь начинается с длинных праздников, которые в 2026 году продлятся с 31 декабря по 11 января. Большая часть компаний старается перечислить зарплату до Нового года. Но не всем работодателям нужно торопиться выплатить деньги сотрудникам в этом году. 

Есть общее правило для определения точного дня выдачи декабрьской зарплаты:

  • если дата выплаты попадает в праздники — платите ее перед новогодними каникулами; 

  • если дата выплаты попадает на рабочий день января 2026 года — выдайте ее вовремя в обычные сроки.

С учетом длительности новогодних каникул 2026 года, зарплату, которая попадает в праздничные дни (с 1 января по 11 января), нужно перечислить перед праздниками — 30 декабря 2025 года. Если в компании установлен день выплаты зарплаты начиная с 12 января — выдайте ее сотрудникам в соответствующий день 2026 года.

Пример — в какие сроки платить зарплату при конкретных датах, установленных в компании.

Сроки выплаты зарплаты, которые прописаны в трудовом договоре

Срок выплаты зарплаты

Выплата зарплаты — не позднее 5-го числа месяца

Срок выплаты декабрьской зарплаты с 5 января 2026 года перенесите на 30 декабря 2025 года. То есть ее нужно выплатить заранее

Выплата аванса — не позднее 20-го числа месяца

Аванс заплатите в обычные сроки — 20 января 2026 года

В нашем примере досрочная выплата зарплаты за декабрь привела к превышению промежутка между выплатами — он больше, чем полмесяца. Зарплату заплатили не 5 января, а 30 декабря, аванс при этом будет только 20 января. Но так как более ранняя уплата связана с праздниками, работодателя не привлекут к ответственности.

Но если в трудовом договоре зафиксирован срок выплаты зарплаты после новогодних праздников, а ее перечислили досрочно, это может привести к штрафам, так как нарушится принцип выплат — не реже чем каждые полмесяца.

В то же время выплата зарплаты раньше срока не ухудшает условия работника. Основание — письмо от 12.11.2018 № 14-1/ООГ-8602. ТК не запрещает платить зарплату раньше срока, при том что выплата ее части была не позднее текущего месяца работы, так как это не нарушает гарантии по своевременным выплатам. Основание — письмо Минтруда от 26.07.2019 № 14-1/В-582.

Что будет за нарушения в выплате зарплаты за декабрь

Если выплатить зарплату неполностью или нарушить установленный срок, будет штраф:

  • для должностного лица — 10 000 – 20 000 рублей;

  • для ИП — 1 000 – 5 000 рублей;

  • для организаций — 30 000 – 50 000 рублей.

Основание — ч. 6 ст. 5.27 КоАП.

НДФЛ и страховые взносы с зарплаты за декабрь 2025

Установлены особые правила для НДФЛ, который удержали с 23 по 31 декабря. Его нужно перечислить максимум в последний рабочий день года. В 2025 году — это 30 декабря. 

Поэтому, если декабрьскую зарплату выплатили 30 декабря, в этот же день нужно удержать с этой суммы НДФЛ, подать уведомление по налогу и уплатить его в бюджет. 

Код отчетного периода для уведомления по НДФЛ — 34/13.

Есть два варианта, как заплатить страховые взносы с декабрьской зарплаты, перечисленной 30 декабря:

  • В январе в стандартные сроки — до 28 января 2026 года.

  • Раньше срока в декабре — 30 декабря. Для этого сумму взносов тоже нужно включить в уведомление. Укажите код отчетного периода — 34/03.

Запрета на досрочную уплату страховых взносов нет. Налоговая зачтет нужную сумму, указанную в уведомлении. Для этого должно быть достаточно положительное сальдо на ЕНС. Основание — письмо ФНС от 18.11.2024 № БС-4-11/13083@.

Как отразить зарплату за декабрь в 6-НДФЛ 

Декабрьскую зарплату нужно включить в расчет 6-НДФЛ за тот отчетный период, в котором ее выплатили:

  • Если выплатили зарплату за декабрь 30 декабря, покажите ее и удержанный НДФЛ в отчете за 2025 год.

  • Если зарплату за декабрь перечислили в январе 2026 года, то в 6-НДФЛ за 2025 год покажите только аванс с декабрьской зарплаты и НДФЛ с него. Зарплату за декабрь, выплаченную в январе, и сумму НДФЛ отразите в 6-НДФЛ за I квартал 2026 года.

Забирайте полный гайд по штрафам 2026

Создан специально для подписчиков Клерк.Премиум

Что в итоге

  • Зарплату за декабрь нужно выплатить раньше, если установленная дата выплаты попадает в новогодние каникулы. Сделать это нужно в последний рабочий день — 30 декабря.

  • Если перечислить такую зарплату раньше, например 29 декабря, и при этом возникнет разрыв со следующей выплатой, превышающий полмесяца, ГИТ может расценить это как нарушение ТК.

  • Если в компании установлена дата выплаты зарплаты после новогодних праздников, ее нужно перечислить в соответствующий день.

Информации об авторе

Клерк.Премиум

Клерк.Премиум

Онлайн-курсы, вебинары, консультации для бухгалтеров

39 878 подписчиков183 поста

Начать дискуссию

ГлавнаяБух.Совет