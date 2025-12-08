Зарплата за декабрь 2025 года: сроки выплаты, НДФЛ, страховые взносы и отчетность

Самое главное:
Сотрудники должны получать зарплату не реже двух раз в месяц.
Промежуток между выплатами должен быть не больше полмесяца.
Есть исключения, когда разрыв между выплатами больше.
За нарушения сроков выплаты зарплаты будет штраф.
Зарплату за декабрь показывайте в 6-НДФЛ за тот отчетный период, в котором ее выплатили.
Сроки выплаты зарплаты: краткая памятка для бухгалтера
Частота выплат. Заработную плату нужно платить сотрудникам минимум два раза в месяц. Это правило нельзя пересмотреть даже по обоюдному соглашению двух сторон. Основание — письмо Минтруда от 12.03.2019 № 14-2/ООГ-1663.
Срок выдачи. Каждая выплата должна происходить не позднее 15 календарных дней после окончания расчетного периода. Точную дату прописывают в трудовом / коллективном договоре или в ПВТР (правилах внутреннего трудового распорядка). Основание — ч. 6 ст. 136 ТК.
При этом важно чтобы одновременно выполнялись два условия:
Выплата каждой части зарплаты должна происходить не позднее 15 календарных дней после окончания соответствующего периода.
Зарплату необходимо выдавать не реже двух раз в месяц, интервал между выплатами не должен превышать полмесяца.
Основание — письмо Минтруда от 09.07.2019 № 14-2/В-527.
Даже если в месяцы с разным количеством дней (например, 31 или 28 дней) интервалы между выплатами немного меняются, нарушения требования о сроках выплаты зарплаты не возникает. Основание — письмо ГИТ в г. Москве от 26.08.2022 № ПГ/22605/10-30437-ОБ/18-661.
Если день выплаты зарплаты приходится на выходные или праздники, деньги нужно выдать заранее, накануне этих дней. Основание — ч. 8 ст. 136 ТК.
Забирайте полный гайд по штрафам 2026
Создан специально для подписчиков Клерк.Премиум
Когда платить зарплату за декабрь 2025 года
Январь начинается с длинных праздников, которые в 2026 году продлятся с 31 декабря по 11 января. Большая часть компаний старается перечислить зарплату до Нового года. Но не всем работодателям нужно торопиться выплатить деньги сотрудникам в этом году.
Есть общее правило для определения точного дня выдачи декабрьской зарплаты:
если дата выплаты попадает в праздники — платите ее перед новогодними каникулами;
если дата выплаты попадает на рабочий день января 2026 года — выдайте ее вовремя в обычные сроки.
С учетом длительности новогодних каникул 2026 года, зарплату, которая попадает в праздничные дни (с 1 января по 11 января), нужно перечислить перед праздниками — 30 декабря 2025 года. Если в компании установлен день выплаты зарплаты начиная с 12 января — выдайте ее сотрудникам в соответствующий день 2026 года.
Пример — в какие сроки платить зарплату при конкретных датах, установленных в компании.
Сроки выплаты зарплаты, которые прописаны в трудовом договоре
Срок выплаты зарплаты
Выплата зарплаты — не позднее 5-го числа месяца
Срок выплаты декабрьской зарплаты с 5 января 2026 года перенесите на 30 декабря 2025 года. То есть ее нужно выплатить заранее
Выплата аванса — не позднее 20-го числа месяца
Аванс заплатите в обычные сроки — 20 января 2026 года
В нашем примере досрочная выплата зарплаты за декабрь привела к превышению промежутка между выплатами — он больше, чем полмесяца. Зарплату заплатили не 5 января, а 30 декабря, аванс при этом будет только 20 января. Но так как более ранняя уплата связана с праздниками, работодателя не привлекут к ответственности.
Но если в трудовом договоре зафиксирован срок выплаты зарплаты после новогодних праздников, а ее перечислили досрочно, это может привести к штрафам, так как нарушится принцип выплат — не реже чем каждые полмесяца.
В то же время выплата зарплаты раньше срока не ухудшает условия работника. Основание — письмо от 12.11.2018 № 14-1/ООГ-8602. ТК не запрещает платить зарплату раньше срока, при том что выплата ее части была не позднее текущего месяца работы, так как это не нарушает гарантии по своевременным выплатам. Основание — письмо Минтруда от 26.07.2019 № 14-1/В-582.
Что будет за нарушения в выплате зарплаты за декабрь
Если выплатить зарплату неполностью или нарушить установленный срок, будет штраф:
для должностного лица — 10 000 – 20 000 рублей;
для ИП — 1 000 – 5 000 рублей;
для организаций — 30 000 – 50 000 рублей.
Основание — ч. 6 ст. 5.27 КоАП.
НДФЛ и страховые взносы с зарплаты за декабрь 2025
Установлены особые правила для НДФЛ, который удержали с 23 по 31 декабря. Его нужно перечислить максимум в последний рабочий день года. В 2025 году — это 30 декабря.
Поэтому, если декабрьскую зарплату выплатили 30 декабря, в этот же день нужно удержать с этой суммы НДФЛ, подать уведомление по налогу и уплатить его в бюджет.
Код отчетного периода для уведомления по НДФЛ — 34/13.
Есть два варианта, как заплатить страховые взносы с декабрьской зарплаты, перечисленной 30 декабря:
В январе в стандартные сроки — до 28 января 2026 года.
Раньше срока в декабре — 30 декабря. Для этого сумму взносов тоже нужно включить в уведомление. Укажите код отчетного периода — 34/03.
Запрета на досрочную уплату страховых взносов нет. Налоговая зачтет нужную сумму, указанную в уведомлении. Для этого должно быть достаточно положительное сальдо на ЕНС. Основание — письмо ФНС от 18.11.2024 № БС-4-11/13083@.
Как отразить зарплату за декабрь в 6-НДФЛ
Декабрьскую зарплату нужно включить в расчет 6-НДФЛ за тот отчетный период, в котором ее выплатили:
Если выплатили зарплату за декабрь 30 декабря, покажите ее и удержанный НДФЛ в отчете за 2025 год.
Если зарплату за декабрь перечислили в январе 2026 года, то в 6-НДФЛ за 2025 год покажите только аванс с декабрьской зарплаты и НДФЛ с него. Зарплату за декабрь, выплаченную в январе, и сумму НДФЛ отразите в 6-НДФЛ за I квартал 2026 года.
Забирайте полный гайд по штрафам 2026
Создан специально для подписчиков Клерк.Премиум
Что в итоге
Зарплату за декабрь нужно выплатить раньше, если установленная дата выплаты попадает в новогодние каникулы. Сделать это нужно в последний рабочий день — 30 декабря.
Если перечислить такую зарплату раньше, например 29 декабря, и при этом возникнет разрыв со следующей выплатой, превышающий полмесяца, ГИТ может расценить это как нарушение ТК.
Если в компании установлена дата выплаты зарплаты после новогодних праздников, ее нужно перечислить в соответствующий день.
Начать дискуссию