Топ 6 решений по налогам, которые усложнят жизнь бизнесу в 2026 году: обзор судебной практики

Самое главное:
Суд не против наличия недостоверных сведений о задолженностях в ЛК налогоплательщика.
Усилены полномочия ИФНС по истребованию документов у налогоплательщиков независимо от обстоятельств.
ИФНС получила особый приоритет при обращении взыскания на имущество банкрота.
И другие судебные решения, о которых точно нужно знать бизнесу.
1. В ЛК налогоплательщика «висит» долг — ничего страшного
В личном кабинете налогоплательщика может быть указано что угодно — но это не нарушает его права, указал КС (определение от 27.02.2025 № 315-О). Так как сведения о долгах перед бюджетом, которые отражаются в ЛК налогоплательщика, напрямую не влияют на размер налоговой обязанности, то обжаловать несуществующий долг в ЛК, бессмысленно.
С 1 января 2026 года ФНС вправе анализировать финансово-хозяйственную деятельность бизнеса и передавать эту информацию всем заинтересованным лицам (закон от 23.07.2025 № 254-ФЗ). Предварительно промежуточные результаты направляют самому оцениваемому. Поэтому нужно проверять результаты этой оценки и при необходимости оспаривать, иначе по вине ФНС можно лишиться всех контрагентов.
2. Налоговики вправе требовать дополнительные документы — всегда
Верховный суд подтвердил право ИФНС истребовать дополнительные документы — во всех случаях, когда возникают сомнения в правильности уплаты налогов и при обнаружении признаков налогового правонарушения (определение ВС от 29.10.2025 № 309-ЭС25-6656, дело № А47-7677/2024).
Истребование документов помогает предотвратить возможность налогового спора по поводу уже обнаруженных налоговиками ошибок, противоречий и несоответствий — так считает ВС. А налогоплательщик, который не предоставил документы и не помог устранить сомнения, рискует получить негативный исход проверки.
3. Ваши нарушения существенные, налоговиков — нет
По налоговой недоимке будет пеня за весь период со дня ее возникновения по день исполнения обязанности по уплате налога (п. 1, 3 ст. 75 НК). Но от нее можно освободиться, если вышестоящий налоговый орган или суд отменил решение, принятое по результатам ВНП, из-за несоблюдения срока вручения акта проверки.
Но, как подчеркнул КС в постановлении от 13.05.2025 № 20-П — нарушение должно быть существенным. И это, по сути, сводит на нет возможность освободиться от пени даже при нарушении, допущенном ИФНС.
Вот типичный пример: в акте должны быть проставлены подписи всех проверяющих — как налоговиков, так и сотрудников правоохранительных органов (если участвовали). Но для экономии времени этим правилом часто пренебрегают. И ни суды, ни управления не считают это существенным нарушением (постановления АС Западно-Сибирского округа от 19.04.2023 № Ф04-1061/2023, Президиума ВАС от 24.01.2012 № 12181/11).
4. Работаете с самозанятыми — платите дважды
То есть при переквалификации будет доначислен НДФЛ с тех же выплат, с которых исполнитель уже заплатил НПД. При этом нельзя автоматически уменьшить сумму доначислений по НДФЛ на НПД, который самозанятый уже перечислил в бюджет.
Уплата самозанятым НПД не означает, что налоговый агент выполнил свои обязанности — удержать и перечислить НДФЛ. Поэтому уменьшение штрафа автоматом невозможно (определение ВС от 08.08.2025 № 310-ЭС24-24050). В то же время если самозанятые согласятся на зачет уплаченного ими НПД в счет недоимки налогового агента, то это возможно осуществить. Аналогичная позиция есть также в определении от 18.06.2025 № 79-ПЭК25.
5. Категория участка — полдела, нужно использование по назначению
Чтобы применять пониженную ставку земельного налога, недостаточно того, что у земли «правильная» категория, которая позволяет применять пониженную ставку.
Например, участок имеет ВРИ «для общего пользования (уличная сеть)», а никаких объектов инфраструктуры на нем нет. Это означает, что отсутствует факт использования по назначению и нет прав на применение пониженной ставки земельного налога (определение ВС от 26.06.2025 № 309-ЭС25-172).
6. ИФНС получит с банкрота без очереди
При распределении имущества банкрота приоритет имеют в том числе требования, обеспеченные залогом. Этим нередко пользовались должники, заключая с дружественными фирмами и ИП фиктивные договоры с обеспечением в виде залога. Это позволяло вывести активы и избежать их продажи с торгов.
Президиум ВС указал, что залог, возникший в связи с наложением ареста ИФНС — это залог в силу закона. Налоговый орган получает приоритетный статус залогового кредитора (разъяснение, утв. Президиумом ВС 19.11.2025). Проще говоря, бюджет свое получит в любом случае, что до остальных кредиторов — тут как получится.
В общем
Наличие долга в личном кабинете налогоплательщика само по себе не нарушает его прав и не влияет на налоговую обязанность. Поэтому обжалование неверных сведений о долге в ЛК — бесполезное действие.
Налоговые органы имеют полное право запрашивать любые дополнительные документы, если возникли подозрения относительно правильности уплаты налогов.
Освобождение от пени за недоимку по налогам возможно лишь в исключительных ситуациях, когда выявлены грубые нарушения со стороны налоговиков. Но большинство нарушений, допускаемых ИФНС, суды признают несущественными.
При переквалификации отношений с самозанятым в трудовые, организации придется уплатить НДФЛ, несмотря на уплаченный исполнителем НПД. Уплаченный самозанятым налог не засчитывается автоматически в счет обязательств налогового агента.
Применение льготной ставки земельного налога зависит не только от категории земель, но и от реального целевого использования участка.
У ИФНС особое преимущество при взыскании долгов с банкротов. Налоговая инспекция получает приоритетный статус залогового кредитора.
