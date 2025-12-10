Топ 6 решений по налогам, которые усложнят жизнь бизнесу в 2026 году: обзор судебной практики

1. В ЛК налогоплательщика «висит» долг — ничего страшного

В личном кабинете налогоплательщика может быть указано что угодно — но это не нарушает его права, указал КС (определение от 27.02.2025 № 315-О). Так как сведения о долгах перед бюджетом, которые отражаются в ЛК налогоплательщика, напрямую не влияют на размер налоговой обязанности, то обжаловать несуществующий долг в ЛК, бессмысленно.

С 1 января 2026 года ФНС вправе анализировать финансово-хозяйственную деятельность бизнеса и передавать эту информацию всем заинтересованным лицам (закон от 23.07.2025 № 254-ФЗ). Предварительно промежуточные результаты направляют самому оцениваемому. Поэтому нужно проверять результаты этой оценки и при необходимости оспаривать, иначе по вине ФНС можно лишиться всех контрагентов.