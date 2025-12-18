Как рассчитать остаточную стоимость основных средств для перехода на УСН в 2026 году

Какие ошибки чаще всего совершает бизнес

Основная ошибка — это брать для расчета сумму, указанную в договоре, который является основанием для приобретения ОС. Это в корне неверно, так как цена, согласованная сторонами договора, применяется лишь для первоначальной оценки ОС.

Если мы говорим о таком ОС, как недвижимость, то не нужно ориентироваться на кадастровую стоимость. Этот показатель применяется в целях налогообложения, к УСН он не имеет отношения.

Многие исключают из расчета объекты законсервированные, неиспользуемые, но делать это нужно далеко не всегда. Из состава амортизируемого имущества исключается ОС, которое (п. 3 ст. 256 НК):

законсервировано более чем на три месяца;

реконструируется более чем 12 месяцев и не используется.

Если речь идет об инвестиционной недвижимости, которая числится на балансе как ОС, то стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости за минусом суммы накопленной амортизации и обесценения, и с учетом последующих капвложений, направленных на улучшение и (или) восстановление. На это указывал Минфин (см. письмо от 28.11.22 № 03-11-11/115978).

Если речь идет о лизинговом имуществе, то остаточная стоимость учитывается у лизингодателя (письмо Минтруда от 18.03.2022 № 03-11-06/2/20994).