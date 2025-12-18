Как рассчитать остаточную стоимость основных средств для перехода на УСН в 2026 году

Какой установлен лимит стоимости ОС для перехода на УСН
Остаточная стоимость ОС для перехода на УСН в 2026 году — максимум 200 млн руб. (подп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК).
Балансовая (остаточная) стоимость — это первоначальная стоимость минус начисленная амортизация и обесценение (п. 25 ФСБУ 6/2020, утв. приказом Минфина от 17.09.2020 № 204н).
На 2026 год установлен индекс-дефлятор 1,09 (приказ МЭР от 06.11.25 № 734). Поэтому для перехода на упрощенку с 2027 года лимит стоимости ОС составит 218 млн руб. (200 млн руб. x 1,09).
В уведомлении о переходе на УСН организации указывают остаточную стоимость ОС по состоянию на 1 октября года, предшествующего году перехода на УСН (п. 1 ст. 346.13 НК).
Отметим, что с 2026 года в целях УСН положено учитывать не остаточную, а балансовую стоимость ОС (подп. «б» п. 99 ст. 2 закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ). Это связано с тем, что в ФСБУ 6/2020, нет такого понятия, как «остаточная стоимость», есть только балансовая, так что это техническая поправка.
Пример расчета остаточной стоимости ОС для УСН
Предположим, что ООО «Попутчик» приобрело железнодорожные вагоны-платформы стоимостью — 150 млн руб.
Договор датирован июлем 2025 года.
Срок полезного использования (СПИ) — 30 лет (360 месяцев).
Амортизация начисляется с июля 2025 года, сумма 0,416 млн руб./в мес. (150 млн руб. : 360 мес).
К октябрю остаточная стоимость — 147,92 руб. (150 млн руб. — 2,08 (0,416 х 5)).
Лимит не превышен, можно применять УСН с 2026 года.
Какие ошибки чаще всего совершает бизнес
Основная ошибка — это брать для расчета сумму, указанную в договоре, который является основанием для приобретения ОС. Это в корне неверно, так как цена, согласованная сторонами договора, применяется лишь для первоначальной оценки ОС.
Если мы говорим о таком ОС, как недвижимость, то не нужно ориентироваться на кадастровую стоимость. Этот показатель применяется в целях налогообложения, к УСН он не имеет отношения.
Многие исключают из расчета объекты законсервированные, неиспользуемые, но делать это нужно далеко не всегда. Из состава амортизируемого имущества исключается ОС, которое (п. 3 ст. 256 НК):
законсервировано более чем на три месяца;
реконструируется более чем 12 месяцев и не используется.
Если речь идет об инвестиционной недвижимости, которая числится на балансе как ОС, то стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости за минусом суммы накопленной амортизации и обесценения, и с учетом последующих капвложений, направленных на улучшение и (или) восстановление. На это указывал Минфин (см. письмо от 28.11.22 № 03-11-11/115978).
Если речь идет о лизинговом имуществе, то остаточная стоимость учитывается у лизингодателя (письмо Минтруда от 18.03.2022 № 03-11-06/2/20994).
Какое оборудование нужно исключить из расчета
В расчете лимита стоимости ОС и для 2026 года, и для 2027 года не учитывается стоимость российского высокотехнологичного оборудования.
Чтобы решить, относится оборудование к «неучитываемому» или нет, можно ориентироваться на перечень, утвержденный распоряжением Правительства от 20.07.2023 № 1937-р. В него включены:
ноутбуки, в том числе в защищенном исполнении;
ЭВМ, поставляемые в виде систем для автоматической обработки данных;
источники бесперебойного питания;
устройства запоминающие;
устройства хранения данных;
оборудование для управления точками доступа и т. п.
Какие амортизируемые ОС учитываются
Балансовую (остаточную стоимость) считают по данным бухучета по амортизируемому ОС.
Амортизируемым считается имущество, которое:
принадлежит организации;
первоначальная стоимость свыше 100 000 руб.;
СПИ — более 12 месяцев;
используется в деятельности, направленной на получение дохода, но не потребляется, и не продается как товар.
Сложные основные средства, то есть состоящие из нескольких частей и функционирующие в комплексе, признаются единым объектом амортизируемого ОС. Это общее правило.
Некоторые виды имущества имеют признаки амортизируемого, но амортизировать его нельзя (п. 2 ст. 256 НК):
Земля, вода, недра и другие природные ресурсы.
Имущество, созданное или приобретенное за счет бюджетных средств целевого финансирования. Исключение — имущество, полученное в порядке приватизации.
ОС, по которым применен инвестиционный налоговый вычет и т. п.
В рамках одной статьи непросто осветить все нюансы определения лимита стоимости ОС. В то же время ошибка в этой сфере может лишить права на вполне выгодный налоговый режим в 2026 году. Если при расчете балансовой стоимости ОС возникли сложности, задайте вопрос опытному эксперту в Клерк.Консультациях. Доступ к сервису входит в подписку «Клерк.Премиум». Ответ будет готов уже в течение трех часов.
