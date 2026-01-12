Судебная практика по самозанятым 2025: яркие споры о переквалификации договоров в трудовые

При переквалификации за все платит «заказчик». Но есть нюанс

«Заказчик», то есть фактический работодатель, который не выполнил свои обязанности по исчислению, удержанию и перечислению налога в бюджет, должен оплатить налог за счет собственных средств. Причем ИФНС доначисляет НДФЛ и штраф, даже если самозанятый уже заплатил НПД с тех же выплат.

При этом Верховный суд указывает, что самозанятый вправе скорректировать ранее уплаченный НПД, если выплаты были возвращены либо при передаче данных были допущены ошибки (ст. 8 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ). После такой корректировки положительное сальдо ЕНС может быть возвращено по заявлению самозанятого. Этой суммой он вправе распорядиться по своему усмотрению, в том числе направить ее на погашение части недоимки по НДФЛ.

Верховный суд отдельно отметил: если в деле нет доказательств уведомления самозанятых об ошибочной уплате НПД с доходов, подлежащих обложению НДФЛ, это означает, что налоговый орган не выяснил все обстоятельства, влияющие на размер недоимки и штрафа. В такой ситуации не исключено, что самозанятые согласятся на зачет ранее уплаченного НПД.

Подробнее — определения Верховного суда от 08.08.2025 № 310-ЭС24-24050 и от 03.02.2025 № 309-ЭС24-20306 по делу № А76-20897/2023.