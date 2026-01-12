Судебная практика по самозанятым 2025: яркие споры о переквалификации договоров в трудовые

Самое главное:
Статус самозанятого и договор ГПХ не гарантируют защиту от переквалификации.
Суды оценивают фактический характер отношений — не только их оформление.
Контроль процесса, график и фиксированные выплаты — ключевые признаки, по которым отношения чаще всего признают трудовыми.
Использование труда самозанятых в схемах дробления приводит к доначислениям, особенно если исполнители аффилированы с бизнесом и ранее работали в компании.
Что именно выдает трудовые отношения
Переквалификация возникает, когда заказчик фактически управляет работой исполнителя. Он устанавливает график, полностью контролирует процесс выполнения, предоставляет оборудование, требует соблюдения внутренних правил компании. В ряде случаев выплаты по договору фактически повторяют зарплату, а иногда предусматриваются и отпускные или больничные.
Существуют и другие признаки, которые суды и налоговые органы рассматривают как «красные флажки». Среди них — отсутствие в договоре конкретного результата работ, бессрочный характер договора, выплаты вне зависимости от результата, фиксированная сумма вознаграждения.
Эти признаки давно известны ФНС и не являются закрытым перечнем. Они подробно разъяснены в официальных письмах налогового органа (письма ФНС от 11.11.2024 № АБ-4-20/12835@, от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674@, от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183@).
При переквалификации за все платит «заказчик». Но есть нюанс
«Заказчик», то есть фактический работодатель, который не выполнил свои обязанности по исчислению, удержанию и перечислению налога в бюджет, должен оплатить налог за счет собственных средств. Причем ИФНС доначисляет НДФЛ и штраф, даже если самозанятый уже заплатил НПД с тех же выплат.
При этом Верховный суд указывает, что самозанятый вправе скорректировать ранее уплаченный НПД, если выплаты были возвращены либо при передаче данных были допущены ошибки (ст. 8 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ). После такой корректировки положительное сальдо ЕНС может быть возвращено по заявлению самозанятого. Этой суммой он вправе распорядиться по своему усмотрению, в том числе направить ее на погашение части недоимки по НДФЛ.
Верховный суд отдельно отметил: если в деле нет доказательств уведомления самозанятых об ошибочной уплате НПД с доходов, подлежащих обложению НДФЛ, это означает, что налоговый орган не выяснил все обстоятельства, влияющие на размер недоимки и штрафа. В такой ситуации не исключено, что самозанятые согласятся на зачет ранее уплаченного НПД.
Подробнее — определения Верховного суда от 08.08.2025 № 310-ЭС24-24050 и от 03.02.2025 № 309-ЭС24-20306 по делу № А76-20897/2023.
Использование сотрудничества с самозанятыми для дробления — неудачная идея
Показательный спор рассмотрел АС Центрального округа. ИФНС вскрыла схему из ООО, двух ИП и 12 самозанятых, формально оказывающих услуги ИП. По сути, речь шла о создании схемы дробления, поскольку обществом посредством ИП фактически были установлены трудовые отношения с самозанятыми.
Причем 9 из 12 самозанятых лиц ранее работали в ООО (таким образом обходили запрет на работу с бывшими работодателями), а теперь стали «выполнять заказы» у ИП, аффилированных с ООО.
На трудовой характер отношений указывали следующие признаки:
ИП были единственными клиентами самозанятых.
ИП предоставляли им материалы и инвентарь.
Функции исполнителей остались теми же, как во время работы по трудовому договору.
Договоры ГПХ на самом деле носят характер трудовых — значение имеет процесс труда, а не результат, договоры длительные, оплата с установленной регулярностью, в актах указываются однотипные услуги и т. п.
Суды всех трех инстанций поддержали позицию налоговиков (постановление АС Центрального округа от 24.01.2025, дело № А54-1195/2023).
Правильные договоры на самом деле работают
Грамотно сформулированные условия договора и их фактическое соблюдение могут служить аргументом в пользу отсутствия подмены трудовых отношений. Это подтвердилось в споре с участием управляющей компании, которая привлекала самозанятых по договорам подряда.
Суд установил, что в договорах отсутствовали признаки трудовых отношений, а заказчику прямо запрещалось вмешиваться в деятельность исполнителей. Работы носили разовый, а не систематический характер, выполнялись без установленного графика, в удобное для самозанятых время, с использованием их собственных материалов и инвентаря. Привлечение самозанятых было обусловлено нехваткой штатных сотрудников.
Вердикт суда: подмена трудовых отношений не доказана (постановление АС Центрального округа от 05.06.2025 по делу № А64-7696/2023).
«А они сами не хотят» — неработающий аргумент
Акты об отказе от подписания трудовых договоров, даже подписанные самими исполнителями, не меняют правовую природу фактически сложившихся отношений. Суды пришли к выводу, что взаимодействие между обществом и самозанятыми по своему содержанию носило трудовой характер.
Об этом свидетельствовали следующие обстоятельства:
в договорах была закреплена трудовая функция;
работа выполнялась на постоянной основе, а не разово;
отсутствовал конкретный объем работ;
предусматривалось обязательное личное выполнение обязанностей.
Дополнительным аргументом против налогоплательщика стало то, что до регистрации в качестве самозанятых часть исполнителей уже оказывала услуги обществу по договорам ГПХ. Инициатором же их постановки на учет в качестве самозанятых выступил представитель компании.
Судебный акт: постановление 5-го ААС от 27.06.2025 № 05АП-928/2025.
Самозанятый бухгалтер от доначислений не спасет
Этот спор иллюстрирует ситуацию, при которой суд признал отношения с самозанятым фактически трудовыми. На режим самозанятости была переведена бухгалтер, ранее состоявшая в штате заказчика (за пределами установленного двухлетнего ограничения).
Суд установил, что договор содержал признаки трудовых отношений, в том числе:
отсутствовали условия, обеспечивающие свободу исполнения обязательств;
фактически закреплялось выполнение трудовых функций бухгалтера;
договор носил бессрочный характер и предусматривал автоматическую пролонгацию;
не был определен конкретный объем работ, что указывало на приоритет процесса труда, а не результата.
Бухгалтер выдавала чеки после оплаты, но сделано это было в даты перечисления средств по зарплатным реестрам, в рамках единого ФОТ с сотрудниками. Кроме того, бухгалтер бесплатно использовала оборудование заказчика, офисное программное обеспечение и «1С».
Суд поддержал позицию налогового органа и признал доначисления правомерными. Доначислили НДФЛ — 77 220 руб., страховые взносы — 239 015 руб., а также штрафы по ст. 123 и п. 1 ст. 126 НК (постановление АС Восточно-Сибирского округа от 02.09.2025 № Ф02-2722/2025).
Как снизить риск переквалификации
Закрепляйте в договоре конкретный результат работ, а не трудовую функцию.
Избегайте графиков, регулярных выплат и бессрочных договоров — вознаграждение должно зависеть от результата.
Не обеспечивайте исполнителей оборудованием, ПО и рабочим местом в офисе, если это не обусловлено спецификой услуги.
Исключайте административное подчинение и вмешательство в процесс выполнения работ.
Будьте особенно осторожны при работе с бывшими сотрудниками и не привлекайте в качестве самозанятых действующих и бывших работников, если с момента увольнения еще не прошло двух лет.
