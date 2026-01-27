Уведомление о заключении трудового договора с иностранцем 2026: как заполнить и подать в МВД

Кто должен уведомить МВД о заключении трудового договора с иностранцем

Направить уведомление должен работодатель — организация или ИП. Также эта обязанность касается физических лиц, привлекающих к работе иностранцев. Делегировать такую задачу самому сотруднику нельзя.

Уведомлять МВД необходимо при привлечении любого иностранца — независимо от его статуса, основания пребывания и из какого государства он приехал.

Часто возникают споры о гражданах из Белоруссии. Есть позиция, что уведомление по таким работникам можно не направлять. Но чтобы избежать возможных претензий и споров с контролирующими органами, рекомендуем все же уведомлять МВД. Основание — п. 1 решения от 22.06.1996 № 4, постановление ВС от 07.06.2018 № 83-АД18-6.

Подать уведомление нужно и в том случае, если договор с иностранным гражданином вы официально не заключили, но фактически его к работе привлекли. Основание — постановление ВС от 14.07.2010 № 25-АД10-6.

Если компания оформляет иностранца по договору ГПХ, который будет работать из другого государства дистанционно, уведомлять МВД в этом случае не нужно.