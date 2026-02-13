АУСН и НДС для селлеров: как работать в 2026 году

Разборы

При работе на АУСН взносы на травматизм платят в фиксированном размере. Из разбора узнаете размер взносов на травматизм в 2026 году, срок их уплаты и реквизиты. Также подготовили образец платежки на уплату взносов и ответили на один из самых актуальных вопросов — как уплатить взносы на травматизм, если нет расчетного счета.

С 2026 года страховые взносы за директора ежемесячно начисляют с МРОТ при условии, что зарплата меньше этого показателя или ее нет. Рассказываем, как заполнять 6-НДФЛ, РСВ и ПСФЛ в данной ситуации.

Подготовили разбор, посвященный формам 3, 4 и 6 бухгалтерской отчетности за 2025 год. Узнаете, кто обязан их составлять, в каких случаях и на каких бланках. Также в разборе можете скачать формы 3, 4 и 6.

Кто такие аффилированные лица? Что такое список аффилированных лиц и зачем он нужен? Ответы на эти вопросы узнаете в нашем новом разборе. Также рассказываем, как заполнить список аффилированных лиц АО и ООО.