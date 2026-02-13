АУСН и НДС для селлеров: как работать в 2026 году

Также предлагаем познакомиться с другими важными и интересными материалами этой недели.
Записи вебинаров
В 2026 году селлеры адаптируются к новым условиям работы. На вебинаре спикер Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства и практикующий бухгалтер, рассказала о нюансах работы на АУСН для селлеров, особенностях работы с НДС при работе на маркетплейсах (НДС теперь 22% и его нужно учитывать даже на УСН) и типичных ошибках. Также на вебинаре вы получите готовые алгоритмы учета для селлеров.
На консультации с экспертом по учету и налогам и руководителем бухгалтерской компании Ларисой Магафуровой разобрали роль управленческого учета в условиях изменений налогового законодательства. Эксперт рассказала о финансовом моделировании как инструменте поддержки управленческих решений и профессиональной трансформации бухгалтера.
От управленческого учета к стратегическому финансовому моделированию. Консультация с экспертом Ларисой Магафуровой
Конспект вебинара
Сроки сдачи 6-НДФЛ за 2025 год — не позднее 25 февраля. Эксперты Ольга Пыжова и Елена Вальтер подробно разобрали как заполнить форму с учетом всех актуальных требований и сложных ситуаций. Также узнаете об особенностях проведения камеральных проверок.
Мини-курсы
Как оформлять авансовые счета-фактуры по новым правилам в 2026 году. В 2026 году счета-фактуры заполняют по новым правилам. Рассказали, что изменилось и когда нужно выставлять авансовый счет-фактуру. Также узнаете, как теперь оформлять счета-фактуры.
Как налоговая проверяет граждан: категории риска, маркеры и штрафы. Налоговая проводит проверки граждан. Из мини-курса узнаете, кто входит в категорию риска и может вызвать повышенное внимание налоговой. Также разобрали, какие санкции возможны за сокрытие доходов и какой штраф предусмотрен за неявку на допрос в ФНС.
Сколько средств могут взыскать приставы при аресте карты. Приставы вправе арестовывать зарплатную карту. Рассказали, когда это возможно и сколько средств могут взыскать при аресте карты. Также выяснили, существуют ли льготы при взыскании средств приставами и можно ли изменить размер взыскания.
Как расторгнуть срочный договор до его окончания по инициативе работника. Разбираем порядок действий работодателя, если заявление об увольнении подает сотрудник, работающий по срочному договору. Рассказали, что такое срочный трудовой договор и может ли работник уволиться раньше срока его окончания. Также узнаете, как расторгнуть срочный договор в подобной ситуации.
Разборы
При работе на АУСН взносы на травматизм платят в фиксированном размере. Из разбора узнаете размер взносов на травматизм в 2026 году, срок их уплаты и реквизиты. Также подготовили образец платежки на уплату взносов и ответили на один из самых актуальных вопросов — как уплатить взносы на травматизм, если нет расчетного счета.
С 2026 года страховые взносы за директора ежемесячно начисляют с МРОТ при условии, что зарплата меньше этого показателя или ее нет. Рассказываем, как заполнять 6-НДФЛ, РСВ и ПСФЛ в данной ситуации.
Подготовили разбор, посвященный формам 3, 4 и 6 бухгалтерской отчетности за 2025 год. Узнаете, кто обязан их составлять, в каких случаях и на каких бланках. Также в разборе можете скачать формы 3, 4 и 6.
Кто такие аффилированные лица? Что такое список аффилированных лиц и зачем он нужен? Ответы на эти вопросы узнаете в нашем новом разборе. Также рассказываем, как заполнить список аффилированных лиц АО и ООО.
Консультации
С подпиской Клерк.Премиум вам доступны оперативные консультации практикующих экспертов по вопросам из сферы бухгалтерии, налогам, кадрам, праву, работе с 1С и другим темам. На сервисе вы можете не только получить ответ на свой вопрос, но и пообщаться с экспертом в формате диалога.
Среди самых популярных вопросов этой недели:
Как правильно выполняется разметка банковских операций при АУСН «Доходы»?
Нужно ли малым предприятиям сдавать пояснения к бухгалтерской отчетности?
