УСН-2026 и декларация за 2025 год: изменения, правила и план действий 

Новые лимиты, НДС, отмена понижающих коэффициентов в некоторых регионах — в 2026 году на УСН произошло сразу несколько важных изменений. На вебинаре со спикером Инной Косых, владельцем и руководителем бухгалтерской компании, членом палаты налоговых консультантов разберем ключевые изменения, переход с УСН на АУСН и ОСНО и потерю права на УСН. Узнаете, как сформировать декларацию по УСН за 2025 год, проверить корректность данных и сдать ее без ошибок.
Импорт из Китая — выгодно, но рискованно: ФНС все чаще отказывает в вычете НДС по импорту, таможня требует подтверждения стоимости и происхождения товара, а контракты с поставщиками не всегда соответствуют требованиям валютного и налогового контроля. На вебинаре Кристина Карелина, практикующий импортер, призер экспортер года 2021 представит пошаговый алгоритм бухгалтера — от подписания контракта до полного закрытия операции в учете.
Все, что нужно для вашей успешной ежедневной работы
Все самое главное о налоговых проверках в 2026 году узнаете из нашего нового конспекта вебинара. Спикер Владислав Каминский, управляющий партнер ЮК «Каминский, Иванов и партнеры» и эксперт по налогам рассказал об опасных схемах, статистике выездных проверок, новых уголовных рисках директора и бухгалтера, дроблении бизнеса и проблемных контрагентах. Также разобрали, как обезопасить себя и бизнес от претензий со стороны налоговых органов.
Приложения к учетной политике: зачем составлять и какие бывают. Что обычно прикладывают к учетной политике? Из мини-курса узнаете, какие бывают приложения к учетной политике, зачем их составлять и что еще можно добавить к УП.
Какие проводки использовать для отражения медосмотра за счет средств компании и компенсации расходов. Подготовили мини-курс, который поможет разобраться с проводками для отражения медосмотра за счет средств компании и компенсации расходов. Рассказали, как правильно отразить в бухгалтерском учете медосмотр, оплаченный за счет компании. Узнаете, как учесть расходы на медосмотр и облагается ли оплата медосмотра НДФЛ и страховыми взносами.
Дропшиппинг: что это такое, как работает, нужно ли подключать платежную систему. За пару минут узнаете, что такое дропшиппинг и какие этапы подразумевает этот способ продажи. Также расскажем о преимуществах и недостатках и ответим на один из ключевых вопросов — нужно ли для дропшиппинга подключать платежную систему.
Можно ли выплачивать зарплату сотрудникам в разные дни. Как устанавливается дата выплаты зарплаты? Можно ли выплачивать зарплату сотрудникам в разные дни? Из мини-курса узнаете, что говорит по этому поводу закон.
Если вы уверены, что налоговики не вправе требовать документы за старые периоды, этот разбор для вас. Рассказываем, к каким отношениям применим трехлетний срок, как на это влияют сроки хранения документов и как не потерять сотни тысяч рублей в виде штрафов из-за своих заблуждений.
Из разбора узнаете, что изменилось с 2026 года в ускоренном порядке возмещения НДС и какие условия предусмотрены. Также выяснили, как воспользоваться упрощенным способом возмещения НДС.
При каких условиях появляется взаимозависимость и когда придется платить чужие долги? Из разбора узнаете, почему перевод бизнеса на взаимозависимое лицо не спасет от доначислений, штрафов и пени. Также рассказываем, каких признаков не должно быть в вашей деятельности, чтобы не платить до «чужим» долгам.
ФНС перекладывает долги одной компании на другую при наличии взаимозависимости: кто рискует и как избежать доначислений
Подготовили разбор по дискуссионному вопросу — вправе ли работодатель уволить сотрудника только за отсутствие диплома? ТК называет основанием для увольнения представление подложного документа, но бывает, что диплома просто нет. Выяснили, можно ли в этом случае уволить работника по другим основаниям.
Чтобы обеспечить доступ к профессиональной поддержке для бухгалтеров и предпринимателей, мы создали Клерк.Консультации. Эксперты сервиса оперативно ответят на самые сложные вопросы по бухгалтерии, налогам, кадрам, праву и работе с 1С. А после подготовки ответа на ваш вопрос вы сможете пообщаться с консультантом в формате диалога.
Возможно ли возмещение из бюджета страховых взносов ИП на УСН, если в 2025 году не было хозяйственной деятельности и доходов?
Надо ли составлять пояснения к финансовой отчетности при сдаче баланса в ФНС? Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах — это финансовый анализ?
