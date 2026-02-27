УСН-2026 и декларация за 2025 год: изменения, правила и план действий 

Разборы

Если вы уверены, что налоговики не вправе требовать документы за старые периоды, этот разбор для вас. Рассказываем, к каким отношениям применим трехлетний срок, как на это влияют сроки хранения документов и как не потерять сотни тысяч рублей в виде штрафов из-за своих заблуждений.

Из разбора узнаете, что изменилось с 2026 года в ускоренном порядке возмещения НДС и какие условия предусмотрены. Также выяснили, как воспользоваться упрощенным способом возмещения НДС.

При каких условиях появляется взаимозависимость и когда придется платить чужие долги? Из разбора узнаете, почему перевод бизнеса на взаимозависимое лицо не спасет от доначислений, штрафов и пени. Также рассказываем, каких признаков не должно быть в вашей деятельности, чтобы не платить до «чужим» долгам.

Подготовили разбор по дискуссионному вопросу — вправе ли работодатель уволить сотрудника только за отсутствие диплома? ТК называет основанием для увольнения представление подложного документа, но бывает, что диплома просто нет. Выяснили, можно ли в этом случае уволить работника по другим основаниям.